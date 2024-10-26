Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Тарик Лэмпти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

50' Команда Брайтон имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Ларсен Йорген получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Команда Брайтон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

46' Са Жозе плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

45' Г О О О О Л - Уэлбек Данни забивает с правой ноги!

45' Рюттер Жоржиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Буэно Сантьяго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

41' Гомеш Тоти получил желтую карточку от судьи

40' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Са Жозе взял и забрал мяч на выходе

39' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

39' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Доусон Крэйг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Гомеш Тоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Томас Дойл успешно блокирует удар.

37' Аяри Ясин из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

34' Томас Дойл из команды Вулверхэмптон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

34' Аяри Ясин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Хорошую попытку сделал Семеду Нелсон . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Хорошую попытку сделал Митома Каору . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Хорошую попытку сделал Митома Каору . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

30' Балеба Карлос из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

30' Аяри Ясин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Матч возобновлен

26' Са Жозе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Аяри Ясин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Матч возобновлен

24' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

23' Балеба Карлос пробует нанести удар издали, но Жозе Са держит все под контролем

23' Эступиньян Первис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

15' Уэлбек Данни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Кунья Матеус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Удар от ворот произведет Вулверхэмптон

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Кунья Матеус получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Кунья Матеус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Балеба Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Томас Дойл наказан за толчок Аяри Ясин

9' Удар от ворот произведет Брайтон

9' Томас Дойл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Кунья Матеус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Матч возобновится спорным мячом

6' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Митома Каору из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Эступиньян Первис из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

4' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Гомеш Тоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Лемина Марио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вулверхэмптон начинает с центра поля