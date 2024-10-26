  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 31840 Главный судья: Оливер Майкл
Брайтон
2:2
Конец матча
Вулверхэмптон
0'
41' Желтая карточка
Гомеш Тоти
1:0
45' Гол
Уэлбек Данни
45' Желтая карточка
Ларсен Йорген
50' Желтая карточка
Аит-Нури Раян
56' Желтая карточка
Рюттер Жоржиньо
70' Желтая карточка
Роша Игор
74' Желтая карточка
Эступиньян Первис
2:0
85' Гол
Фергюсон Эван
2:1
88' Гол
Аит-Нури Раян
2:2
90' Гол
Кунья Матеус
90'+8

Ход матча

41'
 
Гомеш Тоти
45'
Уэлбек Данни
(Рюттер Жоржиньо)
1:0
45'
 
Ларсен Йорген
46'
 
Сарабия Пабло
Лемина Марио
46'
 
Боргес Карлос
Гомеш Тоти
50'
 
Аит-Нури Раян
56'
Рюттер Жоржиньо
 
70'
Роша Игор
 
72'
Груда Брайан
Кадыоглу Ферди
 
73'
Фергюсон Эван
Уэлбек Данни
 
74'
Эступиньян Первис
 
80'
Виффер Матс
Балеба Карлос
 
80'
Лемпти Тарик
Рюттер Жоржиньо
 
85'
Фергюсон Эван
(Лемпти Тарик)
2:0
88'
2:1
Аит-Нури Раян
89'
Энсисо Хулио
Митома Каору
 
90'
 
Гуэдеш Гонсалу
Гомес Жоао
90'
2:2
Кунья Матеус
(Дойл Томми)
90'
 
Боргес Карлос
Ларсен Йорген
90'
 
Андре
Гомес Родриго

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 7
  • 9 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 443 Количество передач 424
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 109
Брайтон 87.2% (95)
X 9.2% (10)
Вулверхэмптон 3.7% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
3
Роша
Игор
II
30
Эступиньян
Первис
24
Кадыоглу
Ферди
20
Балеба
Карлос
26
Аяри
Ясин
22
Митома
Каору
14
Рюттер
Жоржиньо
18
Уэлбек
Данни
1
Са
Жозе
4
Буэно
Сантьяго
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
22
Семеду
Нелсон
3
Аит-Нури
Раян
20
Дойл
Томми
5
Лемина
Марио
8
Гомес
Жоао
10
Кунья
Матеус
9
Ларсен
Йорген
Брайтон
4-4-2
Вулверхэмптон
3-4-2-1

История личных встреч

Брайтон
Вулверхэмптон

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

9 матчей

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы

22 матча

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Первый тайм

40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

31.8%
59.1%
9.1%
7 побед 13 ничьих 2 победы

История матчей

КЛ
3:2
К
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
ПЛ
6:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
0:2
Ч
1:0
Ч
0:1
Ч
0:0
Ч
1:1
Ч
1:1
Ч
2:0
Ч
3:3

Голы

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.73
1.55

Среднее время на гол

52
58

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.91
0.91

Среднее время на гол

99
99

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.32
1.23

Тотал матчей

2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19

Среднее время на гол

68
73

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 6 0.67
Рюттер Жоржиньо 2 0.22
Педро Жоао 2 0.22
Митома Каору 1 0.11
Адингра Симон 1 0.11
Балеба Карлос 1 0.11
Минте Янкуба 1 0.11
Фергюсон Эван 1 0.11
Хиншелвуд Джек 1 0.11
Виффер Матс 0 0
Ван Хекке Ян-Поль 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Вулверхэмптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кунья Матеус 4 0.44
Аит-Нури Раян 3 0.33
Ларсен Йорген 3 0.33
Лемина Марио 1 0.11
Беллегард Жан-Рикнер 1 0.11
Семеду Нелсон 0 0
Дойл Томми 0 0
Гомеш Тоти 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabian Huerzeler 1 1
Роша Игор II 2 0
Данк Льюис 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Минте Янкуба 2 0
Хиншелвуд Джек 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Рюттер Жоржиньо 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Аяри Ясин 1 0
Балеба Карлос 1 0
Вулверхэмптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Жоао 4 0
Семеду Нелсон 4 0
Аит-Нури Раян 4 0
Гомеш Тоти 4 0
О'Нил Гари 2 0
Андре 2 0
Лемина Марио 2 0
Москера Йерсон 2 0
Боргес Карлос 2 0
Сарабия Пабло 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Беллегард Жан-Рикнер 1 0
Ларсен Йорген 1 0
Кунья Матеус 1 0

