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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Базель
1:1
Второй тайм: 81'
Санкт-Галлен
0'
0:1
7' Гол
Жеббель Виллем
8' Желтая карточка
Жеббель Виллем
24' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
1:1
31' Гол
Оморуйи Кевин
56' Желтая карточка
Траоре Бени
61' Желтая карточка
Станич Йозо
66' Желтая карточка

Ход матча

7'
0:1
Жеббель Виллем
(Мамбимби Феликс)
8'
 
Жеббель Виллем
24'
 
Гёртлер Лукас
31'
Оморуйи Кевин
(Шмидт Доминик II)
1:1
49'
Вуйоз Николя
Jonas Adjei Adjetey
 
56'
Траоре Бени
 
61'
 
Станич Йозо
62'
Marin Soticek
Леруа Лео
 
63'
Каде Антон
Траоре Бени
 
63'
 
Витциг Кристиан
Кинтилья Хорди
64'
 
Чобот Кевин
Мамбимби Феликс
66'
 
77'
Джака Таулант
Ромариу
 
77'
 
Сиссе Мустафа
Жеббель Виллем
77'
 
Noah Probst
Тома Бастьен

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 8
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 9
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Санкт-Галлен
2.08
3.80
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3.65
Все Коэффициенты
1
Хитц
Mapвин
17
Мендес
Юсафат
26
Баришич
Адриан-Леон
32
Jonas
Adjei
Adjetey
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
8
Ромариу
22
Леруа
Лео
10
Шакири
Джердан
9
Оморуйи
Кевин
11
Траоре
Бени
1
Ати-Зиги
Лоуренс
22
Фабер
Конрад
4
Станич
Йозо
20
Фалльци
Альберт
14
Ноа
Янник
8
Кинтилья
Хорди
16
Гёртлер
Лукас
64
Стеванович
Михайло
24
Тома
Бастьен
9
Жеббель
Виллем
18
Мамбимби
Феликс
Базель
4-3-3
Санкт-Галлен
4-1-2-1-2

История личных встреч

Базель
Санкт-Галлен

38 матчей

86.8%
13.2%
3.5527136788005E-15%
33 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60.5%
34.2%
5.3%
23 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.3%
26.3%
29 побед 10 ничьих 0 побед

26 матчей

38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед

64 матча

51.6%
23.4%
25%
33 победы 15 ничьих 16 побед

Первый тайм

35.9%
45.3%
18.8%
23 победы 29 ничьих 12 побед

Второй тайм

45.3%
34.4%
20.3%
29 побед 22 ничьи 13 побед

История матчей

С
1:0
С
2:0
С
2:1
С
6:1
С
1:1
К
1:2
С
1:1
С
3:2
С
2:2
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
1:0
С
3:1
С
0:0
С
1:3
С
0:5
С
1:2
С
0:0
С
1:2
С
0:3
С
1:1
С
1:3
С
1:2
С
2:4
С
0:2
С
3:0
С
2:1
С
4:1
С
0:3
С
1:0
С
1:3
ТМК
2:4
С
0:7
С
4:2
С
2:1
С
2:1
С
4:3
КШ
1:3
SC
0:0
С
2:2
С
2:2
С
2:1
С
0:2
С
0:3
С
1:1
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
ТМС
2:3
ТМС
3:3
С
0:0
С
3:0
С
1:3
С
3:0
С
3:2
С
2:4
С
4:0
С
2:0
С
1:4
С
2:1

Голы

Всего голов

57
71

Голов в среднем за матч

1.84
2.15

Среднее время на гол

48
41

Всего голов

44
35

Голов в среднем за матч

1.33
1.13

Среднее время на гол

67
79

Всего голов

101
106

Голов в среднем за матч

1.58
1.66

Тотал матчей

2.5
60
Больше 94%
Меньше 6%
4
54
Больше 84%
Меньше 16%
10
43
Больше 67%
Меньше 33%
21
25
Больше 39%
Меньше 61%
39
14
Больше 22%
Меньше 78%
50
8
Больше 13%
Меньше 88%
56
3
Больше 5%
Меньше 95%
61

