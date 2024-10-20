Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Дэйви ван ден Берг навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Дэйви ван ден Берг навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Белица Даниэль взял и забрал мяч на выходе

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

44' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Белица Даниэль взял и забрал мяч на выходе

41' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Монтейру Жамиру не смог попасть в створ ударом издали

38' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

34' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

34' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для ПЕК Зволле

34' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

32' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

31' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

28' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Омарссон Элиас и попал в каркас ворот!

25' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Гравес Симон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Леманс Клинт пробил со штрафного прямо в стенку

20' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

13' Дэйви ван ден Берг не смог попасть в створ ударом издали

12' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

10' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Намли Юнес пробует нанести удар издали, но Daniel Bielica держит все под контролем

10' Намли Юнес нанес удар головой, но Daniel Bielica спокойно отбил мяч.

9' Намли Юнес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

6' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

6' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

4' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

3' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Белица Даниэль взял и забрал мяч на выходе

2' Дэйви ван ден Берг ослабляет давление, выбив мяч.

1' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Судья начинает матч