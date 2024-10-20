Тур: 10. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Зрители: 18316 Главный судья: Альберола Хавьер
1:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаМумин Абдул
38' Желтая карточкаМану Морланес
1:0
75' ГолМурики Ведат
90' Undefined phrase: football_event_Санчес Антонио
90'+7
Ход матча
37'
38'
75'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
11 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 2
-
9 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
367 Количество передач 371
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Маффео
Пабло
22
Мохика
Хоан
12
Саму
Кошта
10
Дардер
Серхи
17
Ларин
Кайл
16
Мумин
Абдул
20
Балью
Иван
17
Лопес
Унаи
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Маффео ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мохика ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ШикиньюПолузащитник
-
33 Луна ДаниэльПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Мумин АбдулЗащитник
-
20 Балью ИванЗащитник
- Полузащитник
-
17 Лопес УнаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Нтекья РандиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Перес Иньиго
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Мальорка
Райо Вальекано
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
17 матчей
52.9%
11.8%
35.3%
9 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
23.5%
52.9%
23.6%
4 победы 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.11
Среднее время на гол
51
81
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.33
0.75
Среднее время на гол
67
120
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.53
0.94
Тотал матчей
2.5
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
Среднее время на гол
58
95
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Даниэль I
|2
|0.2
|Мурики Ведат
|2
|0.2
|Фернандес Валери
|2
|0.2
|Ларин Кайл
|1
|0.1
|Раильо Антонио
|1
|0.1
|Пратс Абдон
|1 (1)
|0.1
|Саму Кошта
|0
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Фрутос Хорхе
|3
|0.3
|Лопес Унаи
|2
|0.2
|Камелло Серхио
|2
|0.2
|Паласон Иси
|1
|0.1
|Мумин Абдул
|1
|0.1
|Рациу Андрей
|1
|0.1
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0.1
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Эмбарба Адриан
|0
|0
|Гумбау Херард
|0
|0
|Сисс Пате
|0
|0
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ману Морланес
|3
|0
|Саму Кошта
|3
|0
|Пратс Абдон
|2
|0
|Маскарель Омар
|2
|0
|Аррасате Ягоба
|2
|0
|Лато Тони
|0
|1
|Шикинью
|1
|0
|Родригес Даниэль I
|1
|0
|Мохика Хоан
|1
|0
|Вальент Мартин
|1
|0
|Ларин Кайл
|1
|0
|Маффео Пабло
|1
|0
|Морей Матеу
|1
|0
|Фернандес Валери
|1
|0
|Наварро Роберто
|1
|0
|Копете Хосе
|1
|0
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Унаи
|4
|0
|Мумин Абдул
|4
|0
|Балью Иван
|2
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Сисс Пате
|2
|0
|Лежён Флорьян
|1
|0
|Родригес Хамес
|1
|0
|Эспино Альфонсо
|1
|0
|Паласон Иси
|1
|0
|Гарсия Альваро Ривера
|1
|0
|Диас Педро
|1
|0
|Нтекья Ранди
|1
|0
|Рациу Андрей
|1
|0
|Камелло Серхио
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Райо Вальекано
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Мальорка
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Райо Вальекано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
5
Мальорка
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Райо Вальекано
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
6
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
25%
1
20%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
17%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
3
60%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
11%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
1
9%
31-45
2
22%
2
18%
46-60
2
22%
2
18%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
22%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
4
40%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эспаньол - Мальорка 2:1 Вальядолид - Мальорка 1:2 Бетис - Мальорка 1:2 Мальорка - Реал Сосьедад 1:0
Мальорка - Вильярреал 1:2 Леганес - Мальорка 0:1 Мальорка - Севилья 0:0 Осасуна - Мальорка 1:0 Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1 Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Вальядолид - Райо Вальекано 1:2 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Атлетико М 1:1
Райо Вальекано - Осасуна 3:1 Эспаньол - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Барселона 1:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 1:2 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Кордова - Райо Вальекано 1:1 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Райо Вальекано - Гранада 2:1 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Райо Вальекано - Альмерия 0:1
Результаты матчей
Мальорка
Райо Вальекано
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Райо Вальекано
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
28
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|28 - 9
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|3.
|0:0 Заявка
|10
|4
|6
|0
|13 - 5
|18
|4.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 17
|17
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 8
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|16.
|0:0 Заявка
|10
|1
|6
|3
|5 - 9
|9
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 7
|8
|18.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|6.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|9.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 1
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 11
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|11.
|0:0 Заявка
|6
|0
|5
|1
|3 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|10 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (4)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (4)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|5
|Вальядолид
|Роза Лукас
|5
|Сельта
|Илайш Мориба
|1 3
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Мальорка 1:0 Райо Вальекано
Исход игры
Мальорка
60.7% (68)
Ничья
33.9% (38)
Райо Вальекано
5.4% (6)
Тотал 2.5
Больше
33.03% (36)
Меньше
66.97% (73)
Обе команды забьют
Да
62.39% (68)
Нет
37.61% (41)
Популярный счёт
1:0 Мальорка
31.3% (35)
1:1 Ничья
28.6% (32)
2:1 Мальорка
25% (28)
1:2 Райо Вальекано
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
2:0 Мальорка
1.8% (2)
0:1 Райо Вальекано
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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