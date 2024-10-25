Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

55' Это был отличный перфоманс от команды Алмере Сити , есть о чем петь фанатам в перерыве.

55' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Ох, нехорошо это выглядит. Робине Тома получил травму и медбригада забирает его с поля.

53' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Матч возобновится спорным мячом

49' Робине Тома на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

45' Хайе Том получил желтую карточку от судьи

43' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

43' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Делорье-Шобе Логан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Хайе Том бьет со штрафного в створ, но Робин Руфс держит все под контролем

41' Кадиле Джуниор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Перейра Брайанн получил желтую карточку от судьи

39' Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали

38' Basar Onal навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Basar Onal навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Ох, нехорошо это выглядит. Перейра Брайанн получил травму и медбригада забирает его с поля.

33' Перейра Брайанн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Оооо... вот это был удар! Ван Крой Вито должен был забить с этой позиции.

26' Хорошую попытку сделал Ван Крой Вито . Удар в створ, но вратарь начеку

25' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

24' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

24' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

24' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для НЕК Неймеген

19' Сано Кадаи пробует нанести удар издали, но Нордин Баккер держит все под контролем

18' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

17' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Сано Кадаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Маркес Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Тахири Анас не смог попасть в створ ударом издали

11' Хорошую попытку сделал Делорье-Шобе Логан . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Матч возобновлен

6' Огава Коки на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Делорье-Шобе Логан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру