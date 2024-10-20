Тур: 9. Стадион: МАК3ПАРК. Зрители: 13506 Главный судья: Маншот Ероен
1:2
Конец матча
0'
0:1
54' ГолОмарссон Элиас
75' Желтая карточкаКемпер Бой
0:2
78' ГолОмарссон Элиас
1:2
81' ГолДе Рой Кай
86' Желтая карточкаЭль-Аззузи Ануар
90' Желтая карточкаБелица Даниэль
90'+8
Ход матча
54'
54'
0:1
75'
78'
0:2
81'
1:2
86'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
7 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
560 Количество передач 397
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
28
Гравес
Симон
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
14
Adam
Kaied
77
Сейер
Лео
28
Lars
Mol
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Гравес СимонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Де Рой КайПолузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
-
11 Мбайо ДиланНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Граймль ЛеоЗащитник
-
5 Берг ЯнЗащитник
- Защитник
-
14 Adam KaiedЗащитник
-
77 Сейер ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Lars MolПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Паула РаульПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ПЕК Зволле
НАК Бреда
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.29
0.17
Среднее время на гол
70
540
Всего голов
18
9
Голов в среднем за матч
1.38
0.69
Тотал матчей
2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
130
Бомбардиры внутри турнира
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Венте Дилан
|3
|0.33
|Крастев Филип
|2
|0.22
|Мбайо Дилан
|1
|0.11
|Ван Ден Берг Дэйв
|1
|0.11
|Де Рой Кай
|1
|0.11
|Намли Юнес
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
НАК Бреда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яношек Доминик
|2 (1)
|0.22
|Омарссон Элиас
|2
|0.22
|Берг Ян
|1
|0.11
|Костож Кацпер
|1
|0.11
|Люкассен Бойд
|1
|0.11
|Гарбетт Мэттью
|1
|0.11
|Паула Рауль
|0
|0
Карточки
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Аззузи Ануар
|4
|0
|Фихтингер Ник
|3
|0
|Лутонда Тьерри
|1
|1
|Крастев Филип
|2
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Намли Юнес
|1
|0
|Венте Дилан
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|1
|0
НАК Бреда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Ян
|4
|0
|Кемпер Бой
|3
|0
|Граймль Лео
|3
|0
|Хефкенс Карл
|0
|1
|Махмутович Энес
|0
|1
|Lars Mol
|0
|1
|Фернандеш Сана
|0
|1
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Костож Кацпер
|1
|0
|Люкассен Бойд
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
|Cherrion Valerius
|1
|0
Результаты матчей
ПЕК Зволле
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
НАК Бреда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
1
ПЕК Зволле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
НАК Бреда
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
4
ПЕК Зволле
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
НАК Бреда
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
6
3
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
33%
76-90
Пропущено
10
12
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
40%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
8
8
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
4
50%
76-90
Пропущено
14
15
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
3
21%
4
27%
61-75
3
21%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
ПЕК Зволле
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - ПЕК Зволле 1:1
ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1
НАК Бреда
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
АДО Ден Хааг - НАК Бреда 0:2 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 Твенте - НАК Бреда 1:0 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0
НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2 Эммен - НАК Бреда 0:3
Результаты матчей
ПЕК Зволле
НАК Бреда
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
ПЕК Зволле
НАК Бреда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
18
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 6
|27
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 8
|22
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 7
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 15
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|8 - 15
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|17.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 21
|3
|18.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|7 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|12 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|4
|ПЕК Зволле
|Эль-Аззузи Ануар
|4
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 2