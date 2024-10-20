Рикельме с левого фланга пытался навесить в штрафную, вот только мяч с ноги футболиста "Атлетико" свалился и улетел за лицевую. Огромное преимущество имеют хозяева.

Абсолютно ничего не получается в стартовые минуты у футболистов "Леганеса". Гости практически не владеют мячом, а подходов к штрафной соперника пока совсем нет.

ОПАСНО! Молина с правого края прострелил в центр штрафной на Корреа, а тот с 12 метров пробил по воротам, но этот выстрел в подкате успел заблокировать Тапия!

Активно прессингуют на чужой половине поля футболисты "Атлетико". Настасич у штрафной сейчас чуть было не допустил грубую ошибку, однако защитник гостей успел сбросить мяч на Дмитровича.

Завершились стартовые минуты нашего матча. "Матрасники" имеют колоссальное территориальное преимущество, но острых моментов у ворот Дмитровича пока минимальное количество.

Перехватили гости мяч на своей половине поля, после чего Раба сделал сильный заброс вперёд, а вот Де ла Фуэнте убежать на рандеву с голкипером не сумел. Своевременно его опередил Галан.

Гризманн с левого фланга покатил мяч к штрафной на Корреа, который хитро развернулся и с перспективной позиции пробил по воротам, но эту попытку заблокировал Гонсалес.

15' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Атлетико". Гризманн перспективно навесил в центр вратарской, однако никто из партнёров до этой передачи так и не добрался.

14' Ленгле подключился к атаке своей команды и сбросил мяч на Барриоса, который в одиночестве получил игровой снаряд перед штрафной соперника, но пробил гораздо выше перекладины.

13' ОПАСНО! Коке от правого угла штрафной сильно прострелил в центр к линии вратарской. Сорлот остался один перед воротами, однако подстроиться под эту передачу форвард "Атлетико" не сумел!

12' Раба по центру протащил игровой снаряд к штрафной соперника, и ему в грубом подкате врезался в ноги Гризманн. Странно, что свисток арбитра в этом эпизоде "промолчал".

11' Быстрая атака могла получиться у гостей, вот только Круз, получив мяч на правом фланге, не стал рваться вперёд, а принял решение отдать передачу немного назад.

10' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Атлетико". Последовал короткий розыгрыш, после которого Коке прострелил к одиннадцатиметровой отметке, а там Неу совершил перехват.

9' И вновь по левому флангу пытались пробраться к штрафной соперника хозяева. Гризманн забросил мяч на ход Рикельме, однако его успел опередить Розье. Продолжается атака "Атлетико".