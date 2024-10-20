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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 18316 Главный судья: Альберола Хавьер
Мальорка
0:0
Второй тайм: 46'
Райо Вальекано
0'
37' Желтая карточка
Мумин Абдул
38' Желтая карточка
Ману Морланес

Ход матча

37'
 
Мумин Абдул
38'
Ману Морланес
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 182 Количество передач 190
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 112
Мальорка 60.7% (68)
X 33.9% (38)
Райо Вальекано 5.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальорка
Ничья
Райо Вальекано
2.16
4.05
4.30
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грейф
Доминик
23
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
22
Мохика
Хоан
27
Наварро
Роберто
8
Ману
Морланес
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
7
Мурики
Ведат
13
Баталья
Аугусто
2
Рациу
Андрей
24
Лежён
Флорьян
16
Мумин
Абдул
20
Балью
Иван
19
Де
Фрутос
Хорхе
17
Лопес
Унаи
15
Гумбау
Херард
18
Гарсия
Альваро
Ривера
14
Камелло
Серхио
7
Паласон
Иси
Мальорка
4-4-2
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Мальорка
Райо Вальекано

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
КК
1:0
ЛЛ
3:1
С
1:3
С
0:1
С
2:1
С
1:0
П
1:1
П
2:0
П
1:0
П
0:1
КК
3:1
КК
2:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.11

Среднее время на гол

51
81

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.53
0.94

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

58
95

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 2 0.2
Фернандес Валери 2 0.2
Ларин Кайл 1 0.1
Мурики Ведат 1 0.1
Раильо Антонио 1 0.1
Пратс Абдон 1 (1) 0.1
Саму Кошта 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Фрутос Хорхе 3 0.3
Лопес Унаи 2 0.2
Камелло Серхио 2 0.2
Паласон Иси 1 0.1
Мумин Абдул 1 0.1
Рациу Андрей 1 0.1
Гарсия Альваро Ривера 1 0.1
Лежён Флорьян 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Гумбау Херард 0 0
Сисс Пате 0 0
Чаваррия Пеп 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ману Морланес 3 0
Саму Кошта 3 0
Пратс Абдон 2 0
Маскарель Омар 2 0
Аррасате Ягоба 2 0
Лато Тони 0 1
Шикинью 1 0
Родригес Даниэль I 1 0
Мохика Хоан 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Маффео Пабло 1 0
Морей Матеу 1 0
Фернандес Валери 1 0
Наварро Роберто 1 0
Копете Хосе 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Унаи 4 0
Мумин Абдул 4 0
Балью Иван 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Сисс Пате 2 0
Лежён Флорьян 1 0
Родригес Хамес 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Диас Педро 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Рациу Андрей 1 0
Камелло Серхио 1 0

Результаты матчей

Мальорка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Мальорка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Райо Вальекано
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
5
Мальорка
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Райо Вальекано
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
1
13%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
9%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
3
27%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
4
44%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эспаньол - Мальорка 2:1 Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0
Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1
Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1

Результаты матчей

Мальорка
Райо Вальекано

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 8 0 1 28 - 9 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
3.
Вильярреал
 Заявка 9 5 2 2 17 - 17 17
4.
Атлетико М
 Заявка 9 4 5 0 13 - 5 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
7.
Мальорка
 0:0 Заявка 10 4 3 3 9 - 8 15
8.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
9.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 10 3 5 2 11 - 9 14
10.
Сельта
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
11.
Севилья
 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
13.
Жирона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Алавес
 Заявка 10 3 1 6 13 - 18 10
15.
Эспаньол
 Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
16.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Вальядолид
 Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
19.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
7.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
10.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
11.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
12.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
13.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
14.
Мальорка
 0:0 Заявка 5 1 3 1 3 - 3 6
15.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
16.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 0:0 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Райо Вальекано
 0:0 Заявка 6 2 3 1 5 - 4 9
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
12.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
17.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 10 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (4)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Райо Вальекано Лопес Унаи 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Ларин Кайл пробует нанести удар издали, но Аугусто Баталья держит все под контролем
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
  • 47'
    Удар от ворот произведет Райо Вальекано
  • 47'
    Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 47'
    Гумбау Херард ослабляет давление, выбив мяч.
  • 47'
    Мальорка начинает контратаку
  • 47'
    Мохика Хоан из команды Мальорка перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Наварро Роберто оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 46'
    Оооо... вот это был удар! Наварро Роберто должен был забить с этой позиции.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 112
    Мальорка 60.7% (68)
    X 33.9% (38)
    Райо Вальекано 5.4% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Мальорка
    Ничья
    Райо Вальекано
    2.16
    4.05
    4.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 0:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Мальорка
    60.7% (68)
    Ничья
    33.9% (38)
    Райо Вальекано
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.03% (36)
    Меньше
    66.97% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    62.39% (68)
    Нет
    37.61% (41)
    Популярный счёт
    1:0 Мальорка
    31.3% (35)
    1:1 Ничья
    28.6% (32)
    2:1 Мальорка
    25% (28)
    1:2 Райо Вальекано
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    2:0 Мальорка
    1.8% (2)
    0:1 Райо Вальекано
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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