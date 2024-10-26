Тур: 9. Стадион: Этихад Стэдиум. Главный судья: Харрингтон Тони
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
82
Льюис
Рико
26
Савио
III
47
Фоден
Фил
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Льюис РикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 СавиоПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Луис МатеусПолузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
75 О'Райли НикоПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Пеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Бри ДжеймсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Онуачу ПолНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартин Расселл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Манчестер Сити
Саутгемптон
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы
25 матчей
68%
16%
16%
17 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
56%
36%
8%
14 побед 9 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
24
Голов в среднем за матч
2.92
1.85
Среднее время на гол
30
48
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.15
0.92
Среднее время на гол
78
98
Всего голов
50
35
Голов в среднем за матч
2
1.4
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
45
64
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|10 (1)
|1.25
|Ковачич Матео
|3
|0.38
|Стоунс Джон
|2
|0.25
|Гвардиол Йошко
|2
|0.25
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.13
|Доку Жереми
|1
|0.13
|Силва Бернарду
|0
|0
|Савио III
|0
|0
|Льюис Рико
|0
|0
|Эдерсон Мораес
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Фоден Фил
|0
|0
|Луис Матеус II
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арчер Камерон
|2
|0.25
|Арибо Джо
|1
|0.13
|Сугавара Юкинари
|1
|0.13
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|1
|0.13
|Диблинг Тайлер
|1
|0.13
|Лаллана Адам
|0
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|Фернандеш Матеуш
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдерсон Мораес
|3
|0
|Диаш Рубен
|3
|0
|Савио III
|2
|0
|Ковачич Матео
|2
|0
|Силва Бернарду
|2
|0
|Грилиш Джек
|2
|0
|Хосеп Гвардиола
|2
|0
|Де Брёйне Кевин
|1
|0
|Стоунс Джон
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даунс Флинн
|3
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|3
|0
|Диблинг Тайлер
|3
|0
|Стивенс Джек
|1
|1
|Мартин Рассел
|2
|0
|Лаллана Адам
|2
|0
|Беднарек Ян
|2
|0
|Сугавара Юкинари
|2
|0
|Фернандеш Матеуш
|2
|0
|Фрейзер Райан
|0
|1
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Мэннинг Райан
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Стюарт Росс III
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Саутгемптон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
3
Манчестер Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Саутгемптон
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
9
1
Манчестер Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Саутгемптон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
11
4
Голы по времени матча
Забито
11
3
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
33%
76-90
Пропущено
6
10
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Забито
9
3
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
11%
2
67%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
20
6
13 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
4
20%
2
33%
1-15
5
25%
1
17%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
1
5%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
30%
1
17%
76-90
Пропущено
8
18
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
6
33%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
0
0%
6
33%
61-75
1
13%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4
Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Саутгемптон - Лестер 2:3 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Ипсвич 1:1
Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0
Результаты матчей
Манчестер Сити
Саутгемптон
Точный счет
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
Саутгемптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
17
35
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|2.
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|19 - 9
|20
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|6.
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 10
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|10.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 15
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 16
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|6 - 18
|1
|20.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|10 - 23
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|7
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|4
|Кристал Пэлас
|Айю Джордан
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Саутгемптон
Исход игры
Манчестер Сити
98.3% (114)
Ничья
1.7% (2)
Саутгемптон
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70.64% (77)
Меньше
29.36% (32)
Обе команды забьют
Да
32.11% (35)
Нет
67.89% (74)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
29.3% (34)
2:0 Манчестер Сити
26.7% (31)
3:1 Манчестер Сити
16.4% (19)
4:1 Манчестер Сити
6.9% (8)
2:1 Манчестер Сити
5.2% (6)
4:0 Манчестер Сити
4.3% (5)
5:0 Манчестер Сити
1.7% (2)
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