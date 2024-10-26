Г О О О О Л - Рикардо Пепи забивает с правой ноги!

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

48' Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Карсдорп Рик навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Матч возобновлен

46' Сайбари Исмаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

44' Намли Юнес пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

44' Эль-Аззузи Ануар создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

42' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСВ будет все-таки засчитан.

41' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ

40' Сайбари Исмаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Г О О О О Л - Ланг Ноа забивает с левой ноги!

40' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

37' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

36' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Сайбари Исмаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

34' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

33' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Рикардо Пепи из команды ПСВ в офсайде

30' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

29' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

29' ПСВ нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент

27' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Фламинго Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

25' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

24' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Дамс Маттео навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

20' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

18' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Рикардо Пепи нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Ланг Ноа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

16' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

16' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

14' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Сайбари Исмаэль пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

14' Дамс Маттео создает голевую возможность для своего партнера по команде.

13' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Рикардо Пепи наказан за толчок Схенделаар Яспер

10' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Команда ПСВ забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Г О О О О Л - Рикардо Пепи правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

9' Сайбари Исмаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Сайбари Исмаэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

7' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

6' Сайбари Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Намли Юнес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Сайбари Исмаэль не смог попасть в створ ударом издали

5' Тильман Малик создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Дэйви ван ден Берг наказан за толчок Тильман Малик

1' Карсдорп Рик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Карсдорп Рик наказан за толчок Дэйви ван ден Берг

1' ПСВ начинает с центра поля