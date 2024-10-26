Тур: 9. Стадион: Гудисон Парк. Главный судья: Брукс Джон
Прогноз на матч от Liveresult
18
Янг
Эшли
31
Диоп
Исса
16
Берге
Сандер
11
Траоре
Адама
17
Айуоби
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янг ЭшлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гомеш БетуНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бенда СтивенВратарь
-
15 Куэнка ХорхеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нелсон РайсПолузащитник
-
24 Кинг ДжошуаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эвертон
Фулхэм
13 матчей
100%
13 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед
25 матчей
52%
16%
32%
13 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
32%
56%
12%
8 побед 14 ничьих 3 победы
Второй тайм
48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.85
1.25
Среднее время на гол
48
72
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.08
0.85
Среднее время на гол
83
106
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.48
1.04
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
Среднее время на гол
60
86
Бомбардиры внутри турнира
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнил Дуайт
|3
|0.38
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.25
|Кин Майкл
|2
|0.25
|Ндиайе Ильман
|2
|0.25
|Янг Эшли
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|4 (1)
|0.5
|Смит-Роу Эмиль
|2
|0.25
|Траоре Адама
|1
|0.13
|Айуоби Алекс
|1
|0.13
|Нелсон Райс
|1
|0.13
|Родриго Мунис
|1
|0.13
|Перейра Андреас
|1
|0.13
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Лено Бернд
|0
|0
Карточки
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кин Майкл
|3
|0
|Янг Эшли
|1
|1
|Ироэгбунам Тим
|2
|0
|Шон
|1
|0
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Ндиайе Ильман
|1
|0
|О'Брайен Джейк
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукич Саша
|4
|0
|Угелумба Кэлвин
|3
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Траоре Адама
|2
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Робинсон Энтони
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|1
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Диоп Исса
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Смит-Роу Эмиль
|1
|0
Результаты матчей
Эвертон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фулхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Эвертон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фулхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
3
6
Эвертон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Фулхэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
4
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
40%
76-90
Забито
5
8
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
20%
2
25%
1-15
3
60%
3
38%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
11%
2
17%
1-15
3
33%
4
33%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
4
44%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
15
10
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
40%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Эвертон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ипсвич - Эвертон 0:2 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - Эвертон 1:1
Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0
Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1
Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1
Результаты матчей
Эвертон
Фулхэм
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Эвертон
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
44
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|20 - 9
|23
|2.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|15 - 3
|21
|3.
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|16 - 11
|18
|4.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|5.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|4
|1
|16 - 12
|16
|7.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|17 - 10
|14
|8.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 9
|13
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|18 - 18
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|11.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 11
|12
|12.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 11
|11
|13.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 17
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|16.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 15
|8
|17.
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|9 - 20
|4
|18.
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 11
|3
|19.
|Заявка
|9
|0
|2
|7
|12 - 25
|2
|20.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|12 - 6
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|15 - 9
|13
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|9.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 7
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 7
|2
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|5 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 3
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|5.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 4
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|8 - 10
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|7 - 13
|2
|17.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 11
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|8
|Ноттингем Форест
|Вуд Крис
|7
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брайтон
|Уэлбек Данни
|6 (1)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|4
|Кристал Пэлас
|Айю Джордан
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эвертон - Фулхэм
Исход игры
Эвертон
57.9% (66)
Ничья
30.7% (35)
Фулхэм
11.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
43.12% (47)
Меньше
56.88% (62)
Обе команды забьют
Да
71.56% (78)
Нет
28.44% (31)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
32.5% (37)
1:1 Ничья
27.2% (31)
1:0 Эвертон
19.3% (22)
1:2 Фулхэм
7% (8)
2:0 Эвертон
3.5% (4)
0:1 Фулхэм
2.6% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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