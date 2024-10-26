Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

88' Удар от ворот произведет ПСВ

88' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' О, нет. Из многообещающей позиции Рикардо Пепи из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

87' Тиль Гус из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Обиспо Армандо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Бакайоко Жоан не смог попасть в створ ударом издали

84' Бабади Исаак создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Дриауех Каухайб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' Бабади Исаак выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Дриауех Каухайб из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет ПСВ

83' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

82' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Де Йонг Люк наносит удар в каркас ворот!

81' Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

80' Матч возобновлен

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Тильман Малик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Сегодняшная посещаемость составляет 34100 болельщиков

78' Рикардо Пепи нанес удар головой, но Яспер Шенделаар спокойно отбил мяч.

78' Дамс Маттео из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

75' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Г О О О О Л - Схенделаар Яспер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

70' Рикардо Пепи из команды ПСВ нанес удар головой, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

70' Дриауех Каухайб из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Монтейру Жамиру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

68' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Тильман Малик пробует нанести удар издали, но Яспер Шенделаар держит все под контролем

67' Дриауех Каухайб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

67' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Рейндерс Элиано пробует нанести удар издали, но Вальтер Бенитес держит все под контролем

66' Томас Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

66' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

65' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Дэйви ван ден Берг не смог попасть в створ ударом издали

62' Крастев Филип навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Томас Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Ланг Ноа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Томас Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Г О О О О Л - Рикардо Пепи забивает с правой ноги!

58' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

57' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Ланг Ноа создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

53' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

50' Перишич Иван из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

50' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Дамс Маттео из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Боскальи Оливье не смог попасть в створ ударом издали

48' Фламинго Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновлен

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.