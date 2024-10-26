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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 4447
Лозанна
3:0
Конец матча
Грасcхоппер
0'
1:0
2' Гол
Саншеш Алвин
28' Желтая карточка
Мейер Тим
42' Желтая карточка
Абраши Амир
57' Желтая карточка
Декарли Сауло
63' Желтая карточка
Коба Куандреди
72' Желтая карточка
Шюрпф Паскаль
78' Желтая карточка
Де ла Фуэнте Конрад
2:0
80' Гол
Муанга Кевин
83' Желтая карточка
Летица Карло
3:0
87' Пенальти
Дюссенн Ноэ
90' Красная карточка
Мендеш Диогу
90'+7

Ход матча

2'
Саншеш Алвин
1:0
15'
Муанга Кевин
Raoul Giger
 
28'
 
Мейер Тим
42'
 
Абраши Амир
57'
 
Декарли Сауло
63'
Коба Куандреди
 
64'
 
Nikolas Muci
Киттель Сонни
64'
 
Шюрпф Паскаль
Tomas Lupi
64'
 
Феррейра Филипе
Мабил Авер
69'
Сене Кали
Айдини Альбан
 
70'
Де ла Фуэнте Конрад
Teddy Okou
 
70'
Бернед Антуан
Коба Куандреди
 
72'
 
Шюрпф Паскаль
78'
Де ла Фуэнте Конрад
 
79'
 
Боянг Адама
Ли Юн Чун
80'
Муанга Кевин
2:0
83'
Летица Карло
 
87'
Дюссенн Ноэ
3:0
89'
Мендеш Диогу
Саншеш Алвин
 
90'
Мендеш Диогу
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 381 Количество передач 316
  • 54 Владение мячом, % 46
25
Летица
Карло
34
Raoul
Giger
71
Karim
Sow
6
Дюссенн
Ноэ
18
Поати
Морган
80
Саншеш
Алвин
8
Роше
Джейми
5
Коба
Куандреди
92
Teddy
Okou
7
Айдини
Альбан
11
Диабате
Фуссейни
71
Хаммель
Джастин
22
Шмиц
Бенно
15
Секо
Аюму
3
Декарли
Сауло
16
Перссон
Ноа
6
Абраши
Амир
53
Мейер
Тим
17
Tomas
Lupi
8
Киттель
Сонни
21
Мабил
Авер
18
Ли
Юн
Чун
Лозанна
4-3-3
Грасcхоппер
4-2-3-1

История личных встреч

Лозанна
Грасcхоппер

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
71.4%
6 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 18 побед

36 матчей

22.2%
30.6%
47.2%
8 побед 11 ничьих 17 побед

Первый тайм

16.7%
61.1%
22.2%
6 побед 22 ничьи 8 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
6 побед 12 ничьих 18 побед

История матчей

С
0:0
С
0:1
С
5:0
С
1:1
С
3:1
С
0:2
С
3:1
С
3:1
К
2:0
ТМК
1:2
ЧЛ
1:0
ЧЛ
3:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
2:1
С
0:1
С
0:0
С
2:0
К
0:1
С
1:1
С
1:1
С
0:0
С
1:2
С
2:0
С
0:2
С
2:1
С
2:0
С
0:0
С
4:1
С
0:0
ТМС
0:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
0:0
С
2:1
С
2:0

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

0.76
0.63

Среднее время на гол

117
142

Всего голов

34
16

Голов в среднем за матч

1.79
0.94

Среднее время на гол

50
95

Всего голов

47
28

Голов в среднем за матч

1.31
0.78

Тотал матчей

2.5
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

68
115

Бомбардиры внутри турнира

Лозанна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саншеш Алвин 5 0.45
Диабате Фуссейни 3 0.27
Teddy Okou 2 0.18
Айдини Альбан 2 0.18
Дюссенн Ноэ 2 (1) 0.18
Сене Кали 1 0.09
Муанга Кевин 1 0.09
Karim Sow 1 0.09
Кустодио Оливье 0 0
Роше Джейми 0 0
Бернед Антуан 0 0
Коба Куандреди 0 0
Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 3 (1) 0.27
Ли Юн Чун 2 0.18
Мабил Авер 1 0.09
Шюрпф Паскаль 1 0.09
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.09
Кристерс Тоберс 1 0.09
Шуаньер Матьё 1 0.09
Nikolas Muci 1 0.09
Матам Тео Ндика 0 0
Evans Maurin 0 0

Карточки

Лозанна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дюссенн Ноэ 4 0
Мендеш Диогу 1 1
Бернед Антуан 2 0
Raoul Giger 2 0
Teddy Okou 2 0
Муанга Кевин 2 0
Де ла Фуэнте Конрад 2 0
Саншеш Алвин 2 0
Karim Sow 2 0
Hamza Abdallah 2 0
Кустодио Оливье 1 0
Роше Джейми 1 0
Летица Карло 1 0
Коба Куандреди 1 0
Сене Кали 1 0
Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 4 0
Giotto Morandi 4 0
Кристерс Тоберс 3 0
Шюрпф Паскаль 2 0
Декарли Сауло 2 0
Evans Maurin 2 0
Киттель Сонни 1 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Нденге Тсии-Виллиам 1 0
Секо Аюму 1 0
Паскочи Максим 1 0
Ли Юн Чун 1 0
Simone Stroscio 1 0
Мейер Тим 1 0

Результаты матчей

Лозанна
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
2
Лозанна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Грасcхоппер
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

3
7
Лозанна
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
0% (0)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Грасcхоппер
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
9% (1)
82% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

15
3
9 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
4
27%
2
67%
1-15
3
20%
1
33%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
3
33%
6
67%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
2
22%
6
60%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
1
10%
76-90

Забито

19
11
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
5
26%
3
27%
1-15
4
21%
2
18%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
1
5%
2
18%
46-60
1
5%
3
27%
61-75
5
26%
1
9%
76-90

Пропущено

18
19
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
17%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
22%
6
32%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
1
6%
1
5%
61-75
7
39%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Лозанна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лозанна - Винтертур 2:0 Анси - Лозанна 1:2 Люцерн - Лозанна 2:2 Серветт - Лозанна 1:0
Лозанна - Ивердон 3:1 Лозанна - Лугано 1:2 ФК Эмме - Лозанна 0:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Champel - Лозанна 0:7 Цюрих - Лозанна 2:0 Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Сьон - Лозанна 4:0 Лозанна - Базель 3:2 Нёвшатель Ксамакс - Лозанна 0:3 Ницца - Лозанна 2:2 Лозанна - Брага 1:3 Этуаль Каруж - Лозанна 2:1 Лозанна - Стад Лозанна-Уши 3:2 Лозанна - Лозанна Уши 3:2 Лозанна - Грасcхоппер 0:0
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Грасcхоппер - Цюрих 1:2 Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1
Грасcхоппер - Серветт 2:2 Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2

Результаты матчей

Лозанна
Грасcхоппер

Точный счет

1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
2:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Лозанна
Грасcхоппер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
2
4
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
3
8
4
7
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 3 1 18 - 11 21
2.
Серветт
 10 6 2 2 17 - 16 20
3.
Базель
 11 6 1 4 24 - 11 19
4.
Лугано
 10 5 3 2 15 - 12 18
5.
Люцерн
 0:2 11 5 3 3 18 - 15 18
6.
Ивердон
 2:0 11 4 3 4 13 - 14 15
7.
Санкт-Галлен
 10 4 2 4 18 - 13 14
8.
Лозанна
 11 4 2 5 18 - 19 14
9.
Сьон
 10 3 3 4 11 - 11 12
10.
Янг Бойз
 10 2 3 5 13 - 18 9
11.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 11 - 19 8
12.
Винтертур
 11 2 1 8 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 5 4 0 1 10 - 9 12
2.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
3.
Цюрих
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Ивердон
 2:0 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Люцерн
 0:2 6 3 1 2 8 - 6 10
8.
Базель
 5 3 0 2 6 - 5 9
9.
Сьон
 5 2 3 0 8 - 2 9
10.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
11.
Янг Бойз
 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 1 1 9 - 7 10
2.
Базель
 6 3 1 2 18 - 6 10
3.
Люцерн
 0:2 5 2 2 1 10 - 9 8
4.
Лугано
 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Серветт
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Ивердон
 2:0 6 1 2 3 6 - 9 5
7.
Санкт-Галлен
 5 1 1 3 6 - 8 4
8.
Янг Бойз
 5 1 1 3 7 - 11 4
9.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
10.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 5 0 0 5 3 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 6
Цюрих Переа Хуан 5 (1)
Лозанна Саншеш Алвин 5 (1)
Базель Барри Тьерно 5
Ивердон Сеспедес Борис 5
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Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Цюрих Переа Хуан 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
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    • 57'
      Декарли Сауло получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Абраши Амир получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Мейер Тим получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Raoul Giger уходит с поля. Муанга Кевин выходит вместо него
    • 2'
      Г О О О О Л - Саншеш Алвин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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