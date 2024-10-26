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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Винтертур
0:2
Первый тайм: 30'
Базель
0'
0:1
8' Гол
Оморуйи Кевин
0:2
25' Гол
Траоре Бени

Ход матча

8'
0:1
Оморуйи Кевин
(Шакири Джердан)
25'
0:2
Траоре Бени

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Винтертур
Ничья
Базель
4.90
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4.05
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3.95
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Все Коэффициенты
1
Капино
Стефанос
24
Сидлер
Сильван
5
Мюль
Лукас
21
Loic
Luthi
3
Шеттин
Тобиас
11
Фрай
Фабиан
7
Дзуффи
Лука
99
Буркарт
Нишан
10
Ди
Джусто
Маттео
90
Лукембила
Жозиас
84
Labinot
Bajrami
1
Хитц
Mapвин
17
Мендес
Юсафат
3
Вуйоз
Николя
26
Баришич
Адриан-Леон
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
8
Ромариу
22
Леруа
Лео
10
Шакири
Джердан
9
Оморуйи
Кевин
11
Траоре
Бени
Винтертур
4-2-3-1
Базель
4-3-3

История личных встреч

Винтертур
Базель

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

14 матчей

7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед

История матчей

С
1:1
С
1:3
С
5:2
С
1:4
С
2:0
С
3:1
С
1:1
К
6:2
К
6:1
К
0:1
ТМК
1:0
К
1:3
КШ
0:4
КШ
1:2

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.83

Среднее время на гол

65
108

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

3
2.5

Среднее время на гол

30
36

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

2.07
1.79

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

43
50

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 3 0.27
Labinot Bajrami 2 0.18
Бароан Антуан 1 0.09
Стильхарт Базиль 0 0
Ронер Фабиан 0 0
Randy Schneider 0 0
Гомис Кристиан 0 0
Дуррер Адриан 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 5 (1) 0.45
Айети Альбиан 4 0.36
Оморуйи Кевин 3 0.27
Траоре Бени 2 0.18
Брэдли Финк 1 0.09
Marin Soticek 1 0.09
Кололли Беньямин 1 0.09
Леруа Лео 1 0.09
Баришич Адриан-Леон 1 0.09
Шмидт Доминик II 0 0
Шакири Джердан 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Granit Lekaj 2 1
Арнольд Ремо 2 1
Бароан Антуан 1 1
Диаби Сулейман 2 0
Стильхарт Базиль 2 0
Randy Schneider 2 0
Гомис Кристиан 2 0
Кьяппетта Кармине 2 0
Фрай Фабиан 1 0
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Красничи Альбин 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Лукембила Жозиас 1 0
Дуррер Адриан 1 0
Loic Luthi 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авдуллаху Леон 4 1
Леруа Лео 3 0
Ромариу 1 1
Каде Антон 2 0
Баришич Адриан-Леон 2 0
Джака Таулант 1 0
Комас Арнау 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Траоре Бени 1 0
Брэдли Финк 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Jonas Adjei Adjetey 1 0
Romeo Beney 1 0
Marin Soticek 1 0

Результаты матчей

Винтертур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Базель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Винтертур
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Базель
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

0
5
Винтертур
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Базель
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
4
33%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
23%
2
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

6
18
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
2
11%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
3
50%
5
28%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
1
17%
5
28%
76-90

Пропущено

18
10
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
17%
3
30%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
5
28%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
28%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лозанна - Винтертур 2:0 Винтертур - Виль 2:2 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1
Базель
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Базель - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2
Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0

Результаты матчей

Винтертур
Базель

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 3 1 18 - 11 21
2.
Серветт
 10 6 2 2 17 - 16 20
3.
Базель
 2:0 11 6 1 4 20 - 10 19
4.
Люцерн
 10 5 3 2 18 - 13 18
5.
Лугано
 10 5 3 2 15 - 12 18
6.
Санкт-Галлен
 10 4 2 4 18 - 13 14
7.
Лозанна
 1:0 11 4 2 5 16 - 19 14
8.
Сьон
 10 3 3 4 11 - 11 12
9.
Ивердон
 10 3 3 4 11 - 14 12
10.
Янг Бойз
 10 2 3 5 13 - 18 9
11.
Грасcхоппер
 0:1 11 2 2 7 11 - 17 8
12.
Винтертур
 0:2 11 2 1 8 6 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 5 4 0 1 10 - 9 12
2.
Лозанна
 1:0 6 4 0 2 13 - 9 12
3.
Цюрих
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Люцерн
 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
7.
Ивердон
 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Базель
 2:0 5 3 0 2 6 - 5 9
9.
Сьон
 5 2 3 0 8 - 2 9
10.
Винтертур
 0:2 6 2 1 3 3 - 7 7
11.
Янг Бойз
 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Грасcхоппер
 0:1 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 1 1 9 - 7 10
2.
Базель
 2:0 6 3 1 2 14 - 5 10
3.
Люцерн
 5 2 2 1 10 - 9 8
4.
Лугано
 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Серветт
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Санкт-Галлен
 5 1 1 3 6 - 8 4
7.
Янг Бойз
 5 1 1 3 7 - 11 4
8.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
9.
Грасcхоппер
 0:1 6 1 0 5 3 - 7 3
10.
Ивердон
 5 0 2 3 4 - 9 2
11.
Лозанна
 1:0 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 0:2 5 0 0 5 3 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 6
Цюрих Переа Хуан 5 (1)
Лозанна Саншеш Алвин 5 (1)
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 25'
    Г О О О О Л - Траоре Бени бьет в цель!
  • 8'
    Шакири Джердан сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Оморуйи Кевин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится ничьей.
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