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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Брайтон
1:0
Перерыв
Вулверхэмптон
0'
41' Желтая карточка
Гомеш Тоти
1:0
45' Гол
Уэлбек Данни
45' Желтая карточка
Ларсен Йорген

Ход матча

41'
 
Гомеш Тоти
45'
Уэлбек Данни
(Рюттер Жоржиньо)
1:0
45'
 
Ларсен Йорген

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 270 Количество передач 185
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 109
Брайтон 87.2% (95)
X 9.2% (10)
Вулверхэмптон 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брайтон
Ничья
Вулверхэмптон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
3
Роша
Игор
II
30
Эступиньян
Первис
24
Кадыоглу
Ферди
20
Балеба
Карлос
26
Аяри
Ясин
22
Митома
Каору
14
Рюттер
Жоржиньо
18
Уэлбек
Данни
1
Са
Жозе
4
Буэно
Сантьяго
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
3
Аит-Нури
Раян
20
Дойл
Томми
5
Лемина
Марио
8
Гомес
Жоао
10
Кунья
Матеус
9
Ларсен
Йорген
Брайтон
4-4-2
Вулверхэмптон
3-4-2-1

История личных встреч

Брайтон
Вулверхэмптон

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

22 матча

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.8%
59.1%
9.1%
7 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

КЛ
3:2
К
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
ПЛ
6:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
3:3

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.73
1.55

Среднее время на гол

52
58

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.91
0.91

Среднее время на гол

99
99

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.32
1.23

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

68
73

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 6 0.67
Рюттер Жоржиньо 2 0.22
Педро Жоао 2 0.22
Митома Каору 1 0.11
Адингра Симон 1 0.11
Балеба Карлос 1 0.11
Минте Янкуба 1 0.11
Хиншелвуд Джек 1 0.11
Виффер Матс 0 0
Ван Хекке Ян-Поль 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларсен Йорген 3 0.33
Кунья Матеус 3 0.33
Аит-Нури Раян 2 0.22
Лемина Марио 1 0.11
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.11
Семеду Нелсон 0 0
Гомеш Тоти 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabian Huerzeler 1 1
Данк Льюис 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Минте Янкуба 2 0
Хиншелвуд Джек 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Роша Игор II 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Аяри Ясин 1 0
Балеба Карлос 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Жоао 4 0
Семеду Нелсон 4 0
Гомеш Тоти 4 0
Аит-Нури Раян 3 0
О'Нил Гари 2 0
Андре 2 0
Лемина Марио 2 0
Москера Йерсон 2 0
Боргес Карлос 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Ларсен Йорген 1 0
Кунья Матеус 1 0

Результаты матчей

Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вулверхэмптон
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
5
Брайтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

5
0
Брайтон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Вулверхэмптон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
3
60%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
7%
3
30%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
5
36%
2
20%
31-45
4
29%
1
10%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
1
10%
76-90

Пропущено

10
23
8 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
10%
3
13%
1-15
3
30%
3
13%
16-30
4
40%
4
17%
31-45
1
10%
2
9%
46-60
1
10%
5
22%
61-75
0
0%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Брайтон 0:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2
Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1
Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2

Результаты матчей

Брайтон
Вулверхэмптон

Точный счет

0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
3 раза 75%
2:6
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:6
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
2
6
2
6
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 9 7 2 0 20 - 9 23
2.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
3.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
4.
Брайтон
 1:0 Заявка 9 5 3 1 15 - 10 18
5.
Арсенал
 Заявка 8 5 2 1 15 - 8 17
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 4 4 1 11 - 7 16
7.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 17 - 10 14
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 1 3 18 - 9 13
9.
Ньюкасл
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Борнмут
 0:0 Заявка 9 3 3 3 10 - 10 12
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
13.
Брентфорд
 2:2 Заявка 9 3 2 4 16 - 17 11
14.
Лестер
 Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
15.
Вест Хэм
 Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
16.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
17.
Ипсвич
 2:2 Заявка 9 0 5 4 8 - 18 5
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
19.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 9 0 1 8 6 - 19 1
20.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 9 0 1 8 10 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
2.
Брентфорд
 2:2 Заявка 5 3 2 0 13 - 8 11
3.
Брайтон
 1:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 5 11
4.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
5.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
6.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
7.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 5 8
8.
Борнмут
 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
9.
Ньюкасл
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
12.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18.
Ипсвич
 2:2 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Манчестер Сити
 1:0 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
6.
Брайтон
 1:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Борнмут
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
12.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
13.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Лестер
 Заявка 4 1 1 2 8 - 10 4
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16.
Ипсвич
 2:2 Заявка 5 0 3 2 5 - 11 3
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
18.
Вулверхэмптон
 0:1 Заявка 5 0 1 4 5 - 12 1
19.
Брентфорд
 2:2 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 0:1 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Ноттингем Форест Вуд Крис 7
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Салах Мохамед 5 (5)
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Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Кристал Пэлас Айю Джордан 4
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    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 46'
      Команда Брайтон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
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      Са Жозе плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
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      Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Прогнозы 109
    Брайтон 87.2% (95)
    X 9.2% (10)
    Вулверхэмптон 3.7% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
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    4.55
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Брайтон
    87.2% (95)
    Ничья
    9.2% (10)
    Вулверхэмптон
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.36% (71)
    Меньше
    33.64% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    70.09% (75)
    Нет
    29.91% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    45.9% (50)
    2:0 Брайтон
    13.8% (15)
    1:0 Брайтон
    12.8% (14)
    3:1 Брайтон
    9.2% (10)
    1:1 Ничья
    5.5% (6)
    2:2 Ничья
    3.7% (4)
    1:2 Вулверхэмптон
    2.8% (3)
    4:1 Брайтон
    1.8% (2)
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