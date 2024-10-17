Тур: 10. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса. Главный судья: Де Бургос Рикардо
Прогноз на матч от Liveresult
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Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
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Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Барселона
Севилья
37 матчей
91.9%
8.1%
34 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.2%
27%
10.8%
23 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.4%
18.9%
2.7%
29 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 9 побед
49 матчей
69.4%
20.4%
10.2%
34 победы 10 ничьих 5 побед
Первый тайм
46.9%
40.8%
12.3%
23 победы 20 ничьих 6 побед
Второй тайм
59.2%
22.4%
18.4%
29 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
68
48
Голов в среднем за матч
2.83
1.92
Среднее время на гол
31
46
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.08
0.67
Среднее время на гол
83
135
Всего голов
95
64
Голов в среднем за матч
1.94
1.31
Тотал матчей
2.5
46
Больше 94%
Меньше 6%
3
43
Больше 88%
Меньше 12%
6
32
Больше 65%
Меньше 35%
17
18
Больше 37%
Меньше 63%
31
11
Больше 22%
Меньше 78%
38
5
Больше 10%
Меньше 90%
44
2
Больше 4%
Меньше 96%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
46
68
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|10 (1)
|1.11
|Рафинья Диас
|5
|0.56
|Ямаль Ламин
|4
|0.44
|Ольмо Дани
|3
|0.33
|Педри
|2
|0.22
|Торрес Ферран
|1
|0.11
|Кунде Жюль
|1
|0.11
|Виктор Пау
|1
|0.11
|Торре Пабло
|1
|0.11
|Гарсия Эрик
|0
|0
|Касадо Марк
|0
|0
|Кубарси Пау
|0
|0
|Мартин Жерар
|0
|0
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукебакио Доди
|3 (1)
|0.33
|Навас Хесус
|1
|0.11
|Эджуке Чидера
|1
|0.11
|Хуанлу Санчес
|1
|0.11
|Окампос Лукас
|0
|0
|Ньигес Сауль
|0
|0
|Педроса Адриа
|0
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виктор Пау
|2
|0
|Кубарси Пау
|2
|0
|Берналь Марк
|2
|0
|Торрес Ферран
|0
|1
|Левандовски Роберт
|1
|0
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Рафинья Диас
|1
|0
|Педри
|1
|0
|Лопес Фермин
|1
|0
|Домингес Серхи
|1
|0
|Ямаль Ламин
|1
|0
|Мартин Жерар
|1
|0
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркан Маркос
|2
|1
|Хуанлу Санчес
|2
|1
|Ньянзу Танги
|2
|1
|Педроса Адриа
|3
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|3
|0
|Кармона Хосе Анхель
|3
|0
|Ньигес Сауль
|1
|1
|Гудель Неманья
|2
|0
|Баде Луак
|2
|0
|Нюланд Эрьян
|1
|0
|Лукебакио Доди
|1
|0
|Соу Джибрил
|1
|0
|Самби Локонга Альберт-Мбойо
|1
|0
|Агум Люсьен
|1
|0
|Фернандес Жерар
|1
|0
|Салас Кике
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Севилья
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Барселона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
16
3
Барселона
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Севилья
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
16
6
Голы по времени матча
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
30%
1
33%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
18
4
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
1
25%
16-30
4
22%
1
25%
31-45
5
28%
1
25%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
17%
1
25%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
28
7
13 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
1
4%
0
0%
1-15
7
25%
1
14%
16-30
5
18%
2
29%
31-45
5
18%
1
14%
46-60
5
18%
1
14%
61-75
5
18%
2
29%
76-90
Пропущено
9
12
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
3
33%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Алавес - Барселона 0:3 Барселона - Янг Бойз 5:0 Осасуна - Барселона 4:2 Барселона - Хетафе 1:0
Вильярреал - Барселона 1:5 Монако - Барселона 2:1 Жирона - Барселона 1:4 Барселона - Вальядолид 7:0 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Барселона - Атлетик Б 2:1 Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2
Севилья
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Севилья - Бетис 1:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Севилья - Вальядолид 2:1 Алавес - Севилья 2:1
Севилья - Хетафе 1:0 Севилья - Жирона 0:2 Мальорка - Севилья 0:0 Севилья - Вильярреал 1:2 Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0 Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0
Результаты матчей
Барселона
Севилья
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
7:0
1 раз 33%
1:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
7
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Барселона
Севилья
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
14
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
27
45
36
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|28 - 9
|24
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 17
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|13 - 5
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 8
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 7
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 11
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|10 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (4)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|5
|Вальядолид
|Роза Лукас
|5
|Сельта
|Илайш Мориба
|1 3
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|4
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|4
|Валенсия
|Пепелу
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Барселона - Севилья
Исход игры
Барселона
96.2% (51)
Ничья
1.9% (1)
Севилья
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
72.34% (34)
Меньше
27.66% (13)
Обе команды забьют
Да
68.09% (32)
Нет
31.91% (15)
Популярный счёт
2:1 Барселона
37.7% (20)
2:0 Барселона
20.8% (11)
3:1 Барселона
17% (9)
4:1 Барселона
3.8% (2)
1:0 Барселона
3.8% (2)
3:0 Барселона
3.8% (2)
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