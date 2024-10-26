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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Сент-Трейден
2:0
Конец матча
Вестерло
0'
9' Желтая карточка
Нойштедтер Роман
1:0
21' Гол
Бертаччини Адриано
50' Желтая карточка
Фуджита Джоэл Чима
52' Желтая карточка
Рейнолдс Брайан
2:0
85' Пенальти
Бертаччини Адриано
86' Желтая карточка
Бертаччини Адриано
88' Желтая карточка
Алькосер Хосимар
90'+5
16
Кокубо
Лео
20
Rein
Van
Helden
5
Танигути
Сёго
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
2
Огава
Рёя
8
Фуджита
Джоэл
Чима
13
Ито
Рётаро
60
Robert-Jan
Vanwesemael
91
Бертаччини
Адриано
15
Kahveh
Zahiroleslam
30
Koen
Van
Langendonck
44
Luka
Vuskovic
33
Нойштедтер
Роман
46
Arthur
Piedfort
22
Рейнолдс
Брайан
39
Томас
ван
ден
Кейбус
34
Хасполат
Догукан
10
Девайн
Алфи
77
Алькосер
Хосимар
9
Фриган
Матия
7
Сайяд
Аллахьяр
Сент-Трейден
3-4-2-1
Вестерло
3-4-1-2

История личных встреч

Сент-Трейден
Вестерло

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

76.5%
41.2%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
10 побед 7 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

38 матчей

36.8%
21.1%
42.1%
14 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

34.2%
34.2%
31.6%
13 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.3%
28.9%
44.8%
10 побед 11 ничьих 17 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПДА
3:3
ТМК
2:2
ПДА
0:1
ТМК
3:2
ПДА
2:3
ТМК
0:5
ТМК
2:1
ТМК
1:2
ТМС
0:1
ТМК
3:0
ПДАТЗПВЛЕПО
2:1
ПДАТЗПВЛЕПО
2:2
ТМК
0:0
ЛП
1:0
ЛП
2:2
ЛП
1:2
ЛП
0:3
БВЛ
3:2
БВЛ
1:1
БВЛ
0:2
БВЛ
4:1
КБ
5:5
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ТМС
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

24
32

Голов в среднем за матч

1.26
1.68

Среднее время на гол

71
53

Всего голов

39
26

Голов в среднем за матч

2.05
1.37

Среднее время на гол

43
65

Всего голов

63
58

Голов в среднем за матч

1.66
1.53

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
31
Больше 82%
Меньше 18%
7
24
Больше 63%
Меньше 37%
14
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
9
Больше 24%
Меньше 76%
29
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

54
58

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бертаччини Адриано 8 (1) 0.67
Kahveh Zahiroleslam 3 0.25
Ито Рётаро 1 0.08
Огава Рёя 1 0.08
Браими Билаль 1 0.08
Танигути Сёго 1 0.08
Феррари Андрес 1 0.08
Патрис Луи 0 0
Ямамото Рихито 0 0
Rein Van Helden 0 0
Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайяд Аллахьяр 4 (1) 0.33
Фриган Матия 4 0.33
Luka Vuskovic 4 0.33
Стассин Лукас 2 0.17
Авокойа Мебуде Адерире 2 0.17
Хасполат Догукан 1 0.08
Рейнолдс Брайан 1 0.08
Мадсен Николас 1 (1) 0.08
Байрам Эмин 1 0.08
Алькосер Хосимар 1 0.08
Сидорчук Сергей 0 0
Бос Джордан 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бертаччини Адриано 3 0
Rein Van Helden 3 0
Танигути Сёго 1 1
Браими Билаль 1 1
Патрис Луи 2 0
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Дельпупо Исаяс 0 1
Jo Coppens 1 0
Годо Бруно 1 0
Огава Рёя 1 0
Фуджита Джоэл Чима 1 0
Kahveh Zahiroleslam 1 0
Фелис Маццу 1 0
Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuur Rommens 5 0
Хасполат Догукан 4 0
Сайяд Аллахьяр 4 0
Фриган Матия 4 0
Нойштедтер Роман 3 0
Рейнолдс Брайан 3 0
Алькосер Хосимар 3 0
Байрам Эмин 1 1
Сидорчук Сергей 2 0
Болат Синан 2 0
Arthur Piedfort 2 0
Luka Vuskovic 2 0
Зигерс Рубин 1 0
Девайн Алфи 1 0
Бос Джордан 1 0
Авокойа Мебуде Адерире 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Вестерло
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
3
Сент-Трейден
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Вестерло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
10
Сент-Трейден
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Вестерло
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
1
11%
1-15
3
33%
1
11%
16-30
1
11%
3
33%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
11%
1
8%
1-15
3
33%
3
25%
16-30
2
22%
1
8%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
1
11%
5
42%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
29%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
29%
1
8%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
2
20%
1-15
1
8%
3
30%
16-30
4
31%
1
10%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
3
23%
3
30%
76-90

