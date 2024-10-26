Тур: 12. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
1:0
Перерыв
Ход матча
21'
16
Кокубо
Лео
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
13
Ито
Рётаро
- Основной состав
-
16 Кокубо ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
19 Патрис ЛуиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
53 Adam Nhaili
-
39 Mats Kuipers
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Timmy Simons
История личных встреч
Сент-Трейден
Вестерло
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
38 матчей
36.8%
21.1%
42.1%
14 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
34.2%
34.2%
31.6%
13 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.3%
28.9%
44.8%
10 побед 11 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
32
Голов в среднем за матч
1.26
1.68
Среднее время на гол
71
53
Всего голов
39
26
Голов в среднем за матч
2.05
1.37
Среднее время на гол
43
65
Всего голов
63
58
Голов в среднем за матч
1.66
1.53
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
54
58
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бертаччини Адриано
|7
|0.58
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0.25
|Ито Рётаро
|1
|0.08
|Огава Рёя
|1
|0.08
|Браими Билаль
|1
|0.08
|Танигути Сёго
|1
|0.08
|Феррари Андрес
|1
|0.08
|Ямамото Рихито
|0
|0
|Патрис Луи
|0
|0
|Rein Van Helden
|0
|0
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайяд Аллахьяр
|4 (1)
|0.33
|Фриган Матия
|4
|0.33
|Luka Vuskovic
|4
|0.33
|Стассин Лукас
|2
|0.17
|Авокойа Мебуде Адерире
|2
|0.17
|Хасполат Догукан
|1
|0.08
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.08
|Мадсен Николас
|1 (1)
|0.08
|Байрам Эмин
|1
|0.08
|Алькосер Хосимар
|1
|0.08
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Бос Джордан
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|3
|0
|Танигути Сёго
|1
|1
|Браими Билаль
|1
|1
|Бертаччини Адриано
|2
|0
|Патрис Луи
|2
|0
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Дельпупо Исаяс
|0
|1
|Jo Coppens
|1
|0
|Годо Бруно
|1
|0
|Огава Рёя
|1
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
|Фелис Маццу
|1
|0
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuur Rommens
|5
|0
|Хасполат Догукан
|4
|0
|Сайяд Аллахьяр
|4
|0
|Фриган Матия
|4
|0
|Нойштедтер Роман
|3
|0
|Байрам Эмин
|1
|1
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Алькосер Хосимар
|2
|0
|Arthur Piedfort
|2
|0
|Luka Vuskovic
|2
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Девайн Алфи
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Авокойа Мебуде Адерире
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Вестерло
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
3
Сент-Трейден
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Вестерло
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
4
10
Сент-Трейден
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Вестерло
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
1
14%
3
33%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
1
10%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
29%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
29%
1
8%
76-90
Пропущено
13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
3
23%
3
30%
76-90
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
14%
3
14%
1-15
2
14%
3
14%
16-30
2
14%
6
29%
31-45
3
21%
3
14%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
3
21%
3
14%
76-90
Пропущено
22
20
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
2
9%
3
15%
1-15
4
18%
5
25%
16-30
6
27%
2
10%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
3
15%
61-75
4
18%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Генк - Сент-Трейден 3:2 Сент-Трейден - Гент 1:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3
Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1
Вестерло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вестерло - Брюгге 1:2 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Стандард - Вестерло 1:2 Вестерло - Антверпен 1:2
Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1
Результаты матчей
Сент-Трейден
Вестерло
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Вестерло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
24
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
101
47
65
29
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|24 - 15
|25
|2.
|12
|6
|2
|4
|26 - 16
|20
|3.
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|4.
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|21 - 8
|17
|6.
|11
|4
|5
|2
|14 - 10
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|16 - 20
|16
|8.
|11
|4
|3
|4
|7 - 9
|15
|9.
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|10.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|21 - 21
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|13 - 14
|14
|13.
|12
|4
|2
|6
|9 - 19
|14
|14.
|1:0
|12
|3
|5
|4
|16 - 21
|14
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|6
|4
|0
|2
|18 - 9
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|16 - 4
|9
|9.
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 9
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|14.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|10.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|15.
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|7 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|7
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|6 (3)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|6 (2)
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5