Тур: 13. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Marcin Kochanek
1:2
Первый тайм: 41'
Ход матча
1'
6'
8'
1:2
27
Равас
Генрих
14
Хасич
Айдин
18
Filip
Rozga
37
Скалет
Матье
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
- Основной состав
-
27 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хасич АйдинПолузащитник
-
18 Filip RozgaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jakub Burek
-
-
23 Fabian Bzdyl
-
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
-
26 Michal KrolНападающий
- Нападающий
-
90 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
-
17 Filip WojcikЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Igor Bartnik
-
-
-
30 Mbaye Ndiaye
-
-
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|5 (2)
|0.38
|Ван Бюрен Мик
|3
|0.23
|Гицэ Вирджил
|3
|0.23
|Хасич Айдин
|2 (1)
|0.15
|Майгор Миккел
|2
|0.15
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0.15
|Югас Якуб
|2
|0.15
|Какабадзе Отар
|1
|0.08
|Бохнак Матеуш
|1
|0.08
|Filip Rozga
|1
|0.08
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Атанасов Яни
|0
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мраз Самуэл
|3
|0.23
|Piotr Ceglarz
|3 (1)
|0.23
|Рудоль Себастьян
|2
|0.15
|Christopher Simon
|2
|0.15
|Столярски Павел
|1
|0.08
|Скалет Матье
|1
|0.08
|Бартош Марек Кристиан
|1
|0.08
|Kacper Welniak
|1
|0.08
|Mbaye Ndiaye
|1
|0.08
|Bartosz Wolski
|0
|0
|Michal Krol
|0
|0
|Наемски Аркадиуш
|0
|0
|Filip Wojcik
|0
|0
|Filip Luberecki
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какабадзе Отар
|5
|0
|Глик Камил
|4
|0
|Filip Rozga
|4
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Ван Бюрен Мик
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Атанасов Яни
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Хасич Айдин
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рудоль Себастьян
|3
|0
|Mbaye Ndiaye
|3
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Мраз Самуэл
|2
|0
|Бартош Марек Кристиан
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Michal Krol
|2
|0
|Piotr Ceglarz
|1
|0
|Наемски Аркадиуш
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Palacz Krystian
|1
|0
|Filip Luberecki
|1
|0
|Christopher Simon
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Мотор Люблин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
2
Краковия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Мотор Люблин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
13
4
Краковия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Мотор Люблин
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
16
6
Голы по времени матча
Забито
7
6
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
1
17%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
2
29%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
1
0%
0%
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
2
14%
2
25%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
4
50%
76-90
Пропущено
7
9
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
5
71%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
21
14
8 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
3
14%
3
21%
1-15
4
19%
2
14%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
4
19%
2
14%
46-60
4
19%
2
14%
61-75
5
24%
5
36%
76-90
Пропущено
18
16
11 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
5
28%
1
6%
1-15
5
28%
3
19%
16-30
1
6%
5
31%
31-45
3
17%
4
25%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
2
11%
2
13%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краковия - Лех 0:2 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Сандецья - Краковия 3:2
Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0
Мотор Люблин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Скерневице - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1
Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2
Результаты матчей
Краковия
Мотор Люблин
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Краковия
Мотор Люблин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
24
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
75
66
57
39
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|23 - 7
|28
|2.
|12
|8
|2
|2
|16 - 4
|26
|3.
|12
|8
|1
|3
|21 - 18
|25
|4.
|1:2
|13
|7
|2
|4
|23 - 19
|23
|5.
|13
|7
|1
|5
|19 - 15
|22
|6.
|12
|5
|4
|3
|20 - 12
|19
|7.
|12
|5
|4
|3
|17 - 15
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|9.
|2:1
|13
|5
|3
|5
|15 - 18
|18
|10.
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|11.
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|9 - 17
|14
|13.
|11
|4
|0
|7
|16 - 18
|12
|14.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|15.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|16.
|13
|2
|4
|7
|16 - 26
|10
|17.
|11
|1
|5
|5
|11 - 18
|8
|18.
|13
|1
|5
|7
|11 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|15 - 4
|21
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|8 - 3
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|10.
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|13.
|1:2
|7
|2
|2
|3
|9 - 12
|8
|14.
|2:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|15.
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|16.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 1
|16
|2.
|1:2
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|5.
|2:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|9.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|3 - 9
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|12 - 18
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|17.
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|18.
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|5 (5)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Пяст
|Гук Томаш
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1