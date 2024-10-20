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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Гарсия Виктор
Вильярреал
1:0
Второй тайм: 55'
Хетафе
0'
23' Желтая карточка
Уче Крисантус
23' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
36' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
1:0
45' Гол
Комесанья Санти
47' Желтая карточка
Альдерете Омар
49' Желтая карточка
Баэна Алекс

Ход матча

23'
 
Уче Крисантус
23'
Альбиоль Рауль
 
36'
 
Арамбарри Мауро
45'
Комесанья Санти
(Барри Тьерно)
1:0
46'
Наварро Пау
Эрик-Бертран Байи
 
46'
 
Родригес Альваро
Уче Крисантус
47'
 
Альдерете Омар
49'
Баэна Алекс
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 173 Количество передач 153
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 115
Вильярреал 94.8% (109)
X 4.3% (5)
Хетафе 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вильярреал
Ничья
Хетафе
1.87
5.00
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
4
Эрик-Бертран
Байи
23
Кардона
Серхи
14
Комесанья
Санти
10
Парехо
Даниэль
18
Гуйе
Папе
11
Ахомаш
Ильяс
15
Барри
Тьерно
16
Баэна
Алекс
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
17
Перес
Карлес
8
Арамбарри
Мауро
5
Милья
Луис
7
Сола
Алекс
10
Йылдырым
Бертуг
6
Уче
Крисантус
Вильярреал
4-3-3
Хетафе
4-4-2

История личных встреч

Вильярреал
Хетафе

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед

32 матча

56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.3%
53.1%
15.6%
10 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:0
П
2:2
П
1:2
П
1:0
П
4:0
П
2:0
П
2:0
П
1:1
КК
0:1
КК
1:0
П
2:1
П
0:1
П
0:2
П
1:2
П
0:0
П
2:1
П
1:0
П
3:0
П
3:2
П
1:2
П
3:3
ПД
2:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
80

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.13
0.94

Среднее время на гол

80
96

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

1.31
1.03

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

68
87

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 6 0.6
Барри Тьерно 2 0.2
Данджума Арно 2 0.2
Баэна Алекс 1 0.1
Комесанья Санти 1 0.1
Пепе Николя 1 0.1
Кардона Серхи 1 0.1
Парехо Даниэль 1 0.1
Коста Логан 1 0.1
Морено Херард 0 0
Конде Диего 0 0
Пино Йереми 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арамбарри Мауро 2 0.2
Милья Луис 1 (1) 0.1
Йылдырым Бертуг 1 0.1
Уче Крисантус 1 0.1
Майораль Борха 1 (1) 0.1
Рико Диего 0 0
Сола Алекс 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гуйе Папе 2 1
Альбиоль Рауль 3 0
Перес Айосе 3 0
Фемения Кико 3 0
Парехо Даниэль 2 0
Эрик-Бертран Байи 2 0
Баэна Алекс 2 0
Пино Йереми 2 0
Кардона Серхи 2 0
Пепе Николя 1 0
Комесанья Санти 1 0
Конде Диего 1 0
Данджума Арно 1 0
Террац Рамон 1 0
Барри Тьерно 1 0
Ахомаш Ильяс 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арамбарри Мауро 4 0
Хосе Бордалас 2 1
Дьене Даконам 3 0
Йылдырым Бертуг 3 0
Сола Алекс 3 0
Уче Крисантус 3 0
Рико Диего 2 0
Родригес Альваро 1 0
Аленья Карлес 1 0
Альдерете Омар 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хетафе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
2
Вильярреал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
4
Вильярреал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Хетафе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

10
6

Голы по времени матча

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
38%
1
50%
76-90

Пропущено

13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
60%
16-30
4
31%
0
0%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
2
40%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
6
8 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
19%
1
17%
16-30
4
25%
1
17%
31-45
2
13%
1
17%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
5
31%
2
33%
76-90

Пропущено

18
7
11 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
11%
0
0%
1-15
3
17%
3
43%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
2
11%
1
14%
46-60
3
17%
3
43%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Барселона 1:5
Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2
Хетафе
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Хетафе - Осасуна 1:1 Хетафе - Алавес 2:0 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Леганес 1:1
Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2

Результаты матчей

Вильярреал
Хетафе

Точный счет

1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
6
3
1.5
1
8
2
7
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 8 0 1 28 - 9 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
3.
Вильярреал
 1:0 Заявка 10 6 2 2 18 - 17 20
4.
Атлетико М
 Заявка 10 5 5 0 16 - 6 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
8.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
9.
Сельта
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
10.
Райо Вальекано
 Заявка 10 3 4 3 11 - 10 13
11.
Севилья
 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
13.
Жирона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Алавес
 Заявка 10 3 1 6 13 - 18 10
15.
Эспаньол
 Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
16.
Вальядолид
 Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
17.
Хетафе
 0:1 Заявка 10 1 5 4 6 - 8 8
18.
Леганес
 Заявка 10 1 5 4 6 - 12 8
19.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
4.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
5.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Вильярреал
 1:0 Заявка 5 3 1 1 11 - 11 10
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
9.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
10.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
11.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
12.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Хетафе
 0:1 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
15.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
16.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 1:0 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
12.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
17.
Хетафе
 0:1 Заявка 5 0 1 4 2 - 6 1
18.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 10 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (4)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Райо Вальекано Лопес Унаи 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
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    Прогнозы 115
    Вильярреал 94.8% (109)
    X 4.3% (5)
    Хетафе 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вильярреал
    Ничья
    Хетафе
    1.87
    5.00
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    5.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Хетафе

    Исход игры
    Вильярреал
    94.8% (109)
    Ничья
    4.3% (5)
    Хетафе
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.86% (62)
    Меньше
    44.14% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (66)
    Нет
    40.54% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    48.7% (56)
    1:0 Вильярреал
    22.6% (26)
    2:0 Вильярреал
    15.7% (18)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
    3:1 Вильярреал
    3.5% (4)
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