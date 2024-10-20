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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 7965 Главный судья: Sandi Putros
Ольборг
0:2
Конец матча
Раннерс
0'
32' Желтая карточка
Kasper Davidsen
40' Желтая карточка
Рёмер Андре
0:1
65' Пенальти
Нордли Симен Болькан
0:1
89' Не забитый пенальти
Mathias Zanka Jorgensen2
90' Желтая карточка
Йоргенсен Каспер
90' Желтая карточка
Туре Мохамед
0:2
91' Пенальти
Туре Мохамед
91' Желтая карточка
Мюллер Винсент
90'+13

Ход матча

32'
Kasper Davidsen
 
40'
 
Рёмер Андре
46'
Mylian Jimenez
Kasper Davidsen
 
46'
 
Туре Мохамед
Данхо Флориан
65'
 
Tammer Bany Odeh
Кэмпбелл Норман
65'
0:1
Нордли Симен Болькан
69'
Айдэйл Джон
Jubril Adedeji
 
71'
 
Одей Стивен
Нордли Симен Болькан
79'
Жассон Андрес
Mads Bomholt
 
89'
Mathias Zanka Jorgensen2
0:1
90'
Кабальо Диего
Oliver Ross
 
90'
Marc Nielsen
Бруус Андреас
 
90'
Йоргенсен Каспер
 
90'
 
Копплин Бьорн
Занден Оливер
90'
 
Hugo Andersson2
Греве Матиас
90'
 
Туре Мохамед
91'
0:2
Туре Мохамед
91'
Мюллер Винсент
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 493 Количество передач 475
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Мюллер
Винсент
20
Йоргенсен
Каспер
4
Крамер
Ларс
II
13
Bjarne
Pudel
14
Бруус
Андреас
21
Mads
Bomholt
16
Kasper
Davidsen
8
Melker
Widell
7
Jubril
Adedeji
10
Oliver
Ross
11
Mathias
Zanka
Jorgensen2
1
Иззо
Пол
27
Ольсен
Оливер
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
29
Занден
Оливер
17
Греве
Матиас
28
Рёмер
Андре
6
Бьёркенгрен
Йон
10
Кэмпбелл
Норман
9
Нордли
Симен
Болькан
26
Данхо
Флориан
Ольборг
4-3-3
Раннерс
4-3-3

История личных встреч

Ольборг
Раннерс

27 матчей

81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

74.1%
25.9%
7.105427357601E-15%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
18.5%
25.9%
15 побед 5 ничьих 0 побед

25 матчей

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Первый тайм

36%
64%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

72%
28%
0 побед 18 ничьих 14 побед

52 матча

42.3%
26.9%
30.8%
22 победы 14 ничьих 16 побед

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
20 побед 16 ничьих 16 побед

Второй тайм

28.8%
44.2%
27%
15 побед 23 ничьи 14 побед

История матчей

СД
1:0
ТМК
0:4
СД
0:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
3:0
СД
1:1
СД
1:1
СД
0:0
ТМК
3:1
СД
1:2
ТМС
4:3
СД
3:3
СД
0:3
СД
0:2
СД
1:2
СД
0:3
СД
2:2
ТМК
2:1
СД
4:0
ТМК
0:1
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:2
СД
2:1
СД
0:1
СД
0:0
СД
3:2
СД
0:2
СД
1:1
СД
2:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:4
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
СД
4:0
СЛ
4:1
ТМС
2:3
СЛ
0:0
СЛ
2:3
СЛ
3:1
ТМС
0:1
СЛ
1:1
СЛ
0:3
ТМС
2:0
СЛ
1:2
СЛ
1:2
СЛ
2:2
СЛ
3:0
СЛ
1:0

Голы

Всего голов

38
44

Голов в среднем за матч

1.65
1.52

Среднее время на гол

54
59

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.21
1.3

Среднее время на гол

74
69

Всего голов

73
74

Голов в среднем за матч

1.4
1.42

Тотал матчей

2.5
48
Больше 92%
Меньше 8%
4
40
Больше 77%
Меньше 23%
12
31
Больше 60%
Меньше 40%
21
17
Больше 33%
Меньше 67%
35
8
Больше 15%
Меньше 85%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
50
1
Больше 2%
Меньше 98%
51

Среднее время на гол

64
63

Бомбардиры внутри турнира

Ольборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mathias Zanka Jorgensen2 6 0.5
Oliver Ross 2 0.17
Mads Bomholt 2 0.17
Жассон Андрес 1 0.08
Хёйхольт Мальте 1 0.08
Хелениус Никлас 0 0
Melker Widell 0 0
Sebastian Otoa 0 0
Noel Atli Arnorsson 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нордли Симен Болькан 5 (2) 0.42
Кэмпбелл Норман 4 0.33
Данхо Флориан 2 0.17
Туре Мохамед 2 (1) 0.17
Бьёркенгрен Йон 1 0.08
Tammer Bany Odeh 1 0.08
Хег Даниэль 1 0.08
Лауэнборг Фредерик 1 0.08
Ольсен Оливер 1 0.08
Энггаард Мэдс 1 0.08
Дюр Николас 0 0

Карточки

Ольборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kasper Davidsen 5 0
Диаките Умар 3 0
Жассон Андрес 3 0
Bjarne Pudel 3 0
Mylian Jimenez 3 0
Йоргенсен Каспер 1 0
Мюллер Винсент 1 0
Marc Nielsen 1 0
Noel Atli Arnorsson 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даммерс Вессель 3 0
Данхо Флориан 1 1
Рёмер Андре 2 0
Ольсен Оливер 2 0
Кэмпбелл Норман 2 0
Туре Мохамед 1 0
Лауэнборг Фредерик 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Одей Стивен 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Tammer Bany Odeh 1 0
Sabil Hansen 1 0
Laurits Raun Pedersen 1 0

