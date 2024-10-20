  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Лозанна
2:0
Второй тайм: 84'
Винтертур
0'
3' Желтая карточка
Арнольд Ремо
1:0
8' Гол
Саншеш Алвин
17' Желтая карточка
Raoul Giger
2:0
23' Гол
Айдини Альбан
37' Желтая карточка
Стильхарт Базиль
68' Желтая карточка
Мендеш Диогу
70' Желтая карточка
Лукембила Жозиас

Ход матча

3'
 
Арнольд Ремо
8'
Саншеш Алвин
(Коба Куандреди)
1:0
17'
Raoul Giger
 
23'
Айдини Альбан
(Диабате Фуссейни)
2:0
30'
 
Мюль Лукас
Арнольд Ремо
30'
 
Буркарт Нишан
Randy Schneider
37'
 
Стильхарт Базиль
59'
Мендеш Диогу
Коба Куандреди
 
59'
Де ла Фуэнте Конрад
Teddy Okou
 
61'
 
Бароан Антуан
Labinot Bajrami
68'
Мендеш Диогу
 
70'
Сене Кали
Айдини Альбан
 
70'
 
Лукембила Жозиас
79'
 
Фофана Бубакар
Лукембила Жозиас
79'
 
Буэсс Роман
Ди Джусто Маттео

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Лучшие коэффициенты
Лозанна
Ничья
Винтертур
1.53
6.60
Реклама, zenit.win
6.40
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
71
Karim
Sow
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
8
Роше
Джейми
5
Коба
Куандреди
92
Teddy
Okou
80
Саншеш
Алвин
11
Диабате
Фуссейни
7
Айдини
Альбан
1
Капино
Стефанос
4
Стильхарт
Базиль
16
Арнольд
Ремо
23
Granit
Lekaj
3
Шеттин
Тобиас
6
Randy
Schneider
7
Дзуффи
Лука
10
Ди
Джусто
Маттео
11
Фрай
Фабиан
90
Лукембила
Жозиас
84
Labinot
Bajrami
Лозанна
4-2-3-1
Винтертур
4-2-3-1

История личных встреч

Лозанна
Винтертур

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

26 матчей

38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:1
С
1:0
С
2:5
ЧЛ
1:2
ЧЛ
0:4
ЧЛ
0:0
ЧЛ
0:6
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
5:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:4
ЧЛ
2:2
ЧЛ
0:2
ЧЛ
0:1
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
5:2
ЧЛ
3:0
ЧЛ
1:1
ЧЛ
4:1
ЧЛ
1:3

Голы

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.86
1.83

Среднее время на гол

48
49

Всего голов

20
22

Голов в среднем за матч

1.67
1.57

Среднее время на гол

54
57

Всего голов

46
44

Голов в среднем за матч

1.77
1.69

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

50
53

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саншеш Алвин 4 0.4
Диабате Фуссейни 3 0.3
Teddy Okou 2 0.2
Айдини Альбан 2 0.2
Дюссенн Ноэ 1 0.1
Сене Кали 1 0.1
Karim Sow 1 0.1
Кустодио Оливье 0 0
Роше Джейми 0 0
Бернед Антуан 0 0
Коба Куандреди 0 0
Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 3 0.3
Labinot Bajrami 2 0.2
Бароан Антуан 1 0.1
Стильхарт Базиль 0 0
Ронер Фабиан 0 0
Randy Schneider 0 0
Гомис Кристиан 0 0
Дуррер Адриан 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 4 0
Бернед Антуан 2 0
Raoul Giger 2 0
Teddy Okou 2 0
Муанга Кевин 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Karim Sow 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Роше Джейми 1 0
Мендеш Диогу 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Сене Кали 1 0
Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Granit Lekaj 2 1
Арнольд Ремо 2 1
Бароан Антуан 1 1
Диаби Сулейман 2 0
Стильхарт Базиль 2 0
Randy Schneider 2 0
Гомис Кристиан 2 0
Кьяппетта Кармине 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Красничи Альбин 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Лукембила Жозиас 1 0
Дуррер Адриан 1 0
Loic Luthi 1 0

Результаты матчей

Лозанна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Винтертур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
3
Лозанна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Винтертур
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

3
2
Лозанна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Винтертур
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
2
18%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
4
36%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Забито

14
6
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
3
50%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
3
21%
1
17%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
17%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
7
39%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Анси - Лозанна 1:2 Люцерн - Лозанна 2:2 Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1
Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4
Винтертур
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Винтертур - Виль 2:2 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4
Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0

Результаты матчей

Лозанна
Винтертур

Точный счет

1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Винтертур

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
1
8
3
6
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 3 1 18 - 11 21
2.
Серветт
 10 6 2 2 17 - 16 20
3.
Люцерн
 10 5 3 2 18 - 13 18
4.
Лугано
 0:2 10 5 3 2 15 - 12 18
5.
Санкт-Галлен
 1:1 10 4 3 3 18 - 12 15
6.
Базель
 1:1 10 4 2 4 17 - 10 14
7.
Сьон
 10 3 3 4 11 - 11 12
8.
Ивердон
 2:0 10 3 3 4 11 - 14 12
9.
Лозанна
 2:0 10 3 2 5 15 - 19 11
10.
Янг Бойз
 10 2 3 5 13 - 18 9
11.
Грасcхоппер
 10 2 2 6 11 - 16 8
12.
Винтертур
 0:2 10 2 1 7 6 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 5 4 0 1 10 - 9 12
2.
Цюрих
 5 3 2 0 9 - 4 11
3.
Санкт-Галлен
 1:1 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Люцерн
 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Лугано
 0:2 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Ивердон
 2:0 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Лозанна
 2:0 5 3 0 2 12 - 9 9
8.
Сьон
 5 2 3 0 8 - 2 9
9.
Базель
 1:1 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
Винтертур
 0:2 5 2 1 2 3 - 5 7
11.
Янг Бойз
 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 1 1 9 - 7 10
2.
Люцерн
 5 2 2 1 10 - 9 8
3.
Лугано
 0:2 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Серветт
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Базель
 1:1 5 2 1 2 12 - 5 7
6.
Санкт-Галлен
 1:1 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
Янг Бойз
 5 1 1 3 7 - 11 4
8.
Грасcхоппер
 5 1 0 4 3 - 6 3
9.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
10.
Ивердон
 2:0 5 0 2 3 4 - 9 2
11.
Лозанна
 2:0 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 0:2 5 0 0 5 3 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 6
Цюрих Переа Хуан 5 (1)
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Весь список
  • 59'
    Коба Куандреди уходит с поля. Мендеш Диогу выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 17'
      Raoul Giger получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Коба Куандреди сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Саншеш Алвин бьет в цель!
    • 3'
      Арнольд Ремо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 65% завершится победой Лозанна.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.53. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.53 ПОСТАВИТЬ
    Лучшие коэффициенты
    Лозанна
    Ничья
    Винтертур
    1.53
    6.60
    Реклама, zenit.win
    6.40
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лозанна 2:0 Винтертур онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Лозанна
    Винтертур
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный