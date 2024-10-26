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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Лозанна
1:0
Первый тайм: 31'
Грасcхоппер
0'
1:0
2' Гол
Саншеш Алвин
29' Желтая карточка

Ход матча

2'
Саншеш Алвин
1:0
15'
Муанга Кевин
Raoul Giger
 
29'
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Лозанна
Ничья
Грасcхоппер
1.97
4.70
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4.60
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Все Коэффициенты
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
71
Karim
Sow
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
8
Роше
Джейми
5
Коба
Куандреди
92
Teddy
Okou
7
Айдини
Альбан
11
Диабате
Фуссейни
71
Хаммель
Джастин
22
Шмиц
Бенно
15
Секо
Аюму
3
Декарли
Сауло
16
Перссон
Ноа
6
Абраши
Амир
53
Мейер
Тим
17
Tomas
Lupi
8
Киттель
Сонни
21
Мабил
Авер
18
Ли
Юн
Чун
Лозанна
4-3-3
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Лозанна
Грасcхоппер

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 18 побед

36 матчей

22.2%
30.6%
47.2%
8 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

16.7%
61.1%
22.2%
6 побед 22 ничьи 8 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
6 побед 12 ничьих 18 побед

История матчей

С
0:0
С
0:1
С
5:0
С
1:1
С
3:1
С
0:2
С
3:1
С
3:1
К
2:0
ТМК
1:2
ЧЛ
1:0
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:1
С
0:1
С
0:0
С
2:0
К
0:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
0:0
С
4:1
С
0:0
ТМС
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
2:0

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

0.76
0.63

Среднее время на гол

117
142

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

1.79
0.94

Среднее время на гол

50
95

Всего голов

47
28

Голов в среднем за матч

1.31
0.78

Тотал матчей

2.5
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

68
115

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саншеш Алвин 5 0.45
Диабате Фуссейни 3 0.27
Teddy Okou 2 0.18
Айдини Альбан 2 0.18
Дюссенн Ноэ 1 0.09
Сене Кали 1 0.09
Karim Sow 1 0.09
Кустодио Оливье 0 0
Роше Джейми 0 0
Бернед Антуан 0 0
Коба Куандреди 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 3 (1) 0.27
Ли Юн Чун 2 0.18
Мабил Авер 1 0.09
Шюрпф Паскаль 1 0.09
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.09
Кристерс Тоберс 1 0.09
Шуаньер Матьё 1 0.09
Nikolas Muci 1 0.09
Матам Тео Ндика 0 0
Evans Maurin 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 4 0
Бернед Антуан 2 0
Raoul Giger 2 0
Teddy Okou 2 0
Муанга Кевин 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Karim Sow 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Роше Джейми 1 0
Мендеш Диогу 1 0
Де ла Фуэнте Конрад 1 0
Сене Кали 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giotto Morandi 4 0
Абраши Амир 3 0
Кристерс Тоберс 3 0
Evans Maurin 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Киттель Сонни 1 0
Декарли Сауло 1 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Нденге Тсии-Виллиам 1 0
Секо Аюму 1 0
Паскочи Максим 1 0
Ли Юн Чун 1 0
Simone Stroscio 1 0

Результаты матчей

Лозанна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
2
Лозанна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Грасcхоппер
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

3
7
Лозанна
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Грасcхоппер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
10% (1)
80% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

12
3
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
25%
2
67%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
3
33%
4
67%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
6
60%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
10%
76-90

Забито

16
11
11 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
4
25%
3
27%
1-15
4
25%
2
18%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
2
18%
46-60
1
6%
3
27%
61-75
3
19%
1
9%
76-90

Пропущено

18
16
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
3
17%
0
0%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
4
22%
6
38%
31-45
1
6%
3
19%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
7
39%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лозанна - Винтертур 2:0 Анси - Лозанна 1:2 Люцерн - Лозанна 2:2 Серветт - Лозанна 1:0
Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1
Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2

Результаты матчей

Лозанна
Грасcхоппер

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
3
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
3
7
3
7
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 3 1 18 - 11 21
2.
Серветт
 10 6 2 2 17 - 16 20
3.
Базель
 2:0 11 6 1 4 20 - 10 19
4.
Люцерн
 10 5 3 2 18 - 13 18
5.
Лугано
 10 5 3 2 15 - 12 18
6.
Санкт-Галлен
 10 4 2 4 18 - 13 14
7.
Лозанна
 1:0 11 4 2 5 16 - 19 14
8.
Сьон
 10 3 3 4 11 - 11 12
9.
Ивердон
 10 3 3 4 11 - 14 12
10.
Янг Бойз
 10 2 3 5 13 - 18 9
11.
Грасcхоппер
 0:1 11 2 2 7 11 - 17 8
12.
Винтертур
 0:2 11 2 1 8 6 - 20 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 5 4 0 1 10 - 9 12
2.
Лозанна
 1:0 6 4 0 2 13 - 9 12
3.
Цюрих
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Люцерн
 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
7.
Ивердон
 5 3 1 1 7 - 5 10
8.
Базель
 2:0 5 3 0 2 6 - 5 9
9.
Сьон
 5 2 3 0 8 - 2 9
10.
Винтертур
 0:2 6 2 1 3 3 - 7 7
11.
Янг Бойз
 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Грасcхоппер
 0:1 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 1 1 9 - 7 10
2.
Базель
 2:0 6 3 1 2 14 - 5 10
3.
Люцерн
 5 2 2 1 10 - 9 8
4.
Лугано
 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Серветт
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Санкт-Галлен
 5 1 1 3 6 - 8 4
7.
Янг Бойз
 5 1 1 3 7 - 11 4
8.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
9.
Грасcхоппер
 0:1 6 1 0 5 3 - 7 3
10.
Ивердон
 5 0 2 3 4 - 9 2
11.
Лозанна
 1:0 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 0:2 5 0 0 5 3 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 6
Цюрих Переа Хуан 5 (1)
Лозанна Саншеш Алвин 5 (1)
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Лозанна
Ничья
Грасcхоппер
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