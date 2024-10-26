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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Спортинг Шарлеруа
0:2
Перерыв
АХ Лёвен

Ход матча

32'
0:1
Иквуемеси Чуквубуикем
(Баликвиша Вильям)
33'
 
Баликвиша Вильям
45'
0:2
Иквуемеси Чуквубуикем
(Ezechiel Banzuzi)
Лучшие коэффициенты
Спортинг Шарлеруа
Ничья
АХ Лёвен
4.90
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Все Коэффициенты
33
Дефурни
Тео
98
Петрис
Жереми
4
Оусоу
Айхам
21
Андреу
Стелиос
15
Драгснес
Ветле
5
Камара
Этьен
6
Зоргане
Адем
17
Бернье
Антуан
18
Хейманс
Дан
7
Мбенза
Исаак
9
Даббаг
Одай
1
Лейсен
Тобе
25
Manuel
Osifo
58
Hasan
Kurucay
14
Рикка
Федерико
27
Хиль
Оскар
II
4
Верстрате
Биргер
8
Шрейверс
Сьебе
21
Баликвиша
Вильям
6
Ezechiel
Banzuzi
23
Митрович
Стефан
19
Иквуемеси
Чуквубуикем
Спортинг Шарлеруа
4-2-3-1
АХ Лёвен
4-2-3-1

История личных встреч

Спортинг Шарлеруа
АХ Лёвен

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПДА
0:0
ПДА
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
180

Бомбардиры внутри турнира

Спортинг Шарлеруа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейманс Дан 6 (2) 0.5
Гуагон Парфэйт 3 0.25
Бернье Антуан 2 0.17
Киэ Грежон 1 0.08
Мбенза Исаак 1 0.08
Зоргане Адем 0 0
Драгснес Ветле 0 0
Петрис Жереми 0 0
Баджи Юссуф 0 0
АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 2 0.17
Н'Дри Конан 2 0.17
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0.17
Ezechiel Banzuzi 1 0.08
Мертенс Матье 1 0.08
Баликвиша Вильям 1 0.08
Митрович Стефан 1 0.08
Влитинк Тибо 1 0.08
Оминами Такума 1 0.08
Торстейнссон Йон 1 0.08
Верстрате Биргер 0 0
Шрейверс Сьебе 0 0
Плетинкс Эвауд 0 0
Manuel Osifo 0 0

Карточки

Спортинг Шарлеруа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петрис Жереми 5 0
Хейманс Дан 4 0
Камара Этьен 4 0
Андреу Стелиос 3 0
Бернье Антуан 2 0
Гуагон Парфэйт 2 0
Кейта Чейк 2 0
Драгснес Ветле 1 0
Коне Мохамед 1 0
Флипс Алексис 1 0
Даббаг Одай 1 0
Оусоу Айхам 1 0
Титрауи Ясин 1 0
АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 4 0
Рикка Федерико 2 1
Акимото Такахиро 3 0
Ezechiel Banzuzi 3 0
Хиль Оскар II 1 1
Шрейверс Сьебе 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Баликвиша Вильям 2 0
Мертенс Матье 1 0
Оминами Такума 1 0
Мендиль Хамза 1 0
Н'Дри Конан 1 0

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
АХ Лёвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Спортинг Шарлеруа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

4
8
Спортинг Шарлеруа
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
50%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
36%
76-90

Забито

8
8
7 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
4
50%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
44%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

14
12
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
4
29%
4
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Пропущено

11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
18%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
36%
3
20%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0
Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Гент - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1
Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1

Результаты матчей

Спортинг Шарлеруа
АХ Лёвен

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:1
5 раз 45%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Спортинг Шарлеруа
АХ Лёвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
2
9
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 11 8 1 2 24 - 15 25
2.
Гент
 11 5 3 3 18 - 10 18
3.
Брюгге
 11 5 3 3 18 - 13 18
4.
Антверпен
 10 5 2 3 21 - 8 17
5.
Мехелен
 11 5 2 4 21 - 14 17
6.
Андерлехт
 11 4 5 2 14 - 10 17
7.
Дендер
 11 4 4 3 14 - 15 16
8.
Вестерло
 11 4 3 4 21 - 20 15
9.
Стандард
 11 4 3 4 7 - 9 15
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 11 3 6 2 11 - 8 15
11.
АХ Лёвен
 2:0 12 3 6 3 13 - 16 15
12.
Спортинг Шарлеруа
 0:2 12 4 2 6 13 - 14 14
13.
Кортрейк
 12 4 2 6 9 - 19 14
14.
Сент-Трейден
 11 2 5 4 15 - 21 11
15.
Серкль Брюгге
 11 2 3 6 11 - 20 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 11 1 2 8 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Мехелен
 6 4 0 2 18 - 9 12
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 3 2 0 7 - 1 11
4.
Стандард
 6 3 2 1 5 - 3 11
5.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
6.
Спортинг Шарлеруа
 0:2 6 3 1 2 6 - 4 10
7.
Кортрейк
 6 3 1 2 5 - 6 10
8.
Антверпен
 5 3 0 2 16 - 4 9
9.
АХ Лёвен
 2:0 5 2 3 0 8 - 4 9
10.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
11.
Брюгге
 5 2 2 1 8 - 6 8
12.
Серкль Брюгге
 6 2 2 2 10 - 8 8
13.
Вестерло
 6 2 2 2 12 - 10 8
14.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 6 8
15.
Сент-Трейден
 5 1 3 1 7 - 9 6
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 6 3 1 2 10 - 7 10
2.
Генк
 5 3 0 2 11 - 10 9
3.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Антверпен
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Дендер
 5 2 2 1 7 - 9 8
6.
Гент
 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
8.
АХ Лёвен
 2:0 7 1 3 3 5 - 12 6
9.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Сент-Трейден
 6 1 2 3 8 - 12 5
11.
Стандард
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Спортинг Шарлеруа
 0:2 6 1 1 4 7 - 10 4
13.
Кортрейк
 6 1 1 4 4 - 13 4
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 0 4 2 4 - 7 4
15.
Серкль Брюгге
 5 0 1 4 1 - 12 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 7 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 6 (3)
Антверпен Чери Тьяронн 6 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
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Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
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