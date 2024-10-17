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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Мунуэра Хосе
Атлетико М
 
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Леганес
Прогнозы 48
Атлетико М 100% (48)
X 0% (0)
Леганес 0% (0)
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Атлетико М
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Атлетико М
Леганес

История личных встреч

Атлетико М
Леганес

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
70%
10%
2 победы 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
0:1
П
1:0
П
1:1
П
4:0
П
0:0
ТМК
0:1
П
2:0
П
0:0
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

0.33
0

Среднее время на гол

270
0

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

0.9
0.3

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

100
300

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Хулиан 3 0.33
Гризманн Антуан 2 0.22
Льоренте Маркос 2 0.22
Корреа Анхель 2 0.22
Галлахер Конор 2 0.22
Сорлот Александр 1 0.11
Коке Хорхе 1 0.11
Де Пауль Родриго 0 0
Лино Сэмуел 0 0
Барриос Пабло 0 0
Леганес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Круз Хуан 3 0.33
Саэнс Хорхе 1 0.11
Франкеза Энрик 1 0.11
Оскар Родригес 0 0
Розье Валентен 0 0
Неу Иван 0 0
Лопес Роберто III 0 0
Эрнандес Хави V 0 0

Карточки

Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коке Хорхе 2 0
Ле Норман Робен 2 0
Диего Симеоне 2 0
Льоренте Маркос 0 1
Ленгле Клеман 1 0
Де Пауль Родриго 1 0
Хименес Хосе 1 0
Галан Хави 1 0
Галлахер Конор 1 0
Мандава Рейнилду 1 0
Альварес Хулиан 1 0
Лино Сэмуел 1 0
Барриос Пабло 1 0
Леганес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розье Валентен 4 0
Неу Иван 3 0
Оскар Родригес 2 0
Тапия Ренато 2 0
Де ла Фуэнте Мигель 2 0
Настасич Матия 1 0
Сориано Хуан 1 0
Саэнс Хорхе 1 0
Франкеза Энрик 1 0
Гонсалес Серхио VI 1 0

Результаты матчей

Атлетико М
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Леганес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Атлетико М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Леганес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
2
Атлетико М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Леганес
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
43%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
3
21%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
5
36%
2
33%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
13%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
1
25%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико М
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Реал Сосьедад - Атлетико М 1:1 Бенфика - Атлетико М 4:0 Атлетико М - Реал Мадрид 1:1 Сельта - Атлетико М 0:1
Райо Вальекано - Атлетико М 1:1 Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М - Валенсия 3:0 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетико М - Эспаньол 0:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Вильярреал - Атлетико М 2:2 Ювентус - Атлетико М 0:2 Китчи - Атлетико М 1:6 Хетафе - Атлетико М 1:3 Атлетико М - Нумансия 1:1 Реал Сосьедад - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Осасуна 1:4 Хетафе - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Сельта 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1
Леганес
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Леганес - Вальядолид 3:1 Леганес - Валенсия 0:0 Райо Вальекано - Леганес 1:1 Хетафе - Леганес 1:1
Леганес - Атлетик Б 0:2 Бетис - Леганес 2:0 Фуэнлабрада - Леганес 0:3 Леганес - Мальорка 0:1 Вальядолид - Леганес 0:0 Леганес - Лас-Пальмас 2:1 Осасуна - Леганес 1:1 Депортиво - Леганес 1:3 Леганес - Реал Овьедо 2:1 Шеффилд Уэнсдей - Леганес 0:0 Леганес - Алькоркон 1:2 Ницца - Леганес 2:2 Леганес - Эльче 2:0 Расинг Ферроль - Леганес 2:2 Леганес - Спортинг Хихон 2:1 Альбасете - Леганес 1:0

Результаты матчей

Атлетико М
Леганес

Точный счет

3:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Атлетико М
Леганес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
4
5
3
6
1.5
1
8
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 9 8 0 1 28 - 9 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
3.
Вильярреал
 Заявка 9 5 2 2 17 - 17 17
4.
Атлетико М
 Заявка 9 4 5 0 13 - 5 17
5.
Осасуна
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
6.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
7.
Мальорка
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Сельта
 Заявка 9 4 1 4 16 - 15 13
9.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
10.
Бетис
 Заявка 9 3 3 3 8 - 8 12
11.
Севилья
 Заявка 9 3 3 3 9 - 10 12
12.
Жирона
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
13.
Эспаньол
 Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14.
Алавес
 Заявка 9 3 1 5 11 - 15 10
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 9 2 3 4 7 - 8 9
16.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
19.
Вальядолид
 Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Севилья
 Заявка 5 3 0 2 5 - 5 9
8.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
9.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Жирона
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Алавес
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
12.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
13.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 5 1 1 3 6 - 7 4
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Атлетико М
 Заявка 5 2 3 0 6 - 4 9
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
12.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
13.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
14.
Бетис
 Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
15.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 10 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (4)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Вальядолид Paulo Pezzolano 4
Райо Вальекано Лопес Унаи 4
Валенсия Пепелу 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Леганес от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов 37 минут.

    Главный судья: Мунуэра Хосе

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    • Прогнозы 48
    Атлетико М 100% (48)
    X 0% (0)
    Леганес 0% (0)
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    Прогнозы на матч Атлетико М - Леганес

    Исход игры
    Атлетико М
    100% (48)
    Ничья
    0% (0)
    Леганес
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.3% (18)
    Меньше
    61.7% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    31.91% (15)
    Нет
    68.09% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    47.9% (23)
    2:1 Атлетико М
    25% (12)
    1:0 Атлетико М
    12.5% (6)
    3:0 Атлетико М
    6.3% (3)
    3:1 Атлетико М
    4.2% (2)
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