  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Де Бургос Рикардо
Барселона
 
Позже
Севилья

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 133
Барселона 95.5% (127)
X 3.8% (5)
Севилья 0.8% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Барселона
Ничья
Севилья
6.25
Реклама, zenit.win
6.30
Реклама, betcity.ru
9.93
Реклама, melbet.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
2
Кубарси
Пау
5
Иньиго
Мартинес
3
Бальде
Алехандро
8
Педри
17
Касадо
Марк
19
Ямаль
Ламин
11
Рафинья
Диас
10
Фати
Ансу
9
Левандовски
Роберт
13
Нюланд
Эрьян
32
Кармона
Хосе
Анхель
22
Баде
Луак
23
Маркан
Маркос
3
Педроса
Адриа
18
Агум
Люсьен
6
Гудель
Неманья
14
Фернандес
Жерар
11
Лукебакио
Доди
7
Берналь
Исаак
Ромеро
21
Эджуке
Чидера
Барселона
4-2-3-1
Севилья
4-3-3

История личных встреч

Барселона
Севилья

37 матчей

91.9%
8.1%
34 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.2%
27%
10.8%
23 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.4%
18.9%
2.7%
29 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед

49 матчей

69.4%
20.4%
10.2%
34 победы 10 ничьих 5 побед

Первый тайм

46.9%
40.8%
12.3%
23 победы 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

59.2%
22.4%
18.4%
29 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:3
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
КК
3:0
ЛЛ
0:2
КК
2:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
4:0
П
2:4
КК
6:1
КК
2:0
П
4:2
С
1:2
КК
0:5
П
2:2
П
2:1
П
3:0
П
1:2
С
3:0
С
0:2
КК
2:0
П
2:1
П
2:1
СУ
5:4
П
2:2
П
5:1
П
1:4
П
3:2
П
2:1
П
2:3
П
0:2
П
0:0
П
1:1
П
5:0
С
4:0
С
3:1
П
2:3
П
4:0
КК
0:1
КК
1:2
П
4:0
П
0:3
ПД
1:1
КК
0:0
КК
1:1

Голы

Всего голов

68
48

Голов в среднем за матч

2.83
1.92

Среднее время на гол

31
46

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.08
0.67

Среднее время на гол

83
135

Всего голов

95
64

Голов в среднем за матч

1.94
1.31

Тотал матчей

2.5
46
Больше 94%
Меньше 6%
3
43
Больше 88%
Меньше 12%
6
32
Больше 65%
Меньше 35%
17
18
Больше 37%
Меньше 63%
31
11
Больше 22%
Меньше 78%
38
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

46
68

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 10 (1) 1.11
Рафинья Диас 5 0.56
Ямаль Ламин 4 0.44
Ольмо Дани 3 0.33
Педри 2 0.22
Торрес Ферран 1 0.11
Кунде Жюль 1 0.11
Виктор Пау 1 0.11
Торре Пабло 1 0.11
Гарсия Эрик 0 0
Касадо Марк 0 0
Кубарси Пау 0 0
Мартин Жерар 0 0
Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 3 (1) 0.33
Навас Хесус 1 0.11
Эджуке Чидера 1 0.11
Хуанлу Санчес 1 0.11
Окампос Лукас 0 0
Ньигес Сауль 0 0
Педроса Адриа 0 0
Берналь Исаак Ромеро 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виктор Пау 2 0
Кубарси Пау 2 0
Берналь Марк 2 0
Торрес Ферран 0 1
Левандовски Роберт 1 0
Иньиго Мартинес 1 0
Кристенсен Андреас 1 0
Кунде Жюль 1 0
Рафинья Диас 1 0
Педри 1 0
Лопес Фермин 1 0
Домингес Серхи 1 0
Ямаль Ламин 1 0
Мартин Жерар 1 0
Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркан Маркос 2 1
Хуанлу Санчес 2 1
Ньянзу Танги 2 1
Педроса Адриа 3 0
Берналь Исаак Ромеро 3 0
Кармона Хосе Анхель 3 0
Ньигес Сауль 1 1
Гудель Неманья 2 0
Баде Луак 2 0
Нюланд Эрьян 1 0
Лукебакио Доди 1 0
Соу Джибрил 1 0
Самби Локонга Альберт-Мбойо 1 0
Агум Люсьен 1 0
Фернандес Жерар 1 0
Салас Кике 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Севилья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Барселона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

16
3
Барселона
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Севилья
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

16
6

Голы по времени матча

Забито

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

18
4
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
25%
16-30
4
22%
1
25%
31-45
5
28%
1
25%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
1
25%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90

Забито

28
7
13 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
4%
0
0%
1-15
7
25%
1
14%
16-30
5
18%
2
29%
31-45
5
18%
1
14%
46-60
5
18%
1
14%
61-75
5
18%
2
29%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
3
33%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0
Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2
Севилья
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Севилья - Бетис 1:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Севилья - Вальядолид 2:1 Алавес - Севилья 2:1
Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0

Результаты матчей

Барселона
Севилья

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Барселона
Севилья

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
2.5
Больше Меньше
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
2
7
4
5
2.5
3
6
3.5
2
7
4.5
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 8 0 1 28 - 9 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
3.
Атлетико М
 Заявка 10 5 5 0 16 - 6 20
4.
Вильярреал
 Заявка 10 5 3 2 18 - 18 18
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
8.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
9.
Сельта
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
10.
Райо Вальекано
 Заявка 10 3 4 3 11 - 10 13
11.
Севилья
 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
13.
Жирона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Алавес
 Заявка 10 3 1 6 13 - 18 10
15.
Эспаньол
 Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
16.
Хетафе
 Заявка 10 1 6 3 7 - 8 9
17.
Вальядолид
 Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
18.
Леганес
 Заявка 10 1 5 4 6 - 12 8
19.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
4.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
5.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
8.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
9.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
10.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
12.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
15.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
16.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
12.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
17.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
18.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 10 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (4)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Вильярреал Фемения Кико 4
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Olimpico Lluis Companys. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 77% завершится победой Севилья.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.30. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.30 ПОСТАВИТЬ
Где смотреть матч Барселона - Севилья онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Барселона - Севилья

Исход игры
Барселона
95.6% (129)
Ничья
3.7% (5)
Севилья
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
60.18% (68)
Меньше
39.82% (45)
Обе команды забьют
Да
57.52% (65)
Нет
42.48% (48)
Популярный счёт
2:1 Барселона
27.4% (37)
2:0 Барселона
27.4% (37)
3:1 Барселона
16.3% (22)
1:0 Барселона
4.4% (6)
3:0 Барселона
3.7% (5)
4:1 Барселона
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Барселона
Севилья
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный