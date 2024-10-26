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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 17109 Главный судья: Смит Льюис
Брентфорд
4:3
Конец матча
Ипсвич
0'
0:1
28' Гол
Шмодикс Сэмми
0:2
31' Гол
Хирст Джордж
42' Желтая карточка
Дэвис Лейф
1:2
44' Гол
Висса Йоан
2:2
45' Гол в свои ворота
Кларк Гарри
49' Желтая карточка
Кларк Гарри
3:2
51' Пенальти
Мбеумо Брайан
69' Вторая желтая карточка
Кларк Гарри
3:3
86' Гол
Делап Лиам
4:3
90' Гол
Мбеумо Брайан
90'+9

Ход матча

28'
0:1
Шмодикс Сэмми
(Хирст Джордж)
31'
0:2
Хирст Джордж
(Чаплин Конор)
35'
 
Бёрнс Уэс
Огбене Чидози
42'
 
Дэвис Лейф
44'
Висса Йоан
(Янельт Витали)
1:2
45'
Кларк Гарри
2:2
49'
 
Кларк Гарри
51'
Мбеумо Брайан
3:2
69'
 
Кларк Гарри
73'
 
Кларк Джек
Шмодикс Сэмми
73'
 
Делап Лиам
Хирст Джордж
73'
 
Вулфенден Люк
Чаплин Конор
77'
Шаде Кевин
Дамсгор Миккель
 
78'
Йенсен Матиас
Норгор Кристиан
 
81'
Карвалью Фабиу
Льюис-Поттер Кин
 
86'
3:3
Делап Лиам
(Дэвис Лейф)
90'
 
Таунсед Конор
Каюсте Йенс
90'
Мбеумо Брайан
(Расмуссен Мадс)
4:3

Статистика матча

  • 4 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 551 Количество передач 289
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 110
Брентфорд 90.9% (100)
X 8.2% (9)
Ипсвич 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Флеккен
Марк
30
Расмуссен
Мадс
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
4
Ван
дер
Берг
Сепп
27
Янельт
Витали
6
Норгор
Кристиан
24
Дамсгор
Миккель
19
Мбеумо
Брайан
11
Висса
Йоан
23
Льюис-Поттер
Кин
1
Мурич
Ариянет
2
Кларк
Гарри
26
О'Ши
Дара
15
Берджесс
Кэмерон
3
Дэвис
Лейф
8
Филлипс
Кэлвин
12
Каюсте
Йенс
21
Огбене
Чидози
10
Чаплин
Конор
23
Шмодикс
Сэмми
27
Хирст
Джордж
Брентфорд
4-3-3
Ипсвич
4-2-3-1

История личных встреч

Брентфорд
Ипсвич

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
1:0
Ч
2:0
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
1:3
Ч
2:2
Ч
1:1
Ч
2:4
ТМС
0:2

Голы

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.33

Среднее время на гол

75
67

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

1.36
1.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
70

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 8 (2) 0.89
Висса Йоан 4 0.44
Пиннок Итан 2 0.22
Карвалью Фабиу 1 0.11
Норгор Кристиан 1 0.11
Коллинз Натан 1 0.11
Дамсгор Миккель 0 0
Янельт Витали 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Расмуссен Мадс 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0
Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делап Лиам 5 0.56
Шмодикс Сэмми 2 0.22
Хирст Джордж 1 0.11
Морси Сэм 1 0.11
Дэвис Лейф 0 0
Чаплин Конор 0 0
Джонсон Бен 0 0
Кларк Джек 0 0
Хатчинсон Омари 0 0

Карточки

Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айер Кристоффер 3 0
Норгор Кристиан 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Янельт Витали 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Льюис-Поттер Кин 1 0
Коллинз Натан 1 0
Ярмолюк Егор 1 0
Томас Франк 1 0
Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 4 0
Хатчинсон Омари 3 0
Кларк Гарри 1 1
Тейлор Джек 2 0
Делап Лиам 2 0
Аль-Хамади Али 2 0
Бёрнс Уэс 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Вулфенден Люк 1 0
Кларк Джек 1 0
О'Ши Дара 1 0
Дэвис Лейф 1 0
Гривз Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Брентфорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ипсвич
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

1
7
Брентфорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ипсвич
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

0
3
Брентфорд
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Ипсвич
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

17
4

Упущенные победы

1
10

Голы по времени матча

Забито

15
7
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
13%
2
29%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
29%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
4
33%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Забито

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
67%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

18
10
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
4
22%
4
40%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
3
17%
2
20%
76-90

Пропущено

18
19
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
17%
5
26%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
3
17%
5
26%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
4
22%
2
11%
76-90

Результаты последних матчей

Брентфорд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1
Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5
Ипсвич
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ипсвич - Эвертон 0:2 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1
Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2

Результаты матчей

Брентфорд
Ипсвич

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Брентфорд
Ипсвич

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
3
3
2
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
2
7
3
6
2.5
1
8
2
7
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 2 0 20 - 9 23
2.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
3.
Астон Вилла
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
4.
Арсенал
 Заявка 8 5 2 1 15 - 8 17
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 4 4 1 11 - 7 16
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
7.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 17 - 10 14
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 1 3 18 - 9 13
9.
Брентфорд
 Заявка 9 4 1 4 18 - 18 13
10.
Ньюкасл
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
11.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
14.
Лестер
 Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
15.
Вест Хэм
 Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
16.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
17.
Ипсвич
 Заявка 9 0 4 5 9 - 20 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 0 2 7 12 - 25 2
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 0 1 8 6 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
2.
Брентфорд
 Заявка 5 4 1 0 15 - 9 13
3.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
5.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
6.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
7.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
8.
Борнмут
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
9.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
10.
Ньюкасл
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
12.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
13.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Лестер
 Заявка 4 1 1 2 8 - 10 4
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
17.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Ноттингем Форест Вуд Крис 7
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брайтон Уэлбек Данни 6 (1)
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Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Кристал Пэлас Айю Джордан 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 17109 болельщиков
  • 99'
    Контроль мяча: Брентфорд: 65%, Ипсвич: 35%.
  • 99'
    Мурич Ариянет ошибается в защите.
  • 99'
    Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 98'
    ШТАНГА! Так было близко к голу - Делап Лиам нанес удар в каркас ворот!
  • 96'
    Расмуссен Мадс сделал результативную передачу.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gtech Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Брентфорд 90.9% (100)
    X 8.2% (9)
    Ипсвич 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брентфорд 4:3 Ипсвич

    Исход игры
    Брентфорд
    90.9% (100)
    Ничья
    8.2% (9)
    Ипсвич
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.72% (64)
    Меньше
    41.28% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    64.22% (70)
    Нет
    35.78% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Брентфорд
    46.4% (51)
    1:0 Брентфорд
    27.3% (30)
    2:0 Брентфорд
    8.2% (9)
    3:1 Брентфорд
    6.4% (7)
    1:1 Ничья
    5.5% (6)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
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