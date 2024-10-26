Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Гут Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Фоссо Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Хорошую попытку сделал Дальхаус Яспер . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Гронинген

10' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

9' Эрцег Анте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Адевойе Шоун получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Адевойе Шоун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Фоссо Райан нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

6' Бульяуде Эсекиэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Хове Йохан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола