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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Marcin Kochanek
Краковия
1:2
Первый тайм: 41'
Мотор Люблин

Ход матча

1'
0:1
Столярски Павел
(Наемски Аркадиуш)
6'
Олафссон Давид-Кристьян
(Хасич Айдин)
1:1
8'
1:2
Скалет Матье
(Michal Krol)
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Мотор Люблин
3.75
3.65
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4.60
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Все Коэффициенты
27
Равас
Генрих
5
Гицэ
Вирджил
22
Хосконен
Артту
3
Сковгор
Андреас
25
Какабадзе
Отар
19
Олафссон
Давид-Кристьян
8
Атанасов
Яни
11
Майгор
Миккел
14
Хасич
Айдин
18
Filip
Rozga
9
Кялльман
Беньямин
1
Kacper
Rosa
28
Столярски
Павел
18
Наемски
Аркадиуш
21
Рудоль
Себастьян
24
Filip
Luberecki
68
Bartosz
Wolski
6
Сампер
Серхи
37
Скалет
Матье
26
Michal
Krol
77
Piotr
Ceglarz
90
Мраз
Самуэл
Краковия
3-4-2-1
Мотор Люблин
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 5 (2) 0.38
Ван Бюрен Мик 3 0.23
Гицэ Вирджил 3 0.23
Хасич Айдин 2 (1) 0.15
Майгор Миккел 2 0.15
Олафссон Давид-Кристьян 2 0.15
Югас Якуб 2 0.15
Какабадзе Отар 1 0.08
Бохнак Матеуш 1 0.08
Filip Rozga 1 0.08
Аль-Аммари Амир 0 0
Атанасов Яни 0 0
Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мраз Самуэл 3 0.23
Piotr Ceglarz 3 (1) 0.23
Рудоль Себастьян 2 0.15
Christopher Simon 2 0.15
Столярски Павел 1 0.08
Скалет Матье 1 0.08
Бартош Марек Кристиан 1 0.08
Kacper Welniak 1 0.08
Mbaye Ndiaye 1 0.08
Bartosz Wolski 0 0
Michal Krol 0 0
Наемски Аркадиуш 0 0
Filip Wojcik 0 0
Filip Luberecki 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какабадзе Отар 5 0
Глик Камил 4 0
Filip Rozga 4 0
Югас Якуб 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Ван Бюрен Мик 1 0
Майгор Миккел 1 0
Атанасов Яни 1 0
Ракочи Михал 1 0
Хасич Айдин 1 0
Filip Kucharczyk 1 0
Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рудоль Себастьян 3 0
Mbaye Ndiaye 3 0
Столярски Павел 2 0
Мраз Самуэл 2 0
Бартош Марек Кристиан 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Michal Krol 2 0
Piotr Ceglarz 1 0
Наемски Аркадиуш 1 0
Калисканер Каан 1 0
Palacz Krystian 1 0
Filip Luberecki 1 0
Christopher Simon 1 0

Результаты матчей

Краковия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Мотор Люблин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
2
Краковия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Мотор Люблин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

13
4
Краковия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Мотор Люблин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

16
6

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
2
29%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
1
0%
0%

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
14%
2
25%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
4
50%
76-90

Пропущено

7
9
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
5
71%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

21
14
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
3
14%
3
21%
1-15
4
19%
2
14%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
19%
2
14%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
5
24%
5
36%
76-90

Пропущено

18
16
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
5
28%
1
6%
1-15
5
28%
3
19%
16-30
1
6%
5
31%
31-45
3
17%
4
25%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
2
11%
2
13%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краковия - Лех 0:2 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Сандецья - Краковия 3:2
Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0
Мотор Люблин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Скерневице - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1
Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2

Результаты матчей

Краковия
Мотор Люблин

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Краковия
Мотор Люблин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
2
5
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2
4
2.5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
5
6
6
1.5
5
7
3
9
2.5
1
11
2
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 12 9 1 2 23 - 7 28
2.
Ракув
 12 8 2 2 16 - 4 26
3.
Ягеллония Белосток
 12 8 1 3 21 - 18 25
4.
Краковия
 1:2 13 7 2 4 23 - 19 23
5.
Погонь Щецин
 13 7 1 5 19 - 15 22
6.
Легия
 12 5 4 3 20 - 12 19
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 17 - 15 19
8.
Пяст
 13 5 4 4 15 - 13 19
9.
Мотор Люблин
 2:1 13 5 3 5 15 - 18 18
10.
ГКС Катовице
 12 4 4 4 18 - 13 16
11.
Гурник Забже
 12 4 3 5 16 - 15 15
12.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 9 - 17 14
13.
Радомяк Радом
 11 4 0 7 16 - 18 12
14.
Корона Кельце
 12 3 3 6 9 - 18 12
15.
Сталь Мелец
 12 3 2 7 10 - 16 11
16.
Лехия Гданьск
 13 2 4 7 16 - 26 10
17.
Шленск Вроцлав
 11 1 5 5 11 - 18 8
18.
Пуща Неполомице
 13 1 5 7 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
6.
Ракув
 6 3 1 2 8 - 3 10
7.
Гурник Забже
 6 3 1 2 9 - 5 10
8.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
9.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
10.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 11 - 8 9
11.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
12.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
13.
Краковия
 1:2 7 2 2 3 9 - 12 8
14.
Мотор Люблин
 2:1 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Шленск Вроцлав
 5 1 3 1 7 - 8 6
16.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
17.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
18.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 1:2 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Мотор Люблин
 2:1 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
7.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
9.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
10.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
17.
Сталь Мелец
 6 0 1 5 4 - 11 1
18.
Погонь Щецин
 6 0 1 5 4 - 11 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7
Краковия Кялльман Беньямин 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Лех Милич Антонио 5
Пяст Гук Томаш 1 3
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Michal Krol сделал результативную передачу.
  • 8'
    Г О О О О Л - Скалет Матье бьет в цель!
  • 6'
    Хасич Айдин сделал результативную передачу.
  • 6'
    Г О О О О Л - Олафссон Давид-Кристьян бьет в цель!
  • 1'
    Наемски Аркадиуш сделал результативную передачу.
  • 1'
    Г О О О О Л - Столярски Павел бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится ничьей.
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