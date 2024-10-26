Тур: 10. Стадион: Рат Верлег. Главный судья: Йоей Кой
0'
11' Желтая карточкаРумерату Годфрид
1:0
13' ГолЛеманс Клинт
29' Желтая карточкаБерг Ян
2:0
37' ГолЛеманс Клинт
40' Желтая карточкаГраймль Лео
2:1
45' Гол в свои воротаОлдруп-Йенсен Фредрик
50' Желтая карточкаКастильо Хуан
58' Желтая карточкаFaissal Al Mazyani
3:1
60' ПенальтиСейер Лео
66' Красная карточкаFaissal Al Mazyani
Ход матча
11'
13'
1:0
29'
37'
2:0
40'
45'
50'
60'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
2 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
2 Замены 5
-
231 Количество передач 140
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
11
Паула
Рауль
77
Сейер
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Граймль ЛеоЗащитник
-
5 Берг ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Паула РаульНападающий
- Нападающий
-
77 Сейер ЛеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
-
21 Ройо МанелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
- Нападающий
-
14 Adam Kaied
-
28 Lars Mol
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
21 Ван Осх ЯникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кестинг ДжойВратарь
- Защитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
НАК Бреда
Валвейк
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы
17 матчей
47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.56
1.5
Среднее время на гол
57
60
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.38
1.56
Среднее время на гол
65
57
Всего голов
25
26
Голов в среднем за матч
1.47
1.53
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
61
58
Бомбардиры внутри турнира
НАК Бреда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яношек Доминик
|2 (1)
|0.2
|Омарссон Элиас
|2
|0.2
|Леманс Клинт
|2
|0.2
|Берг Ян
|1
|0.1
|Костож Кацпер
|1
|0.1
|Люкассен Бойд
|1
|0.1
|Гарбетт Мэттью
|1
|0.1
|Сейер Лео
|1 (1)
|0.1
|Паула Рауль
|0
|0
|Кемпер Бой
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маргарет Рихонелл
|3 (1)
|0.3
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0.2
|Ван дер Ватер Силвестр
|1
|0.1
|Клеонизе Денильо
|1
|0.1
|Кастильо Хуан II
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
|Tim van de Loo
|0
|0
Карточки
НАК Бреда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Ян
|5
|0
|Граймль Лео
|4
|0
|Кемпер Бой
|3
|0
|Хефкенс Карл
|0
|1
|Махмутович Энес
|0
|1
|Lars Mol
|0
|1
|Фернандеш Сана
|0
|1
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Костож Кацпер
|1
|0
|Люкассен Бойд
|1
|0
|Белица Даниэль
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
|Cherrion Valerius
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|1
|1
|Крамер Михил
|1
|1
|Укили Яссин
|1
|1
|Faissal Al Mazyani
|1
|1
|Ван Гелдерен Лиам
|2
|0
|Завада Оскар
|0
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Кастильо Хуан II
|1
|0
|Леливелд Юлиан
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Румерату Годфрид
|1
|0
|Клеонизе Денильо
|1
|0
|Вайдманн Дауда
|1
|0
|Локеза Крис
|1
|0
Результаты матчей
НАК Бреда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Валвейк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
НАК Бреда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Валвейк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
2
2
НАК Бреда
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Валвейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
50%
76-90
Пропущено
3
12
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
1
33%
1
8%
61-75
2
67%
1
8%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
5
45%
76-90
Забито
8
8
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
4
50%
3
38%
76-90
Пропущено
15
23
4 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
1
7%
5
22%
1-15
1
7%
3
13%
16-30
2
13%
4
17%
31-45
2
13%
4
17%
46-60
4
27%
1
4%
61-75
5
33%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
НАК Бреда
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 АДО Ден Хааг - НАК Бреда 0:2 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 Твенте - НАК Бреда 1:0
Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2
Валвейк
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Валвейк - Твенте 2:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2
Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0
Результаты матчей
НАК Бреда
Валвейк
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
НАК Бреда
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 6
|30
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 8
|22
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 7
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 9
|15
|7.
|3:1 Заявка
|10
|5
|0
|5
|11 - 16
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 15
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|11.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 20
|11
|12.
|0:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 10
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|1:3 Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 27
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|3:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|4.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|12 - 5
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|16.
|0:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|1:3 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|3:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|17.
|1:3 Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|18.
|1:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|5
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 3
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|4
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|4