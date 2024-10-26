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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Мэдли Эндрю Главный судья: Кавана Крис
Астон Вилла
0:0
Перерыв
Борнмут
0'
4' Желтая карточка
Онана Амаду
10' Желтая карточка
Клюйверт Джастин
18' Желтая карточка
Тилеманс Юри
21' Желтая карточка
Араухо Хулиан
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Макгинн Джон
40' Желтая карточка
Смит Адам
41' Желтая карточка
Рамси Джакоб
45' Желтая карточка
Унал Энес

Ход матча

4'
Онана Амаду
 
10'
 
Клюйверт Джастин
18'
Тилеманс Юри
 
21'
 
Араухо Хулиан
28'
Макгинн Джон
 
30'
 
Смит Адам
Араухо Хулиан
40'
 
Смит Адам
41'
Рамси Джакоб
 
45'
 
Унал Энес

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 5 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 224 Количество передач 167
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 111
Астон Вилла 94.6% (105)
X 5.4% (6)
Борнмут 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Астон Вилла
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23
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
24
Онана
Амаду
8
Тилеманс
Юри
41
Рамси
Джакоб
27
Роджерс
Морган
11
Уоткинс
Олли
42
Траверс
Марк
22
Араухо
Хулиан
27
Забарный
Илья
5
Сенеси
Маркос
3
Керкез
Милош
10
Кристи
Райан
4
Кук
Льюис
11
Уттара
Данго
19
Клюйверт
Джастин
24
Семеньо
Антуан
26
Унал
Энес
Астон Вилла
4-4-1-1
Борнмут
4-2-3-1

История личных встреч

Астон Вилла
Борнмут

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
25%
6 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
К
2:1

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.78
1.11

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.56
Дуран Джон 4 0.44
Роджерс Морган 2 0.22
Онана Амаду 2 0.22
Конса Эзри 1 0.11
Тилеманс Юри 0 0
Динь Люка 0 0
Рамси Джакоб 0 0
Баркли Росс 0 0
Бэйли Леон 0 0
Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семеньо Антуан 3 0.33
Кук Льюис 1 0.11
Клюйверт Джастин 1 (1) 0.11
Тавернер Маркус 1 0.11
Синистерра Луис 1 0.11
Уттара Данго 1 0.11
Кристи Райан 1 0.11
Эванилсон 1 0.11

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Филоджин-Байдейс Джейден 2 1
Онана Амаду 3 0
Баркли Росс 2 0
Динь Люка 2 0
Тилеманс Юри 2 0
Бэйли Леон 2 0
Роджерс Морган 2 0
Унаи Эмери 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Макгинн Джон 1 0
Рамси Джакоб 1 0
Дуран Джон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Богард Ламар 1 0
Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клюйверт Джастин 4 0
Кристи Райан 3 0
Кук Льюис 3 0
Сенеси Маркос 3 0
Семеньо Антуан 3 0
Смит Адам 2 0
Ираола Андони 2 0
Керкез Милош 2 0
Унал Энес 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Араухо Хулиан 1 0
Хёйсен Дин 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Борнмут
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
1
Астон Вилла
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Борнмут
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
6
Астон Вилла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Борнмут
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
4
100%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
4
57%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
3
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
14%
3
30%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
1
10%
61-75
4
29%
5
50%
76-90

Пропущено

11
10
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
4
40%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0
Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0
Борнмут
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Борнмут - Арсенал 2:0 Лестер - Борнмут 1:0 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0
Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Астон Вилла
Борнмут

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Борнмут

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
2.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
6
2
1.5
3
5
3
5
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 9 7 2 0 20 - 9 23
2.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
3.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
4.
Брайтон
 1:0 Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
5.
Арсенал
 Заявка 8 5 2 1 15 - 8 17
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 4 4 1 11 - 7 16
7.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 17 - 10 14
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 1 3 18 - 9 13
9.
Ньюкасл
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Борнмут
 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
13.
Брентфорд
 2:2 Заявка 9 3 2 4 16 - 17 11
14.
Лестер
 Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
15.
Вест Хэм
 Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
16.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
17.
Ипсвич
 2:2 Заявка 9 0 5 4 8 - 18 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
19.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 9 0 1 8 6 - 19 1
20.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 9 0 1 8 10 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
2.
Брентфорд
 2:2 Заявка 5 3 2 0 13 - 8 11
3.
Брайтон
 1:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
4.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
5.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
6.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
7.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
Борнмут
 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
9.
Ньюкасл
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
12.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18.
Ипсвич
 2:2 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
6.
Брайтон
 1:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Борнмут
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
13.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Лестер
 Заявка 4 1 1 2 8 - 10 4
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16.
Ипсвич
 2:2 Заявка 5 0 3 2 5 - 11 3
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
18.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
19.
Брентфорд
 2:2 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Ноттингем Форест Вуд Крис 7
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Салах Мохамед 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Кристал Пэлас Айю Джордан 4
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    Прогнозы 111
    Астон Вилла 94.6% (105)
    X 5.4% (6)
    Борнмут 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Борнмут
    4.05
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    3.90
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    4.50
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    Где смотреть матч Астон Вилла 0:0 Борнмут онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Борнмут

    Исход игры
    Астон Вилла
    94.6% (105)
    Ничья
    5.4% (6)
    Борнмут
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.89% (74)
    Меньше
    32.11% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    68.81% (75)
    Нет
    31.19% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    55% (61)
    2:0 Астон Вилла
    15.3% (17)
    1:0 Астон Вилла
    13.5% (15)
    3:1 Астон Вилла
    5.4% (6)
    3:2 Астон Вилла
    3.6% (4)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
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