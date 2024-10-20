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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Атлетико М
0:0
Первый тайм: 22'
Леганес
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Прогнозы 116
Атлетико М 100% (116)
X 0% (0)
Леганес 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Атлетико М
Ничья
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13
Облак
Ян
20
Витсель
Аксель
15
Ленгле
Клеман
21
Галан
Хави
16
Молина
Науэль
8
Барриос
Пабло
6
Коке
Хорхе
7
Гризманн
Антуан
17
Рикельме
Родриго
10
Корреа
Анхель
9
Сорлот
Александр
13
Дмитрович
Марко
12
Розье
Валентен
6
Гонсалес
Серхио
VI
22
Настасич
Матия
20
Эрнандес
Хави
V
5
Тапия
Ренато
17
Неу
Иван
11
Круз
Хуан
8
Сиссе
Сейдуба
10
Раба
Даниэль
9
Де
ла
Фуэнте
Мигель
Атлетико М
3-5-2
Леганес
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико М
Леганес

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
П
1:0
П
1:1
П
4:0
П
0:0
ТМК
0:1
П
2:0
П
0:0
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

0.9
0.3

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
300

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 3 0.3
Гризманн Антуан 2 0.2
Льоренте Маркос 2 0.2
Корреа Анхель 2 0.2
Галлахер Конор 2 0.2
Сорлот Александр 1 0.1
Коке Хорхе 1 0.1
Де Пауль Родриго 0 0
Лино Сэмуел 0 0
Барриос Пабло 0 0
Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 3 0.3
Саэнс Хорхе 1 0.1
Франкеза Энрик 1 0.1
Оскар Родригес 0 0
Розье Валентен 0 0
Неу Иван 0 0
Лопес Роберто III 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Диего Симеоне 2 0
Льоренте Маркос 0 1
Ленгле Клеман 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Хименес Хосе 1 0
Галан Хави 1 0
Галлахер Конор 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Барриос Пабло 1 0
Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розье Валентен 4 0
Неу Иван 3 0
Оскар Родригес 2 0
Тапия Ренато 2 0
Де ла Фуэнте Мигель 2 0
Настасич Матия 1 0
Сориано Хуан 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Гонсалес Серхио VI 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Леганес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Атлетико М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Леганес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
2
Атлетико М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Леганес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
5
36%
2
33%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1
Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1
Леганес
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Леганес - Вальядолид 3:1 Леганес - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Хетафе - Леганес 1:1
Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0 Расинг Ферроль - Леганес 2:2 Леганес - Спортинг Хихон 2:1 Альбасете - Леганес 1:0

