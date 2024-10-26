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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Дендер
2:5
Конец матча
Мехелен
0'
0:1
53' Гол
Флюке Патрик
0:2
60' Гол
Сторм Никола
1:2
82' Гол в свои ворота
Фулон Дам
1:3
90' Гол
Rafik Belghali
1:4
90' Гол
Хайреманс Джеффри
2:4
90' Гол
Оратмангун Рагнар
2:5
90' Гол
Раман Бенито
90'+8
34
Веррипс
Михаэл
22
Gilles
Ruyssen
21
Колс
Кобе
3
Joedrick
Pupe
53
Силла
Дембо
10
Lennard
Hens
18
Nathan
Rodes
16
Квет
Роман
88
Fabio
Ferraro
77
Нсимба
Брюни
11
Шедлер
Орельен
1
Де
Волф
Ортвин
4
Рэмекерс
Тун
6
Туба
Ахмед
3
Марса
Хосе
77
Флюке
Патрик
32
Мохаммед
Азиз
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
35
Бафдили
Билал
20
Лаубербах
Лион
11
Сторм
Никола
Дендер
3-5-2
Мехелен
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Дендер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсимба Брюни 3 (1) 0.25
Берте Мохамед 3 0.25
Квет Роман 2 0.17
Грнчар Давид 1 0.08
Шедлер Орельен 1 0.08
Nathan Rodes 1 0.08
Jordy Soladio 1 0.08
Оратмангун Рагнар 1 0.08
Ali Akman 1 0.08
Joedrick Pupe 0 0
Fabio Ferraro 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 4 0.33
Флюке Патрик 3 (1) 0.25
Лаубербах Лион 3 0.25
Фулон Дам 2 0.17
Схоофс Роб 2 0.17
Раман Бенито 2 0.17
Ван ден Эйнден Бас 2 0.17
Бафдили Билал 2 0.17
Мрабти Керим 2 (1) 0.17
Rafik Belghali 1 0.08
Носа Даль Петтер 1 0.08
Хайреманс Джеффри 1 0.08

Карточки

Дендер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joedrick Pupe 4 0
Jordy Soladio 2 1
Gilles Ruyssen 3 0
Нсимба Брюни 3 0
Колс Кобе 2 0
Фила Карол 2 0
Nathan Rodes 2 0
Ridwane M'barki 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Масангу Керес 1 0
Вилтард Малкольм 1 0
Силла Дембо 1 0
Jasper Van Oudenhove 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 6 0
Ван Клеемпут Жюль 1 1
Схоофс Роб 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Фулон Дам 2 0
Бафдили Билал 2 0
Бесник Хаши 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Флюке Патрик 1 0
Мрабти Керим 1 0
Туба Ахмед 1 0
Конате Мори 1 0
Марса Хосе 1 0
Рэмекерс Тун 1 0
Ван ден Эйнден Бас 1 0
Rafik Belghali 1 0
Elton Yeboah 1 0

Результаты матчей

Дендер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Мехелен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
2
Дендер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Мехелен
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
14
Дендер
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Мехелен
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

10
16

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
2
29%
4
44%
76-90

Пропущено

13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
4
31%
1
17%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
2
15%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
3
50%
76-90

Забито

7
17
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
3
43%
1
6%
1-15
1
14%
2
12%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
14%
4
24%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
29%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

9
10
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
3
33%
1
10%
16-30
0
0%
5
50%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
30%
76-90

Забито

14
26
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 18
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
3
21%
1
4%
1-15
2
14%
2
8%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
2
14%
7
27%
46-60
1
7%
2
8%
61-75
4
29%
9
35%
76-90

Пропущено

22
16
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
18%
2
13%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
1
5%
6
38%
31-45
5
23%
1
6%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
6
27%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Дендер
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Дендер - Андерлехт 1:1
Генк - Дендер 4:0 Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5
Мехелен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Мехелен - Кортрейк 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0
Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Уденаарде - Мехелен 0:3 Мехелен - Стандард 3:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Сент-Трейден - Мехелен 2:1

Результаты матчей

Дендер
Мехелен

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:5
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
4 раза 33%
5
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Дендер
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
1
1
6
2.5
3
3
1
6
3.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
1
5
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
2
5
7
1.5
6
6
2
10
2.5
4
8
1
11
3.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 11 8 1 2 24 - 15 25
2.
Мехелен
 12 6 2 4 26 - 16 20
3.
Гент
 11 5 3 3 18 - 10 18
4.
Брюгге
 11 5 3 3 18 - 13 18
5.
Антверпен
 10 5 2 3 21 - 8 17
6.
Андерлехт
 11 4 5 2 14 - 10 17
7.
Дендер
 12 4 4 4 16 - 20 16
8.
Стандард
 11 4 3 4 7 - 9 15
9.
Юнион Сент-Жиллуаз
 11 3 6 2 11 - 8 15
10.
Вестерло
 0:1 12 4 3 5 21 - 21 15
11.
АХ Лёвен
 12 3 6 3 13 - 16 15
12.
Спортинг Шарлеруа
 12 4 2 6 13 - 14 14
13.
Кортрейк
 12 4 2 6 9 - 19 14
14.
Сент-Трейден
 1:0 12 3 5 4 16 - 21 14
15.
Серкль Брюгге
 11 2 3 6 11 - 20 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 11 1 2 8 10 - 28 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 6 5 1 0 13 - 5 16
2.
Мехелен
 6 4 0 2 18 - 9 12
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 3 2 0 7 - 1 11
4.
Стандард
 6 3 2 1 5 - 3 11
5.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
6.
Спортинг Шарлеруа
 6 3 1 2 6 - 4 10
7.
Кортрейк
 6 3 1 2 5 - 6 10
8.
Антверпен
 5 3 0 2 16 - 4 9
9.
АХ Лёвен
 5 2 3 0 8 - 4 9
10.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
11.
Сент-Трейден
 1:0 6 2 3 1 8 - 9 9
12.
Брюгге
 5 2 2 1 8 - 6 8
13.
Серкль Брюгге
 6 2 2 2 10 - 8 8
14.
Вестерло
 0:1 6 2 2 2 12 - 10 8
15.
Дендер
 7 2 2 3 9 - 11 8
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 6 3 1 2 10 - 7 10
2.
Генк
 5 3 0 2 11 - 10 9
3.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Антверпен
 5 2 2 1 5 - 4 8
5.
Дендер
 5 2 2 1 7 - 9 8
6.
Гент
 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Мехелен
 6 2 2 2 8 - 7 8
8.
Вестерло
 0:1 6 2 1 3 9 - 11 7
9.
АХ Лёвен
 7 1 3 3 5 - 12 6
10.
Сент-Трейден
 1:0 6 1 2 3 8 - 12 5
11.
Стандард
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Спортинг Шарлеруа
 6 1 1 4 7 - 10 4
13.
Кортрейк
 6 1 1 4 4 - 13 4
14.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 0 4 2 4 - 7 4
15.
Серкль Брюгге
 5 0 1 4 1 - 12 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 6 0 1 5 4 - 18 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 7 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 7
Антверпен Ондрейка Якоб 6 (3)
Антверпен Чери Тьяронн 6 (2)
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Весь список
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    Где смотреть матч Дендер 2:5 Мехелен онлайн

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