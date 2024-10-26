Тур: 12. Стадион: Дю Паи де Шарлеруа.
0:2
Перерыв
0'
0:1
32' ГолИквуемеси Чуквубуикем
33' Желтая карточкаБаликвиша Вильям
0:2
45' ГолИквуемеси Чуквубуикем
Ход матча
32'
33'
45'
33
Дефурни
Тео
18
Хейманс
Дан
- Основной состав
-
33 Дефурни ТеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хейманс ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Рогель ЖанЗащитник
-
95 Кейта ЧейкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Титрауи ЯсинНападающий
-
99 Киэ ГрежонНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Де Мил Рик
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Manuel OsifoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Хиль ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
77 Влитинк ТибоЗащитник
- Защитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Мазиз ЮссефНападающий
-
95 Theo Radelet
-
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
История личных встреч
Спортинг Шарлеруа
АХ Лёвен
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
180
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейманс Дан
|6 (2)
|0.5
|Гуагон Парфэйт
|3
|0.25
|Бернье Антуан
|2
|0.17
|Киэ Грежон
|1
|0.08
|Мбенза Исаак
|1
|0.08
|Зоргане Адем
|0
|0
|Драгснес Ветле
|0
|0
|Петрис Жереми
|0
|0
|Баджи Юссуф
|0
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|2
|0.17
|Н'Дри Конан
|2
|0.17
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0.17
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.08
|Мертенс Матье
|1
|0.08
|Баликвиша Вильям
|1
|0.08
|Митрович Стефан
|1
|0.08
|Влитинк Тибо
|1
|0.08
|Оминами Такума
|1
|0.08
|Торстейнссон Йон
|1
|0.08
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|Плетинкс Эвауд
|0
|0
|Manuel Osifo
|0
|0
Карточки
Спортинг Шарлеруа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петрис Жереми
|5
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Камара Этьен
|4
|0
|Андреу Стелиос
|3
|0
|Бернье Антуан
|2
|0
|Гуагон Парфэйт
|2
|0
|Кейта Чейк
|2
|0
|Драгснес Ветле
|1
|0
|Коне Мохамед
|1
|0
|Флипс Алексис
|1
|0
|Даббаг Одай
|1
|0
|Оусоу Айхам
|1
|0
|Титрауи Ясин
|1
|0
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|4
|0
|Рикка Федерико
|2
|1
|Акимото Такахиро
|3
|0
|Ezechiel Banzuzi
|3
|0
|Хиль Оскар II
|1
|1
|Шрейверс Сьебе
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Баликвиша Вильям
|2
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
|Оминами Такума
|1
|0
|Мендиль Хамза
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
АХ Лёвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Спортинг Шарлеруа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
4
8
Спортинг Шарлеруа
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
АХ Лёвен
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
2
11
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
50%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
36%
76-90
Забито
8
8
7 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
4
50%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
4
44%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
14
12
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
14%
1
8%
1-15
3
21%
2
17%
16-30
4
29%
4
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Пропущено
11
15
6 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
2
18%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
36%
3
20%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
3
27%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Шарлеруа
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Стандард - Спортинг Шарлеруа 2:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0
Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Генк - Спортинг Шарлеруа 3:3 Монс - Спортинг Шарлеруа 0:3 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 3:1 РВДМ 47 - Спортинг Шарлеруа 1:3 Эйпен - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - Эйпен 1:0 Кортрейк - Спортинг Шарлеруа 1:2 Спортинг Шарлеруа - РВДМ 47 0:0 Гент - Спортинг Шарлеруа 5:0
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Гент - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1
Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1 Гент - АХ Лёвен 0:1 АХ Лёвен - Стандард 3:1
Результаты матчей
Спортинг Шарлеруа
АХ Лёвен
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:0
4 раза 36%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:1
5 раз 45%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Спортинг Шарлеруа
АХ Лёвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
38
29
29
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|24 - 15
|25
|2.
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|3.
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|21 - 8
|17
|5.
|11
|5
|2
|4
|21 - 14
|17
|6.
|11
|4
|5
|2
|14 - 10
|17
|7.
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|8.
|11
|4
|3
|4
|21 - 20
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|7 - 9
|15
|10.
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|11.
|2:0
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|12.
|0:2
|12
|4
|2
|6
|13 - 14
|14
|13.
|12
|4
|2
|6
|9 - 19
|14
|14.
|11
|2
|5
|4
|15 - 21
|11
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|6
|4
|0
|2
|18 - 9
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|0:2
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|16 - 4
|9
|9.
|2:0
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|15.
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|8.
|2:0
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|15.
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|7 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|6 (3)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|6 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5