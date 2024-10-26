Тур: 13. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Marcin Kochanek
6:2
Конец матча
0'
0:1
1' ГолСтолярски Павел
1:1
6' ГолОлафссон Давид-Кристьян
1:2
8' ГолСкалет Матье
39' Желтая карточкаАтанасов Яни
41' Желтая карточкаХасич Айдин
2:2
44' ГолОлафссон Давид-Кристьян
49' Желтая карточкаРудоль Себастьян
61' Желтая карточкаСампер Серхи
69' Желтая карточкаPiotr Ceglarz
3:2
72' ГолОлафссон Давид-Кристьян
76' Желтая карточкаСковгор Андреас
4:2
77' ГолКялльман Беньямин
5:2
80' ГолКялльман Беньямин
6:2
86' ГолБохнак Матеуш
90'+2
Ход матча
1'
6'
8'
1:2
39'
41'
44'
49'
61'
69'
72'
76'
77'
80'
86'
6:2
27
Равас
Генрих
14
Хасич
Айдин
18
Filip
Rozga
37
Скалет
Матье
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
- Основной состав
-
27 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хасич АйдинПолузащитник
-
18 Filip RozgaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jakub Burek
-
-
23 Fabian Bzdyl
-
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
-
26 Michal KrolНападающий
- Нападающий
-
90 Мраз СамуэлНападающий
- Запасные игроки
-
17 Filip WojcikЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Igor Bartnik
-
-
-
30 Mbaye Ndiaye
-
-
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|7 (2)
|0.54
|Олафссон Давид-Кристьян
|4
|0.31
|Гицэ Вирджил
|3
|0.23
|Ван Бюрен Мик
|3
|0.23
|Хасич Айдин
|2 (1)
|0.15
|Майгор Миккел
|2
|0.15
|Югас Якуб
|2
|0.15
|Бохнак Матеуш
|2
|0.15
|Какабадзе Отар
|1
|0.08
|Filip Rozga
|1
|0.08
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Атанасов Яни
|0
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мраз Самуэл
|3
|0.23
|Piotr Ceglarz
|3 (1)
|0.23
|Рудоль Себастьян
|2
|0.15
|Christopher Simon
|2
|0.15
|Столярски Павел
|1
|0.08
|Скалет Матье
|1
|0.08
|Бартош Марек Кристиан
|1
|0.08
|Kacper Welniak
|1
|0.08
|Mbaye Ndiaye
|1
|0.08
|Bartosz Wolski
|0
|0
|Michal Krol
|0
|0
|Наемски Аркадиуш
|0
|0
|Filip Wojcik
|0
|0
|Filip Luberecki
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какабадзе Отар
|5
|0
|Глик Камил
|4
|0
|Filip Rozga
|4
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Атанасов Яни
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Хасич Айдин
|2
|0
|Ван Бюрен Мик
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Сковгор Андреас
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рудоль Себастьян
|4
|0
|Mbaye Ndiaye
|3
|0
|Piotr Ceglarz
|2
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Мраз Самуэл
|2
|0
|Бартош Марек Кристиан
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Michal Krol
|2
|0
|Сампер Серхи
|1
|0
|Наемски Аркадиуш
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Palacz Krystian
|1
|0
|Filip Luberecki
|1
|0
|Christopher Simon
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Мотор Люблин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
3
4
Краковия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Мотор Люблин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
13
4
Краковия
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Мотор Люблин
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
16
8
Голы по времени матча
Забито
13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
15%
3
38%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
6
46%
1
13%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
15%
1
8%
1-15
4
31%
2
15%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
15%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
2
15%
4
31%
76-90
1
0%
0%
Забито
14
8
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
14%
2
25%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
4
50%
76-90
Пропущено
7
9
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
5
71%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
27
16
10 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
4
15%
5
31%
1-15
4
15%
2
13%
16-30
2
7%
0
0%
31-45
4
15%
2
13%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
8
30%
30%
5
31%
76-90
Пропущено
20
22
13 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
7
35%
2
9%
1-15
5
25%
3
14%
16-30
1
5%
6
27%
31-45
3
15%
4
18%
46-60
1
5%
2
9%
61-75
2
10%
5
23%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краковия - Лех 0:2 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Сандецья - Краковия 3:2
Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0
Мотор Люблин
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Мотор Люблин - Видзев Лодзь 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Скерневице - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1
Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2
Результаты матчей
Краковия
Мотор Люблин
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
6
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
4
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 38%
2
5 раз 38%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Краковия
Мотор Люблин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
34
25
25
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
85
76
67
49
112
310
112
112
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|7 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Пяст
|Гук Томаш
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1