Забито

16
21
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
2
13%
3
14%
1-15
3
19%
3
14%
16-30
2
13%
6
29%
31-45
3
19%
3
14%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
4
25%
3
14%
76-90

Пропущено

22
22
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
9%
3
14%
1-15
4
18%
6
27%
16-30
6
27%
2
9%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
3
14%
3
14%
61-75
4
18%
8
36%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Генк - Сент-Трейден 3:2 Сент-Трейден - Гент 1:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3
Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4 Тинен - Сент-Трейден 0:6 KVV Цепперен-Брустем - Сент-Трейден 0:2 Цепперен Брустем - Сент-Трейден 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - АХ Лёвен 1:1
Вестерло
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Вестерло - Брюгге 1:2 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Стандард - Вестерло 1:2 Вестерло - Антверпен 1:2
Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1

Результаты матчей

Сент-Трейден
Вестерло

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Вестерло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
3
3
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
6
6
2
10
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 11 8 1 2 24 - 15 25
2.
Мехелен
 12 6 2 4 26 - 16 20
3.
Гент
 11 5 3 3 18 - 10 18
4.
Брюгге
 11 5 3 3 18 - 13 18
5.
Антверпен
 10 5 2 3 21 - 8 17
6.
Андерлехт
 11 4 5 2 14 - 10 17
7.
Дендер
 12 4 4 4 16 - 20 16
8.
Стандард
 11 4 3 4 7 - 9 15
9.
Юнион Сент-Жиллуаз
 11 3 6 2 11 - 8 15
10.
Вестерло
 12 4 3 5 21 - 22 15
11.
АХ Лёвен
 12 3 6 3 13 - 16 15
12.
Спортинг Шарлеруа
 12 4 2 6 13 - 14 14
13.
Кортрейк
 12 4 2 6 9 - 19 14
14.
Сент-Трейден
 12 3 5 4 17 - 21 14
15.
Серкль Брюгге
 11 2 3 6 11 - 20 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 11 1 2 8 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Мехелен
 6 4 0 2 18 - 9 12
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 3 2 0 7 - 1 11
4.
Стандард
 6 3 2 1 5 - 3 11
5.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
6.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 1 2 6 - 4 10
7.
Кортрейк
 6 3 1 2 5 - 6 10
8.
Антверпен
 5 3 0 2 16 - 4 9
9.
АХ Лёвен
 5 2 3 0 8 - 4 9
10.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
11.
Сент-Трейден
 6 2 3 1 9 - 9 9
12.
Брюгге
 5 2 2 1 8 - 6 8
13.
Серкль Брюгге
 6 2 2 2 10 - 8 8
14.
Вестерло
 6 2 2 2 12 - 10 8
15.
Дендер
 7 2 2 3 9 - 11 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 6 3 1 2 10 - 7 10
2.
Генк
 5 3 0 2 11 - 10 9
3.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Антверпен
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Дендер
 5 2 2 1 7 - 9 8
6.
Гент
 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Мехелен
 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Вестерло
 6 2 1 3 9 - 12 7
9.
АХ Лёвен
 7 1 3 3 5 - 12 6
10.
Сент-Трейден
 6 1 2 3 8 - 12 5
11.
Стандард
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Спортинг Шарлеруа
 6 1 1 4 7 - 10 4
13.
Кортрейк
 6 1 1 4 4 - 13 4
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 0 4 2 4 - 7 4
15.
Серкль Брюгге
 5 0 1 4 1 - 12 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Генк Арокодаре Толуваласе 7 (1)
Антверпен Ондрейка Якоб 6 (3)
Антверпен Чери Тьяронн 6 (2)
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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