Тур: 11. Стадион: Schuetzenwiese Stadion.
0'
0:1
8' ГолОморуйи Кевин
0:2
25' ГолТраоре Бени
0:3
33' ГолШакири Джердан
45' Желтая карточкаБаришич Адриан-Леон
0:4
48' ГолРомариу
50' Желтая карточкаФрай Фабиан
0:5
57' Гол в свои воротаКапино Стефанос
0:6
72' ГолMarin Soticek
90'+3
Ход матча
8'
0:1
25'
0:2
33'
0:3
48'
0:4
50'
57'
0:5
71'
72'
0:6
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 12
-
6 Удары в створ 9
-
6 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
420 Количество передач 531
-
44 Владение мячом, % 56
21
Loic
Luthi
11
Фрай
Фабиан
8
Ромариу
22
Леруа
Лео
11
Траоре
Бени
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Loic LuthiЗащитник
- Защитник
-
11 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Арнольд РемоЗащитник
-
23 Granit LekajЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ognjen Zaric
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 РомариуПолузащитник
-
22 Леруа ЛеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Траоре БениНападающий
- Запасные игроки
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мусса СиссеПолузащитник
-
30 Каде АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Брэдли ФинкНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Челестини Фабио
История личных встреч
Винтертур
Базель
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
14 матчей
7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.38
0.83
Среднее время на гол
65
108
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
3
2.5
Среднее время на гол
30
36
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
2.07
1.79
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
43
50
Бомбардиры внутри турнира
Винтертур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ди Джусто Маттео
|3
|0.27
|Labinot Bajrami
|2
|0.18
|Бароан Антуан
|1
|0.09
|Стильхарт Базиль
|0
|0
|Ронер Фабиан
|0
|0
|Randy Schneider
|0
|0
|Гомис Кристиан
|0
|0
|Дуррер Адриан
|0
|0
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барри Тьерно
|5 (1)
|0.45
|Айети Альбиан
|4
|0.36
|Траоре Бени
|3
|0.27
|Оморуйи Кевин
|3
|0.27
|Marin Soticek
|2
|0.18
|Шакири Джердан
|1
|0.09
|Брэдли Финк
|1
|0.09
|Кололли Беньямин
|1
|0.09
|Леруа Лео
|1
|0.09
|Ромариу
|1
|0.09
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.09
|Шмидт Доминик II
|0
|0
|Каде Антон
|0
|0
Карточки
Винтертур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Granit Lekaj
|2
|1
|Арнольд Ремо
|2
|1
|Бароан Антуан
|1
|1
|Фрай Фабиан
|2
|0
|Диаби Сулейман
|2
|0
|Стильхарт Базиль
|2
|0
|Randy Schneider
|2
|0
|Гомис Кристиан
|2
|0
|Кьяппетта Кармине
|2
|0
|Сидлер Сильван
|1
|0
|Ронер Фабиан
|1
|0
|Красничи Альбин
|1
|0
|Фофана Бубакар II
|1
|0
|Лукембила Жозиас
|1
|0
|Дуррер Адриан
|1
|0
|Loic Luthi
|1
|0
Базель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авдуллаху Леон
|4
|1
|Леруа Лео
|3
|0
|Баришич Адриан-Леон
|3
|0
|Ромариу
|1
|1
|Каде Антон
|2
|0
|Джака Таулант
|1
|0
|Комас Арнау
|1
|0
|Вуйоз Николя
|1
|0
|Оморуйи Кевин
|1
|0
|Траоре Бени
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Ван Бремен Финн
|1
|0
|Jonas Adjei Adjetey
|1
|0
|Romeo Beney
|1
|0
|Marin Soticek
|1
|0
Результаты матчей
Винтертур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Базель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Винтертур
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Базель
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
0
5
Винтертур
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Базель
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
2
8
Голы по времени матча
Забито
4
17
0 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
50%
3
18%
46-60
1
25%
2
12%
61-75
1
25%
4
24%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
23%
2
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Забито
7
23
1 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
0
0%
3
13%
1-15
1
14%
2
9%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
4
57%
6
26%
46-60
1
14%
2
9%
61-75
1
14%
5
22%
76-90
Пропущено
23
11
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
17%
3
27%
1-15
3
13%
2
18%
16-30
3
13%
2
18%
31-45
6
26%
2
18%
46-60
2
9%
1
9%
61-75
5
22%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Винтертур
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лозанна - Винтертур 2:0 Винтертур - Виль 2:2 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1
Базель
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Базель - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2
Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0
Результаты матчей
Винтертур
Базель
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:6
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:6
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
6
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Винтертур
Базель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
51
14
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
92
110
65
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|5 (1)
|Лозанна
|Саншеш Алвин
|5 (1)
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4