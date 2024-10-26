Тур: 10. Стадион: Филипс. Зрители: 34100 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
6:0
Конец матча
0'
1:0
9' ГолПепи Рикардо
2:0
40' ГолЛанг Ноа
44' Красная карточкаНамли Юнес
3:0
50' ГолТильман Малик
4:0
58' ГолПепи Рикардо
5:0
71' Гол в свои воротаСхенделаар Яспер
5:0
82' Не забитый пенальтиДе Йонг Люк
6:0
89' ГолБакайоко Жоан
90'+4
Ход матча
9'
1:0
40'
2:0
44'
50'
3:0
58'
4:0
71'
5:0
82'
5:0
89'
6:0
Статистика матча
-
6 Голы 0
-
6 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 2
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
667 Количество передач 239
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
32
Дамс
Маттео
20
Тиль
Гус
14
Пепи
Рикардо
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Дамс МаттеоЗащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Шикс НикВратарь
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
-
26 Бабади ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мбайо ДиланПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Де Рой КайПолузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
-
77 Ману БрайдонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
ПЕК Зволле
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
4.8%
23.8%
15 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 3 победы
23 матча
87%
4.3%
8.7%
20 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
34
Голов в среднем за матч
3.18
2.83
Среднее время на гол
28
31
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
0.75
1.09
Среднее время на гол
120
82
Всего голов
44
46
Голов в среднем за матч
1.91
2
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
47
45
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|5 (1)
|0.5
|Тильман Малик
|5
|0.5
|Пепи Рикардо
|5
|0.5
|Лосано Ирвинг
|4
|0.4
|Тиль Гус
|3
|0.3
|Бакайоко Жоан
|3
|0.3
|Ланг Ноа
|2
|0.2
|Дриауех Каухайб
|2
|0.2
|Веерман Йоэй
|1
|0.1
|Схаутен Йерди
|1
|0.1
|Боскальи Оливье
|0
|0
|Сайбари Исмаэль
|0
|0
|Перишич Иван
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Фламинго Райан
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Венте Дилан
|3
|0.3
|Крастев Филип
|2
|0.2
|Мбайо Дилан
|1
|0.1
|Ван Ден Берг Дэйв
|1
|0.1
|Де Рой Кай
|1
|0.1
|Намли Юнес
|0
|0
|Флоранюс Шерел
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамс Маттео
|1
|1
|Перишич Иван
|1
|0
|Тиль Гус
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Аззузи Ануар
|4
|0
|Фихтингер Ник
|3
|0
|Намли Юнес
|1
|1
|Лутонда Тьерри
|1
|1
|Крастев Филип
|2
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Венте Дилан
|1
|0
|Де Рой Кай
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
ПЕК Зволле
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
ПСВ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
15
3
ПСВ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
ПЕК Зволле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
15
6
Голы по времени матча
Забито
16
3
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
4
25%
2
67%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
15
6
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
20%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
33%
1
17%
61-75
3
20%
4
67%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Забито
31
9
15 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
7
23%
3
33%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
3
10%
0
0%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
7
23%
2
22%
61-75
5
16%
4
44%
76-90
Пропущено
10
19
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
20%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
20%
1
5%
31-45
2
20%
6
32%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
3
30%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСЖ - ПСВ 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1
Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2
Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2
Результаты матчей
ПСВ
ПЕК Зволле
Точный счет
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
7
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
ПСВ
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
19
37
37
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|10
|0
|0
|35 - 6
|30
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 8
|22
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 7
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 9
|15
|7.
|3:1 Заявка
|10
|5
|0
|5
|11 - 16
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|9 - 13
|14
|9.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 15
|13
|10.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|11.
|1:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 20
|11
|12.
|0:1 Заявка
|10
|2
|5
|3
|11 - 12
|11
|13.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 10
|10
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 13
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|9 - 19
|8
|17.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|5 - 21
|6
|18.
|1:3 Заявка
|10
|0
|1
|9
|8 - 27
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|18 - 2
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|3:1 Заявка
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|4.
|1:0 Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 3
|11
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|12 - 5
|6
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|16.
|0:1 Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 15
|4
|18.
|1:3 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|0:1 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 5
|3
|14.
|3:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 12
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 10
|2
|17.
|1:3 Заявка
|5
|0
|0
|5
|4 - 16
|0
|18.
|1:0 Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|ПСВ
|Тильман Малик
|5 (1)
|ПСВ
|Пепи Рикардо
|5
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|НАК Бреда
|Берг Ян
|5
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 3
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|4
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|4