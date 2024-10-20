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  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 13506 Главный судья: Маншот Ероен
ПЕК Зволле
1:2
Конец матча
НАК Бреда
0'
0:1
54' Гол
Омарссон Элиас
75' Желтая карточка
Кемпер Бой
0:2
78' Гол
Омарссон Элиас
1:2
81' Гол
Де Рой Кай
86' Желтая карточка
Эль-Аззузи Ануар
90' Желтая карточка
Белица Даниэль
90'+8

Ход матча

46'
Мбайо Дилан
Крастев Филип
 
46'
Веланас Одиссеус
Гравес Симон
 
54'
 
Старинг Каспер
Adam Kaied
54'
 
Паула Рауль
Lars Mol
54'
0:1
Омарссон Элиас
(Паула Рауль)
65'
Лутонда Тьерри
Ван Дер Хар Дамиан
 
66'
Де Рой Кай
Ван Ден Берг Дэйв
 
66'
 
Яношек Доминик
Леманс Клинт
75'
 
Кемпер Бой
78'
0:2
Омарссон Элиас
79'
Рейндерс Элиано
Флоранюс Шерел
 
81'
Де Рой Кай
(Мбайо Дилан)
1:2
84'
 
Конголо Теренс
Сейер Лео
84'
 
Люкассен Бойд
Олдруп-Йенсен Фредрик
86'
Эль-Аззузи Ануар
 
90'
 
Белица Даниэль

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 560 Количество передач 397
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

1
Схенделаар
Яспер
2
Флоранюс
Шерел
28
Гравес
Симон
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
6
Эль-Аззузи
Ануар
7
Намли
Юнес
35
Монтейру
Жамиру
10
Ван
Ден
Берг
Дэйв
50
Крастев
Филип
9
Венте
Дилан
99
Белица
Даниэль
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
4
Кемпер
Бой
14
Adam
Kaied
77
Сейер
Лео
16
Балар
Максимильен
20
Олдруп-Йенсен
Фредрик
28
Lars
Mol
8
Леманс
Клинт
10
Омарссон
Элиас
ПЕК Зволле
4-1-4-1
НАК Бреда
3-4-2-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
НАК Бреда

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПД
2:0
ПД
0:2
К
2:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
4:1
Э
3:1
Э
1:2
Э
0:0
Э
3:0
Э
2:0

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.29
0.17

Среднее время на гол

70
540

Всего голов

18
9

Голов в среднем за матч

1.38
0.69

Тотал матчей

2.5
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
130

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Венте Дилан 3 0.33
Крастев Филип 2 0.22
Мбайо Дилан 1 0.11
Ван Ден Берг Дэйв 1 0.11
Де Рой Кай 1 0.11
Намли Юнес 0 0
Флоранюс Шерел 0 0
НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яношек Доминик 2 (1) 0.22
Омарссон Элиас 2 0.22
Берг Ян 1 0.11
Костож Кацпер 1 0.11
Люкассен Бойд 1 0.11
Гарбетт Мэттью 1 0.11
Паула Рауль 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Аззузи Ануар 4 0
Фихтингер Ник 3 0
Лутонда Тьерри 1 1
Крастев Филип 2 0
Томас Райан 1 0
Намли Юнес 1 0
Венте Дилан 1 0
Де Рой Кай 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Ван Ден Берг Дэйв 1 0
НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Ян 4 0
Кемпер Бой 3 0
Граймль Лео 3 0
Хефкенс Карл 0 1
Махмутович Энес 0 1
Lars Mol 0 1
Фернандеш Сана 0 1
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Костож Кацпер 1 0
Люкассен Бойд 1 0
Белица Даниэль 1 0
Балар Максимильен 1 0
Cherrion Valerius 1 0

Результаты матчей

ПЕК Зволле
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
НАК Бреда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
1
ПЕК Зволле
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
НАК Бреда
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
4
ПЕК Зволле
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
НАК Бреда
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

6
3
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
33%
76-90

Пропущено

10
12
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
2
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
4
40%
2
17%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
2
20%
3
25%
76-90

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Забито

8
8
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
4
50%
76-90

Пропущено

14
15
4 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
21%
1
7%
1-15
1
7%
1
7%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
29%
2
13%
46-60
3
21%
4
27%
61-75
3
21%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 Твенте - ПЕК Зволле 1:1
ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 ПЕК Зволле - Эксельсиор 2:1
НАК Бреда
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
АДО Ден Хааг - НАК Бреда 0:2 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 Твенте - НАК Бреда 1:0 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0
НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2 Эммен - НАК Бреда 0:3

Результаты матчей

ПЕК Зволле
НАК Бреда

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

ПЕК Зволле
НАК Бреда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
2
7
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 6 27
2.
Утрехт
 Заявка 8 7 1 0 15 - 8 22
3.
Аякс
 Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
4.
Фейеноорд
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
6.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 16 - 9 15
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
8.
НАК Бреда
 Заявка 9 4 0 5 8 - 15 12
9.
Виллем II
 Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
13.
Гронинген
 Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
14.
Хераклес
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
16.
Херенвен
 Заявка 9 2 2 5 10 - 20 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
18.
Валвейк
 Заявка 9 0 1 8 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
11.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Хераклес
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 14 - 6 9
5.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
17.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
НАК Бреда Берг Ян 4
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 4
Гронинген Пеерсман Марвин 1 2
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 13506 болельщиков
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: ПЕК Зволле: 58%, НАК Бреда: 42%.
  • 97'
    Удар от ворот произведет НАК Бреда
  • 96'
    Судье надоело, что Белица Даниэль тянет время и он наказал его горчичником
  • 96'
    Удар от ворот произведет НАК Бреда
  • 96'
    Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе
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    • 94'
      Старинг Каспер возвращается на поле.
    • 94'
      Веланас Одиссеус возвращается на поле.
    • 94'
      Матч возобновлен
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 93'
      НАК Бреда остается без одного игрока, потому что Старинг Каспер уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
    • 93'
      ПЕК Зволле остается без одного игрока, потому что Веланас Одиссеус уходит с поля, а тренер не располагает больше с запасными игроками.
    • 92'
      Граймль Лео из команды НАК Бреда перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 92'
      ПЕК Зволле пытается что-то создать.
    • 91'
      Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
    • 90'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ПЕК Зволле 1:2 НАК Бреда онлайн

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