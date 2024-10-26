Тур: 12. Стадион: Van Roy Stadium.
0'
0:1
53' ГолФлюке Патрик
0:2
60' ГолСторм Никола
1:2
82' Гол в свои воротаФулон Дам
1:3
90' ГолRafik Belghali
1:4
90' ГолХайреманс Джеффри
2:4
90' ГолОратмангун Рагнар
2:5
90' ГолРаман Бенито
90'+8
Ход матча
53'
0:1
60'
0:2
82'
1:2
90'
1:3
90'
90'
90'
2:5
21
Колс
Кобе
53
Силла
Дембо
10
Lennard
Hens
18
Nathan
Rodes
16
Квет
Роман
77
Нсимба
Брюни
77
Флюке
Патрик
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Колс КобеЗащитник
- Защитник
-
53 Силла ДембоПолузащитник
-
10 Lennard HensПолузащитник
-
18 Nathan RodesПолузащитник
-
16 Квет РоманПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Нсимба БрюниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Грнчар ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Ali Akman
-
-
-
Главный тренер: Vincent Euvrard
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
23 Фулон ДамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сторм НиколаНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Раман БенитоНападающий
-
-
36 Elton Yeboah
-
Главный тренер: Хаси Бесник
Бомбардиры внутри турнира
Дендер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсимба Брюни
|3 (1)
|0.25
|Берте Мохамед
|3
|0.25
|Квет Роман
|2
|0.17
|Грнчар Давид
|1
|0.08
|Шедлер Орельен
|1
|0.08
|Nathan Rodes
|1
|0.08
|Jordy Soladio
|1
|0.08
|Оратмангун Рагнар
|1
|0.08
|Ali Akman
|1
|0.08
|Joedrick Pupe
|0
|0
|Fabio Ferraro
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|4
|0.33
|Флюке Патрик
|3 (1)
|0.25
|Лаубербах Лион
|3
|0.25
|Фулон Дам
|2
|0.17
|Схоофс Роб
|2
|0.17
|Раман Бенито
|2
|0.17
|Ван ден Эйнден Бас
|2
|0.17
|Бафдили Билал
|2
|0.17
|Мрабти Керим
|2 (1)
|0.17
|Rafik Belghali
|1
|0.08
|Носа Даль Петтер
|1
|0.08
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.08
Карточки
Дендер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joedrick Pupe
|4
|0
|Jordy Soladio
|2
|1
|Gilles Ruyssen
|3
|0
|Нсимба Брюни
|3
|0
|Колс Кобе
|2
|0
|Фила Карол
|2
|0
|Nathan Rodes
|2
|0
|Ridwane M'barki
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Масангу Керес
|1
|0
|Вилтард Малкольм
|1
|0
|Силла Дембо
|1
|0
|Jasper Van Oudenhove
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|6
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|1
|Схоофс Роб
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Бафдили Билал
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Мрабти Керим
|1
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Марса Хосе
|1
|0
|Рэмекерс Тун
|1
|0
|Ван ден Эйнден Бас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Elton Yeboah
|1
|0
Результаты матчей
Дендер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Мехелен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
2
Дендер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
7
14
Дендер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Мехелен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
10
16
Голы по времени матча
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
4
44%
76-90
Пропущено
13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
4
31%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
3
50%
76-90
Забито
7
17
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
3
43%
1
6%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
30%
76-90
Забито
14
26
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
3
21%
1
4%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
2
14%
7
27%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
4
29%
9
35%
76-90
Пропущено
22
16
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
18%
2
13%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
1
5%
6
38%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Дендер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Дендер - Андерлехт 1:1
Генк - Дендер 4:0 Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5
Мехелен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мехелен - Кортрейк 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0
Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1
Результаты матчей
Дендер
Мехелен
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
5
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Дендер
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
51
16
33
16
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
32
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
57
66
210
48
111
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|24 - 15
|25
|2.
|12
|6
|2
|4
|26 - 16
|20
|3.
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|4.
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|21 - 8
|17
|6.
|11
|4
|5
|2
|14 - 10
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|16 - 20
|16
|8.
|11
|4
|3
|4
|7 - 9
|15
|9.
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|10.
|0:1
|12
|4
|3
|5
|21 - 21
|15
|11.
|12
|3
|6
|3
|13 - 16
|15
|12.
|12
|4
|2
|6
|13 - 14
|14
|13.
|12
|4
|2
|6
|9 - 19
|14
|14.
|1:0
|12
|3
|5
|4
|16 - 21
|14
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|16.
|11
|1
|2
|8
|10 - 28
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|13 - 5
|16
|2.
|6
|4
|0
|2
|18 - 9
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|4.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|5 - 6
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|16 - 4
|9
|9.
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|10.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|11.
|1:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 9
|9
|12.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|14.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|15.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|8.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|9.
|7
|1
|3
|3
|5 - 12
|6
|10.
|1:0
|6
|1
|2
|3
|8 - 12
|5
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|15.
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|4 - 18
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|7 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|7
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|6 (3)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|6 (2)
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5