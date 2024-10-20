Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Удар от ворот произведет Раннерс

40' Рёмер Андре совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Бьярне Пудел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Удар от ворот произведет Раннерс

37' Jubril Adedeji пробует нанести удар издали, но Paul Izzo держит все под контролем

35' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Kasper Davidsen совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

32' Мелкер Виделль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Хорошую попытку сделал Йоргенсен Каспер . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Бруус Андреас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

26' Данхо Флориан пробует нанести удар издали, но Винсент Мюллер держит все под контролем

25' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Греве Матиас из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Занден Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Бьярне Пудел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Хорошую попытку сделал Данхо Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Хорошую попытку сделал Mads Bomholt . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Удар от ворот произведет Раннерс

16' Игрок из команды Ольборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

15' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ольборг

13' Мюллер Винсент взял и забрал мяч на выходе

12' Удар от ворот произведет Ольборг

12' Кэмпбелл Норман не смог попасть в створ ударом издали

9' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Даммерс Вессель нанес удар головой, но Винсент Мюллер спокойно отбил мяч.

5' Греве Матиас из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Ольборг совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Ольборг начинает с центра поля