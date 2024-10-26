Тур: 13. Стадион: Арена Тарчински Вроцлав. Главный судья: Марциняк Шимон
0:0
Перерыв
Ход матча
4'
34'
17
Шварц
Петр
19
Амею
Микаэль
10
Иви
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Шварц ПетрНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
-
27 Рейчик ФилипПолузащитник
-
19 Ортис АрнауПолузащитник
-
10 Сверчок ЯкубНападающий
-
-
99 Adam Basse
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амею МикаэльНападающий
-
10 Иви ЛопесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
-
88 Родин МатайЗащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Jesus DiazНападающий
-
-
Главный тренер: Папшун Марек
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Ракув
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
10 матчей
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
0.8
Среднее время на гол
90
112
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.8
1.6
Среднее время на гол
50
56
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мусёлик Себастьян
|3
|0.25
|Герчио Томмазо
|3
|0.25
|Петров Симеон
|2
|0.17
|Шварц Петр
|1
|0.08
|Петков Алекс
|1
|0.08
|Сверчок Якуб
|1
|0.08
|Жуковски Матеуш
|0
|0
|Самец-Талар Пётр
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салес Жеан Карлос
|3
|0.23
|Иви Лопес
|2
|0.15
|Берггрен Густав
|2
|0.15
|Кочергин Владислав
|2
|0.15
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0.15
|Patryk Makuch
|1
|0.08
|Црнац Анте
|1
|0.08
|Драчал Давид
|1
|0.08
|Оума Эрик
|1
|0.08
|Родин Матай
|1
|0.08
|Тудор Фран
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герчио Томмазо
|3
|0
|Маценко Егор
|1
|1
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Покорны Петер
|2
|0
|Петров Симеон
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Бартолевски Матеуш
|2
|0
|Петков Алекс
|2
|0
|Сверчок Якуб
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Джаспер Силвестер
|1
|0
|Ортис Арнау
|1
|0
|Jakub Jezierski
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|4
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|4
|0
|Родин Матай
|1
|1
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Сварнас Стратос
|2
|0
|Тудор Фран
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Пестка Камил
|2
|0
|Адриано Рибейро
|1
|0
|Куцяк Душан
|1
|0
|Jesus Diaz
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Мосур Ариэль
|1
|0
|Треловски Кацпер
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ракув
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
0
Шленск Вроцлав
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ракув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
0
8
Шленск Вроцлав
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Ракув
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Сухие победы
2
6
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
50%
76-90
Пропущено
8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
50%
76-90
Пропущено
10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
33%
76-90
Забито
11
16
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
4
36%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
8
50%
76-90
Пропущено
18
4
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
25%
31-45
2
11%
2
50%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
5
28%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1
Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада-Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0
Ракув
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ракув - Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь - Ракув 3:2 Радомяк Радом - Ракув 0:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0
Медзь Легница - Ракув 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Ракув
Точный счет
1:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
15
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
38
57
110
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|9
|1
|2
|23 - 7
|28
|2.
|0:0
|13
|8
|3
|2
|16 - 4
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|28 - 19
|26
|4.
|12
|8
|1
|3
|21 - 18
|25
|5.
|13
|7
|1
|5
|19 - 15
|22
|6.
|12
|5
|4
|3
|20 - 12
|19
|7.
|12
|5
|4
|3
|17 - 15
|19
|8.
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|9.
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 15
|15
|11.
|13
|4
|3
|6
|15 - 23
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|9 - 17
|14
|13.
|11
|4
|0
|7
|16 - 18
|12
|14.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|15.
|12
|3
|2
|7
|10 - 16
|11
|16.
|13
|2
|4
|7
|16 - 26
|10
|17.
|0:0
|12
|1
|6
|5
|11 - 18
|9
|18.
|13
|1
|5
|7
|11 - 23
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|15 - 4
|21
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|14 - 12
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 3
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|9.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|13.
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|15.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|16.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|8 - 1
|17
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|3 - 9
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|7
|1
|2
|4
|12 - 18
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|0:0
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|16.
|7
|0
|2
|5
|2 - 10
|2
|17.
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
|18.
|6
|0
|1
|5
|4 - 11
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|7 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Пяст
|Гук Томаш
|1 3
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1