Результаты матчей

Атлетико М
Леганес

Точный счет

3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Леганес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
1
8
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 8 0 1 28 - 9 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
3.
Атлетико М
 0:0 Заявка 10 4 6 0 13 - 5 18
4.
Вильярреал
 Заявка 9 5 2 2 17 - 17 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 10 5 2 3 17 - 11 17
6.
Мальорка
 Заявка 10 5 2 3 10 - 8 17
7.
Бетис
 Заявка 10 4 3 3 10 - 9 15
8.
Осасуна
 Заявка 10 4 3 3 14 - 16 15
9.
Сельта
 Заявка 10 4 1 5 17 - 17 13
10.
Райо Вальекано
 Заявка 10 3 4 3 11 - 10 13
11.
Севилья
 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Реал Сосьедад
 Заявка 10 3 3 4 8 - 8 12
13.
Жирона
 Заявка 10 3 3 4 11 - 13 12
14.
Алавес
 Заявка 10 3 1 6 13 - 18 10
15.
Эспаньол
 Заявка 10 3 1 6 10 - 17 10
16.
Леганес
 0:0 Заявка 10 1 6 3 5 - 9 9
17.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
18.
Вальядолид
 Заявка 10 2 2 6 8 - 21 8
19.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 6 4 1 1 12 - 8 13
3.
Атлетик Б
 Заявка 6 3 2 1 10 - 5 11
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Сельта
 Заявка 6 3 1 2 10 - 7 10
6.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
7.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
8.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
9.
Атлетико М
 0:0 Заявка 5 2 3 0 7 - 1 9
10.
Мальорка
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
11.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
12.
Жирона
 Заявка 5 2 1 2 7 - 6 7
13.
Алавес
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
14.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
15.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
16.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 0:0 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Реал Мадрид
 Заявка 5 2 3 0 7 - 4 9
5.
Атлетико М
 0:0 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 2 2 1 2 - 1 8
7.
Райо Вальекано
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
9.
Бетис
 Заявка 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
11.
Леганес
 0:0 Заявка 6 0 5 1 3 - 5 5
12.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
13.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
14.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
15.
Вальядолид
 Заявка 5 1 0 4 5 - 17 3
16.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
17.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
18.
Эспаньол
 Заявка 5 0 1 4 2 - 10 1
19.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 10 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 6 (1)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (4)
Реал Мадрид Винисиус Жуниор 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Paulo Pezzolano 5
Алавес Абкар Абделькабир 5
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Райо Вальекано Лопес Унаи 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Гризманн с левого фланга покатил мяч к штрафной на Корреа, который хитро развернулся и с перспективной позиции пробил по воротам, но эту попытку заблокировал Гонсалес. 
  • 21'
    Перехватили гости мяч на своей половине поля, после чего Раба сделал сильный заброс вперёд, а вот Де ла Фуэнте убежать на рандеву с голкипером не сумел. Своевременно его опередил Галан. 
  • 20'
    Завершились стартовые минуты нашего матча. "Матрасники" имеют колоссальное территориальное преимущество, но острых моментов у ворот Дмитровича пока минимальное количество. 
  • 19'
    Активно прессингуют на чужой половине поля футболисты "Атлетико". Настасич у штрафной сейчас чуть было не допустил грубую ошибку, однако защитник гостей успел сбросить мяч на Дмитровича. 
  • Опасный момент
    18'
    ОПАСНО! Молина с правого края прострелил в центр штрафной на Корреа, а тот с 12 метров пробил по воротам, но этот выстрел в подкате успел заблокировать Тапия!
  • 17'
    Абсолютно ничего не получается в стартовые минуты у футболистов "Леганеса". Гости практически не владеют мячом, а подходов к штрафной соперника пока совсем нет. 
  • 16'
    Рикельме с левого фланга пытался навесить в штрафную, вот только мяч с ноги футболиста "Атлетико" свалился и улетел за лицевую. Огромное преимущество имеют хозяева. 
  • Угловой
    15'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Атлетико". Гризманн перспективно навесил в центр вратарской, однако никто из партнёров до этой передачи так и не добрался. 
  • 14'
    Ленгле подключился к атаке своей команды и сбросил мяч на Барриоса, который в одиночестве получил игровой снаряд перед штрафной соперника, но пробил гораздо выше перекладины. 
  • Опасный момент
    13'
    ОПАСНО! Коке от правого угла штрафной сильно прострелил в центр к линии вратарской. Сорлот остался один перед воротами, однако подстроиться под эту передачу форвард "Атлетико" не сумел!
  • Судья
    12'
    Раба по центру протащил игровой снаряд к штрафной соперника, и ему в грубом подкате врезался в ноги Гризманн. Странно, что свисток арбитра в этом эпизоде "промолчал". 
  • 11'
    Быстрая атака могла получиться у гостей, вот только Круз, получив мяч на правом фланге, не стал рваться вперёд, а принял решение отдать передачу немного назад. 
  • Угловой
    10'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Атлетико". Последовал короткий розыгрыш, после которого Коке прострелил к одиннадцатиметровой отметке, а там Неу совершил перехват. 
  • 9'
    И вновь по левому флангу пытались пробраться к штрафной соперника хозяева. Гризманн забросил мяч на ход Рикельме, однако его успел опередить Розье. Продолжается атака "Атлетико". 
  • 8'
    Заметно по первым минутам, что футболисты "Леганеса" не делают ставку на владение мячом. Гости при первой же возможности пытаются сильно вынести снаряд на половину поля "Атлетико". 
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    • 7'
      Практически все атаки хозяев пока проходят через правый фланг. Рикельме сейчас отдал слишком сильный пас вперёд на Галана, и снаряд укатился за пределы поля. 
    • 6'
      Рикельме на левом фланге легко ушёл от Розье, после чего умчался к штрафной соперника и пытался прострелить в центр, вот только эту попытку успел заблокировать Неу. 
    • 5'
      Довольно спокойно проходят первые минуты матча в Мадриде. Футболисты "Атлетико" перекатывают мяч в центральной части поля, а вот продвижения вперёд мы пока не наблюдаем. 
    • 4'
      Гризманн из глубины отдал проникающий пас к левому краю штрафной соперника на Галана, однако того опередил Розье, в подкате выбивший игровой снаряд за боковую. 
    • 3'
      Стандарт на чужой половине поля заработали гости. Раба с правого края навесил в центр штрафной, а там уверенно сыграл Облак, на выходе забравший мяч в руки. 
    • 2'
      "Матрасники" вышли на эту встречу в красно-белых футболках и синих трусах, футболисты "Леганеса" играют в бело-синем комплекте формы. Ворота Облака в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли гости. 
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Леганес

    Исход игры
    Атлетико М
    100% (117)
    Ничья
    0% (0)
    Леганес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.73% (33)
    Меньше
    70.27% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    20.72% (23)
    Нет
    79.28% (88)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    51.3% (60)
    2:1 Атлетико М
    17.1% (20)
    1:0 Атлетико М
    15.4% (18)
    3:0 Атлетико М
    8.5% (10)
    3:1 Атлетико М
    1.7% (2)
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