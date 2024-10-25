Тур: 10. Стадион: Yanmar Stadion. Зрители: 3521 Главный судья: Alex Bos
1:0
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаПерейра Брайанн
45' Желтая карточкаХайе Том
1:0
79' Гол в свои воротаОуведжан Томас
90'+5
Ход матча
40'
45'
79'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
365 Количество передач 411
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
22
Барбе
Тео
19
Хайе
Том
22
Руфс
Робин
17
Нюйтинк
Брэм
23
Сано
Кадаи
11
Basar
Onal
25
Уаисса
Сами
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
-
19 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Маттуар ФезПолузащитник
-
-
Главный тренер: Хедвигес Мадуро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
11 Basar OnalПолузащитник
-
25 Уаисса СамиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Алмере Сити
НЕК Неймеген
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
14 матчей
35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.14
1.14
Среднее время на гол
78
78
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
2.29
2.29
Среднее время на гол
39
39
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.71
1.71
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
Среднее время на гол
52
52
Бомбардиры внутри турнира
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|1
|0.1
|Гийом Батист
|1
|0.1
|Хансен Корнелиус
|1
|0.1
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Роберто
|2
|0.2
|Ван Крой Вито
|2
|0.2
|Огава Коки
|2
|0.2
|Хансен Сонтье
|1
|0.1
|Нюйтинк Брэм
|1
|0.1
|Сано Кадаи
|1
|0.1
|Уаисса Сами
|1
|0.1
|Оуведжан Томас
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Перейра Брайанн
|0
|0
Карточки
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Висус Рикардо
|1
|1
|Хайе Том
|2
|0
|Акуджоби Хамди
|2
|0
|Гийом Батист
|0
|1
|Тахири Анас
|1
|0
|Робине Тома
|1
|0
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|Карбонель Алекс
|1
|0
|Маменги Кристофер
|1
|0
|Загаритис Василиос
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Делорье-Шобе Логан
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Ресинк Стейе
|1
|0
|Бальбао Алекс
|1
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|1
|0
|Emanuel Poku
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Перейра Брайанн
|2
|0
|Сано Кадаи
|0
|1
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Вердонк Калвин
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Basar Onal
|1
|0
Результаты матчей
Алмере Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Алмере Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
НЕК Неймеген
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
1
5
Алмере Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
15
4
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
4
27%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
4
27%
1
25%
76-90
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
3
60%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
3
27%
76-90
Пропущено
21
9
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
5
24%
4
44%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
4
19%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Алмере Сити
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Виллем II 0:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5
Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 НЕК Неймеген - Алемания Ахен 1:0 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1
НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3
Результаты матчей
Алмере Сити
НЕК Неймеген
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Алмере Сити
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
64
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 6
|27
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 8
|22
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 7
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 15
|13
|8.
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|8 - 15
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|10.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|11.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 10
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 13
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|7 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|12 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|4
|ПЕК Зволле
|Эль-Аззузи Ануар
|4
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 2