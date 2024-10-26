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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Бланк Эрвин
Фортуна Ситтард
0:0
Первый тайм: 28'
Гронинген
0'
25' Желтая карточка
Makan Aiko

Ход матча

25'
Makan Aiko
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Фортуна Ситтард
Ничья
Гронинген
2.07
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3.45
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4.10
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Все Коэффициенты
31
Брандерхорст
Маттейс
12
Пинту
Иву
4
Адевойе
Шоун
14
Гут
Родриго
35
Дейкс
Митчелл
80
Фоссо
Райан
32
Розье
Лорейнц
11
Makan
Aiko
33
Бульяуде
Эсекиэль
8
Дальхаус
Яспер
50
Эрцег
Анте
1
Вассен
Этьенн
7
Бакуна
Леандро
5
Ренте
Марко
43
Пеерсман
Марвин
2
Wouter
Prins
8
Хове
Йохан
10
Валенте
Лусиано
18
Де
Йонге
Тика
14
Схредерс
Йорг
29
Постема
Романо
26
Ван
Берген
Том
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Гронинген
4-4-2

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Гронинген

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:0
Э
3:1
Э
2:3
Э
0:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:0
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

6
17

Голов в среднем за матч

1
2.83

Среднее время на гол

90
31

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Среднее время на гол

75
56

Всего голов

12
25

Голов в среднем за матч

1.09
2.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
39

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 2 0.2
Бульяуде Эсекиэль 2 0.2
Петерсон Кристофер 1 0.1
Митрович Йосип 1 0.1
Гут Родриго 1 0.1
Makan Aiko 1 0.1
Дейкс Митчелл 0 0
Пинту Иву 0 0
Бастьен Самюэль 0 0
Розье Лорейнц 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схредерс Йорг 3 0.3
Бакуна Леандро 2 (1) 0.2
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.2
Мендес Руи 1 0.1
Валенте Лусиано 1 0.1
Ван Берген Том 1 0.1
Ренте Марко 1 0.1
Пеерсман Марвин 0 0
Пелюпесси Йоей 0 0
Finn Stam 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 2 1
Makan Aiko 3 0
Эрцег Анте 2 0
Розье Лорейнц 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Адевойе Шоун 1 0
Бульяуде Эсекиэль 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Фоссо Райан 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеерсман Марвин 2 1
Бакуна Леандро 3 0
Finn Stam 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Ресинк Стейе 2 0
Валенте Лусиано 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 1
Мендес Руи 1 0
Постема Романо 1 0
Блокзайл Тиймен 1 0
Ван Берген Том 1 0
Схредерс Йорг 1 0
Wouter Prins 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Гронинген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гронинген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
7
Фортуна Ситтард
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Гронинген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
40%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
3
25%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
25%
61-75
1
13%
3
25%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
15%
2
18%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3
Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0
Гронинген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гронинген - Утрехт 0:1 Гронинген - Викинг 0:0 Аякс - Гронинген 3:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1
Херенвен - Гронинген 2:1 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Гронинген

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Гронинген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 6 27
2.
Утрехт
 Заявка 8 7 1 0 15 - 8 22
3.
Аякс
 Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
4.
Фейеноорд
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
6.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 16 - 9 15
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
8.
НАК Бреда
 Заявка 9 4 0 5 8 - 15 12
9.
Виллем II
 Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
10.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 10 3 3 4 8 - 13 12
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
13.
Гронинген
 0:0 Заявка 10 2 4 4 11 - 12 10
14.
Хераклес
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 9 2 2 5 9 - 13 8
16.
Херенвен
 Заявка 9 2 2 5 10 - 20 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 9 0 1 8 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14.
Гронинген
 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Хераклес
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 14 - 6 9
5.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Гронинген
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
17.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
НАК Бреда Берг Ян 4
ПЕК Зволле Эль-Аззузи Ануар 4
Гронинген Пеерсман Марвин 1 2
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 28'
    Дейкс Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 28'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 28'
    Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 27'
    Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 27'
    Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 27'
    Гут Родриго ослабляет давление, выбив мяч.
  • 27'
    Гронинген контролирует мяч.
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    Лучшие коэффициенты
    Фортуна Ситтард
    Ничья
    Гронинген
    2.07
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    3.45
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    4.10
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