Тур: 13. Стадион: Городской стадион Познань. Главный судья: Wojciech Myc
2:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаУаттара Зиэ
1:0
17' ГолПерейра Жоэл III
1:1
49' ГолУаттара Зиэ
54' Желтая карточкаДонис Христос
2:1
72' ГолИсхак Микаэль
90' Желтая карточкаВагнер да Силва
90'+5
Ход матча
16'
17'
1:0
49'
1:1
54'
72'
2:1
90'
15
Гургул
Михал
24
Уаттара
Зиэ
23
Энрике
Паулу
28
Michal
Kaput
13
Гжесик
Ян
7
Пеглоу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
24 Ягелло ФилипНападающий
-
20 Ian Hoffmann
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Уаттара ЗиэЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Энрике ПаулуЗащитник
- Полузащитник
-
28 Michal KaputПолузащитник
-
13 Гжесик ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
7 ПеглоуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 ЛеандроПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Балтазар Бруно
История личных встреч
Лех
Радомяк Радом
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
126
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|8 (1)
|0.62
|Хотич Дино
|4
|0.31
|Волемарк Патрик
|4
|0.31
|Соуза Афонсу
|3
|0.23
|Шимчак Филип
|2 (1)
|0.15
|Перейра Жоэл III
|1
|0.08
|Голизаде Али
|1
|0.08
|Ягелло Филип
|1
|0.08
|Антони Козубал
|0
|0
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Хоканс Даниэль
|0
|0
|Фиабема Брайан
|0
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|10 (2)
|0.83
|Уаттара Зиэ
|3
|0.25
|Гжесик Ян
|1
|0.08
|Леандро
|1
|0.08
|Пеглоу
|1
|0.08
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0.08
|Вольски Рафал
|0
|0
|Roberto Alves
|0
|0
|Энрике Паулу
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Guilherme Zimovski
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Антонио
|5
|0
|Муравски Радослав
|2
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Фиабема Брайан
|2
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Хоканс Даниэль
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
|Антони Козубал
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Радомяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Донис Христос
|5
|0
|Бранко Рафаэл
|2
|1
|Леандро
|3
|0
|Энрике Паулу
|3
|0
|Жордау Бруну
|3
|0
|Michal Kaput
|3
|0
|Уаттара Зиэ
|3
|0
|Вагнер да Силва
|2
|0
|Damian Jakubik
|2
|0
|Roberto Alves
|2
|0
|Роча Леонардо
|2
|0
|Пеглоу
|2
|0
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Гжесик Ян
|1
|0
|Guilherme Zimovski
|1
|0
Результаты матчей
Лех
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Радомяк Радом
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
4
Лех
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Радомяк Радом
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
8
8
Лех
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Радомяк Радом
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
15
6
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
27%
1
17%
76-90
Пропущено
5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
40%
3
25%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
5
45%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
24
17
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
8%
3
18%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
7
29%
29%
2
12%
31-45
3
13%
6
35%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
4
17%
3
18%
76-90
Пропущено
9
20
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
10%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
3
33%
1
5%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
2
22%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Краковия - Лех 0:2 Хробры Глогув - Лех 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Лех 2:3
ЦВКС Ресовия - Лех 1:0 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1
Радомяк Радом
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Радомяк Радом - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1
Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3
Результаты матчей
Лех
Радомяк Радом
Точный счет
2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Лех
Радомяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
25
15
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
93
85
66
310
111
112
111
112
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|10
|Лех
|Исхак Микаэль
|8 (3)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|7 (5)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|7
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Пяст
|Гук Томаш
|1 3