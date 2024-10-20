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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Sandi Putros
Ольборг
0:0
Перерыв
Раннерс
0'
32' Желтая карточка
Kasper Davidsen
40' Желтая карточка
Рёмер Андре

Ход матча

32'
Kasper Davidsen
 
40'
 
Рёмер Андре

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 244 Количество передач 273
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ольборг
Ничья
Раннерс
3.65
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3.65
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2.24
Все Коэффициенты
1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
4
Крамер
Ларс
II
13
Bjarne
Pudel
14
Бруус
Андреас
21
Mads
Bomholt
16
Kasper
Davidsen
8
Melker
Widell
7
Jubril
Adedeji
10
Oliver
Ross
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
29
Занден
Оливер
17
Греве
Матиас
28
Рёмер
Андре
6
Бьёркенгрен
Йон
10
Кэмпбелл
Норман
9
Нордли
Симен
Болькан
26
Данхо
Флориан
Ольборг
4-3-3
Раннерс
4-3-3

История личных встреч

Ольборг
Раннерс

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
18.5%
25.9%
15 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

72%
28%
0 побед 18 ничьих 14 побед

52 матча

42.3%
26.9%
30.8%
22 победы 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
20 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

28.8%
44.2%
27%
15 побед 23 ничьи 14 побед

История матчей

СД
1:0
ТМК
0:4
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
ТМК
3:1
СД
1:2
ТМС
4:3
СД
3:3
СД
0:3
СД
0:2
СД
1:2
СД
0:3
СД
2:2
ТМК
2:1
СД
4:0
ТМК
0:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:4
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
4:0
СЛ
4:1
ТМС
2:3
СЛ
0:0
СЛ
2:3
СЛ
3:1
ТМС
0:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

38
44

Голов в среднем за матч

1.65
1.52

Среднее время на гол

54
59

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.21
1.3

Среднее время на гол

74
69

Всего голов

73
74

Голов в среднем за матч

1.4
1.42

Тотал матчей

2.5
48
Больше 92%
Меньше 8%
4
40
Больше 77%
Меньше 23%
12
31
Больше 60%
Меньше 40%
21
17
Больше 33%
Меньше 67%
35
8
Больше 15%
Меньше 85%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

64
63

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Zanka Jorgensen2 6 0.5
Oliver Ross 2 0.17
Mads Bomholt 2 0.17
Жассон Андрес 1 0.08
Хёйхольт Мальте 1 0.08
Хелениус Никлас 0 0
Melker Widell 0 0
Sebastian Otoa 0 0
Noel Atli Arnorsson 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 4 (1) 0.33
Кэмпбелл Норман 4 0.33
Данхо Флориан 2 0.17
Туре Мохамед 1 0.08
Бьёркенгрен Йон 1 0.08
Tammer Bany Odeh 1 0.08
Хег Даниэль 1 0.08
Лауэнборг Фредерик 1 0.08
Ольсен Оливер 1 0.08
Энггаард Мэдс 1 0.08
Дюр Николас 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kasper Davidsen 5 0
Диаките Умар 3 0
Жассон Андрес 3 0
Bjarne Pudel 3 0
Mylian Jimenez 3 0
Marc Nielsen 1 0
Noel Atli Arnorsson 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даммерс Вессель 3 0
Данхо Флориан 1 1
Рёмер Андре 2 0
Ольсен Оливер 2 0
Кэмпбелл Норман 2 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
Sabil Hansen 1 0
Laurits Raun Pedersen 1 0

Результаты матчей

Ольборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
6
Ольборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Раннерс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
7
Ольборг
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Раннерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
4
50%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
40%
4
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Забито

12
17
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 8
6 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
3
25%
6
35%
31-45
4
33%
2
12%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
3
25%
3
18%
76-90

Пропущено

22
16
12 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
5
23%
3
19%
16-30
6
27%
2
13%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
3
14%
4
25%
61-75
5
23%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вайле - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 3:0 Копенгаген - Ольборг 2:0 Фредерисия - Ольборг 1:4
Ольборг - Люнгбю 2:1 Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3
Раннерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Раннерс - Люнгбю 1:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:2 Брабранд - Раннерс 1:0 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2
Норшелланн - Раннерс 1:1 Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0

Результаты матчей

Ольборг
Раннерс

Точный счет

0:4
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:4
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ольборг
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
2
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
10
1
5
6
1.5
5
6
2
9
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Копенгаген
 12 7 3 2 24 - 14 24
3.
АГФ Орхус
 11 5 5 1 25 - 11 20
4.
Силькеборг
 11 5 4 2 23 - 17 19
5.
Норшелланн
 11 5 3 3 24 - 19 18
6.
Брондбю
 11 5 3 3 22 - 17 18
7.
Раннерс
 0:0 12 3 7 2 17 - 16 16
8.
Ольборг
 0:0 12 4 2 6 12 - 22 14
9.
Виборг
 0:0 12 3 5 4 22 - 21 14
10.
Люнгбю
 0:0 12 1 6 5 8 - 14 9
11.
Сённерйюск
 11 2 2 7 10 - 24 8
12.
Вайле
 12 0 1 11 10 - 31 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
3.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
4.
Норшелланн
 6 3 3 0 14 - 7 12
5.
Силькеборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
6.
Брондбю
 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Ольборг
 0:0 6 3 1 2 7 - 10 10
8.
Виборг
 0:0 5 2 2 1 10 - 9 8
9.
Раннерс
 0:0 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Люнгбю
 0:0 7 1 3 3 4 - 8 6
11.
Сённерйюск
 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 6 3 1 2 11 - 8 10
2.
Мидтьюлланн
 6 2 3 1 10 - 9 9
3.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 8 - 4 8
4.
Силькеборг
 5 2 2 1 9 - 6 8
5.
Брондбю
 6 2 2 2 14 - 13 8
6.
Раннерс
 0:0 6 1 5 0 9 - 8 8
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 0:0 7 1 3 3 12 - 12 6
9.
Ольборг
 0:0 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Люнгбю
 0:0 5 0 3 2 4 - 6 3
11.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Бех Тобиас 6 (1)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
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Топ нарушителей
Ольборг Kasper Davidsen 5
Норшелланн Анкерсен Петер 4
Виборг Гроннинг Йеппе 4
Вайле Ювара Муса 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
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  • 46'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 46'
    Данхо Флориан возвращается на поле.
  • 46'
    Матиас Йоргенсен не смог попасть в створ ударом издали
  • 46'
    Бьёркенгрен Йон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 46'
    Ольборг пытается что-то создать.
  • 45'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 45'
    Матч возобновлен
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    • 45'
      Ох, нехорошо это выглядит. Данхо Флориан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 44'
      Данхо Флориан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 44'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 44'
      Крамер Ларс II ослабляет давление, выбив мяч.
    • 44'
      Бьярне Пудел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 43'
      Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 43'
      Йоргенсен Каспер из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 42'
      Даммерс Вессель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 42'
      Хег Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Ольборг
    Ничья
    Раннерс
    3.65
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    3.65
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    2.24
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