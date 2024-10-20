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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 18316 Главный судья: Альберола Хавьер
Мальорка
1:0
Конец матча
Райо Вальекано
0'
37' Желтая карточка
Мумин Абдул
38' Желтая карточка
Ману Морланес
1:0
75' Гол
Мурики Ведат
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Санчес Антонио
90'+7

Ход матча

37'
 
Мумин Абдул
38'
Ману Морланес
 
55'
 
Гвардиола Серхи
Камелло Серхио
55'
 
Сисс Пате
Гумбау Херард
63'
 
Валентин Оскар
Лопес Унаи
64'
 
Родригес Хамес
Паласон Иси
72'
Родригес Даниэль
Ларин Кайл
 
72'
Фернандес Валери
Наварро Роберто
 
73'
 
Эрнандес Аридане
Мумин Абдул
75'
Мурики Ведат
(Родригес Даниэль I)
1:0
77'
Маскарель Омар
Ману Морланес
 
84'
Пратс Абдон
Мурики Ведат
 
84'
Санчес Антонио
Дардер Серхи
 
90'
Санчес Антонио
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 367 Количество передач 371
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 112
Мальорка 60.7% (68)
X 33.9% (38)
Райо Вальекано 5.4% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Грейф
Доминик
23
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
22
Мохика
Хоан
27
Наварро
Роберто
8
Ману
Морланес
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
7
Мурики
Ведат
13
Баталья
Аугусто
2
Рациу
Андрей
24
Лежён
Флорьян
16
Мумин
Абдул
20
Балью
Иван
19
Де
Фрутос
Хорхе
17
Лопес
Унаи
15
Гумбау
Херард
18
Гарсия
Альваро
Ривера
14
Камелло
Серхио
7
Паласон
Иси
Мальорка
4-4-2
Райо Вальекано
4-4-2

История личных встреч

Мальорка
Райо Вальекано

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

17 матчей

52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
2:1
ЛЛ
2:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:1
КК
1:0
ЛЛ
3:1
С
1:3
С
0:1
С
2:1
С
1:0
П
1:1
П
2:0
П
1:0
П
0:1
КК
3:1
КК
2:1

Голы

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.11

Среднее время на гол

51
81

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.33
0.75

Среднее время на гол

67
120

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.53
0.94

Тотал матчей

2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13

Среднее время на гол

58
95

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Даниэль I 2 0.2
Мурики Ведат 2 0.2
Фернандес Валери 2 0.2
Ларин Кайл 1 0.1
Раильо Антонио 1 0.1
Пратс Абдон 1 (1) 0.1
Саму Кошта 0 0
Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Фрутос Хорхе 3 0.3
Лопес Унаи 2 0.2
Камелло Серхио 2 0.2
Паласон Иси 1 0.1
Мумин Абдул 1 0.1
Рациу Андрей 1 0.1
Гарсия Альваро Ривера 1 0.1
Лежён Флорьян 0 0
Эмбарба Адриан 0 0
Гумбау Херард 0 0
Сисс Пате 0 0
Чаваррия Пеп 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ману Морланес 3 0
Саму Кошта 3 0
Пратс Абдон 2 0
Маскарель Омар 2 0
Аррасате Ягоба 2 0
Лато Тони 0 1
Шикинью 1 0
Родригес Даниэль I 1 0
Мохика Хоан 1 0
Вальент Мартин 1 0
Ларин Кайл 1 0
Маффео Пабло 1 0
Морей Матеу 1 0
Фернандес Валери 1 0
Наварро Роберто 1 0
Копете Хосе 1 0
Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Унаи 4 0
Мумин Абдул 4 0
Балью Иван 2 0
Эмбарба Адриан 2 0
Сисс Пате 2 0
Лежён Флорьян 1 0
Родригес Хамес 1 0
Эспино Альфонсо 1 0
Паласон Иси 1 0
Гарсия Альваро Ривера 1 0
Диас Педро 1 0
Нтекья Ранди 1 0
Рациу Андрей 1 0
Камелло Серхио 1 0

Результаты матчей

Мальорка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Мальорка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
5
Мальорка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Райо Вальекано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
6

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
11%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
22%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эспаньол - Мальорка 2:1 Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0
Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1
Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1

Результаты матчей

Мальорка
Райо Вальекано

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Райо Вальекано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
2
8
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 8 0 1 28 - 9 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 10 4 6 0 13 - 5 18
4.
Вильярреал
 Заявка 9 5 2 2 17 - 17 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
8.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
9.
Сельта
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
10.
Райо Вальекано
 Заявка 10 3 4 3 11 - 10 13
11.
Севилья
 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
13.
Жирона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Алавес
 Заявка 10 3 1 6 13 - 18 10
15.
Эспаньол
 Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
16.
Леганес
 0:0 Заявка 10 1 6 3 5 - 9 9
17.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
18.
Вальядолид
 Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
19.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
7.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Атлетико М
 0:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 1 9
10.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
12.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
15.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
16.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 0:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11.
Леганес
 0:0 Заявка 6 0 5 1 3 - 5 5
12.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
17.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 10 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (4)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Райо Вальекано Лопес Унаи 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Мальорка: 51%, Райо Вальекано: 49%.
  • 97'
    Сисс Пате не смог попасть в створ ударом издали
  • 97'
    Антонио Санчес из команды Мальорка в офсайде
  • 97'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Мальорка отменен из-за положения "вне игры".
  • 97'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Мальорка.
  • 95'
    Г О О О О О Л! Мальорка забивает! Антонио Санчес отличился.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Мальорка 60.7% (68)
    X 33.9% (38)
    Райо Вальекано 5.4% (6)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Райо Вальекано

    Исход игры
    Мальорка
    60.7% (68)
    Ничья
    33.9% (38)
    Райо Вальекано
    5.4% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.03% (36)
    Меньше
    66.97% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    62.39% (68)
    Нет
    37.61% (41)
    Популярный счёт
    1:0 Мальорка
    31.3% (35)
    1:1 Ничья
    28.6% (32)
    2:1 Мальорка
    25% (28)
    1:2 Райо Вальекано
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    2:0 Мальорка
    1.8% (2)
    0:1 Райо Вальекано
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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