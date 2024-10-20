Тур: 12. Стадион: Aalborg Portland Park. Зрители: 7965 Главный судья: Sandi Putros
0'
32' Желтая карточкаKasper Davidsen
40' Желтая карточкаРёмер Андре
0:1
65' ПенальтиНордли Симен Болькан
0:1
89' Не забитый пенальтиMathias Zanka Jorgensen2
90' Желтая карточкаЙоргенсен Каспер
90' Желтая карточкаТуре Мохамед
0:2
91' ПенальтиТуре Мохамед
91' Желтая карточкаМюллер Винсент
90'+13
Ход матча
32'
40'
65'
89'
90'
90'
91'
0:2
91'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
11 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
493 Количество передач 475
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
13
Bjarne
Pudel
21
Mads
Bomholt
10
Oliver
Ross
1
Иззо
Пол
17
Греве
Матиас
28
Рёмер
Андре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Bjarne PudelЗащитник
- Защитник
-
21 Mads BomholtПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Oliver RossНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Де Бур РодиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Айдэйл ДжонНападающий
-
27 Джон КелвинНападающий
-
-
-
-
37 Amar Diagne
-
Главный тренер: Menno van Dam
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Иззо ПолВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Греве МатиасПолузащитник
-
28 Рёмер АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
-
18 Шамун НоаПолузащитник
-
90 Одей СтивенПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Mike Themsen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ольборг
Раннерс
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
18.5%
25.9%
15 побед 5 ничьих 0 побед
25 матчей
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Первый тайм
36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
72%
28%
0 побед 18 ничьих 14 побед
52 матча
42.3%
26.9%
30.8%
22 победы 14 ничьих 16 побед
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
20 побед 16 ничьих 16 побед
Второй тайм
28.8%
44.2%
27%
15 побед 23 ничьи 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
38
44
Голов в среднем за матч
1.65
1.52
Среднее время на гол
54
59
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.21
1.3
Среднее время на гол
74
69
Всего голов
73
74
Голов в среднем за матч
1.4
1.42
Тотал матчей
2.5
48
Больше 92%
Меньше 8%
4
40
Больше 77%
Меньше 23%
12
31
Больше 60%
Меньше 40%
21
17
Больше 33%
Меньше 67%
35
8
Больше 15%
Меньше 85%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51
Среднее время на гол
64
63
Бомбардиры внутри турнира
Ольборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6
|0.5
|Oliver Ross
|2
|0.17
|Mads Bomholt
|2
|0.17
|Жассон Андрес
|1
|0.08
|Хёйхольт Мальте
|1
|0.08
|Хелениус Никлас
|0
|0
|Melker Widell
|0
|0
|Sebastian Otoa
|0
|0
|Noel Atli Arnorsson
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нордли Симен Болькан
|5 (2)
|0.42
|Кэмпбелл Норман
|4
|0.33
|Данхо Флориан
|2
|0.17
|Туре Мохамед
|2 (1)
|0.17
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.08
|Tammer Bany Odeh
|1
|0.08
|Хег Даниэль
|1
|0.08
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0.08
|Ольсен Оливер
|1
|0.08
|Энггаард Мэдс
|1
|0.08
|Дюр Николас
|0
|0
Карточки
Ольборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kasper Davidsen
|5
|0
|Диаките Умар
|3
|0
|Жассон Андрес
|3
|0
|Bjarne Pudel
|3
|0
|Mylian Jimenez
|3
|0
|Йоргенсен Каспер
|1
|0
|Мюллер Винсент
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Noel Atli Arnorsson
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даммерс Вессель
|3
|0
|Данхо Флориан
|1
|1
|Рёмер Андре
|2
|0
|Ольсен Оливер
|2
|0
|Кэмпбелл Норман
|2
|0
|Туре Мохамед
|1
|0
|Лауэнборг Фредерик
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Одей Стивен
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Tammer Bany Odeh
|1
|0
|Sabil Hansen
|1
|0
|Laurits Raun Pedersen
|1
|0
Результаты матчей
Ольборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
6
Ольборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Раннерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
5
7
Ольборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Раннерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
3
27%
76-90
Пропущено
12
8
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
3
25%
4
50%
76-90
1
0%
0%
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
40%
4
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Забито
12
19
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 9
7 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
3
25%
6
32%
31-45
4
33%
2
11%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
3
25%
3
16%
76-90
Пропущено
24
16
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
3
19%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
5
21%
5
31%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вайле - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 3:0 Копенгаген - Ольборг 2:0 Фредерисия - Ольборг 1:4
Ольборг - Люнгбю 2:1 Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3
Раннерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Раннерс - Люнгбю 1:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:2 Брабранд - Раннерс 1:0 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2
Норшелланн - Раннерс 1:1 Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0
Результаты матчей
Ольборг
Раннерс
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:4
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:4
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Ольборг
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
111
57
66
210
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 13
|24
|2.
|12
|7
|3
|2
|24 - 14
|24
|3.
|1:0
|12
|6
|4
|2
|24 - 17
|22
|4.
|11
|5
|5
|1
|25 - 11
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|6.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|24 - 20
|18
|7.
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|8.
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|9.
|12
|4
|1
|7
|12 - 24
|13
|10.
|12
|1
|6
|5
|8 - 14
|9
|11.
|11
|2
|2
|7
|10 - 24
|8
|12.
|12
|0
|1
|11
|10 - 31
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3.
|6
|3
|3
|0
|17 - 7
|12
|4.
|0:1
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|5.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|14 - 11
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|12.
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|3.
|6
|2
|4
|0
|11 - 8
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|14 - 13
|8
|7.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|8.
|7
|1
|3
|3
|12 - 12
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|10.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|11.
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|12.
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (3)
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|6 (4)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|6 (1)
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6 (1)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|4
|Виборг
|Гроннинг Йеппе
|4
|Вайле
|Ювара Муса
|4