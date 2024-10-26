Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Харри Кларк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Первый тайм

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Удар от ворот произведет Ипсвич

50' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

50' Харри Кларк из команды Ипсвич перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

50' Дамсгор Миккель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брентфорд будет все-таки засчитан.

46' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Брентфорд

46' Г О О О О Л - Харри Кларк уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

46' Оооо... вот это был удар! Висса Йоан должен был забить с этой позиции.

46' Хорошую попытку сделал Висса Йоан . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Дамсгор Миккель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Г О О О О Л - Висса Йоан забивает с левой ноги!

44' Янельт Витали из команды Брентфорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Чаплин Конор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Судье надоело, что Дэвис Лейф тянет время и он наказал его горчичником

42' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Брентфорд

41' Дэвис Лейф оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Игрок из команды Ипсвич делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Оооо... вот это был удар! Шмодикс Сэмми должен был забить с этой позиции.

40' Хорошую попытку сделал Шмодикс Сэмми . Удар в створ, но вратарь начеку

40' Шмодикс Сэмми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Брентфорд

39' Дэвис Лейф не смог попасть в створ ударом издали

39' Игрок из команды Ипсвич делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

39' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Берджесс Кэмерон нанес удар головой, но Марк Флеккен спокойно отбил мяч.

38' Чаплин Конор из команды Ипсвич своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Дэвис Лейф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Игрок из команды Ипсвич делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Огбене Чидози на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Г О О О О Л - Хирст Джордж забивает с правой ноги!

31' Чаплин Конор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Г О О О О Л - Шмодикс Сэмми забивает с правой ноги!

26' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

25' Матч возобновлен

24' Ох, нехорошо это выглядит. Чаплин Конор получил травму и медбригада забирает его с поля.

23' Чаплин Конор на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Берджесс Кэмерон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Мурич Ариянет взял и забрал мяч на выходе

18' Харри Кларк ослабляет давление, выбив мяч.

17' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Игрок из команды Ипсвич делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

15' Льюис-Поттер Кин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Брентфорд совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Янельт Витали выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Ипсвич совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Ипсвич

9' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Игрок из команды Брентфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

8' Харри Кларк из команды Ипсвич перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

5' Филлипс Кэлвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Брентфорд совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Каюсте Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Удар от ворот произведет Брентфорд

3' Дэвис Лейф навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Чаплин Конор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брентфорд начинает с центра поля