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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Эвертон
 
Позже
Фулхэм
Прогнозы 36
Эвертон 69.4% (25)
X 19.4% (7)
Фулхэм 11.1% (4)
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История личных встреч

Эвертон
Фулхэм

13 матчей

100%
13 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
61.5%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
15.4%
12 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 8 побед

25 матчей

52%
16%
32%
13 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

32%
56%
12%
8 побед 14 ничьих 3 победы

Второй тайм

48%
20%
32%
12 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
0:0
КЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
КЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
4:0
К
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.85
1.25

Среднее время на гол

48
72

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.08
0.85

Среднее время на гол

83
106

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.48
1.04

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
23

Среднее время на гол

60
86

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Дуайт 3 0.38
Калверт-Льюин Доминик 2 0.25
Кин Майкл 2 0.25
Ндиайе Ильман 2 0.25
Янг Эшли 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 4 (1) 0.5
Смит-Роу Эмиль 2 0.25
Траоре Адама 1 0.13
Айуоби Алекс 1 0.13
Нелсон Райс 1 0.13
Родриго Мунис 1 0.13
Перейра Андреас 1 0.13
Робинсон Энтони 0 0
Лено Бернд 0 0

Карточки

Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кин Майкл 3 0
Янг Эшли 1 1
Ироэгбунам Тим 2 0
Шон 1 0
Тарковски Джеймс 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Ндиайе Ильман 1 0
О'Брайен Джейк 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукич Саша 4 0
Угелумба Кэлвин 3 0
Кэрни Том 2 0
Траоре Адама 2 0
Лено Бернд 2 0
Тете Кенни 2 0
Рид Харрисон 2 0
Перейра Андреас 2 0
Робинсон Энтони 2 0
Марку Силва 2 0
Андерсен Йоаким 0 1
Уилсон Гарри 1 0
Диоп Исса 1 0
Нелсон Райс 1 0
Смит-Роу Эмиль 1 0

Результаты матчей

Эвертон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фулхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Эвертон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Фулхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

3
6
Эвертон
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Фулхэм
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
4
100%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
2
40%
76-90

Забито

5
8
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
20%
2
25%
1-15
3
60%
3
38%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
1
11%
2
17%
1-15
3
33%
4
33%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
4
44%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

15
10
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
2
13%
2
20%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
2
13%
3
30%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
6
40%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Эвертон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Ипсвич - Эвертон 0:2 Эвертон - Ньюкасл 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - Эвертон 1:1
Эвертон - Саутгемптон 1:1 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0
Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Астон Вилла 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1
Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1 Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1

Результаты матчей

Эвертон
Фулхэм

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
3 раза 38%
1
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Эвертон
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 8 7 0 1 15 - 3 21
2.
Манчестер Сити
 Заявка 8 6 2 0 19 - 9 20
3.
Арсенал
 Заявка 8 5 2 1 15 - 8 17
4.
Астон Вилла
 Заявка 8 5 2 1 15 - 10 17
5.
Брайтон
 Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
6.
Челси
 Заявка 8 4 2 2 17 - 10 14
7.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 1 3 18 - 9 13
8.
Ноттингем Форест
 Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
9.
Ньюкасл
 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Борнмут
 Заявка 8 3 2 3 10 - 10 11
11.
Фулхэм
 Заявка 8 3 2 3 11 - 11 11
12.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 8 3 2 3 7 - 9 11
13.
Брентфорд
 Заявка 8 3 1 4 14 - 15 10
14.
Лестер
 Заявка 8 2 3 3 12 - 14 9
15.
Вест Хэм
 Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
16.
Эвертон
 Заявка 8 2 2 4 9 - 15 8
17.
Ипсвич
 Заявка 8 0 4 4 6 - 16 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 8 0 3 5 5 - 11 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 8 0 1 7 6 - 18 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 8 0 1 7 10 - 23 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Брентфорд
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
5.
Ливерпуль
 Заявка 4 3 0 1 7 - 2 9
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
7.
Борнмут
 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
8.
Ньюкасл
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
9.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
10.
Фулхэм
 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
11.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 2 0 2 3 - 7 6
12.
Лестер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
15.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
18.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 7 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 1 3 3 - 8 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 0 4 5 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 8 - 3 10
3.
Астон Вилла
 Заявка 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Челси
 Заявка 4 3 0 1 11 - 4 9
5.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
6.
Брайтон
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Арсенал
 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Лестер
 Заявка 4 1 1 2 8 - 10 4
14.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 5 - 8 4
15.
Борнмут
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
16.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 1 3 3 - 6 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
19.
Брентфорд
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Салах Мохамед 5 (5)
Челси Джексон Николас 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Ипсвич Морси Сэм 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Фулхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 16 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

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    • Прогнозы 36
    Эвертон 69.4% (25)
    X 19.4% (7)
    Фулхэм 11.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Фулхэм
    3.35
    3.45
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    Прогнозы на матч Эвертон - Фулхэм

    Исход игры
    Эвертон
    69.4% (25)
    Ничья
    19.4% (7)
    Фулхэм
    11.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.43% (18)
    Меньше
    48.57% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (25)
    Нет
    28.57% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Эвертон
    44.4% (16)
    1:1 Ничья
    19.4% (7)
    1:0 Эвертон
    13.9% (5)
    2:0 Эвертон
    8.3% (3)
    1:2 Фулхэм
    5.6% (2)
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