Тур: 10. Стадион: Le Stade Municipal Yverdon.
0'
27' Желтая карточкаТижани Мохамед
42' Желтая карточкаБислими Уран
1:0
45' ПенальтиСеспедес Борис
2:0
58' Гол в свои воротаЭль-Вафи Айман
79' Желтая карточкаШтеффен Ренато
Ход матча
27'
42'
45'
1:0
58'
2:0
79'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
32
Сотье
Антони
21
Комано
Уго
25
Бислими
Уран
18
Маю
Хишам
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Комано УгоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
-
37 Силла ФодеПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Какури ДионПолузащитник
- Нападающий
-
11 Нтело МитчиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бислими УранПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Маю ХишамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Думбия УсманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кроки-Торти Маттиа
История личных встреч
Ивердон
Лугано
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
10 матчей
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
0.8
0.4
Среднее время на гол
112
225
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
2.6
2.4
Среднее время на гол
34
37
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
1.7
1.4
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
64
Бомбардиры внутри турнира
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеспедес Борис
|4 (2)
|0.4
|Комано Уго
|2
|0.2
|Сотье Антони
|1
|0.1
|Аке Марли
|1 (1)
|0.1
|William Le Pogam
|1
|0.1
|Оморуйи Кевин
|1
|0.1
|Родригес Мауро
|0
|0
|Гонзалез Франко
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
Лугано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штеффен Ренато
|3
|0.3
|Алиседа Игнасио
|3
|0.3
|Пржибылко Каспер
|3
|0.3
|Маю Хишам
|1
|0.1
|Вляди Шкельчим
|1
|0.1
|Бислими Уран
|1
|0.1
|Махмуд Хадж
|1
|0.1
|Бро-Гийяр Закари
|0
|0
|Киминьяни Янис
|0
|0
|Душ Сантуш Даниэл
|0
|0
Карточки
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеспедес Борис
|5
|0
|Тижани Мохамед
|2
|1
|Jason Gnakpa
|1
|1
|Сотье Антони
|2
|0
|Каменович Димитрие
|2
|0
|Маркеш Криштиан
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Бернардони Поль
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Родригес Мауро
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Комано Уго
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
|Samba Kone
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Силла Фоде
|1
|0
|Moussa Baradji
|1
|0
Лугано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Думбия Усман
|3
|0
|Май Ларс-Лукас
|3
|0
|Бислими Уран
|3
|0
|Хайдари Альбиан
|3
|0
|Пападопулос Антониос
|2
|0
|Киминьяни Янис
|2
|0
|Дзанотти Маттиа
|2
|0
|Боттани Маттиа
|1
|0
|Штеффен Ренато
|1
|0
|Гргич Анто
|1
|0
|Мацек Роман
|1
|0
|Маркеш Мартим
|1
|0
Результаты матчей
Ивердон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лугано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
1
Ивердон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Лугано
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
1
7
Ивердон
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Лугано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
38%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
1
8%
16-30
2
18%
2
15%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
3
27%
4
31%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
5
42%
1
8%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
3
25%
2
17%
46-60
1
8%
2
17%
61-75
2
17%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ивердон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сьон - Ивердон 1:1 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2
Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0
Лугано
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0
Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1
Результаты матчей
Ивердон
Лугано
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ивердон
Лугано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
36
63
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|2.
|10
|6
|2
|2
|17 - 16
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|0:2
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|5.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|6.
|1:1
|10
|4
|2
|4
|17 - 10
|14
|7.
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|8.
|2:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|9.
|2:0
|10
|3
|2
|5
|15 - 19
|11
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|11.
|10
|2
|2
|6
|11 - 16
|8
|12.
|0:2
|10
|2
|1
|7
|6 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 9
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|2:0
|5
|3
|0
|2
|12 - 9
|9
|8.
|5
|2
|3
|0
|8 - 2
|9
|9.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|3.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|12 - 5
|7
|6.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|7.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|8.
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|9.
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|10.
|2:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|11.
|2:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|12.
|0:2
|5
|0
|0
|5
|3 - 13
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|5 (1)
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|4 (2)
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4