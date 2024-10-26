Тур: 9. Стадион: Фалмер. Зрители: 31840 Главный судья: Оливер Майкл
2:2
Конец матча
0'
41' Желтая карточкаГомеш Тоти
1:0
45' ГолУэлбек Данни
45' Желтая карточкаЛарсен Йорген
50' Желтая карточкаАит-Нури Раян
56' Желтая карточкаРюттер Жоржиньо
70' Желтая карточкаРоша Игор
74' Желтая карточкаЭступиньян Первис
2:0
85' ГолФергюсон Эван
2:1
88' ГолАит-Нури Раян
2:2
90' ГолКунья Матеус
90'+8
Ход матча
41'
45'
1:0
45'
50'
56'
70'
85'
2:0
88'
2:1
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 7
-
9 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
443 Количество передач 424
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Аяри
Ясин
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
1
Са
Жозе
15
Доусон
Крэйг
24
Гомеш
Тоти
20
Дойл
Томми
10
Кунья
Матеус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Аяри ЯсинПолузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
27 Виффер МатсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Са ЖозеВратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
24 Гомеш ТотиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дойл ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кунья МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
37 Лима ПедроЗащитник
-
7 АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гари О'Нил
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Брайтон
Вулверхэмптон
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
9 матчей
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 2 победы
22 матча
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
Первый тайм
40.9%
40.9%
18.2%
9 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
31.8%
59.1%
9.1%
7 побед 13 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.73
1.55
Среднее время на гол
52
58
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.91
0.91
Среднее время на гол
99
99
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.32
1.23
Тотал матчей
2.5
18
Больше 82%
Меньше 18%
4
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
Среднее время на гол
68
73
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлбек Данни
|6
|0.67
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.22
|Педро Жоао
|2
|0.22
|Митома Каору
|1
|0.11
|Адингра Симон
|1
|0.11
|Балеба Карлос
|1
|0.11
|Минте Янкуба
|1
|0.11
|Фергюсон Эван
|1
|0.11
|Хиншелвуд Джек
|1
|0.11
|Виффер Матс
|0
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кунья Матеус
|4
|0.44
|Аит-Нури Раян
|3
|0.33
|Ларсен Йорген
|3
|0.33
|Лемина Марио
|1
|0.11
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0.11
|Семеду Нелсон
|0
|0
|Дойл Томми
|0
|0
|Гомеш Тоти
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabian Huerzeler
|1
|1
|Роша Игор II
|2
|0
|Данк Льюис
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Минте Янкуба
|2
|0
|Хиншелвуд Джек
|2
|0
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Аяри Ясин
|1
|0
|Балеба Карлос
|1
|0
Вулверхэмптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Жоао
|4
|0
|Семеду Нелсон
|4
|0
|Аит-Нури Раян
|4
|0
|Гомеш Тоти
|4
|0
|О'Нил Гари
|2
|0
|Андре
|2
|0
|Лемина Марио
|2
|0
|Москера Йерсон
|2
|0
|Боргес Карлос
|2
|0
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Доусон Крэйг
|1
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|1
|0
|Ларсен Йорген
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Вулверхэмптон
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
7
Брайтон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Вулверхэмптон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
5
0
Брайтон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Вулверхэмптон
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
12
Упущенные победы
9
7
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
3
23%
16-30
1
14%
2
15%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
3
60%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
16
12
8 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
6%
3
25%
1-15
1
6%
3
25%
16-30
6
38%
2
17%
31-45
4
25%
1
8%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
19%
3
25%
76-90
Пропущено
12
25
8 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
1
8%
3
12%
1-15
3
25%
3
12%
16-30
4
33%
5
20%
31-45
1
8%
2
8%
46-60
1
8%
5
20%
61-75
2
17%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ньюкасл - Брайтон 0:1 Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2
Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4
Вулверхэмптон
(20 матчей)
20%
5%
75%
4 победы 1 ничья 15 поражений
Вулверхэмптон - Манчестер Сити 1:2 Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Вулверхэмптон - Ливерпуль 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1
Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ноттингем Форест - Вулверхэмптон 1:1 Вулверхэмптон - Бёрнли 2:0 Вулверхэмптон - Челси 2:6 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Райо Вальекано 0:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 3:1 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Ливерпуль - Вулверхэмптон 2:0 Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:3 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 5:1 Вулверхэмптон - Лутон Таун 2:1 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Вулверхэмптон - Арсенал 0:2
Результаты матчей
Брайтон
Вулверхэмптон
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
3 раза 75%
2:6
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:6
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Вулверхэмптон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
63
36
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 9
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 10
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 9
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 18
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 20
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|12 - 25
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 9
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|7
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брайтон
|Уэлбек Данни
|6 (1)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|4
|Кристал Пэлас
|Айю Джордан
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 2:2 Вулверхэмптон
Исход игры
Брайтон
87.2% (95)
Ничья
9.2% (10)
Вулверхэмптон
3.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
66.36% (71)
Меньше
33.64% (36)
Обе команды забьют
Да
70.09% (75)
Нет
29.91% (32)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
45.9% (50)
2:0 Брайтон
13.8% (15)
1:0 Брайтон
12.8% (14)
3:1 Брайтон
9.2% (10)
1:1 Ничья
5.5% (6)
2:2 Ничья
3.7% (4)
1:2 Вулверхэмптон
2.8% (3)
4:1 Брайтон
1.8% (2)
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