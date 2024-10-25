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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 3521 Главный судья: Alex Bos
Алмере Сити
1:0
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
40' Желтая карточка
Перейра Брайанн
45' Желтая карточка
Хайе Том
1:0
79' Гол в свои ворота
Оуведжан Томас
90'+5

Ход матча

40'
 
Перейра Брайанн
45'
Хайе Том
 
46'
 
Вердонк Калвин
Перейра Брайанн
58'
 
Хансен Сонтье
Basar Onal
58'
 
Гонсалес Роберто
Уаисса Сами
65'
Карбонель Алекс
Тахири Анас
 
71'
Хансен Корнелиус
Кадиле Джуниор
 
72'
Маттуар Фез
Делорье-Шобе Логан
 
79'
Оуведжан Томас
1:0
82'
 
Шоне Лассе
Ван Крой Вито
83'
 
Kento Shiogai
Сано Кадаи
85'
Якобс Йоей
Акуджоби Хамди
 
85'
Данкерлёй Дамил
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 365 Количество передач 411
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
4
Висус
Рикардо
22
Барбе
Тео
14
Загаритис
Василиос
19
Хайе
Том
8
Тахири
Анас
27
Делорье-Шобе
Логан
5
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
11
Кадиле
Джуниор
9
Робине
Тома
22
Руфс
Робин
2
Перейра
Брайанн
4
Маркес
Иван
17
Нюйтинк
Брэм
5
Оуведжан
Томас
6
Худемакерс
Меес
23
Сано
Кадаи
11
Basar
Onal
25
Уаисса
Сами
32
Ван
Крой
Вито
18
Огава
Коки
Алмере Сити
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Алмере Сити
НЕК Неймеген

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

14 матчей

35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

35.7%
7.1%
57.2%
5 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

История матчей

Э
1:4
Э
1:1
К
0:4
ПДПОЗВЭ
0:4
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
2:3
ПД
5:0
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:1
ТМК
3:1
ПД
2:1
ПД
1:2

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.14
1.14

Среднее время на гол

78
78

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

2.29
2.29

Среднее время на гол

39
39

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.71
1.71

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

52
52

Бомбардиры внутри турнира

Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 1 0.1
Гийом Батист 1 0.1
Хансен Корнелиус 1 0.1
Акуджоби Хамди 0 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Роберто 2 0.2
Ван Крой Вито 2 0.2
Огава Коки 2 0.2
Хансен Сонтье 1 0.1
Нюйтинк Брэм 1 0.1
Сано Кадаи 1 0.1
Уаисса Сами 1 0.1
Оуведжан Томас 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Перейра Брайанн 0 0

Карточки

Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Висус Рикардо 1 1
Хайе Том 2 0
Акуджоби Хамди 2 0
Гийом Батист 0 1
Тахири Анас 1 0
Робине Тома 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Карбонель Алекс 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Загаритис Василиос 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Делорье-Шобе Логан 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0
Emanuel Poku 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 2 0
Пропер Дирк 2 0
Перейра Брайанн 2 0
Сано Кадаи 0 1
Нюйтинк Брэм 1 0
Вердонк Калвин 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Basar Onal 1 0

Результаты матчей

Алмере Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
Алмере Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
НЕК Неймеген
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

1
5
Алмере Сити
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

15
4
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
4
27%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
5
33%
0
0%
61-75
4
27%
1
25%
76-90

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
50%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
3
60%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
2
40%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
40%
3
27%
76-90

Пропущено

21
9
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
5
24%
4
44%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
14%
1
11%
46-60
7
33%
0
0%
61-75
4
19%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Алмере Сити
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Алмере Сити - Виллем II 0:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5
Хераклес - Алмере Сити 0:0 АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 НЕК Неймеген - Алемания Ахен 1:0 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1
НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3

Результаты матчей

Алмере Сити
НЕК Неймеген

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:7
1 раз 17%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Алмере Сити
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
6
4
1
9
1.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 6 27
2.
Утрехт
 Заявка 8 7 1 0 15 - 8 22
3.
Аякс
 Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
4.
Фейеноорд
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
6.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 16 - 9 15
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
8.
НАК Бреда
 Заявка 9 4 0 5 8 - 15 12
9.
Виллем II
 Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
13.
Гронинген
 Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
14.
Хераклес
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
16.
Херенвен
 Заявка 9 2 2 5 10 - 20 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 9 0 1 8 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
11.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Хераклес
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 14 - 6 9
5.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
17.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
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Топ нарушителей
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
НАК Бреда Берг Ян 4
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 4
Гронинген Пеерсман Марвин 1 2
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 2
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