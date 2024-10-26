Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Матч возобновлен

47' Ох, нехорошо это выглядит. Берг Ян получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Г О О О О Л - Олдруп-Йенсен Фредрик уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Берг Ян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

43' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

43' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Граймль Лео тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

37' Г О О О О Л - Леманс Клинт забивает с левой ноги!

37' Кемпер Бой создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

36' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

35' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Берг Ян совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

27' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

26' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Валвейк

25' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Валвейк

24' Паула Рауль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Удар от ворот произведет Валвейк

24' Берг Ян не смог попасть в створ ударом издали

23' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

23' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

21' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновлен

20' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

20' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Леманс Клинт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

13' Г О О О О Л - Леманс Клинт левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!

12' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

12' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для НАК Бреда

12' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Хорошую попытку сделал Кемпер Бой . Удар в створ, но вратарь начеку

11' Румерату Годфрид совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

10' Клеонизе Денильо из команды Валвейк своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Удар от ворот произведет Валвейк

8' Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Маргарет Рихонелл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

5' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Берг Ян нанес удар головой, но Яник ван Ош спокойно отбил мяч.

1' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре