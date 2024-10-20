Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Родригес Даниэль I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Тактическая замена. Дардер Серхи уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

84' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Дардер Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Родригес Даниэль I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Хорошую попытку сделал Маффео Пабло . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Де Фрутос Хорхе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Г О О О О О О Л - Мурики Ведат из команды Мальорка с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

74' Райо Вальекано совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Хорошую попытку сделал Де Фрутос Хорхе . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Маффео Пабло из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Саму Кошта выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Матч возобновлен

68' Ох, нехорошо это выглядит. Мумин Абдул получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Мумин Абдул на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Матч остановлен

66' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Мальорка

66' Гарсия Альваро Ривера не смог попасть в створ ударом издали

65' Родригес Хамес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Баталья Аугусто взял и забрал мяч на выходе

63' Дардер Серхи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Вальент Мартин нанес удар головой, но Аугусто Баталья спокойно отбил мяч.

62' Дардер Серхи из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Ману Морланес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Дардер Серхи навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Райо Вальекано совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Дардер Серхи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

50' Мохика Хоан из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Мохика Хоан из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали

47' Удар от ворот произведет Мальорка

46' Ларин Кайл пробует нанести удар издали, но Аугусто Баталья держит все под контролем