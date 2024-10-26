Тур: 9. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Мэдли Эндрю Главный судья: Кавана Крис
1:1
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаОнана Амаду
10' Желтая карточкаКлюйверт Джастин
18' Желтая карточкаТилеманс Юри
21' Желтая карточкаАраухо Хулиан
28' Undefined phrase: football_event_Макгинн Джон
40' Желтая карточкаСмит Адам
41' Желтая карточкаРамси Джакоб
45' Желтая карточкаУнал Энес
55' Желтая карточкаМакгинн Джон
58' Желтая карточкаДинь Люка
1:0
76' ГолБаркли Росс
80' Желтая карточкаСеменьо Антуан
90' Желтая карточкаТавернер Маркус
90' Желтая карточкаКэш Мэтти
90' Желтая карточкаБаркли Росс
1:1
90' ГолЭванилсон
90'+8
Ход матча
4'
10'
18'
21'
28'
40'
41'
45'
55'
58'
76'
1:0
80'
90'
90'
90'
90'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 3
-
9 Угловые 7
-
0 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 14
-
7 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
429 Количество передач 320
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Динь
Люка
24
Онана
Амаду
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
42
Траверс
Марк
10
Кристи
Райан
11
Уттара
Данго
26
Унал
Энес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Матсен ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
42 Траверс МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Уттара ДангоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Унал ЭнесНападающий
- Запасные игроки
-
40 Деннис УиллВратарь
- Защитник
-
15 Смит АдамЗащитник
-
23 Хилл ДжеймсЗащитник
-
37 Ааронс МаксЗащитник
- Полузащитник
-
12 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Астон Вилла
Борнмут
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
25%
6 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 1 победа
9 матчей
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.78
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|5
|0.56
|Дуран Джон
|4
|0.44
|Роджерс Морган
|2
|0.22
|Онана Амаду
|2
|0.22
|Баркли Росс
|1
|0.11
|Конса Эзри
|1
|0.11
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Динь Люка
|0
|0
|Бэйли Леон
|0
|0
|Рамси Джакоб
|0
|0
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семеньо Антуан
|3
|0.33
|Эванилсон
|2
|0.22
|Кук Льюис
|1
|0.11
|Тавернер Маркус
|1
|0.11
|Клюйверт Джастин
|1 (1)
|0.11
|Синистерра Луис
|1
|0.11
|Уттара Данго
|1
|0.11
|Кристи Райан
|1
|0.11
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Филоджин-Байдейс Джейден
|2
|1
|Баркли Росс
|3
|0
|Динь Люка
|3
|0
|Онана Амаду
|3
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Тилеманс Юри
|2
|0
|Бэйли Леон
|2
|0
|Роджерс Морган
|2
|0
|Унаи Эмери
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Кэш Мэтти
|1
|0
|Рамси Джакоб
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Богард Ламар
|1
|0
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клюйверт Джастин
|4
|0
|Семеньо Антуан
|4
|0
|Кристи Райан
|3
|0
|Кук Льюис
|3
|0
|Сенеси Маркос
|3
|0
|Смит Адам
|2
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Тавернер Маркус
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Унал Энес
|1
|0
|Араухо Хулиан
|1
|0
|Хёйсен Дин
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Борнмут
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
2
Астон Вилла
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Борнмут
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
6
Астон Вилла
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Борнмут
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
7
5
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
4
57%
5
100%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
4
50%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
13%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
38%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
3
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
15
11
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
3
20%
0
0%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
5
33%
6
55%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
17%
0
0%
1-15
3
25%
4
36%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Астон Вилла - Болонья 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0
Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0
Борнмут
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Борнмут - Арсенал 2:0 Лестер - Борнмут 1:0 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0
Борнмут - Челси 0:1 Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2
Результаты матчей
Астон Вилла
Борнмут
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Борнмут
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
22
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
63
36
36
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 9
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 10
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 9
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 18
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 20
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|12 - 25
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 9
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|7
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брайтон
|Уэлбек Данни
|6 (1)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|4
|Кристал Пэлас
|Айю Джордан
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 1:1 Борнмут
Исход игры
Астон Вилла
94.6% (105)
Ничья
5.4% (6)
Борнмут
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
67.89% (74)
Меньше
32.11% (35)
Обе команды забьют
Да
68.81% (75)
Нет
31.19% (34)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
55% (61)
2:0 Астон Вилла
15.3% (17)
1:0 Астон Вилла
13.5% (15)
3:1 Астон Вилла
5.4% (6)
3:2 Астон Вилла
3.6% (4)
1:1 Ничья
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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