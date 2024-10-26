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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 18644 Главный судья: Йоей Кой
НАК Бреда
4:1
Конец матча
Валвейк
0'
11' Желтая карточка
Румерату Годфрид
1:0
13' Гол
Леманс Клинт
29' Желтая карточка
Берг Ян
2:0
37' Гол
Леманс Клинт
40' Желтая карточка
Граймль Лео
2:1
45' Гол в свои ворота
Олдруп-Йенсен Фредрик
50' Желтая карточка
Кастильо Хуан
58' Желтая карточка
Faissal Al Mazyani
3:1
60' Пенальти
Сейер Лео
66' Красная карточка
Faissal Al Mazyani
4:1
90' Гол
Граймль Лео
90'+5

Ход матча

11'
 
Румерату Годфрид
13'
Леманс Клинт
1:0
29'
Берг Ян
 
37'
Леманс Клинт
(Кемпер Бой)
2:0
40'
Граймль Лео
 
45'
2:1
Олдруп-Йенсен Фредрик
46'
 
Faissal Al Mazyani
Леливелд Юлиан
46'
 
Ихаттарен Мохаммед
Tim van de Loo
46'
 
Завада Оскар
Клеонизе Денильо
50'
 
Кастильо Хуан
58'
 
Faissal Al Mazyani
60'
Сейер Лео
3:1
61'
 
Укили Яссин
Румерату Годфрид
66'
 
Faissal Al Mazyani
67'
Омарссон Элиас
Леманс Клинт
 
67'
Яношек Доминик
Костож Кацпер
 
69'
 
Ван ден Бёйс Дарио
Ван дер Ватер Силвестр
77'
Adam Kaied
Паула Рауль
 
77'
Кёйперс Рой
Сейер Лео
 
87'
Ройо Манел
Кемпер Бой
 
90'
Граймль Лео
(Яношек Доминик)
4:1

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 11 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 18
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 528 Количество передач 264
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

99
Белица
Даниэль
2
Люкассен
Бойд
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
4
Кемпер
Бой
16
Балар
Максимильен
8
Леманс
Клинт
20
Олдруп-Йенсен
Фредрик
11
Паула
Рауль
10
Омарссон
Элиас
77
Сейер
Лео
21
Ван
Осх
Яник
2
Леливелд
Юлиан
17
Ван
Эйджма
Рошон
4
Ван
Гелдерен
Лиам
5
Кастильо
Хуан
II
24
Румерату
Годфрид
30
Вайдманн
Дауда
18
Ван
дер
Ватер
Силвестр
22
Tim
van
de
Loo
7
Клеонизе
Денильо
19
Маргарет
Рихонелл
НАК Бреда
4-3-3
Валвейк
4-2-3-1

История личных встреч

НАК Бреда
Валвейк

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
50%
7 побед 5 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 2 победы

17 матчей

47.1%
11.8%
41.1%
8 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
2:3
ТМС
0:2
ТМК
0:2
К
2:0
ТМК
2:1
ПД
2:3
ПД
2:4
ПД
1:1
ПД
2:0
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:4
Э
2:1
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:0

Голы

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.56
1.5

Среднее время на гол

57
60

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.38
1.56

Среднее время на гол

65
57

Всего голов

25
26

Голов в среднем за матч

1.47
1.53

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

61
58

Бомбардиры внутри турнира

НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яношек Доминик 2 (1) 0.2
Омарссон Элиас 2 0.2
Леманс Клинт 2 0.2
Берг Ян 1 0.1
Костож Кацпер 1 0.1
Люкассен Бойд 1 0.1
Граймль Лео 1 0.1
Гарбетт Мэттью 1 0.1
Сейер Лео 1 (1) 0.1
Паула Рауль 0 0
Кемпер Бой 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маргарет Рихонелл 3 (1) 0.3
Ван дер Венне Рихард 2 0.2
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.1
Клеонизе Денильо 1 0.1
Кастильо Хуан II 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Tim van de Loo 0 0

Карточки

НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Ян 5 0
Граймль Лео 4 0
Кемпер Бой 3 0
Хефкенс Карл 0 1
Махмутович Энес 0 1
Lars Mol 0 1
Фернандеш Сана 0 1
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Костож Кацпер 1 0
Люкассен Бойд 1 0
Белица Даниэль 1 0
Балар Максимильен 1 0
Cherrion Valerius 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 1 1
Крамер Михил 1 1
Укили Яссин 1 1
Faissal Al Mazyani 1 1
Ван Гелдерен Лиам 2 0
Завада Оскар 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Кастильо Хуан II 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Румерату Годфрид 1 0
Клеонизе Денильо 1 0
Вайдманн Дауда 1 0
Локеза Крис 1 0

Результаты матчей

НАК Бреда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Валвейк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
НАК Бреда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Валвейк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

2
2
НАК Бреда
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Валвейк
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

10
4
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
10%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
50%
76-90

Пропущено

3
17
0 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
4
24%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
1
33%
1
6%
61-75
2
67%
2
12%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
8%
2
18%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
3
27%
31-45
2
17%
1
9%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
5
45%
76-90

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
8%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
5
38%
3
38%
76-90

Пропущено

15
28
4 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
1
7%
6
21%
1-15
1
7%
3
11%
16-30
2
13%
6
21%
31-45
2
13%
5
18%
46-60
4
27%
1
4%
61-75
5
33%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

НАК Бреда
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 АДО Ден Хааг - НАК Бреда 0:2 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 Твенте - НАК Бреда 1:0
Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2
Валвейк
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Валвейк - Твенте 2:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2
Виллем II - Валвейк 3:0 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0

Результаты матчей

НАК Бреда
Валвейк

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

НАК Бреда
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
2
8
1
9
2.5
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 35 - 6 30
2.
Утрехт
 Заявка 8 7 1 0 15 - 8 22
3.
Аякс
 Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
4.
Фейеноорд
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
6.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 16 - 9 15
7.
НАК Бреда
 Заявка 10 5 0 5 12 - 16 15
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
10.
Виллем II
 Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
11.
Херенвен
 Заявка 10 3 2 5 12 - 20 11
12.
Спарта Роттердам
 Заявка 10 2 5 3 11 - 13 11
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
14.
Хераклес
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15.
Гронинген
 Заявка 10 2 3 5 11 - 13 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 Заявка 10 0 1 9 8 - 28 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
НАК Бреда
 Заявка 5 4 0 1 9 - 4 12
4.
Херенвен
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
5.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Хераклес
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 14 - 6 9
5.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
12.
Гронинген
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 0 5 4 - 17 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
ПСВ Пепи Рикардо 5
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
Весь список

Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
НАК Бреда Граймль Лео 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18644 болельщиков
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: НАК Бреда: 66%, Валвейк: 34%.
  • 95'
    Граймль Лео ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Валвейк контролирует мяч.
  • 94'
    Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Хорошую попытку сделал Яношек Доминик. Удар в створ, но вратарь начеку
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