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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Marcin Kochanek
Краковия
6:2
Конец матча
Мотор Люблин
0'
0:1
1' Гол
Столярски Павел
1:1
6' Гол
Олафссон Давид-Кристьян
1:2
8' Гол
Скалет Матье
39' Желтая карточка
Атанасов Яни
41' Желтая карточка
Хасич Айдин
2:2
44' Гол
Олафссон Давид-Кристьян
49' Желтая карточка
Рудоль Себастьян
61' Желтая карточка
Сампер Серхи
69' Желтая карточка
Piotr Ceglarz
3:2
72' Гол
Олафссон Давид-Кристьян
76' Желтая карточка
Сковгор Андреас
4:2
77' Гол
Кялльман Беньямин
5:2
80' Гол
Кялльман Беньямин
6:2
86' Гол
Бохнак Матеуш
90'+2
27
Равас
Генрих
5
Гицэ
Вирджил
22
Хосконен
Артту
3
Сковгор
Андреас
25
Какабадзе
Отар
19
Олафссон
Давид-Кристьян
8
Атанасов
Яни
11
Майгор
Миккел
14
Хасич
Айдин
18
Filip
Rozga
9
Кялльман
Беньямин
1
Kacper
Rosa
28
Столярски
Павел
18
Наемски
Аркадиуш
21
Рудоль
Себастьян
24
Filip
Luberecki
68
Bartosz
Wolski
6
Сампер
Серхи
37
Скалет
Матье
26
Michal
Krol
77
Piotr
Ceglarz
90
Мраз
Самуэл
Краковия
3-4-2-1
Мотор Люблин
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 7 (2) 0.54
Олафссон Давид-Кристьян 4 0.31
Гицэ Вирджил 3 0.23
Ван Бюрен Мик 3 0.23
Хасич Айдин 2 (1) 0.15
Майгор Миккел 2 0.15
Югас Якуб 2 0.15
Бохнак Матеуш 2 0.15
Какабадзе Отар 1 0.08
Filip Rozga 1 0.08
Аль-Аммари Амир 0 0
Атанасов Яни 0 0
Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мраз Самуэл 3 0.23
Piotr Ceglarz 3 (1) 0.23
Рудоль Себастьян 2 0.15
Christopher Simon 2 0.15
Столярски Павел 1 0.08
Скалет Матье 1 0.08
Бартош Марек Кристиан 1 0.08
Kacper Welniak 1 0.08
Mbaye Ndiaye 1 0.08
Bartosz Wolski 0 0
Michal Krol 0 0
Наемски Аркадиуш 0 0
Filip Wojcik 0 0
Filip Luberecki 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какабадзе Отар 5 0
Глик Камил 4 0
Filip Rozga 4 0
Югас Якуб 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Атанасов Яни 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Хасич Айдин 2 0
Ван Бюрен Мик 1 0
Майгор Миккел 1 0
Сковгор Андреас 1 0
Ракочи Михал 1 0
Filip Kucharczyk 1 0
Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рудоль Себастьян 4 0
Mbaye Ndiaye 3 0
Piotr Ceglarz 2 0
Столярски Павел 2 0
Мраз Самуэл 2 0
Бартош Марек Кристиан 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Michal Krol 2 0
Сампер Серхи 1 0
Наемски Аркадиуш 1 0
Калисканер Каан 1 0
Palacz Krystian 1 0
Filip Luberecki 1 0
Christopher Simon 1 0

Результаты матчей

Краковия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Мотор Люблин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

3
4
Краковия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Мотор Люблин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

13
4
Краковия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Мотор Люблин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

16
8

Голы по времени матча

Забито

13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
15%
3
38%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
6
46%
1
13%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
15%
1
8%
1-15
4
31%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
15%
4
31%
76-90
1
0%
0%

Забито

14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
14%
2
25%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
4
50%
76-90

Пропущено

7
9
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
5
71%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

27
16
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
4
15%
5
31%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
8
30%
30%
5
31%
76-90

Пропущено

20
22
13 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
7
35%
2
9%
1-15
5
25%
3
14%
16-30
1
5%
6
27%
31-45
3
15%
4
18%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
2
10%
5
23%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краковия - Лех 0:2 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Сандецья - Краковия 3:2
Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0
Мотор Люблин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Скерневице - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1
Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2

Результаты матчей

Краковия
Мотор Люблин

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Краковия
Мотор Люблин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
4
2.5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
8
5
7
6
1.5
6
7
4
9
2.5
1
12
3
10
3.5
1
12
4.5
1
12
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 12 9 1 2 23 - 7 28
2.
Ракув
 12 8 2 2 16 - 4 26
3.
Краковия
 13 8 2 3 28 - 19 26
4.
Ягеллония Белосток
 12 8 1 3 21 - 18 25
5.
Погонь Щецин
 13 7 1 5 19 - 15 22
6.
Легия
 12 5 4 3 20 - 12 19
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 17 - 15 19
8.
Пяст
 13 5 4 4 15 - 13 19
9.
ГКС Катовице
 12 4 4 4 18 - 13 16
10.
Гурник Забже
 12 4 3 5 16 - 15 15
11.
Мотор Люблин
 13 4 3 6 15 - 23 15
12.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 9 - 17 14
13.
Радомяк Радом
 11 4 0 7 16 - 18 12
14.
Корона Кельце
 12 3 3 6 9 - 18 12
15.
Сталь Мелец
 12 3 2 7 10 - 16 11
16.
Лехия Гданьск
 13 2 4 7 16 - 26 10
17.
Шленск Вроцлав
 11 1 5 5 11 - 18 8
18.
Пуща Неполомице
 13 1 5 7 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
6.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Ракув
 6 3 1 2 8 - 3 10
8.
Гурник Забже
 6 3 1 2 9 - 5 10
9.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
10.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 11 - 8 9
12.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
13.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Мотор Люблин
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Шленск Вроцлав
 5 1 3 1 7 - 8 6
16.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
17.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
18.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Мотор Люблин
 6 2 1 3 8 - 13 7
10.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
17.
Сталь Мелец
 6 0 1 5 4 - 11 1
18.
Погонь Щецин
 6 0 1 5 4 - 11 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Краковия Кялльман Беньямин 7 (5)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Лех Милич Антонио 5
Пяст Гук Томаш 1 3
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Весь список
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