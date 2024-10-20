Тур: 10. Стадион: Stade de la Tuiliere.
0'
3' Желтая карточкаАрнольд Ремо
1:0
8' ГолСаншеш Алвин
17' Желтая карточкаRaoul Giger
2:0
23' ГолАйдини Альбан
37' Желтая карточкаСтильхарт Базиль
68' Желтая карточкаМендеш Диогу
70' Желтая карточкаЛукембила Жозиас
Ход матча
3'
8'
1:0
17'
23'
37'
68'
70'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
3 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
71
Karim
Sow
18
Поати
Морган
92
Teddy
Okou
80
Саншеш
Алвин
16
Арнольд
Ремо
23
Granit
Lekaj
11
Фрай
Фабиан
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Teddy OkouПолузащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Муанга КевинЗащитник
- Защитник
-
21 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
-
23 Granit LekajЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Loic Luthi
-
Главный тренер: Ognjen Zaric
История личных встреч
Лозанна
Винтертур
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
26 матчей
38.5%
23.1%
38.4%
10 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
10 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.86
1.83
Среднее время на гол
48
49
Всего голов
20
22
Голов в среднем за матч
1.67
1.57
Среднее время на гол
54
57
Всего голов
46
44
Голов в среднем за матч
1.77
1.69
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
50
53
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саншеш Алвин
|4
|0.4
|Диабате Фуссейни
|3
|0.3
|Teddy Okou
|2
|0.2
|Айдини Альбан
|2
|0.2
|Дюссенн Ноэ
|1
|0.1
|Сене Кали
|1
|0.1
|Karim Sow
|1
|0.1
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
|Коба Куандреди
|0
|0
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|3
|0.3
|Labinot Bajrami
|2
|0.2
|Бароан Антуан
|1
|0.1
|Стильхарт Базиль
|0
|0
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Randy Schneider
|0
|0
|Гомис Кристиан
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|4
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Teddy Okou
|2
|0
|Муанга Кевин
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Karim Sow
|2
|0
|Hamza Abdallah
|2
|0
|Кустодио Оливье
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Мендеш Диогу
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Сене Кали
|1
|0
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Granit Lekaj
|2
|1
|Арнольд Ремо
|2
|1
|Бароан Антуан
|1
|1
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|Randy Schneider
|2
|0
|Гомис Кристиан
|2
|0
|Кьяппетта Кармине
|2
|0
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Красничи Альбин
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Лукембила Жозиас
|1
|0
|Дуррер Адриан
|1
|0
|Loic Luthi
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Винтертур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
3
Лозанна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Винтертур
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
3
2
Лозанна
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Винтертур
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
2
18%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
1
11%
3
27%
46-60
1
11%
1
9%
61-75
3
33%
4
36%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
20%
76-90
Забито
14
6
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
1
17%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
1
7%
3
50%
46-60
1
7%
1
17%
61-75
3
21%
1
17%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
3
17%
2
13%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
2
13%
31-45
1
6%
5
31%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
7
39%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Анси - Лозанна 1:2 Люцерн - Лозанна 2:2 Серветт - Лозанна 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1
Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 0:4
Винтертур
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Винтертур - Виль 2:2 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4
Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1 Янг Бойз - Винтертур 3:0
Результаты матчей
Лозанна
Винтертур
Точный счет
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Винтертур
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
45
18
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|2.
|10
|6
|2
|2
|17 - 16
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|0:2
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|5.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|6.
|1:1
|10
|4
|2
|4
|17 - 10
|14
|7.
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|8.
|2:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|9.
|2:0
|10
|3
|2
|5
|15 - 19
|11
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|11.
|10
|2
|2
|6
|11 - 16
|8
|12.
|0:2
|10
|2
|1
|7
|6 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 9
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|2:0
|5
|3
|0
|2
|12 - 9
|9
|8.
|5
|2
|3
|0
|8 - 2
|9
|9.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|3.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|12 - 5
|7
|6.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|7.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|8.
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|9.
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|10.
|2:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|11.
|2:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|12.
|0:2
|5
|0
|0
|5
|3 - 13
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|5 (1)
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|4 (2)
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4