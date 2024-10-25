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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Alex Bos
Алмере Сити
0:0
Первый тайм: 3'
НЕК Неймеген
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
Алмере Сити
Ничья
НЕК Неймеген
3.30
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3.40
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2.47
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Все Коэффициенты
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
4
Висус
Рикардо
22
Барбе
Тео
14
Загаритис
Василиос
19
Хайе
Том
8
Тахири
Анас
27
Делорье-Шобе
Логан
5
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
11
Кадиле
Джуниор
9
Робине
Тома
22
Руфс
Робин
2
Перейра
Брайанн
4
Маркес
Иван
17
Нюйтинк
Брэм
5
Оуведжан
Томас
6
Худемакерс
Меес
23
Сано
Кадаи
11
Basar
Onal
25
Уаисса
Сами
32
Ван
Крой
Вито
18
Огава
Коки
Алмере Сити
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Алмере Сити
НЕК Неймеген

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

Э
1:4
Э
1:1
К
0:4
ПДПОЗВЭ
0:4
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:3
ПД
5:0
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:1
ТМК
3:1
ПД
2:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Среднее время на гол

78
78

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

2.29
2.29

Среднее время на гол

39
39

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.71
1.71

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

52
52

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 1 0.1
Гийом Батист 1 0.1
Хансен Корнелиус 1 0.1
Акуджоби Хамди 0 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Роберто 2 0.2
Ван Крой Вито 2 0.2
Огава Коки 2 0.2
Хансен Сонтье 1 0.1
Нюйтинк Брэм 1 0.1
Сано Кадаи 1 0.1
Уаисса Сами 1 0.1
Оуведжан Томас 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Перейра Брайанн 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Висус Рикардо 1 1
Акуджоби Хамди 2 0
Гийом Батист 0 1
Хайе Том 1 0
Тахири Анас 1 0
Робине Тома 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Карбонель Алекс 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Загаритис Василиос 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Делорье-Шобе Логан 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0
Emanuel Poku 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 2 0
Пропер Дирк 2 0
Сано Кадаи 0 1
Нюйтинк Брэм 1 0
Вердонк Калвин 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Basar Onal 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Алмере Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
НЕК Неймеген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
5
Алмере Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
НЕК Неймеген
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
4
29%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
36%
0
0%
61-75
3
21%
1
25%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
3
60%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
2
40%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Пропущено

20
9
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
5
25%
4
44%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
15%
1
11%
46-60
7
35%
0
0%
61-75
3
15%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Виллем II 0:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5
Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 НЕК Неймеген - Алемания Ахен 1:0 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1
НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3

Результаты матчей

Алмере Сити
НЕК Неймеген

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 6 27
2.
Утрехт
 Заявка 8 7 1 0 15 - 8 22
3.
Аякс
 Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
4.
Фейеноорд
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
6.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 16 - 9 15
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
8.
НАК Бреда
 Заявка 9 4 0 5 8 - 15 12
9.
Виллем II
 Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
12.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 10 3 2 5 10 - 9 11
13.
Гронинген
 Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
14.
Хераклес
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
16.
Херенвен
 Заявка 9 2 2 5 10 - 20 8
17.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 10 0 4 6 4 - 21 4
18.
Валвейк
 Заявка 9 0 1 8 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
11.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Хераклес
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 6 0 2 4 2 - 15 2
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 14 - 6 9
5.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 5 1 1 3 3 - 4 4
14.
НАК Бреда
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
17.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
НАК Бреда Берг Ян 4
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 4
Гронинген Пеерсман Марвин 1 2
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    НЕК Неймеген контролирует мяч.
  • 2'
    Нюйтинк Брэм из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 2'
    Делорье-Шобе Логан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 1'
    Оуведжан Томас из команды НЕК Неймеген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 1'
    Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Алмере Сити начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yanmar Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Алмере Сити
Ничья
НЕК Неймеген
3.30
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3.40
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2.47
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Алмере Сити
НЕК Неймеген
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