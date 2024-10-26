Тур: 10. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 11267 Главный судья: Бланк Эрвин
1:0
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаMakan Aiko
35' Желтая карточкаБакуна Леандро
72' Желтая карточкаПеерсман Марвин
1:0
86' Гол в свои воротаБакуна Леандро
90'+5
Ход матча
25'
35'
72'
86'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
340 Количество передач 302
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
80
Фоссо
Райан
11
Makan
Aiko
50
Эрцег
Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Makan AikoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Эрцег АнтеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Эмбало УмаруНападающий
-
-
-
77 Luka Tunjic
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Юрьюс ХиддеВратарь
-
24 Барон ДиркВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мендес РуиПолузащитник
- Нападающий
-
25 Остинг ТейсНападающий
- Нападающий
-
22 Finn Stam
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Гронинген
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
45.5%
9.1%
45.4%
5 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
17
Голов в среднем за матч
1
2.83
Среднее время на гол
90
31
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.6
Среднее время на гол
75
56
Всего голов
12
25
Голов в среднем за матч
1.09
2.27
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
82
39
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халилович Ален
|2
|0.2
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0.2
|Петерсон Кристофер
|1
|0.1
|Митрович Йосип
|1
|0.1
|Гут Родриго
|1
|0.1
|Makan Aiko
|1
|0.1
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Пинту Иву
|0
|0
|Бастьен Самюэль
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схредерс Йорг
|3
|0.3
|Бакуна Леандро
|2 (1)
|0.2
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0.2
|Мендес Руи
|1
|0.1
|Валенте Лусиано
|1
|0.1
|Ван Берген Том
|1
|0.1
|Ренте Марко
|1
|0.1
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Пелюпесси Йоей
|0
|0
|Finn Stam
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Makan Aiko
|4
|0
|Гут Родриго
|2
|1
|Эрцег Анте
|2
|0
|Розье Лорейнц
|2
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Адевойе Шоун
|1
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Фоссо Райан
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеерсман Марвин
|3
|1
|Бакуна Леандро
|4
|0
|Finn Stam
|3
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Ресинк Стейе
|2
|0
|Валенте Лусиано
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|1
|Мендес Руи
|1
|0
|Постема Романо
|1
|0
|Блокзайл Тиймен
|1
|0
|Ван Берген Том
|1
|0
|Схредерс Йорг
|1
|0
|Wouter Prins
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Гронинген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
Фортуна Ситтард
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Гронинген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
3
7
Фортуна Ситтард
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Гронинген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Забито
3
7
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 3
0
0%
3
23%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
3
23%
61-75
1
13%
4
31%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
14%
2
18%
1-15
2
14%
2
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
3
21%
3
27%
61-75
4
29%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Виллем II - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3
Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0
Гронинген
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гронинген - Утрехт 0:1 Гронинген - Викинг 0:0 Аякс - Гронинген 3:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1
Херенвен - Гронинген 2:1 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Гронинген
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Гронинген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
64
28
37
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|10
|10
|0
|0
|33 - 6
|30
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 8
|22
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 7
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 15
|13
|9.
|0:0 Заявка
|10
|4
|1
|5
|8 - 15
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|11.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 10
|10
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|14.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|15.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|16.
|0:4 Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 17
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|0:0 Заявка
|10
|0
|2
|8
|7 - 24
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|5.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|12 - 5
|6
|13.
|0:4 Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|0:0 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|0:4 Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 13
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|5
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 3
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|4
|НАК Бреда
|Берг Ян
|4
|Фортуна Ситтард
|Makan Aiko
|4