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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 19355 Главный судья: Гарсия Виктор
Вильярреал
1:1
Конец матча
Хетафе
0'
23' Желтая карточка
Уче Крисантус
23' Желтая карточка
Альбиоль Рауль
36' Желтая карточка
Арамбарри Мауро
1:0
44' Гол
Комесанья Санти
47' Желтая карточка
Альдерете Омар
49' Желтая карточка
Баэна Алекс
1:1
87' Пенальти
Арамбарри Мауро
90' Желтая карточка
Парехо Даниэль
90' Желтая карточка
Фемения Кико
90'+6

Ход матча

23'
 
Уче Крисантус
23'
Альбиоль Рауль
 
36'
 
Арамбарри Мауро
44'
Комесанья Санти
(Барри Тьерно)
1:0
46'
Наварро Пау
Эрик-Бертран Байи
 
46'
 
Родригес Альваро
Уче Крисантус
47'
 
Альдерете Омар
49'
Баэна Алекс
 
68'
 
Гонсалес Петер
Сола Алекс
69'
Пепе Николя
Ахомаш Ильяс
 
79'
Террац Рамон
Гуйе Папе
 
79'
Пино Йереми
Баэна Алекс
 
87'
1:1
Арамбарри Мауро
90'
Парехо Даниэль
 
90'
 
Ньом Аллан
Перес Карлес
90'
 
Аберден Набиль
Йылдырым Бертуг
90'
Фемения Кико
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 22
  • 4 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 367 Количество передач 268
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 115
Вильярреал 94.8% (109)
X 4.3% (5)
Хетафе 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
3
Альбиоль
Рауль
4
Эрик-Бертран
Байи
23
Кардона
Серхи
14
Комесанья
Санти
10
Парехо
Даниэль
18
Гуйе
Папе
11
Ахомаш
Ильяс
15
Барри
Тьерно
16
Баэна
Алекс
13
Сория
Давид
21
Иглесиас
Хуан
2
Дьене
Даконам
15
Альдерете
Омар
16
Рико
Диего
17
Перес
Карлес
8
Арамбарри
Мауро
5
Милья
Луис
7
Сола
Алекс
10
Йылдырым
Бертуг
6
Уче
Крисантус
Вильярреал
4-3-3
Хетафе
4-4-2

История личных встреч

Вильярреал
Хетафе

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед

32 матча

56.3%
21.9%
21.8%
18 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

31.3%
53.1%
15.6%
10 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.6%
28.1%
31.3%
13 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:3
ЛЛ
1:0
П
2:2
П
1:2
П
1:0
П
4:0
П
2:0
П
2:0
П
1:1
КК
0:1
КК
1:0
П
2:1
П
0:1
П
0:2
П
1:2
П
0:0
П
2:1
П
1:0
П
3:0
П
3:2
П
1:2
П
3:3
ПД
2:0
ПД
1:3

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Среднее время на гол

60
80

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.13
0.94

Среднее время на гол

80
96

Всего голов

42
33

Голов в среднем за матч

1.31
1.03

Тотал матчей

2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
21
Больше 66%
Меньше 34%
11
15
Больше 47%
Меньше 53%
17
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

68
87

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 6 0.6
Барри Тьерно 2 0.2
Данджума Арно 2 0.2
Баэна Алекс 1 0.1
Комесанья Санти 1 0.1
Пепе Николя 1 0.1
Кардона Серхи 1 0.1
Парехо Даниэль 1 0.1
Коста Логан 1 0.1
Морено Херард 0 0
Конде Диего 0 0
Пино Йереми 0 0
Хетафе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арамбарри Мауро 3 (1) 0.3
Милья Луис 1 (1) 0.1
Йылдырым Бертуг 1 0.1
Уче Крисантус 1 0.1
Майораль Борха 1 (1) 0.1
Рико Диего 0 0
Сола Алекс 0 0

Карточки

Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фемения Кико 4 0
Гуйе Папе 2 1
Альбиоль Рауль 3 0
Перес Айосе 3 0
Парехо Даниэль 3 0
Баэна Алекс 3 0
Эрик-Бертран Байи 2 0
Пино Йереми 2 0
Кардона Серхи 2 0
Пепе Николя 1 0
Комесанья Санти 1 0
Конде Диего 1 0
Данджума Арно 1 0
Террац Рамон 1 0
Барри Тьерно 1 0
Ахомаш Ильяс 1 0
Хетафе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арамбарри Мауро 4 0
Хосе Бордалас 2 1
Дьене Даконам 3 0
Йылдырым Бертуг 3 0
Сола Алекс 3 0
Уче Крисантус 3 0
Рико Диего 2 0
Альдерете Омар 2 0
Родригес Альваро 1 0
Аленья Карлес 1 0
Иглесиас Хуан 1 0
Сантьяго Хесус 1 0

Результаты матчей

Вильярреал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Хетафе
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
3
Вильярреал
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Хетафе
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

8
4
Вильярреал
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Хетафе
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

11
7

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
33%
2
67%
76-90

Пропущено

14
6
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
3
50%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
33%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
2
25%
1
25%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
7
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
6%
0
0%
1-15
3
18%
1
14%
16-30
5
29%
29%
1
14%
31-45
2
12%
1
14%
46-60
1
6%
1
14%
61-75
5
29%
29%
3
43%
76-90

Пропущено

19
8
11 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 7
2
11%
0
0%
1-15
3
16%
3
38%
16-30
6
32%
1
13%
31-45
2
11%
1
13%
46-60
3
16%
3
38%
61-75
3
16%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Реал Мадрид - Вильярреал 2:0 Вильярреал - Лас-Пальмас 3:1 Эспаньол - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Барселона 1:5
Мальорка - Вильярреал 1:2 Валенсия - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Сельта 4:3 Севилья - Вильярреал 1:2 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0 Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2
Хетафе
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Хетафе - Осасуна 1:1 Хетафе - Алавес 2:0 Барселона - Хетафе 1:0 Хетафе - Леганес 1:1
Бетис - Хетафе 2:1 Севилья - Хетафе 1:0 Хетафе - Реал Сосьедад 0:0 Хетафе - Райо Вальекано 0:0 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Хетафе - Атлетико М 1:3 Хетафе - Сарагоса 0:1 Хетафе - Реал Овьедо 0:1 Хетафе - Ковентри 0:0 Хетафе - Мальорка 1:2 Алавес - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетико М 0:3 Кадис - Хетафе 1:0 Хетафе - Атлетик Б 0:2

Результаты матчей

Вильярреал
Хетафе

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
2
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Вильярреал
Хетафе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
6
4
1.5
1
9
2
8
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:0 Заявка 10 8 1 1 28 - 9 25
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
3.
Атлетико М
 Заявка 10 5 5 0 16 - 6 20
4.
Вильярреал
 Заявка 10 5 3 2 18 - 18 18
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
8.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
9.
Сельта
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
10.
Райо Вальекано
 Заявка 10 3 4 3 11 - 10 13
11.
Севилья
 0:0 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
13.
Жирона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Алавес
 Заявка 10 3 1 6 13 - 18 10
15.
Эспаньол
 Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
16.
Хетафе
 Заявка 10 1 6 3 7 - 8 9
17.
Вальядолид
 Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
18.
Леганес
 Заявка 10 1 5 4 6 - 12 8
19.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Атлетико М
 Заявка 5 3 2 0 10 - 2 11
4.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
5.
Барселона
 0:0 Заявка 4 3 1 0 10 - 1 10
6.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
7.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
9.
Севилья
 0:0 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
10.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Вильярреал
 Заявка 5 2 2 1 11 - 12 8
12.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
15.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
16.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 0:0 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11.
Севилья
 0:0 Заявка 5 0 4 1 4 - 5 4
12.
Леганес
 Заявка 6 0 4 2 4 - 8 4
13.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
14.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
17.
Хетафе
 Заявка 5 0 2 3 3 - 6 2
18.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 10 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (4)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Вильярреал Фемения Кико 4
Весь список
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    Прогнозы 115
    Вильярреал 94.8% (109)
    X 4.3% (5)
    Хетафе 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вильярреал 1:1 Хетафе

    Исход игры
    Вильярреал
    94.8% (109)
    Ничья
    4.3% (5)
    Хетафе
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.86% (62)
    Меньше
    44.14% (49)
    Обе команды забьют
    Да
    59.46% (66)
    Нет
    40.54% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Вильярреал
    48.7% (56)
    1:0 Вильярреал
    22.6% (26)
    2:0 Вильярреал
    15.7% (18)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
    3:1 Вильярреал
    3.5% (4)
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