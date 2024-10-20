Тур: 10. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
1:1
Второй тайм: 81'
0'
0:1
7' ГолЖеббель Виллем
8' Желтая карточкаЖеббель Виллем
24' Желтая карточкаГёртлер Лукас
1:1
31' ГолОморуйи Кевин
56' Желтая карточкаТраоре Бени
61' Желтая карточкаСтанич Йозо
Ход матча
7'
24'
31'
56'
61'
66'
77'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 8
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 9
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
8
Ромариу
22
Леруа
Лео
11
Траоре
Бени
22
Фабер
Конрад
14
Ноа
Янник
24
Тома
Бастьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 РомариуПолузащитник
-
22 Леруа ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Траоре БениНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
-
29 Мусса СиссеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Фабер КонрадЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
-
77 Чобот КевинПолузащитник
- Нападающий
-
70 Noah Probst
-
Главный тренер: Маассен Энрико
История личных встреч
Базель
Санкт-Галлен
38 матчей
86.8%
13.2%
3.5527136788005E-15%
33 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.5%
34.2%
5.3%
23 победы 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.3%
26.3%
29 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед
64 матча
51.6%
23.4%
25%
33 победы 15 ничьих 16 побед
Первый тайм
35.9%
45.3%
18.8%
23 победы 29 ничьих 12 побед
Второй тайм
45.3%
34.4%
20.3%
29 побед 22 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
57
71
Голов в среднем за матч
1.84
2.15
Среднее время на гол
48
41
Всего голов
44
35
Голов в среднем за матч
1.33
1.13
Среднее время на гол
67
79
Всего голов
101
106
Голов в среднем за матч
1.58
1.66
Тотал матчей
2.5
60
Больше 94%
Меньше 6%
4
54
Больше 84%
Меньше 16%
10
43
Больше 67%
Меньше 33%
21
25
Больше 39%
Меньше 61%
39
14
Больше 22%
Меньше 78%
50
8
Больше 13%
Меньше 88%
56
3
Больше 5%
Меньше 95%
61
Среднее время на гол
57
54
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|5 (1)
|0.5
|Айети Альбиан
|4
|0.4
|Траоре Бени
|2
|0.2
|Брэдли Финк
|1
|0.1
|Marin Soticek
|1
|0.1
|Кололли Беньямин
|1
|0.1
|Леруа Лео
|1
|0.1
|Оморуйи Кевин
|1
|0.1
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.1
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Шакири Джердан
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|4 (1)
|0.4
|Гёртлер Лукас
|3
|0.3
|Витциг Кристиан
|2
|0.2
|Мамбимби Феликс
|2
|0.2
|Аколо Чадрак
|2
|0.2
|Сиссе Мустафа
|1
|0.1
|Шмидт Исаак
|1
|0.1
|Фалльци Альберт
|1
|0.1
|Чобот Кевин
|1
|0.1
|Милошевич Йован
|1 (1)
|0.1
|Тома Бастьен
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авдуллаху Леон
|4
|1
|Леруа Лео
|3
|0
|Ромариу
|1
|1
|Каде Антон
|2
|0
|Баришич Адриан-Леон
|2
|0
|Джака Таулант
|1
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Оморуйи Кевин
|1
|0
|Траоре Бени
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Jonas Adjei Adjetey
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
|Marin Soticek
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандермерш Юго
|2
|1
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Фалльци Альберт
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Станич Йозо
|2
|0
|Диаби Абдулай III
|2
|0
|Сиссе Мустафа
|1
|0
|Чобот Кевин
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Амброзиус Стефан
|1
|0
|Витциг Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Базель
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Базель
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Санкт-Галлен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
10
10
Базель
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Санкт-Галлен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
4
5
Упущенные победы
11
11
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
75%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
3
25%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
16
18
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
13%
2
11%
1-15
1
6%
6
33%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
5
31%
3
17%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
4
25%
3
17%
76-90
Пропущено
9
10
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1
Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0
Санкт-Галлен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1
Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0
Результаты матчей
Базель
Санкт-Галлен
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
2:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
1
3 раза 33%
4
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Базель
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
32
13
23
13
14
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
45
27
36
18
36
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|2.
|10
|6
|2
|2
|17 - 16
|20
|3.
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|4.
|0:2
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|5.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|18 - 12
|15
|6.
|1:1
|10
|4
|2
|4
|17 - 10
|14
|7.
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|8.
|2:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|9.
|2:0
|10
|3
|2
|5
|15 - 19
|11
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|11.
|10
|2
|2
|6
|11 - 16
|8
|12.
|0:2
|10
|2
|1
|7
|6 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 9
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|2:0
|5
|3
|0
|2
|12 - 9
|9
|8.
|5
|2
|3
|0
|8 - 2
|9
|9.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|3.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|12 - 5
|7
|6.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|7.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|8.
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|9.
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|10.
|2:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|11.
|2:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|12.
|0:2
|5
|0
|0
|5
|3 - 13
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|5 (1)
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|4 (2)
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4