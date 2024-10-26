Тур: 12. Стадион: Van Roy Stadium.
0'
21
Колс
Кобе
53
Силла
Дембо
10
Lennard
Hens
18
Nathan
Rodes
16
Квет
Роман
77
Нсимба
Брюни
77
Флюке
Патрик
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Колс КобеЗащитник
- Защитник
-
53 Силла ДембоПолузащитник
-
10 Lennard HensПолузащитник
-
18 Nathan RodesПолузащитник
-
16 Квет РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Нсимба БрюниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Грнчар ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ali Akman
-
-
-
Главный тренер: Vincent Euvrard
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
23 Фулон ДамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Раман БенитоНападающий
-
-
36 Elton Yeboah
-
Главный тренер: Хаси Бесник
Бомбардиры внутри турнира
Дендер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсимба Брюни
|3 (1)
|0.27
|Берте Мохамед
|3
|0.27
|Квет Роман
|2
|0.18
|Грнчар Давид
|1
|0.09
|Шедлер Орельен
|1
|0.09
|Nathan Rodes
|1
|0.09
|Jordy Soladio
|1
|0.09
|Ali Akman
|1
|0.09
|Joedrick Pupe
|0
|0
|Fabio Ferraro
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|3
|0.27
|Лаубербах Лион
|3
|0.27
|Флюке Патрик
|2 (1)
|0.18
|Фулон Дам
|2
|0.18
|Схоофс Роб
|2
|0.18
|Ван ден Эйнден Бас
|2
|0.18
|Бафдили Билал
|2
|0.18
|Мрабти Керим
|2 (1)
|0.18
|Раман Бенито
|1
|0.09
|Носа Даль Петтер
|1
|0.09
|Rafik Belghali
|0
|0
Карточки
Дендер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joedrick Pupe
|4
|0
|Jordy Soladio
|2
|1
|Gilles Ruyssen
|3
|0
|Нсимба Брюни
|3
|0
|Колс Кобе
|2
|0
|Фила Карол
|2
|0
|Nathan Rodes
|2
|0
|Ridwane M'barki
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Масангу Керес
|1
|0
|Вилтард Малкольм
|1
|0
|Силла Дембо
|1
|0
|Jasper Van Oudenhove
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|6
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|1
|Схоофс Роб
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Бафдили Билал
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Мрабти Керим
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Марса Хосе
|1
|0
|Рэмекерс Тун
|1
|0
|Ван ден Эйнден Бас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Elton Yeboah
|1
|0
Результаты матчей
Дендер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Мехелен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Дендер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мехелен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
7
14
Дендер
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Мехелен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
6 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
4
57%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
7
17
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
3
43%
1
6%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Забито
13
20
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
3
23%
1
5%
1-15
2
15%
2
10%
16-30
2
15%
5
25%
31-45
2
15%
5
25%
46-60
1
8%
2
10%
61-75
3
23%
5
25%
76-90
Пропущено
16
15
9 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
4
25%
2
13%
1-15
4
25%
1
7%
16-30
1
6%
6
40%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
2
13%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Дендер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Дендер - Андерлехт 1:1
Генк - Дендер 4:0 Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5
Мехелен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мехелен - Кортрейк 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0
Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1
Результаты матчей
Дендер
Мехелен
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Дендер
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
51
15
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
47
56
29
38
110
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|24 - 15
|25
|2.
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|3.
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|4.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|21 - 14
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|21 - 8
|17
|6.
|11
|4
|5
|2
|14 - 10
|17
|7.
|0:0
|12
|4
|5
|3
|14 - 15
|17
|8.
|11
|4
|3
|4
|21 - 20
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|7 - 9
|15
|10.
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|13 - 14
|14
|13.
|12
|4
|2
|6
|9 - 19
|14
|14.
|11
|2
|5
|4
|15 - 21
|11
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|0:0
|6
|4
|0
|2
|18 - 9
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|16 - 4
|9
|9.
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|15.
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|8.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|9.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|10.
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|15.
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|7 (1)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|6 (3)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|6 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5