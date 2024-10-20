Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Комесанья Санти наказан за толчок Chrisantus Uche

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Chrisantus Uche наказан за толчок Кардона Серхи

46' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

45' Г О О О О Л - Комесанья Санти забивает с левой ноги!

45' О, нет. Из многообещающей позиции Барри Тьерно из команды Вильярреал наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

45' Кардона Серхи из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Удар от ворот произведет Вильярреал

43' Арамбарри Мауро оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Йылдырым Бертуг создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Chrisantus Uche из команды Хетафе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

42' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Кардона Серхи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Хорошую попытку сделал Гуйе Папе . Удар в створ, но вратарь начеку

37' Удар от ворот произведет Хетафе

37' Кардона Серхи оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Гуйе Папе создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Баэна Алекс из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Арамбарри Мауро получил желтую карточку от судьи

35' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Сория Давид взял и забрал мяч на выходе

34' Ахомаш Ильяс из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Удар от ворот произведет Вильярреал

33' Матч возобновлен

33' Ох, нехорошо это выглядит. Эрик-Бертран Байи получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Эрик-Бертран Байи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Матч возобновится спорным мячом

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Удар от ворот произведет Хетафе

24' Ахомаш Ильяс из команды Вильярреал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Альбиоль Рауль грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

23' Chrisantus Uche грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

23' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

22' Назначен штрафной. Пострадал Альбиоль Рауль , его свалил Chrisantus Uche.

22' Альбиоль Рауль выиграл воздушное противоборство у Chrisantus Uche.

21' Удар от ворот произведет Вильярреал

20' Сола Алекс не смог попасть в створ ударом издали

20' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Хетафе

18' Парехо Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Игрок из команды Хетафе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

15' Удар от ворот произведет Вильярреал

12' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Хетафе совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хетафе совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Вильярреал

2' Удар от ворот произведет Вильярреал

2' Милья Луис не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вильярреал начинает с центра поля