Тур: 10. Стадион: Санкт-Якоб Парк.
2:1
Конец матча
0'
0:1
7' ГолЖеббель Виллем
8' Желтая карточкаЖеббель Виллем
24' Желтая карточкаГёртлер Лукас
1:1
31' ГолОморуйи Кевин
56' Желтая карточкаТраоре Бени
61' Желтая карточкаСтанич Йозо
82' Желтая карточкаФалльци Альберт
2:1
90' ГолОморуйи Кевин
90'+7
Ход матча
7'
24'
31'
56'
61'
77'
82'
90'
2:1
Статистика матча
-
16 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 4
-
4 Угловые 9
-
1 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
448 Количество передач 412
-
51 Владение мячом, % 49
8
Ромариу
22
Леруа
Лео
11
Траоре
Бени
22
Фабер
Конрад
14
Ноа
Янник
24
Тома
Бастьен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 РомариуПолузащитник
-
22 Леруа ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Траоре БениНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
-
29 Мусса СиссеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Фабер КонрадЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Ноа ЯнникЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Руис ВикторПолузащитник
-
77 Чобот КевинПолузащитник
- Нападающий
-
70 Noah Probst
-
Главный тренер: Маассен Энрико
История личных встреч
Базель
Санкт-Галлен
38 матчей
86.8%
13.2%
3.5527136788005E-15%
33 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60.5%
34.2%
5.3%
23 победы 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.3%
26.3%
29 побед 10 ничьих 0 побед
26 матчей
38.5%
61.5%
0 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 12 ничьих 13 побед
64 матча
51.6%
23.4%
25%
33 победы 15 ничьих 16 побед
Первый тайм
35.9%
45.3%
18.8%
23 победы 29 ничьих 12 побед
Второй тайм
45.3%
34.4%
20.3%
29 побед 22 ничьи 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
57
71
Голов в среднем за матч
1.84
2.15
Среднее время на гол
48
41
Всего голов
44
35
Голов в среднем за матч
1.33
1.13
Среднее время на гол
67
79
Всего голов
101
106
Голов в среднем за матч
1.58
1.66
Тотал матчей
2.5
60
Больше 94%
Меньше 6%
4
54
Больше 84%
Меньше 16%
10
43
Больше 67%
Меньше 33%
21
25
Больше 39%
Меньше 61%
39
14
Больше 22%
Меньше 78%
50
8
Больше 13%
Меньше 88%
56
3
Больше 5%
Меньше 95%
61
Среднее время на гол
57
54
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|5 (1)
|0.5
|Айети Альбиан
|4
|0.4
|Траоре Бени
|2
|0.2
|Оморуйи Кевин
|2
|0.2
|Брэдли Финк
|1
|0.1
|Marin Soticek
|1
|0.1
|Кололли Беньямин
|1
|0.1
|Леруа Лео
|1
|0.1
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.1
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Шакири Джердан
|0
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жеббель Виллем
|4 (1)
|0.4
|Гёртлер Лукас
|3
|0.3
|Витциг Кристиан
|2
|0.2
|Мамбимби Феликс
|2
|0.2
|Аколо Чадрак
|2
|0.2
|Сиссе Мустафа
|1
|0.1
|Шмидт Исаак
|1
|0.1
|Фалльци Альберт
|1
|0.1
|Чобот Кевин
|1
|0.1
|Милошевич Йован
|1 (1)
|0.1
|Тома Бастьен
|0
|0
|Кинтилья Хорди
|0
|0
|Окороджи Чима
|0
|0
Карточки
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авдуллаху Леон
|4
|1
|Леруа Лео
|3
|0
|Ромариу
|1
|1
|Каде Антон
|2
|0
|Баришич Адриан-Леон
|2
|0
|Джака Таулант
|1
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Оморуйи Кевин
|1
|0
|Траоре Бени
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Jonas Adjei Adjetey
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
|Marin Soticek
|1
|0
Санкт-Галлен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вандермерш Юго
|2
|1
|Гёртлер Лукас
|3
|0
|Фалльци Альберт
|3
|0
|Кинтилья Хорди
|2
|0
|Окороджи Чима
|2
|0
|Тома Бастьен
|2
|0
|Станич Йозо
|2
|0
|Диаби Абдулай III
|2
|0
|Сиссе Мустафа
|1
|0
|Чобот Кевин
|1
|0
|Жеббель Виллем
|1
|0
|Амброзиус Стефан
|1
|0
|Витциг Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Базель
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
2
Базель
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Санкт-Галлен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
10
10
Базель
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Санкт-Галлен
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
8%
1
8%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
4
33%
3
25%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
18
19
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
2
11%
3
16%
1-15
1
6%
6
32%
16-30
4
22%
2
11%
31-45
5
28%
3
16%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
5
28%
3
16%
76-90
Пропущено
10
12
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 8
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
1
10%
2
17%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
1
10%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2 Стад де Ньон - Базель 0:1
Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0 Лозанна - Базель 0:0
Санкт-Галлен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1
Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Парадисо - Санкт-Галлен 1:3 Брюль - Санкт-Галлен 2:5 Брюль II - Санкт-Галлен 2:5 Лугано - Санкт-Галлен 1:1 Трабзонспор - Санкт-Галлен 1:1 Санкт-Галлен - Трабзонспор 0:0 Малькантоне - Санкт-Галлен 0:4 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0
Результаты матчей
Базель
Санкт-Галлен
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
4 раза 40%
4
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Базель
Санкт-Галлен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
23
14
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
55
46
28
37
19
37
19
19
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|5 (1)
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|4 (2)
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4