Результаты матчей

Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Вулверхэмптон
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
7
Брайтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

5
0
Брайтон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Вулверхэмптон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
12

Упущенные победы

9
7

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
3
60%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

16
12
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
6%
3
25%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
6
38%
2
17%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Пропущено

12
25
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
8%
3
12%
1-15
3
25%
3
12%
16-30
4
33%
5
20%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
1
8%
5
20%
61-75
2
17%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Брайтон 0:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2
Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1
Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2

Результаты матчей

Брайтон
Вулверхэмптон

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
3 раза 75%
2:6
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:6
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Вулверхэмптон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 9 7 2 0 20 - 9 23
2.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
3.
Астон Вилла
 Заявка 9 5 3 1 16 - 11 18
4.
Арсенал
 Заявка 8 5 2 1 15 - 8 17
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 9 4 4 1 11 - 7 16
6.
Брайтон
 Заявка 9 4 4 1 16 - 12 16
7.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 17 - 10 14
8.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 1 3 18 - 9 13
9.
Брентфорд
 Заявка 9 4 1 4 18 - 18 13
10.
Ньюкасл
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
11.
Борнмут
 Заявка 9 3 3 3 11 - 11 12
12.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
14.
Лестер
 Заявка 9 2 3 4 13 - 17 9
15.
Вест Хэм
 Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
16.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
17.
Ипсвич
 Заявка 9 0 4 5 9 - 20 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 9 0 2 7 12 - 25 2
20.
Саутгемптон
 Заявка 9 0 1 8 6 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 5 4 1 0 12 - 6 13
2.
Брентфорд
 Заявка 5 4 1 0 15 - 9 13
3.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
5.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
6.
Брайтон
 Заявка 5 2 3 0 9 - 7 9
7.
Астон Вилла
 Заявка 5 2 2 1 7 - 6 8
8.
Борнмут
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
9.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
10.
Ньюкасл
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
12.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Лестер
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 3 2 0 8 - 4 11
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
4.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
5.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Борнмут
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
12.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
13.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Лестер
 Заявка 4 1 1 2 8 - 10 4
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
16.
Вулверхэмптон
 Заявка 5 0 2 3 7 - 13 2
17.
Ипсвич
 Заявка 5 0 2 3 6 - 13 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 5 0 0 5 3 - 11 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11
Брентфорд Мбеумо Брайан 8
Ноттингем Форест Вуд Крис 7
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брайтон Уэлбек Данни 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Кристал Пэлас Айю Джордан 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 31840 болельщиков
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Брайтон: 52%, Вулверхэмптон: 48%.
  • 97'
    Семеду Нелсон ослабляет давление, выбив мяч.
  • 97'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 97'
    Вулверхэмптон совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Брайтон 87.2% (95)
    X 9.2% (10)
    Вулверхэмптон 3.7% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брайтон 2:2 Вулверхэмптон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 2:2 Вулверхэмптон

    Исход игры
    Брайтон
    87.2% (95)
    Ничья
    9.2% (10)
    Вулверхэмптон
    3.7% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.36% (71)
    Меньше
    33.64% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    70.09% (75)
    Нет
    29.91% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    45.9% (50)
    2:0 Брайтон
    13.8% (15)
    1:0 Брайтон
    12.8% (14)
    3:1 Брайтон
    9.2% (10)
    1:1 Ничья
    5.5% (6)
    2:2 Ничья
    3.7% (4)
    1:2 Вулверхэмптон
    2.8% (3)
    4:1 Брайтон
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный