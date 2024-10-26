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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Винтертур
1:6
Конец матча
Базель
0'
0:1
8' Гол
Оморуйи Кевин
0:2
25' Гол
Траоре Бени
0:3
33' Гол
Шакири Джердан
45' Желтая карточка
Баришич Адриан-Леон
0:4
48' Гол
Ромариу
50' Желтая карточка
Фрай Фабиан
0:5
57' Гол в свои ворота
Капино Стефанос
0:6
72' Гол
Marin Soticek
90'+3

Ход матча

8'
0:1
Оморуйи Кевин
(Шакири Джердан)
25'
0:2
Траоре Бени
(Шакири Джердан)
33'
0:3
Шакири Джердан
45'
 
Баришич Адриан-Леон
48'
0:4
Ромариу
(Шакири Джердан)
50'
Фрай Фабиан
 
57'
0:5
Капино Стефанос
59'
Фофана Бубакар
Буркарт Нишан
 
59'
Бароан Антуан
Labinot Bajrami
 
59'
Дуррер Адриан
Дзуффи Лука
 
62'
 
Marin Soticek
Леруа Лео
62'
 
Джака Таулант
Траоре Бени
71'
 
Айети Альбиан
Ромариу
71'
 
Каде Антон
Шакири Джердан
71'
 
Мусса Сиссе
Шмидт Доминик
72'
0:6
Marin Soticek
(Каде Антон)
81'
Randy Schneider
Ди Джусто Маттео
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 12
  • 6 Удары в створ 9
  • 6 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 420 Количество передач 531
  • 44 Владение мячом, % 56
1
Капино
Стефанос
24
Сидлер
Сильван
5
Мюль
Лукас
21
Loic
Luthi
3
Шеттин
Тобиас
11
Фрай
Фабиан
7
Дзуффи
Лука
99
Буркарт
Нишан
10
Ди
Джусто
Маттео
90
Лукембила
Жозиас
84
Labinot
Bajrami
1
Хитц
Mapвин
17
Мендес
Юсафат
3
Вуйоз
Николя
26
Баришич
Адриан-Леон
31
Шмидт
Доминик
II
37
Авдуллаху
Леон
8
Ромариу
22
Леруа
Лео
10
Шакири
Джердан
9
Оморуйи
Кевин
11
Траоре
Бени
Винтертур
4-2-3-1
Базель
4-3-3

История личных встреч

Винтертур
Базель

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

14 матчей

7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

21.4%
28.6%
50%
3 победы 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

7.1%
14.3%
78.6%
1 победа 2 ничьи 11 побед

История матчей

С
1:1
С
1:3
С
5:2
С
1:4
С
2:0
С
3:1
С
1:1
К
6:2
К
6:1
К
0:1
ТМК
1:0
К
1:3
КШ
0:4
КШ
1:2

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.38
0.83

Среднее время на гол

65
108

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

3
2.5

Среднее время на гол

30
36

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

2.07
1.79

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

43
50

Бомбардиры внутри турнира

Винтертур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Джусто Маттео 3 0.27
Labinot Bajrami 2 0.18
Бароан Антуан 1 0.09
Стильхарт Базиль 0 0
Ронер Фабиан 0 0
Randy Schneider 0 0
Гомис Кристиан 0 0
Дуррер Адриан 0 0
Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барри Тьерно 5 (1) 0.45
Айети Альбиан 4 0.36
Траоре Бени 3 0.27
Оморуйи Кевин 3 0.27
Marin Soticek 2 0.18
Шакири Джердан 1 0.09
Брэдли Финк 1 0.09
Кололли Беньямин 1 0.09
Леруа Лео 1 0.09
Ромариу 1 0.09
Баришич Адриан-Леон 1 0.09
Шмидт Доминик II 0 0
Каде Антон 0 0

Карточки

Винтертур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Granit Lekaj 2 1
Арнольд Ремо 2 1
Бароан Антуан 1 1
Фрай Фабиан 2 0
Диаби Сулейман 2 0
Стильхарт Базиль 2 0
Randy Schneider 2 0
Гомис Кристиан 2 0
Кьяппетта Кармине 2 0
Сидлер Сильван 1 0
Ронер Фабиан 1 0
Красничи Альбин 1 0
Фофана Бубакар II 1 0
Лукембила Жозиас 1 0
Дуррер Адриан 1 0
Loic Luthi 1 0
Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авдуллаху Леон 4 1
Леруа Лео 3 0
Баришич Адриан-Леон 3 0
Ромариу 1 1
Каде Антон 2 0
Джака Таулант 1 0
Комас Арнау 1 0
Вуйоз Николя 1 0
Оморуйи Кевин 1 0
Траоре Бени 1 0
Брэдли Финк 1 0
Ван Бремен Финн 1 0
Jonas Adjei Adjetey 1 0
Romeo Beney 1 0
Marin Soticek 1 0

Результаты матчей

Винтертур
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Базель
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Винтертур
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Базель
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

0
5
Винтертур
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Базель
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

4
17
0 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
50%
3
18%
46-60
1
25%
2
12%
61-75
1
25%
4
24%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
10%
1
17%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
3
23%
2
40%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
1
8%
1
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Забито

7
23
1 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
0
0%
3
13%
1-15
1
14%
2
9%
16-30
0
0%
5
22%
31-45
4
57%
6
26%
46-60
1
14%
2
9%
61-75
1
14%
5
22%
76-90

Пропущено

23
11
10 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
17%
3
27%
1-15
3
13%
2
18%
16-30
3
13%
2
18%
31-45
6
26%
2
18%
46-60
2
9%
1
9%
61-75
5
22%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Винтертур
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Лозанна - Винтертур 2:0 Винтертур - Виль 2:2 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Лугано - Винтертур 2:1
Винтертур - Янг Бойз 1:4 Виль - Винтертур 2:2 Винтертур - Тун 0:1 Винтертур - Серветт 0:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Ветсвиль-Бонштеттен - Винтертур 1:2 Сьон - Винтертур 2:0 Винтертур - Ивердон 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Винтертур - Аустрия Лустенау 1:0 Винтертур - ЯФ Ювентус 5:0 Куфштайн - Винтертур 0:4 Винтертур - Айнтрахт Бр 1:0 Винтертур - Рапперсвиль-Йона 3:2 Винтертур - Баден 4:1
Базель
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Базель - Санкт-Галлен 2:1 Базель - Янг Бойз 1:0 Люцерн - Базель 1:0 Базель - Цюрих 0:2
Стад де Ньон - Базель 0:1 Фрайбург - Базель 6:0 Сьон - Базель 1:1 Базель - Ивердон 2:0 Зубинген - Базель 0:8 Серветт - Базель 0:6 Грасcхоппер - Базель 0:3 Базель - Лугано 1:2 Лозанна - Базель 3:2 Базель - Ульм 1846 1:1 Базель - Беллинцона 4:0 Базель - Гурник Забже 2:1 Базель - Айнтрахт Бр 1:1 Базель - Ивердон 0:0 Грасcхоппер - Базель 0:1 Базель - Стад Лозанна-Уши 2:0

Результаты матчей

Винтертур
Базель

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:6
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:6
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
6
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Винтертур
Базель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
2
1
10
1.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 3 1 18 - 11 21
2.
Серветт
 10 6 2 2 17 - 16 20
3.
Базель
 11 6 1 4 24 - 11 19
4.
Люцерн
 10 5 3 2 18 - 13 18
5.
Лугано
 10 5 3 2 15 - 12 18
6.
Санкт-Галлен
 10 4 2 4 18 - 13 14
7.
Лозанна
 11 4 2 5 18 - 19 14
8.
Сьон
 10 3 3 4 11 - 11 12
9.
Ивердон
 10 3 3 4 11 - 14 12
10.
Янг Бойз
 10 2 3 5 13 - 18 9
11.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 11 - 19 8
12.
Винтертур
 11 2 1 8 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 5 4 0 1 10 - 9 12
2.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
3.
Цюрих
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Люцерн
 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
7.
Ивердон
 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Базель
 5 3 0 2 6 - 5 9
9.
Сьон
 5 2 3 0 8 - 2 9
10.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
11.
Янг Бойз
 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 1 1 9 - 7 10
2.
Базель
 6 3 1 2 18 - 6 10
3.
Люцерн
 5 2 2 1 10 - 9 8
4.
Лугано
 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Серветт
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Санкт-Галлен
 5 1 1 3 6 - 8 4
7.
Янг Бойз
 5 1 1 3 7 - 11 4
8.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
9.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
10.
Ивердон
 5 0 2 3 4 - 9 2
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 5 0 0 5 3 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 6
Цюрих Переа Хуан 5 (1)
Лозанна Саншеш Алвин 5 (1)
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Винтертур 1:6 Базель онлайн

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