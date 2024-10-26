Тур: 11. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
Ход матча
8'
0:1
25'
0:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
21
Loic
Luthi
11
Фрай
Фабиан
8
Ромариу
22
Леруа
Лео
11
Траоре
Бени
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Loic LuthiЗащитник
- Защитник
-
11 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
-
23 Granit LekajЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ognjen Zaric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 РомариуПолузащитник
-
22 Леруа ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Траоре БениНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мусса СиссеПолузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
История личных встреч
Винтертур
Базель
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
14 матчей
7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
0.83
Среднее время на гол
65
108
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
3
2.5
Среднее время на гол
30
36
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
2.07
1.79
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
43
50
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|3
|0.27
|Labinot Bajrami
|2
|0.18
|Бароан Антуан
|1
|0.09
|Стильхарт Базиль
|0
|0
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Randy Schneider
|0
|0
|Гомис Кристиан
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|5 (1)
|0.45
|Айети Альбиан
|4
|0.36
|Оморуйи Кевин
|3
|0.27
|Траоре Бени
|2
|0.18
|Брэдли Финк
|1
|0.09
|Marin Soticek
|1
|0.09
|Кололли Беньямин
|1
|0.09
|Леруа Лео
|1
|0.09
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.09
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Шакири Джердан
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Granit Lekaj
|2
|1
|Арнольд Ремо
|2
|1
|Бароан Антуан
|1
|1
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|Randy Schneider
|2
|0
|Гомис Кристиан
|2
|0
|Кьяппетта Кармине
|2
|0
|Фрай Фабиан
|1
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Красничи Альбин
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Лукембила Жозиас
|1
|0
|Дуррер Адриан
|1
|0
|Loic Luthi
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авдуллаху Леон
|4
|1
|Леруа Лео
|3
|0
|Ромариу
|1
|1
|Каде Антон
|2
|0
|Баришич Адриан-Леон
|2
|0
|Джака Таулант
|1
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Оморуйи Кевин
|1
|0
|Траоре Бени
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Jonas Adjei Adjetey
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
|Marin Soticek
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Базель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Винтертур
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Базель
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
0
5
Винтертур
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Базель
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
3
12
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
33%
2
17%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
1
33%
4
33%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
23%
2
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
6
18
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 2
0
0%
2
11%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
3
50%
5
28%
46-60
1
17%
1
6%
61-75
1
17%
5
28%
76-90
Пропущено
18
10
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
17%
3
30%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
2
11%
2
20%
31-45
5
28%
1
10%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
28%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лозанна - Винтертур 2:0 Винтертур - Виль 2:2 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1
Базель
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Базель - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2
Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0
Результаты матчей
Винтертур
Базель
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
19
55
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|2.
|10
|6
|2
|2
|17 - 16
|20
|3.
|2:0
|11
|6
|1
|4
|20 - 10
|19
|4.
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|6.
|10
|4
|2
|4
|18 - 13
|14
|7.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|16 - 19
|14
|8.
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|11.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|11 - 17
|8
|12.
|0:2
|11
|2
|1
|8
|6 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 9
|12
|2.
|1:0
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|2:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|9.
|5
|2
|3
|0
|8 - 2
|9
|10.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|2.
|2:0
|6
|3
|1
|2
|14 - 5
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|6.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|7.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|8.
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|9.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|3
|10.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|11.
|1:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|12.
|0:2
|5
|0
|0
|5
|3 - 13
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|5 (1)
|Лозанна
|Саншеш Алвин
|5 (1)
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4