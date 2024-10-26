Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Гронинген

47' Удар от ворот произведет Гронинген

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Гронинген

43' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Удар от ворот произведет Гронинген

42' Розье Лорейнц не смог попасть в створ ударом издали

41' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Матч возобновлен

37' Ван Берген Том на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

37' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Бакуна Леандро получил желтую карточку от судьи

34' Фоссо Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Эрцег Анте выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Удар от ворот произведет Гронинген

30' Хове Йохан пробует нанести удар издали, но Маттийс Брандерхорст держит все под контролем

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Дейкс Митчелл получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Дейкс Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Makan Aiko получил желтую карточку от судьи

24' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

23' Дальхаус Яспер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Матч возобновлен

22' Ох, нехорошо это выглядит. Гут Родриго получил травму и медбригада забирает его с поля.

21' Гут Родриго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Фоссо Райан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Хорошую попытку сделал Дальхаус Яспер . Удар в створ, но вратарь начеку

17' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Гронинген

10' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Матч возобновлен

9' Эрцег Анте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновлен

8' Ох, нехорошо это выглядит. Адевойе Шоун получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Адевойе Шоун на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Фоссо Райан нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

6' Бульяуде Эсекиэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Хове Йохан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола