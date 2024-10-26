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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 11267 Главный судья: Бланк Эрвин
Фортуна Ситтард
1:0
Конец матча
Гронинген
0'
25' Желтая карточка
Makan Aiko
35' Желтая карточка
Бакуна Леандро
72' Желтая карточка
Пеерсман Марвин
1:0
86' Гол в свои ворота
Бакуна Леандро
90'+5

Ход матча

25'
Makan Aiko
 
35'
 
Бакуна Леандро
46'
Петерсон Кристофер
Makan Aiko
 
67'
 
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
Постема Романо
68'
Да Крус Алессио
Дейкс Митчелл
 
68'
Митрович Йосип
Эрцег Анте
 
72'
 
Пеерсман Марвин
79'
 
Мендес Руи
Схредерс Йорг
81'
Ван Оттеле Сюб
Фоссо Райан
 
86'
Бакуна Леандро
1:0
89'
 
Остинг Тейс
Wouter Prins
89'
 
Мортенсен Алекс
Де Йонге Тика
90'
Эмбало Умару
Бульяуде Эсекиэль
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 340 Количество передач 302
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

31
Брандерхорст
Маттейс
12
Пинту
Иву
4
Адевойе
Шоун
14
Гут
Родриго
35
Дейкс
Митчелл
80
Фоссо
Райан
32
Розье
Лорейнц
11
Makan
Aiko
33
Бульяуде
Эсекиэль
8
Дальхаус
Яспер
50
Эрцег
Анте
1
Вассен
Этьенн
7
Бакуна
Леандро
5
Ренте
Марко
43
Пеерсман
Марвин
2
Wouter
Prins
8
Хове
Йохан
10
Валенте
Лусиано
18
Де
Йонге
Тика
14
Схредерс
Йорг
29
Постема
Романо
26
Ван
Берген
Том
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Гронинген
4-4-2

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Гронинген

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:0
Э
3:1
Э
2:3
Э
0:1
Э
1:4
Э
1:0
Э
1:3
Э
1:0
Э
3:0
Э
0:0
ТМК
0:13

Голы

Всего голов

6
17

Голов в среднем за матч

1
2.83

Среднее время на гол

90
31

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Среднее время на гол

75
56

Всего голов

12
25

Голов в среднем за матч

1.09
2.27

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

82
39

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 2 0.2
Бульяуде Эсекиэль 2 0.2
Петерсон Кристофер 1 0.1
Митрович Йосип 1 0.1
Гут Родриго 1 0.1
Makan Aiko 1 0.1
Дейкс Митчелл 0 0
Пинту Иву 0 0
Бастьен Самюэль 0 0
Розье Лорейнц 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схредерс Йорг 3 0.3
Бакуна Леандро 2 (1) 0.2
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.2
Мендес Руи 1 0.1
Валенте Лусиано 1 0.1
Ван Берген Том 1 0.1
Ренте Марко 1 0.1
Пеерсман Марвин 0 0
Пелюпесси Йоей 0 0
Finn Stam 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Makan Aiko 4 0
Гут Родриго 2 1
Эрцег Анте 2 0
Розье Лорейнц 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Адевойе Шоун 1 0
Бульяуде Эсекиэль 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Фоссо Райан 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеерсман Марвин 3 1
Бакуна Леандро 4 0
Finn Stam 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Ресинк Стейе 2 0
Валенте Лусиано 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 1
Мендес Руи 1 0
Постема Романо 1 0
Блокзайл Тиймен 1 0
Ван Берген Том 1 0
Схредерс Йорг 1 0
Wouter Prins 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Гронинген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гронинген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

3
7
Фортуна Ситтард
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Гронинген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Забито

3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
3
23%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
23%
61-75
1
13%
4
31%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
14%
2
18%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
3
21%
3
27%
61-75
4
29%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3
Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0
Гронинген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гронинген - Утрехт 0:1 Гронинген - Викинг 0:0 Аякс - Гронинген 3:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1
Херенвен - Гронинген 2:1 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Гронинген

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Гронинген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
3
7
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 4:0 Заявка 10 10 0 0 33 - 6 30
2.
Утрехт
 Заявка 8 7 1 0 15 - 8 22
3.
Аякс
 Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
4.
Фейеноорд
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
6.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 16 - 9 15
7.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
9.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 10 4 1 5 8 - 15 13
10.
Виллем II
 Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
13.
Хераклес
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
14.
Гронинген
 Заявка 10 2 3 5 11 - 13 9
15.
Херенвен
 Заявка 9 2 2 5 10 - 20 8
16.
ПЕК Зволле
 0:4 Заявка 10 2 2 6 9 - 17 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 0:0 Заявка 10 0 2 8 7 - 24 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 4:0 Заявка 5 5 0 0 16 - 2 15
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 5 3 1 1 5 - 3 10
4.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
6.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
13.
ПЕК Зволле
 0:4 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Хераклес
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 0:0 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 4:0 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 14 - 6 9
5.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
12.
Гронинген
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
ПЕК Зволле
 0:4 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
17.
Валвейк
 0:0 Заявка 5 0 1 4 3 - 13 1
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
ПСВ Пепи Рикардо 5
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
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Топ нарушителей
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
НАК Бреда Берг Ян 4
Фортуна Ситтард Makan Aiko 4
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