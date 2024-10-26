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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Смит Льюис
Брентфорд
2:2
Перерыв
Ипсвич
0'
0:1
28' Гол
Шмодикс Сэмми
0:2
31' Гол
Хирст Джордж
42' Желтая карточка
Дэвис Лейф
1:2
44' Гол
Висса Йоан
2:2
45' Гол в свои ворота
Кларк Гарри

Ход матча

28'
0:1
Шмодикс Сэмми
(Хирст Джордж)
31'
0:2
Хирст Джордж
(Чаплин Конор)
35'
 
Бёрнс Уэс
Огбене Чидози
42'
 
Дэвис Лейф
44'
Висса Йоан
(Янельт Витали)
1:2
45'
Кларк Гарри
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 289 Количество передач 138
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 110
Брентфорд 90.9% (100)
X 8.2% (9)
Ипсвич 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брентфорд
Ничья
Ипсвич
4.25
4.20
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5.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
30
Расмуссен
Мадс
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
4
Ван
дер
Берг
Сепп
27
Янельт
Витали
6
Норгор
Кристиан
24
Дамсгор
Миккель
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
23
Льюис-Поттер
Кин
1
Мурич
Ариянет
2
Кларк
Гарри
26
О'Ши
Дара
15
Берджесс
Кэмерон
3
Дэвис
Лейф
8
Филлипс
Кэлвин
12
Каюсте
Йенс
21
Огбене
Чидози
10
Чаплин
Конор
23
Шмодикс
Сэмми
27
Хирст
Джордж
Брентфорд
4-3-3
Ипсвич
4-2-3-1

История личных встреч

Брентфорд
Ипсвич

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:3
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
2:4
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.33

Среднее время на гол

75
67

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 6 (1) 0.67
Висса Йоан 4 0.44
Пиннок Итан 2 0.22
Карвалью Фабиу 1 0.11
Норгор Кристиан 1 0.11
Коллинз Натан 1 0.11
Дамсгор Миккель 0 0
Янельт Витали 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делап Лиам 4 0.44
Шмодикс Сэмми 2 0.22
Хирст Джордж 1 0.11
Морси Сэм 1 0.11
Чаплин Конор 0 0
Джонсон Бен 0 0
Кларк Джек 0 0
Дэвис Лейф 0 0
Хатчинсон Омари 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айер Кристоффер 3 0
Норгор Кристиан 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Янельт Витали 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Льюис-Поттер Кин 1 0
Коллинз Натан 1 0
Ярмолюк Егор 1 0
Томас Франк 1 0
Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 4 0
Хатчинсон Омари 3 0
Тейлор Джек 2 0
Делап Лиам 2 0
Аль-Хамади Али 2 0
Бёрнс Уэс 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Вулфенден Люк 1 0
Кларк Джек 1 0
О'Ши Дара 1 0
Дэвис Лейф 1 0
Гривз Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ипсвич
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
3
Брентфорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ипсвич
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

0
3
Брентфорд
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
88% (7)
0% (0)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Ипсвич
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

12
3
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
17%
2
67%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
33%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
4
44%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
67%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

15
6
10 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
4
27%
4
67%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
2
13%
1
17%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
21%
5
31%
1-15
3
21%
2
13%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
3
21%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1
Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5
Ипсвич
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ипсвич - Эвертон 0:2 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1
Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2

Результаты матчей

Брентфорд
Ипсвич

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 38%
3:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
4:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Ипсвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 9 7 2 0 20 - 9 23
2.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
3.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
4.
Брайтон
 1:0 Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
5.
Арсенал
 Заявка 8 5 2 1 15 - 8 17
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 4 4 1 11 - 7 16
7.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 17 - 10 14
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 1 3 18 - 9 13
9.
Ньюкасл
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Борнмут
 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
13.
Брентфорд
 2:2 Заявка 9 3 2 4 16 - 17 11
14.
Лестер
 Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
15.
Вест Хэм
 Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
16.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
17.
Ипсвич
 2:2 Заявка 9 0 5 4 8 - 18 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
19.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 9 0 1 8 6 - 19 1
20.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 9 0 1 8 10 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
2.
Брентфорд
 2:2 Заявка 5 3 2 0 13 - 8 11
3.
Брайтон
 1:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
4.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
5.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
6.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
7.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
Борнмут
 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
9.
Ньюкасл
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
12.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18.
Ипсвич
 2:2 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
6.
Брайтон
 1:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Борнмут
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
13.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Лестер
 Заявка 4 1 1 2 8 - 10 4
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16.
Ипсвич
 2:2 Заявка 5 0 3 2 5 - 11 3
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
18.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
19.
Брентфорд
 2:2 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Ноттингем Форест Вуд Крис 7
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Салах Мохамед 5 (5)
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Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Кристал Пэлас Айю Джордан 4
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Бесплатные ставки (фрибеты)
  • 51'
    Контроль мяча: Брентфорд: 66%, Ипсвич: 34%.
  • 50'
    Хирст Джордж из команды Ипсвич перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 50'
    Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 50'
    Хирст Джордж из команды Ипсвич перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 50'
    Харри Кларк из команды Ипсвич перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 50'
    Дамсгор Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 49'
    Судья сигнализирует, что Хирст Джордж из команды Ипсвич поставил подножку. Пострадал Коллинз Натан
  • 48'
    ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брентфорд будет все-таки засчитан.
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    • 46'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брентфорд.
    • 46'
      Г О О О О Л - Харри Кларк уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 46'
      Оооо... вот это был удар! Висса Йоан должен был забить с этой позиции.
    • 46'
      Дамсгор Миккель сделал результативную передачу.
    • 46'
      Хорошую попытку сделал Висса Йоан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 46'
      Дамсгор Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 46'
      Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Флеккен Марк из команды Брентфорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 45'
      Мбеумо Брайан из команды Брентфорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gtech Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 110
    Брентфорд 90.9% (100)
    X 8.2% (9)
    Ипсвич 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Ипсвич
    4.25
    4.20
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    5.20
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 2:2 Ипсвич

    Исход игры
    Брентфорд
    90.9% (100)
    Ничья
    8.2% (9)
    Ипсвич
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.72% (64)
    Меньше
    41.28% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    64.22% (70)
    Нет
    35.78% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    46.4% (51)
    1:0 Брентфорд
    27.3% (30)
    2:0 Брентфорд
    8.2% (9)
    3:1 Брентфорд
    6.4% (7)
    1:1 Ничья
    5.5% (6)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
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    Брентфорд
    Ипсвич
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