Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Камара Бубакар I выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Брукс Дэвид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Тавернер Маркус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Матч возобновлен

86' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Борнмут пробьет пенальти!

86' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Борнмут

85' Тавернер Маркус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Борнмут совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Семеньо Антуан получает желтую карточку за нырок

80' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Семеньо Антуан нырнул в штрафной. Спорно!

80' Борнмут идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

79' Кристи Райан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Команда Астон Вилла забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

76' Г О О О О Л - Баркли Росс забивает с правой ноги!

76' Бэйли Леон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Удар от ворот произведет Борнмут

75' Матч возобновлен

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Уоткинс Олли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

74' Астон Вилла идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

71' Эванилсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Керкез Милош из команды Борнмут своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Сенеси Маркос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Дуран Джон пробует нанести удар издали, но Марк Траверс держит все под контролем

67' Дуран Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Игра в одни ворота сейчас. Астон Вилла доминирует и владеет мячом

65' Удар от ворот произведет Борнмут

63' Уоткинс Олли нанес удар головой, но Марк Траверс спокойно отбил мяч.

62' Тилеманс Юри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Торрес Пау II пробует нанести удар издали, но Марк Траверс держит все под контролем

60' Кэш Мэтти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Мартинес Эмилиано взял и забрал мяч на выходе

58' Динь Люка - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

58' Матч возобновлен

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Макгинн Джон получил желтую карточку от судьи

55' Кук Льюис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Семеньо Антуан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Керкез Милош выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Борнмут

52' Баркли Росс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Траверс Марк взял и забрал мяч на выходе

50' Борнмут совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Борнмут

49' Тилеманс Юри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Тилеманс Юри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Кэш Мэтти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля