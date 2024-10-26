Тур: 9. Стадион: Фалмер. Главный судья: Оливер Майкл
1:0
Перерыв
Ход матча
41'
45'
1:0
45'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
7 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
270 Количество передач 185
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Аяри
Ясин
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
20
Дойл
Томми
10
Кунья
Матеус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Аяри ЯсинПолузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
27 Виффер МатсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кунья МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Лима ПедроЗащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брайтон
Вулверхэмптон
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
22 матча
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.8%
59.1%
9.1%
7 побед 13 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.73
1.55
Среднее время на гол
52
58
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.91
0.91
Среднее время на гол
99
99
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.32
1.23
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
68
73
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлбек Данни
|6
|0.67
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.22
|Педро Жоао
|2
|0.22
|Митома Каору
|1
|0.11
|Адингра Симон
|1
|0.11
|Балеба Карлос
|1
|0.11
|Минте Янкуба
|1
|0.11
|Хиншелвуд Джек
|1
|0.11
|Виффер Матс
|0
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларсен Йорген
|3
|0.33
|Кунья Матеус
|3
|0.33
|Аит-Нури Раян
|2
|0.22
|Лемина Марио
|1
|0.11
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.11
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Гомеш Тоти
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabian Huerzeler
|1
|1
|Данк Льюис
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Минте Янкуба
|2
|0
|Хиншелвуд Джек
|2
|0
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Аяри Ясин
|1
|0
|Балеба Карлос
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Жоао
|4
|0
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|3
|0
|О'Нил Гари
|2
|0
|Андре
|2
|0
|Лемина Марио
|2
|0
|Москера Йерсон
|2
|0
|Боргес Карлос
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доусон Крэйг
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Ларсен Йорген
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вулверхэмптон
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
5
Брайтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
5
0
Брайтон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Вулверхэмптон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
2
18%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
1
20%
1
9%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
3
60%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
7%
3
30%
1-15
1
7%
3
30%
16-30
5
36%
2
20%
31-45
4
29%
1
10%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
1
10%
76-90
Пропущено
10
23
8 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
10%
3
13%
1-15
3
30%
3
13%
16-30
4
40%
4
17%
31-45
1
10%
2
9%
46-60
1
10%
5
22%
61-75
0
0%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Брайтон 0:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2
Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1
Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2
Результаты матчей
Брайтон
Вулверхэмптон
Точный счет
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
3 раза 75%
2:6
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
1:2
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:6
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
53
26
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 9
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|3.
|0:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|4.
|1:0 Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|5.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 10
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 9
|13
|9.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|10.
|0:0 Заявка
|9
|3
|3
|3
|10 - 10
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|13.
|2:2 Заявка
|9
|3
|2
|4
|16 - 17
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|17.
|2:2 Заявка
|9
|0
|5
|4
|8 - 18
|5
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|19.
|0:1 Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|20.
|0:1 Заявка
|9
|0
|1
|8
|10 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|2.
|2:2 Заявка
|5
|3
|2
|0
|13 - 8
|11
|3.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 5
|11
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|6.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|8.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|2:2 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|6.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|2:2 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 11
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 12
|1
|19.
|2:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|7
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|5 (5)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|4
|Кристал Пэлас
|Айю Джордан
|4
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Брайтон
87.2% (95)
Ничья
9.2% (10)
Вулверхэмптон
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
66.36% (71)
Меньше
33.64% (36)
Обе команды забьют
Да
70.09% (75)
Нет
29.91% (32)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
45.9% (50)
2:0 Брайтон
13.8% (15)
1:0 Брайтон
12.8% (14)
3:1 Брайтон
9.2% (10)
1:1 Ничья
5.5% (6)
2:2 Ничья
3.7% (4)
1:2 Вулверхэмптон
2.8% (3)
4:1 Брайтон
1.8% (2)
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