Результаты матчей

Ольборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
6
Ольборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Раннерс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

5
7
Ольборг
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Раннерс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
18%
31-45
2
29%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
3
27%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
3
25%
4
50%
76-90
1
0%
0%

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
2
40%
4
50%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

12
8
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
2
25%
46-60
2
17%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Забито

12
19
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 9
7 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
1
8%
3
16%
16-30
3
25%
6
32%
31-45
4
33%
2
11%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
3
25%
3
16%
76-90

Пропущено

24
16
12 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 10
1
4%
0
0%
1-15
5
21%
3
19%
16-30
6
25%
2
13%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
4
17%
4
25%
61-75
5
21%
5
31%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Вайле - Ольборг 2:2 Ольборг - Сённерйюск 3:0 Копенгаген - Ольборг 2:0 Фредерисия - Ольборг 1:4
Ольборг - Люнгбю 2:1 Моруд/Вефлинге - Ольборг 0:7 Раннерс - Ольборг 1:0 Ольборг - АГФ Орхус 0:4 Ольборг - Брондбю 0:4 Виборг - Ольборг 2:3 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Ольборг - Силькеборг 2:1 Норшелланн - Ольборг 3:0 Оденсе - Ольборг 1:3 Хобро - Ольборг 1:1 Ольборг - Венсюссель 4:1 Колдинг - Ольборг 2:3 Ольборг - Фредерисия 1:0 Сённерйюск - Ольборг 1:0 Ольборг - Хобро 2:3
Раннерс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Раннерс - Люнгбю 1:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:2 Брабранд - Раннерс 1:0 Раннерс - Мидтьюлланн 2:2
Норшелланн - Раннерс 1:1 Б-1913 - Раннерс 0:10 Раннерс - Ольборг 1:0 Брондбю - Раннерс 2:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Копенгаген - Раннерс 1:1 Раннерс - Виборг 3:1 Вайле - Раннерс 2:3 Ганза - Раннерс 1:3 Раннерс - Арка Гдыня 2:1 Виборг - Раннерс 3:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Раннерс 2:1 Раннерс - Вайле 1:0 Оденсе - Раннерс 2:0

Результаты матчей

Ольборг
Раннерс

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:4
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:4
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
2:2
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Ольборг
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
11
1
5
7
1.5
6
6
2
10
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Копенгаген
 12 7 3 2 24 - 14 24
3.
Силькеборг
 1:0 12 6 4 2 24 - 17 22
4.
АГФ Орхус
 11 5 5 1 25 - 11 20
5.
Брондбю
 11 5 3 3 22 - 17 18
6.
Норшелланн
 0:1 12 5 3 4 24 - 20 18
7.
Раннерс
 12 4 6 2 19 - 16 18
8.
Виборг
 12 3 5 4 22 - 21 14
9.
Ольборг
 12 4 1 7 12 - 24 13
10.
Люнгбю
 12 1 6 5 8 - 14 9
11.
Сённерйюск
 11 2 2 7 10 - 24 8
12.
Вайле
 12 0 1 11 10 - 31 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
3.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
4.
Норшелланн
 0:1 7 3 3 1 14 - 8 12
5.
Силькеборг
 1:0 6 3 2 1 14 - 11 11
6.
Брондбю
 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
8.
Виборг
 5 2 2 1 10 - 9 8
9.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
11.
Сённерйюск
 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 1:0 6 3 2 1 10 - 6 11
2.
Копенгаген
 6 3 1 2 11 - 8 10
3.
Раннерс
 6 2 4 0 11 - 8 10
4.
Мидтьюлланн
 6 2 3 1 10 - 9 9
5.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Брондбю
 6 2 2 2 14 - 13 8
7.
Норшелланн
 0:1 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 12 6
9.
Ольборг
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Люнгбю
 5 0 3 2 4 - 6 3
11.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Бех Тобиас 6 (1)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Ольборг Kasper Davidsen 5
Норшелланн Анкерсен Петер 4
Виборг Гроннинг Йеппе 4
Вайле Ювара Муса 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 103'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 103'
    Сегодняшная посещаемость составляет 7965 болельщиков
  • 103'
    Контроль мяча: Ольборг: 52%, Раннерс: 48%.
  • 102'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 102'
    Мюллер Винсент из команды Ольборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 102'
    Раннерс пытается что-то создать.
  • 101'
    Удар от ворот произведет Ольборг
  • 101'
    Tammer Bany Odeh оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 100'
    Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 100'
    Ольборг контролирует мяч.
  • 100'
    Хег Даниэль из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 99'
    Хьюго Андерссон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 99'
    Хег Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
  • 99'
    Ольборг контролирует мяч.
  • 99'
    Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 98'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 98'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • 96'
      Г О О О О О Л - Туре Мохамед из команды Раннерс забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Винсент Мюллер прыгнул не в ту сторону.
    • 95'
      Рефери не любит споров - именно за это Мюллер Винсент сейчас получил желтую
    • 95'
      ПЕНАЛЬТИ - Бьярне Пудел из команды Ольборг привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Туре Мохамед.
    • 95'
      После проверки VAR судья изменил решение - Раннерс пробьет пенальти!
    • 93'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Раннерс.
    • 92'
      Туре Мохамед совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 92'
      Безумный фол. Туре Мохамед грубо играет против соперника. Пострадал Бьярне Пудел
    • 92'
      Ольборг пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Ольборг 0:2 Раннерс онлайн

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