Среднее время на гол

57
54

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 5 (1) 0.5
Айети Альбиан 4 0.4
Траоре Бени 2 0.2
Брэдли Финк 1 0.1
Marin Soticek 1 0.1
Кололли Беньямин 1 0.1
Леруа Лео 1 0.1
Оморуйи Кевин 1 0.1
Баришич Адриан-Леон 1 0.1
Шмидт Доминик II 0 0
Шакири Джердан 0 0
Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жеббель Виллем 4 (1) 0.4
Гёртлер Лукас 3 0.3
Витциг Кристиан 2 0.2
Мамбимби Феликс 2 0.2
Аколо Чадрак 2 0.2
Сиссе Мустафа 1 0.1
Шмидт Исаак 1 0.1
Фалльци Альберт 1 0.1
Чобот Кевин 1 0.1
Милошевич Йован 1 (1) 0.1
Тома Бастьен 0 0
Кинтилья Хорди 0 0
Окороджи Чима 0 0

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авдуллаху Леон 4 1
Леруа Лео 3 0
Ромариу 1 1
Каде Антон 2 0
Баришич Адриан-Леон 2 0
Джака Таулант 1 0
Комас Арнау 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Траоре Бени 1 0
Брэдли Финк 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Jonas Adjei Adjetey 1 0
Romeo Beney 1 0
Marin Soticek 1 0
Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вандермерш Юго 2 1
Гёртлер Лукас 3 0
Кинтилья Хорди 2 0
Окороджи Чима 2 0
Фалльци Альберт 2 0
Тома Бастьен 2 0
Станич Йозо 2 0
Диаби Абдулай III 2 0
Сиссе Мустафа 1 0
Чобот Кевин 1 0
Жеббель Виллем 1 0
Амброзиус Стефан 1 0
Витциг Кристиан 1 0

Результаты матчей

Базель
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Базель
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Санкт-Галлен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

10
10
Базель
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Санкт-Галлен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

4
5

Упущенные победы

11
11

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
3
25%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

16
18
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
13%
2
11%
1-15
1
6%
6
33%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
5
31%
3
17%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
4
25%
3
17%
76-90

Пропущено

9
10
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1
Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0
Санкт-Галлен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1
Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0

Результаты матчей

Базель
Санкт-Галлен

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Базель
Санкт-Галлен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
2
1.5
1
3
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
4
5
2
7
2.5
3
6
1
8
3.5
3
6
1
8
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 3 1 18 - 11 21
2.
Серветт
 10 6 2 2 17 - 16 20
3.
Люцерн
 10 5 3 2 18 - 13 18
4.
Лугано
 0:2 10 5 3 2 15 - 12 18
5.
Санкт-Галлен
 1:1 10 4 3 3 18 - 12 15
6.
Базель
 1:1 10 4 2 4 17 - 10 14
7.
Сьон
 10 3 3 4 11 - 11 12
8.
Ивердон
 2:0 10 3 3 4 11 - 14 12
9.
Лозанна
 2:0 10 3 2 5 15 - 19 11
10.
Янг Бойз
 10 2 3 5 13 - 18 9
11.
Грасcхоппер
 10 2 2 6 11 - 16 8
12.
Винтертур
 0:2 10 2 1 7 6 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 5 4 0 1 10 - 9 12
2.
Цюрих
 5 3 2 0 9 - 4 11
3.
Санкт-Галлен
 1:1 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Люцерн
 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Лугано
 0:2 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Ивердон
 2:0 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Лозанна
 2:0 5 3 0 2 12 - 9 9
8.
Сьон
 5 2 3 0 8 - 2 9
9.
Базель
 1:1 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
Винтертур
 0:2 5 2 1 2 3 - 5 7
11.
Янг Бойз
 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 1 1 9 - 7 10
2.
Люцерн
 5 2 2 1 10 - 9 8
3.
Лугано
 0:2 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Серветт
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Базель
 1:1 5 2 1 2 12 - 5 7
6.
Санкт-Галлен
 1:1 5 1 2 2 6 - 7 5
7.
Янг Бойз
 5 1 1 3 7 - 11 4
8.
Грасcхоппер
 5 1 0 4 3 - 6 3
9.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
10.
Ивердон
 2:0 5 0 2 3 4 - 9 2
11.
Лозанна
 2:0 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 0:2 5 0 0 5 3 - 13 0
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 6
Цюрих Переа Хуан 5 (1)
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Шмидт Доминик II сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Оморуйи Кевин бьет в цель!
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    Базель
    Ничья
    Санкт-Галлен
    2.08
    3.80
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    3.65
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