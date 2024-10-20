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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Ивердон
2:0
Конец матча
Лугано
0'
27' Желтая карточка
Тижани Мохамед
42' Желтая карточка
Бислими Уран
1:0
45' Пенальти
Сеспедес Борис
2:0
58' Гол в свои ворота
Эль-Вафи Айман
79' Желтая карточка
Штеффен Ренато
88' Желтая карточка
Киминьяни Янис
90'+6

Ход матча

27'
Тижани Мохамед
 
37'
 
Думбия Усман
Гргич Анто
42'
 
Бислими Уран
45'
Сеспедес Борис
1:0
46'
 
Душ Сантуш Даниэл
Боттани Маттиа
58'
Эль-Вафи Айман
2:0
62'
 
Киминьяни Янис
Маркеш Мартим
62'
 
Алиседа Игнасио
Пржибылко Каспер
68'
Родригес Мауро
Moussa Baradji
 
78'
Какури Дион
Гонзалез Франко
 
78'
Нтело Митчи
Комано Уго
 
78'
 
Май Ларс-Лукас
Бислими Уран
79'
 
Штеффен Ренато
88'
 
Киминьяни Янис
90'
Силла Фоде
Ленговски Матеуш
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 316 Количество передач 337
  • 35 Владение мячом, % 65
40
Бернардони
Поль
32
Сотье
Антони
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
9
Аке
Марли
8
Ленговски
Матеуш
10
Сеспедес
Борис
28
Moussa
Baradji
6
William
Le
Pogam
15
Гонзалез
Франко
21
Комано
Уго
1
Саипи
Амир
2
Бро-Гийяр
Закари
6
Пападопулос
Антониос
22
Эль-Вафи
Айман
26
Маркеш
Мартим
25
Бислими
Уран
8
Гргич
Анто
10
Боттани
Маттиа
11
Штеффен
Ренато
93
Пржибылко
Каспер
18
Маю
Хишам
Ивердон
3-5-1-1
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Ивердон
Лугано

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

10 матчей

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

10%
30%
60%
1 победа 3 ничьи 6 побед

История матчей

С
2:0
С
0:5
С
6:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
0:4
ЧЛ
1:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:1

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.8
0.4

Среднее время на гол

112
225

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

2.6
2.4

Среднее время на гол

34
37

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.7
1.4

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
64

Бомбардиры внутри турнира

Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеспедес Борис 4 (2) 0.4
Комано Уго 2 0.2
Сотье Антони 1 0.1
Аке Марли 1 (1) 0.1
William Le Pogam 1 0.1
Оморуйи Кевин 1 0.1
Родригес Мауро 0 0
Гонзалез Франко 0 0
Какури Дион 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штеффен Ренато 3 0.3
Алиседа Игнасио 3 0.3
Пржибылко Каспер 3 0.3
Маю Хишам 1 0.1
Вляди Шкельчим 1 0.1
Бислими Уран 1 0.1
Махмуд Хадж 1 0.1
Бро-Гийяр Закари 0 0
Киминьяни Янис 0 0
Душ Сантуш Даниэл 0 0

Карточки

Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 5 0
Тижани Мохамед 2 1
Jason Gnakpa 1 1
Сотье Антони 2 0
Каменович Димитрие 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Бернардони Поль 1 0
William Le Pogam 1 0
Родригес Мауро 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Комано Уго 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Силла Фоде 1 0
Moussa Baradji 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбия Усман 3 0
Май Ларс-Лукас 3 0
Киминьяни Янис 3 0
Бислими Уран 3 0
Хайдари Альбиан 3 0
Штеффен Ренато 2 0
Пападопулос Антониос 2 0
Дзанотти Маттиа 2 0
Боттани Маттиа 1 0
Гргич Анто 1 0
Мацек Роман 1 0
Маркеш Мартим 1 0

Результаты матчей

Ивердон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лугано
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

3
2
Ивердон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Лугано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

1
7
Ивердон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Лугано
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
38%
1
13%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
25%
2
14%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
4
29%
61-75
3
25%
4
29%
76-90

Пропущено

13
13
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
5
38%
1
8%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
4
31%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ивердон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сьон - Ивердон 1:1 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1 СК Эммен - Ивердон 1:2
Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1 Ивердон - Стад Лозанна-Уши 3:0
Лугано
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Цюрих - Лугано 1:1 Лугано - ХИК 3:0 Лугано - Винтертур 2:1 Сьон - Лугано 0:0
Лозанна - Лугано 1:2 Рапперсвиль-Йона - Лугано 1:3 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Брюль II - Лугано 1:7 Лугано - Партизан 2:2 Лугано - Люцерн 2:3 Партизан - Лугано 0:1 Лугано - Серветт 3:1 Фенербахче - Лугано 2:1 Базель - Лугано 1:2 Лугано - Фенербахче 3:4 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Интер Милан - Лугано 3:2 Лугано - Парма 3:1

Результаты матчей

Ивердон
Лугано

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ивердон
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
6
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 3 1 18 - 11 21
2.
Серветт
 10 6 2 2 17 - 16 20
3.
Люцерн
 10 5 3 2 18 - 13 18
4.
Лугано
 10 5 3 2 15 - 12 18
5.
Базель
 10 5 1 4 18 - 10 16
6.
Санкт-Галлен
 10 4 2 4 18 - 13 14
7.
Сьон
 10 3 3 4 11 - 11 12
8.
Ивердон
 10 3 3 4 11 - 14 12
9.
Лозанна
 10 3 2 5 15 - 19 11
10.
Янг Бойз
 10 2 3 5 13 - 18 9
11.
Грасcхоппер
 10 2 2 6 11 - 16 8
12.
Винтертур
 10 2 1 7 6 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 5 4 0 1 10 - 9 12
2.
Цюрих
 5 3 2 0 9 - 4 11
3.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Люцерн
 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Ивердон
 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Лозанна
 5 3 0 2 12 - 9 9
8.
Базель
 5 3 0 2 6 - 5 9
9.
Сьон
 5 2 3 0 8 - 2 9
10.
Винтертур
 5 2 1 2 3 - 5 7
11.
Янг Бойз
 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 1 1 9 - 7 10
2.
Люцерн
 5 2 2 1 10 - 9 8
3.
Лугано
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Серветт
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Базель
 5 2 1 2 12 - 5 7
6.
Санкт-Галлен
 5 1 1 3 6 - 8 4
7.
Янг Бойз
 5 1 1 3 7 - 11 4
8.
Грасcхоппер
 5 1 0 4 3 - 6 3
9.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
10.
Ивердон
 5 0 2 3 4 - 9 2
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 5 0 0 5 3 - 13 0
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 6
Цюрих Переа Хуан 5 (1)
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Г О О О О Л - Сеспедес Борис из команды Ивердон забивает с точки!
  • 46'
    Moussa Baradji получил желтую карточку от судьи
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