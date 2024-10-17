Тур: 10. Стадион: Riyadh Air Metropolitano. Главный судья: Мунуэра Хосе
Позже
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
-
Главный тренер: Хименес Борха
История личных встреч
Атлетико М
Леганес
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
0.33
0
Среднее время на гол
270
0
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
0.9
0.3
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
100
300
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Хулиан
|3
|0.33
|Гризманн Антуан
|2
|0.22
|Льоренте Маркос
|2
|0.22
|Корреа Анхель
|2
|0.22
|Галлахер Конор
|2
|0.22
|Сорлот Александр
|1
|0.11
|Коке Хорхе
|1
|0.11
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Лино Сэмуел
|0
|0
|Барриос Пабло
|0
|0
Леганес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Круз Хуан
|3
|0.33
|Саэнс Хорхе
|1
|0.11
|Франкеза Энрик
|1
|0.11
|Оскар Родригес
|0
|0
|Розье Валентен
|0
|0
|Неу Иван
|0
|0
|Лопес Роберто III
|0
|0
|Эрнандес Хави V
|0
|0
Карточки
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коке Хорхе
|2
|0
|Ле Норман Робен
|2
|0
|Диего Симеоне
|2
|0
|Льоренте Маркос
|0
|1
|Ленгле Клеман
|1
|0
|Де Пауль Родриго
|1
|0
|Хименес Хосе
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Галлахер Конор
|1
|0
|Мандава Рейнилду
|1
|0
|Альварес Хулиан
|1
|0
|Лино Сэмуел
|1
|0
|Барриос Пабло
|1
|0
Леганес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розье Валентен
|4
|0
|Неу Иван
|3
|0
|Оскар Родригес
|2
|0
|Тапия Ренато
|2
|0
|Де ла Фуэнте Мигель
|2
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Сориано Хуан
|1
|0
|Саэнс Хорхе
|1
|0
|Франкеза Энрик
|1
|0
|Гонсалес Серхио VI
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Леганес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Атлетико М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Леганес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
2
Атлетико М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Леганес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
5
36%
2
33%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
1
25%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико М
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1
Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1
Леганес
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Леганес - Вальядолид 3:1 Леганес - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Хетафе - Леганес 1:1
Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0 Расинг Ферроль - Леганес 2:2 Леганес - Спортинг Хихон 2:1 Альбасете - Леганес 1:0
Результаты матчей
Атлетико М
Леганес
Точный счет
3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Атлетико М
Леганес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
45
36
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|28 - 9
|24
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 17
|17
|4.
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|13 - 5
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|8 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|9 - 10
|12
|12.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|14.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 15
|10
|15.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|7 - 8
|9
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 7
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 11
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|9.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
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- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|10 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (4)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|5
|Вальядолид
|Роза Лукас
|5
|Сельта
|Илайш Мориба
|1 3
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|4
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|4
|Валенсия
|Пепелу
|4
Прогнозы на матч Атлетико М - Леганес
Исход игры
Атлетико М
100% (48)
Ничья
0% (0)
Леганес
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.3% (18)
Меньше
61.7% (29)
Обе команды забьют
Да
31.91% (15)
Нет
68.09% (32)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
47.9% (23)
2:1 Атлетико М
25% (12)
1:0 Атлетико М
12.5% (6)
3:0 Атлетико М
6.3% (3)
3:1 Атлетико М
4.2% (2)
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