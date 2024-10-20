Тур: 10. Стадион: Эстадио де ла Керамика. Главный судья: Гарсия Виктор
1:0
Второй тайм: 55'
0'
23' Желтая карточкаУче Крисантус
23' Желтая карточкаАльбиоль Рауль
36' Желтая карточкаАрамбарри Мауро
1:0
45' ГолКомесанья Санти
47' Желтая карточкаАльдерете Омар
49' Желтая карточкаБаэна Алекс
Ход матча
23'
23'
36'
45'
1:0
47'
49'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 0
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 1
-
173 Количество передач 153
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
18
Гуйе
Папе
11
Ахомаш
Ильяс
15
Барри
Тьерно
16
Баэна
Алекс
13
Сория
Давид
16
Рико
Диего
17
Перес
Карлес
- Основной состав
-
13 Конде ДиегоВратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуйе ПапеПолузащитник
-
11 Ахомаш ИльясНападающий
-
15 Барри ТьерноНападающий
-
16 Баэна АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Бернат ХуанЗащитник
-
26 Наварро ПауЗащитник
- Защитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
-
19 Пепе НиколяНападающий
-
33 Кабанес ПауНападающий
-
Главный тренер: Тораль Марселино Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Рико ДиегоЗащитник
-
17 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вильярреал
Хетафе
20 матчей
90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед
32 матча
56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.3%
53.1%
15.6%
10 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Среднее время на гол
60
80
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.13
0.94
Среднее время на гол
80
96
Всего голов
42
33
Голов в среднем за матч
1.31
1.03
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
68
87
Бомбардиры внутри турнира
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|6
|0.6
|Барри Тьерно
|2
|0.2
|Данджума Арно
|2
|0.2
|Баэна Алекс
|1
|0.1
|Комесанья Санти
|1
|0.1
|Пепе Николя
|1
|0.1
|Кардона Серхи
|1
|0.1
|Парехо Даниэль
|1
|0.1
|Коста Логан
|1
|0.1
|Морено Херард
|0
|0
|Конде Диего
|0
|0
|Пино Йереми
|0
|0
Хетафе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арамбарри Мауро
|2
|0.2
|Милья Луис
|1 (1)
|0.1
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.1
|Уче Крисантус
|1
|0.1
|Майораль Борха
|1 (1)
|0.1
|Рико Диего
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
Карточки
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гуйе Папе
|2
|1
|Альбиоль Рауль
|3
|0
|Перес Айосе
|3
|0
|Фемения Кико
|3
|0
|Парехо Даниэль
|2
|0
|Эрик-Бертран Байи
|2
|0
|Баэна Алекс
|2
|0
|Пино Йереми
|2
|0
|Кардона Серхи
|2
|0
|Пепе Николя
|1
|0
|Комесанья Санти
|1
|0
|Конде Диего
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Террац Рамон
|1
|0
|Барри Тьерно
|1
|0
|Ахомаш Ильяс
|1
|0
Хетафе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арамбарри Мауро
|4
|0
|Хосе Бордалас
|2
|1
|Дьене Даконам
|3
|0
|Йылдырым Бертуг
|3
|0
|Сола Алекс
|3
|0
|Уче Крисантус
|3
|0
|Рико Диего
|2
|0
|Родригес Альваро
|1
|0
|Аленья Карлес
|1
|0
|Альдерете Омар
|1
|0
|Иглесиас Хуан
|1
|0
|Сантьяго Хесус
|1
|0
Результаты матчей
Вильярреал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хетафе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
2
Вильярреал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
8
4
Вильярреал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хетафе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
10
6
Голы по времени матча
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
38%
1
50%
76-90
Пропущено
13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
60%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90
Пропущено
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
6
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
4
25%
1
17%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
31%
2
33%
76-90
Пропущено
18
7
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
3
43%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
3
17%
3
43%
61-75
2
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Барселона 1:5
Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2
Хетафе
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Хетафе - Осасуна 1:1 Хетафе - Алавес 2:0 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Леганес 1:1
Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2
Результаты матчей
Вильярреал
Хетафе
Точный счет
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Вильярреал
Хетафе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
63
18
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|28 - 9
|24
|2.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|3.
|1:0 Заявка
|10
|6
|2
|2
|18 - 17
|20
|4.
|Заявка
|10
|5
|5
|0
|16 - 6
|20
|5.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 11
|17
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|10 - 8
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|10 - 9
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|14 - 16
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|11 - 10
|13
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 8
|12
|13.
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|14.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|13 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 17
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 21
|8
|17.
|0:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 8
|8
|18.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|19.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 2
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 11
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|8.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|10.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|14.
|0:1 Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|2.
|1:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|11.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 17
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|17.
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|10 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|6 (1)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (4)
|Реал Мадрид
|Винисиус Жуниор
|5 (4)
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|5
|Алавес
|Абкар Абделькабир
|5
|Вальядолид
|Роза Лукас
|5
|Сельта
|Илайш Мориба
|1 3
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Хетафе
Исход игры
Вильярреал
94.8% (109)
Ничья
4.3% (5)
Хетафе
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
55.86% (62)
Меньше
44.14% (49)
Обе команды забьют
Да
59.46% (66)
Нет
40.54% (45)
Популярный счёт
2:1 Вильярреал
48.7% (56)
1:0 Вильярреал
22.6% (26)
2:0 Вильярреал
15.7% (18)
1:1 Ничья
3.5% (4)
3:1 Вильярреал
3.5% (4)
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