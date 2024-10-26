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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Wojciech Myc
Лех
2:1
Конец матча
Радомяк Радом
0'
16' Желтая карточка
Уаттара Зиэ
1:0
17' Гол
Перейра Жоэл III
1:1
49' Гол
Уаттара Зиэ
54' Желтая карточка
Донис Христос
2:1
72' Гол
Исхак Микаэль
90' Желтая карточка
Вагнер да Силва
90'+5
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
15
Гургул
Михал
8
Голизаде
Али
22
Муравски
Радослав
43
Антони
Козубал
10
Волемарк
Патрик
7
Соуза
Афонсу
9
Исхак
Микаэль
1
Maciej
Kikolski
24
Уаттара
Зиэ
29
Бранко
Рафаэл
4
Мамедов
Рахиль
23
Энрике
Паулу
77
Донис
Христос
28
Michal
Kaput
13
Гжесик
Ян
10
Roberto
Alves
7
Пеглоу
17
Роча
Леонардо
Лех
4-4-1-1
Радомяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Лех
Радомяк Радом

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:2
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
0:0
К
1:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
126

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 8 (1) 0.62
Хотич Дино 4 0.31
Волемарк Патрик 4 0.31
Соуза Афонсу 3 0.23
Шимчак Филип 2 (1) 0.15
Перейра Жоэл III 1 0.08
Голизаде Али 1 0.08
Ягелло Филип 1 0.08
Антони Козубал 0 0
Ба-Луа Адриэль 0 0
Хоканс Даниэль 0 0
Фиабема Брайан 0 0
Радомяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 10 (2) 0.83
Уаттара Зиэ 3 0.25
Гжесик Ян 1 0.08
Леандро 1 0.08
Пеглоу 1 0.08
Капемба Освальдо Педро 1 0.08
Вольски Рафал 0 0
Roberto Alves 0 0
Энрике Паулу 0 0
Michal Kaput 0 0
Guilherme Zimovski 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Антонио 5 0
Муравски Радослав 2 0
Голизаде Али 2 0
Фиабема Брайан 2 0
Исхак Микаэль 1 0
Хотич Дино 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Хоканс Даниэль 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Антони Козубал 1 0
Гургул Михал 1 0
Радомяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Донис Христос 5 0
Бранко Рафаэл 2 1
Леандро 3 0
Энрике Паулу 3 0
Жордау Бруну 3 0
Michal Kaput 3 0
Уаттара Зиэ 3 0
Вагнер да Силва 2 0
Damian Jakubik 2 0
Roberto Alves 2 0
Роча Леонардо 2 0
Пеглоу 2 0
Мамедов Рахиль 1 0
Гжесик Ян 1 0
Guilherme Zimovski 1 0

Результаты матчей

Лех
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Радомяк Радом
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
4
Лех
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Радомяк Радом
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

8
8
Лех
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Радомяк Радом
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

15
6
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
1
17%
16-30
4
27%
2
33%
31-45
1
7%
1
17%
46-60
2
13%
1
17%
61-75
4
27%
1
17%
76-90

Пропущено

5
12
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
2
40%
1
8%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
40%
3
25%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
11%
3
27%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
5
45%
46-60
2
22%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

24
17
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
8%
3
18%
1-15
4
17%
1
6%
16-30
7
29%
29%
2
12%
31-45
3
13%
6
35%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
4
17%
3
18%
76-90

Пропущено

9
20
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
10%
16-30
0
0%
6
30%
31-45
3
33%
1
5%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
2
22%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Краковия - Лех 0:2 Хробры Глогув - Лех 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Лех 2:3
ЦВКС Ресовия - Лех 1:0 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1
Радомяк Радом
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Радомяк Радом - Пуща Неполомице 2:0 Радомяк Радом - Ракув 0:2 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Гурник Забже - Радомяк Радом 0:1
Радомяк Радом - Корона Кельце 4:0 Лехия Гданьск - Радомяк Радом 1:0 Оскар Пшисуха - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Легия - Радомяк Радом 4:1 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 ГКС Катовице - Радомяк Радом 1:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Корона Кельце - Радомяк Радом 0:3 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Радомяк Радом - Рух Хожув 0:2 Легия - Радомяк Радом 0:3

Результаты матчей

Лех
Радомяк Радом

Точный счет

2:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Лех
Радомяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5
1
5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
9
3
8
5
1.5
6
6
3
10
2.5
1
11
1
12
3.5
1
11
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 13 10 1 2 25 - 8 31
2.
Ракув
 13 8 3 2 16 - 4 27
3.
Краковия
 13 8 2 3 28 - 19 26
4.
Ягеллония Белосток
 12 8 1 3 21 - 18 25
5.
Погонь Щецин
 13 7 1 5 19 - 15 22
6.
Легия
 12 5 4 3 20 - 12 19
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 17 - 15 19
8.
Пяст
 13 5 4 4 15 - 13 19
9.
ГКС Катовице
 12 4 4 4 18 - 13 16
10.
Гурник Забже
 12 4 3 5 16 - 15 15
11.
Мотор Люблин
 13 4 3 6 15 - 23 15
12.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 9 - 17 14
13.
Радомяк Радом
 12 4 0 8 17 - 20 12
14.
Корона Кельце
 12 3 3 6 9 - 18 12
15.
Сталь Мелец
 12 3 2 7 10 - 16 11
16.
Лехия Гданьск
 13 2 4 7 16 - 26 10
17.
Шленск Вроцлав
 12 1 6 5 11 - 18 9
18.
Пуща Неполомице
 13 1 5 7 11 - 23 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 7 7 0 0 15 - 4 21
2.
Лех
 7 6 0 1 16 - 4 18
3.
Ягеллония Белосток
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Краковия
 7 3 2 2 14 - 12 11
5.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
6.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Ракув
 6 3 1 2 8 - 3 10
8.
Гурник Забже
 6 3 1 2 9 - 5 10
9.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
10.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
11.
Радомяк Радом
 6 3 0 3 11 - 8 9
12.
Пяст
 6 2 3 1 9 - 7 9
13.
ГКС Катовице
 7 2 3 2 9 - 7 9
14.
Мотор Люблин
 7 2 2 3 7 - 10 8
15.
Шленск Вроцлав
 6 1 4 1 7 - 8 7
16.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
17.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
18.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 7 5 2 0 8 - 1 17
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Мотор Люблин
 6 2 1 3 8 - 13 7
10.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 12 - 18 5
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 6 1 0 5 6 - 12 3
15.
Шленск Вроцлав
 6 0 2 4 4 - 10 2
16.
Пуща Неполомице
 7 0 2 5 2 - 10 2
17.
Сталь Мелец
 6 0 1 5 4 - 11 1
18.
Погонь Щецин
 6 0 1 5 4 - 11 1
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Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 10
Лех Исхак Микаэль 8 (3)
Краковия Кялльман Беньямин 7 (5)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 7
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Радомяк Радом Донис Христос 5
Лех Милич Антонио 5
Пяст Гук Томаш 1 3
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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