Тур: 9. Стадион: Брентфорд Коммьюнити. Зрители: 17109 Главный судья: Смит Льюис
0'
0:1
28' ГолШмодикс Сэмми
0:2
31' ГолХирст Джордж
42' Желтая карточкаДэвис Лейф
1:2
44' ГолВисса Йоан
2:2
45' Гол в свои воротаКларк Гарри
49' Желтая карточкаКларк Гарри
3:2
51' ПенальтиМбеумо Брайан
69' Вторая желтая карточкаКларк Гарри
3:3
86' ГолДелап Лиам
4:3
90' ГолМбеумо Брайан
90'+9
Ход матча
28'
0:1
31'
0:2
42'
44'
1:2
45'
2:2
49'
51'
3:2
69'
86'
3:3
90'
4:3
Статистика матча
-
4 Голы 3
-
4 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 5
-
4 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
551 Количество передач 289
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Висса
Йоан
26
О'Ши
Дара
12
Каюсте
Йенс
10
Чаплин
Конор
27
Хирст
Джордж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ми БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Каюсте ЙенсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чаплин КонорПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Хирст ДжорджНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Сликер КиранВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Кларк ДжекПолузащитник
- Нападающий
-
19 Делап ЛиамНападающий
-
Главный тренер: Маккенна Киран
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брентфорд
Ипсвич
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.33
Среднее время на гол
75
67
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
1.36
1.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
70
Бомбардиры внутри турнира
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|8 (2)
|0.89
|Висса Йоан
|4
|0.44
|Пиннок Итан
|2
|0.22
|Карвалью Фабиу
|1
|0.11
|Норгор Кристиан
|1
|0.11
|Коллинз Натан
|1
|0.11
|Дамсгор Миккель
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Расмуссен Мадс
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делап Лиам
|5
|0.56
|Шмодикс Сэмми
|2
|0.22
|Хирст Джордж
|1
|0.11
|Морси Сэм
|1
|0.11
|Дэвис Лейф
|0
|0
|Чаплин Конор
|0
|0
|Джонсон Бен
|0
|0
|Кларк Джек
|0
|0
|Хатчинсон Омари
|0
|0
Карточки
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айер Кристоффер
|3
|0
|Норгор Кристиан
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Льюис-Поттер Кин
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
|Ярмолюк Егор
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морси Сэм
|4
|0
|Хатчинсон Омари
|3
|0
|Кларк Гарри
|1
|1
|Тейлор Джек
|2
|0
|Делап Лиам
|2
|0
|Аль-Хамади Али
|2
|0
|Бёрнс Уэс
|1
|0
|Шмодикс Сэмми
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
|Вулфенден Люк
|1
|0
|Кларк Джек
|1
|0
|О'Ши Дара
|1
|0
|Дэвис Лейф
|1
|0
|Гривз Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Брентфорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Ипсвич
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
1
7
Брентфорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ипсвич
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
0
3
Брентфорд
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Ипсвич
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
17
4
Упущенные победы
1
10
Голы по времени матча
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
13%
2
29%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
2
29%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
4
33%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
2
22%
2
17%
31-45
1
11%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Забито
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
67%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
18
10
11 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
4
22%
4
40%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
4
22%
2
20%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
10%
61-75
3
17%
2
20%
76-90
Пропущено
18
19
10 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
17%
5
26%
1-15
4
22%
2
11%
16-30
3
17%
5
26%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
4
22%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Брентфорд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1
Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5
Ипсвич
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Ипсвич - Эвертон 0:2 Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1
Брайтон - Ипсвич 0:0 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2
Результаты матчей
Брентфорд
Ипсвич
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
3:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
4:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Брентфорд
Ипсвич
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
27
36
18
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 9
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 10
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 9
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 18
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 20
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|12 - 25
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 9
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|7
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брайтон
|Уэлбек Данни
|6 (1)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|4
|Кристал Пэлас
|Айю Джордан
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брентфорд 4:3 Ипсвич
Исход игры
Брентфорд
90.9% (100)
Ничья
8.2% (9)
Ипсвич
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.72% (64)
Меньше
41.28% (45)
Обе команды забьют
Да
64.22% (70)
Нет
35.78% (39)
Популярный счёт
2:1 Брентфорд
46.4% (51)
1:0 Брентфорд
27.3% (30)
2:0 Брентфорд
8.2% (9)
3:1 Брентфорд
6.4% (7)
1:1 Ничья
5.5% (6)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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