Тур: 11. Стадион: Stade de la Tuiliere.
1:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
2'
1:0
29'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
71
Karim
Sow
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
92
Teddy
Okou
22
Шмиц
Бенно
15
Секо
Аюму
16
Перссон
Ноа
53
Мейер
Тим
17
Tomas
Lupi
21
Мабил
Авер
18
Ли
Юн
Чун
- Основной состав
-
25 Летица КарлоВратарь
-
34 Raoul GigerЗащитник
-
71 Karim SowЗащитник
- Защитник
-
18 Поати МорганЗащитник
-
80 Саншеш АлвинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Teddy OkouНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Муанга КевинЗащитник
- Защитник
-
21 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Шмиц БенноЗащитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
-
16 Перссон НоаЗащитник
- Полузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
-
17 Tomas LupiПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
-
18 Ли Юн ЧунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Боянг АдамаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
История личных встреч
Лозанна
Грасcхоппер
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 18 побед
36 матчей
22.2%
30.6%
47.2%
8 побед 11 ничьих 17 побед
Первый тайм
16.7%
61.1%
22.2%
6 побед 22 ничьи 8 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
6 побед 12 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
0.76
0.63
Среднее время на гол
117
142
Всего голов
34
16
Голов в среднем за матч
1.79
0.94
Среднее время на гол
50
95
Всего голов
47
28
Голов в среднем за матч
1.31
0.78
Тотал матчей
2.5
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
68
115
Бомбардиры внутри турнира
Лозанна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саншеш Алвин
|5
|0.45
|Диабате Фуссейни
|3
|0.27
|Teddy Okou
|2
|0.18
|Айдини Альбан
|2
|0.18
|Дюссенн Ноэ
|1
|0.09
|Сене Кали
|1
|0.09
|Karim Sow
|1
|0.09
|Кустодио Оливье
|0
|0
|Роше Джейми
|0
|0
|Бернед Антуан
|0
|0
|Коба Куандреди
|0
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|3 (1)
|0.27
|Ли Юн Чун
|2
|0.18
|Мабил Авер
|1
|0.09
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.09
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0.09
|Кристерс Тоберс
|1
|0.09
|Шуаньер Матьё
|1
|0.09
|Nikolas Muci
|1
|0.09
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Evans Maurin
|0
|0
Карточки
Лозанна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дюссенн Ноэ
|4
|0
|Бернед Антуан
|2
|0
|Raoul Giger
|2
|0
|Teddy Okou
|2
|0
|Муанга Кевин
|2
|0
|Саншеш Алвин
|2
|0
|Karim Sow
|2
|0
|Hamza Abdallah
|2
|0
|Кустодио Оливье
|1
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Мендеш Диогу
|1
|0
|Де ла Фуэнте Конрад
|1
|0
|Сене Кали
|1
|0
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giotto Morandi
|4
|0
|Абраши Амир
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Evans Maurin
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Киттель Сонни
|1
|0
|Декарли Сауло
|1
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Ли Юн Чун
|1
|0
|Simone Stroscio
|1
|0
Результаты матчей
Лозанна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
2
Лозанна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Грасcхоппер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
3
7
Лозанна
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Грасcхоппер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
12
3
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
25%
2
67%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
4
67%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
6
60%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
10%
76-90
Забито
16
11
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
4
25%
3
27%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
3
19%
1
9%
76-90
Пропущено
18
16
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
6
38%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
7
39%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Лозанна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лозанна - Винтертур 2:0 Анси - Лозанна 1:2 Люцерн - Лозанна 2:2 Серветт - Лозанна 1:0
Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1
Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2
Результаты матчей
Лозанна
Грасcхоппер
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Лозанна
Грасcхоппер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
55
37
37
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|2.
|10
|6
|2
|2
|17 - 16
|20
|3.
|2:0
|11
|6
|1
|4
|20 - 10
|19
|4.
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|5.
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|6.
|10
|4
|2
|4
|18 - 13
|14
|7.
|1:0
|11
|4
|2
|5
|16 - 19
|14
|8.
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|9.
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|11.
|0:1
|11
|2
|2
|7
|11 - 17
|8
|12.
|0:2
|11
|2
|1
|8
|6 - 20
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 9
|12
|2.
|1:0
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|8.
|2:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|9.
|5
|2
|3
|0
|8 - 2
|9
|10.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|2.
|2:0
|6
|3
|1
|2
|14 - 5
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|6.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|7.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|8.
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|9.
|0:1
|6
|1
|0
|5
|3 - 7
|3
|10.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|11.
|1:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|12.
|0:2
|5
|0
|0
|5
|3 - 13
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|5 (1)
|Лозанна
|Саншеш Алвин
|5 (1)
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4