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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Шленск Вроцлав
0:0
Перерыв
Ракув
0'
4' Желтая карточка
Петков Алекс
34' Желтая карточка
Берггрен Густав

Ход матча

4'
Петков Алекс
 
34'
 
Берггрен Густав
Лучшие коэффициенты
Шленск Вроцлав
Ничья
Ракув
4.90
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3.30
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1.92
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Все Коэффициенты
12
Лещыньски
Рафал
5
Петков
Алекс
2
Палюшек
Александр
87
Петров
Симеон
22
Жуковски
Матеуш
16
Покорны
Петер
23
Джаспер
Силвестер
78
Герчио
Томмазо
7
Самец-Талар
Пётр
11
Мусёлик
Себастьян
17
Шварц
Петр
1
Треловски
Кацпер
4
Сварнас
Стратос
24
Арсенич
Зоран
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
20
Салес
Жеан
Карлос
19
Амею
Микаэль
10
Иви
Лопес
84
Адриано
Рибейро
Шленск Вроцлав
3-4-3
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Ракув

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

10 матчей

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:4
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
0.8

Среднее время на гол

90
112

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.8
1.6

Среднее время на гол

50
56

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мусёлик Себастьян 3 0.25
Герчио Томмазо 3 0.25
Петров Симеон 2 0.17
Шварц Петр 1 0.08
Петков Алекс 1 0.08
Сверчок Якуб 1 0.08
Жуковски Матеуш 0 0
Самец-Талар Пётр 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салес Жеан Карлос 3 0.23
Иви Лопес 2 0.15
Берггрен Густав 2 0.15
Кочергин Владислав 2 0.15
Браут-Брюнес Джонатан 2 0.15
Patryk Makuch 1 0.08
Црнац Анте 1 0.08
Драчал Давид 1 0.08
Оума Эрик 1 0.08
Родин Матай 1 0.08
Тудор Фран 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герчио Томмазо 3 0
Маценко Егор 1 1
Жуковски Матеуш 2 0
Покорны Петер 2 0
Петров Симеон 2 0
Шота Серафин 2 0
Бартолевски Матеуш 2 0
Петков Алекс 2 0
Сверчок Якуб 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Науэль Матиас 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Индже Бурак 1 0
Палюшек Александр 1 0
Джаспер Силвестер 1 0
Ортис Арнау 1 0
Jakub Jezierski 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 4 0
Браут-Брюнес Джонатан 4 0
Родин Матай 1 1
Салес Жеан Карлос 2 0
Сварнас Стратос 2 0
Тудор Фран 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Пестка Камил 2 0
Адриано Рибейро 1 0
Куцяк Душан 1 0
Jesus Diaz 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Оума Эрик 1 0
Мосур Ариэль 1 0
Треловски Кацпер 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Црнац Анте 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ракув
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
0
Шленск Вроцлав
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Ракув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

0
8
Шленск Вроцлав
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Ракув
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)

Сухие победы

2
6

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
4
50%
76-90

Пропущено

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
4
50%
76-90

Пропущено

10
3
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
33%
76-90

Забито

11
16
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
2
18%
1
6%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
4
36%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
8
50%
76-90

Пропущено

18
4
7 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
1
25%
31-45
2
11%
2
50%
46-60
4
22%
0
0%
61-75
5
28%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Шленск Вроцлав - Сталь Мелец 2:1 ГКС Катовице - Шленск Вроцлав 0:0 Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1
Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада-Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0
Ракув
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ракув - Погонь Щецин 1:0 ЛКС Лодзь - Ракув 3:2 Радомяк Радом - Ракув 0:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0
Медзь Легница - Ракув 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1 Легия - Ракув 0:1 Ракув - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Ракув

Точный счет

1:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
3
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
4
3
8
1.5
5
7
1
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 12 9 1 2 23 - 7 28
2.
Ракув
 0:0 13 8 3 2 16 - 4 27
3.
Краковия
 13 8 2 3 28 - 19 26
4.
Ягеллония Белосток
 12 8 1 3 21 - 18 25
5.
Погонь Щецин
 13 7 1 5 19 - 15 22
6.
Легия
 12 5 4 3 20 - 12 19
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 17 - 15 19
8.
Пяст
 13 5 4 4 15 - 13 19
9.
ГКС Катовице
 12 4 4 4 18 - 13 16
10.
Гурник Забже
 12 4 3 5 16 - 15 15
11.
Мотор Люблин
 13 4 3 6 15 - 23 15
12.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 9 - 17 14
13.
Радомяк Радом
 11 4 0 7 16 - 18 12
14.
Корона Кельце
 12 3 3 6 9 - 18 12
15.
Сталь Мелец
 12 3 2 7 10 - 16 11
16.
Лехия Гданьск
 13 2 4 7 16 - 26 10
17.
Шленск Вроцлав
 0:0 12 1 6 5 11 - 18 9
18.
Пуща Неполомице
 13 1 5 7 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
6.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Ракув
 0:0 6 3 1 2 8 - 3 10
8.
Гурник Забже
 6 3 1 2 9 - 5 10
9.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
10.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 11 - 8 9
12.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
13.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Мотор Люблин
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Шленск Вроцлав
 0:0 6 1 4 1 7 - 8 7
16.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
17.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
18.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 0:0 7 5 2 0 8 - 1 17
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Мотор Люблин
 6 2 1 3 8 - 13 7
10.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Шленск Вроцлав
 0:0 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
17.
Сталь Мелец
 6 0 1 5 4 - 11 1
18.
Погонь Щецин
 6 0 1 5 4 - 11 1
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Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Краковия Кялльман Беньямин 7 (5)
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7
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Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Лех Милич Антонио 5
Пяст Гук Томаш 1 3
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
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    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Берггрен Густав получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Петков Алекс получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шленск Вроцлав
Ничья
Ракув
4.90
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3.30
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1.92
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Шленск Вроцлав
Ракув
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