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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Харрингтон Тони
Манчестер Сити
 
Позже
Саутгемптон
Прогнозы 40
Манчестер Сити 97.5% (39)
X 2.5% (1)
Саутгемптон 0% (0)
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Манчестер Сити
Саутгемптон

История личных встреч

Манчестер Сити
Саутгемптон

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.7%
21.1%
5.2%
14 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 2 победы

25 матчей

68%
16%
16%
17 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

44%
28%
28%
11 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

56%
36%
8%
14 побед 9 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
1:4
КЛ
2:0
ПЛ
4:0
К
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
5:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
КЛ
3:1
ПЛ
1:3
ПЛ
6:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

35
24

Голов в среднем за матч

2.92
1.85

Среднее время на гол

30
48

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.15
0.92

Среднее время на гол

78
98

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

2
1.4

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 84%
Меньше 16%
4
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
12
Больше 48%
Меньше 52%
13
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

45
64

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 10 (1) 1.25
Ковачич Матео 3 0.38
Стоунс Джон 2 0.25
Гвардиол Йошко 2 0.25
Де Брёйне Кевин 1 0.13
Доку Жереми 1 0.13
Силва Бернарду 0 0
Савио III 0 0
Льюис Рико 0 0
Эдерсон Мораес 0 0
Грилиш Джек 0 0
Фоден Фил 0 0
Луис Матеус II 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арчер Камерон 2 0.25
Арибо Джо 1 0.13
Сугавара Юкинари 1 0.13
Харвуд-Беллис Тэйлор 1 0.13
Диблинг Тайлер 1 0.13
Лаллана Адам 0 0
Уокер-Питерс Кайл 0 0
Фернандеш Матеуш 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Мораес 3 0
Диаш Рубен 3 0
Савио III 2 0
Ковачич Матео 2 0
Силва Бернарду 2 0
Грилиш Джек 2 0
Хосеп Гвардиола 2 0
Де Брёйне Кевин 1 0
Стоунс Джон 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даунс Флинн 3 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 3 0
Диблинг Тайлер 3 0
Стивенс Джек 1 1
Мартин Рассел 2 0
Лаллана Адам 2 0
Беднарек Ян 2 0
Сугавара Юкинари 2 0
Фернандеш Матеуш 2 0
Фрейзер Райан 0 1
Тэйлор Чарли 1 0
Мэннинг Райан 1 0
Армстронг Адам 1 0
Корне Максвелл 1 0
Уокер-Питерс Кайл 1 0
Бреретон Бен 1 0
Стюарт Росс III 1 0
Эдози Самуэль 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Саутгемптон
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
3
Манчестер Сити
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Саутгемптон
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

9
1
Манчестер Сити
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Саутгемптон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

11
4

Голы по времени матча

Забито

11
3
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
1
33%
76-90

Пропущено

6
10
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
2
33%
1
10%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Забито

9
3
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
11%
2
67%
1-15
3
33%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

20
6
13 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
4
20%
2
33%
1-15
5
25%
1
17%
16-30
4
20%
0
0%
31-45
1
5%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
30%
1
17%
76-90

Пропущено

8
18
6 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
6
33%
31-45
1
13%
1
6%
46-60
0
0%
6
33%
61-75
1
13%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Манчестер Сити - Спарта Прага 5:0 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4
Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Манчестер Сити - Уотфорд 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Манчестер Сити - Интер Милан 0:0 Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Челси - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Сити - Челси 4:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Милан 2:3 Манчестер Сити - Селтик 3:4 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1
Саутгемптон
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Саутгемптон - Лестер 2:3 Арсенал - Саутгемптон 3:1 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Ипсвич 1:1
Эвертон - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0

Результаты матчей

Манчестер Сити
Саутгемптон

Точный счет

2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
3:1
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
Саутгемптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
1
7
3
5
2.5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
2.
Манчестер Сити
 Заявка 8 6 2 0 19 - 9 20
3.
Арсенал
 Заявка 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Брайтон
 Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
6.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 17 - 10 14
7.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 1 3 18 - 9 13
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9.
Ньюкасл
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
13.
Брентфорд
 Заявка 8 3 1 4 14 - 15 10
14.
Лестер
 Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
15.
Вест Хэм
 Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
16.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
17.
Ипсвич
 Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 8 0 1 7 6 - 18 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 0 1 7 10 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Брентфорд
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
5.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
7.
Борнмут
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
8.
Ньюкасл
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
12.
Лестер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Лестер
 Заявка 4 1 1 2 8 - 10 4
14.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15.
Борнмут
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Салах Мохамед 5 (5)
Челси Джексон Николас 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Ипсвич Морси Сэм 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов 46 минут.

    Главный судья: Харрингтон Тони

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 40
    Манчестер Сити 97.5% (39)
    X 2.5% (1)
    Саутгемптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Саутгемптон
    12.00
    11.50
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    22.00
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Саутгемптон

    Исход игры
    Манчестер Сити
    97.5% (39)
    Ничья
    2.5% (1)
    Саутгемптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (26)
    Меньше
    31.58% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    28.95% (11)
    Нет
    71.05% (27)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    30% (12)
    2:0 Манчестер Сити
    30% (12)
    3:1 Манчестер Сити
    17.5% (7)
    4:0 Манчестер Сити
    5% (2)
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    Манчестер Сити
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