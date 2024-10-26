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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 34100 Главный судья: Ван Дер Эйк Сандер
ПСВ
6:0
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
1:0
9' Гол
Пепи Рикардо
2:0
40' Гол
Ланг Ноа
44' Красная карточка
Намли Юнес
3:0
50' Гол
Тильман Малик
4:0
58' Гол
Пепи Рикардо
5:0
71' Гол в свои ворота
Схенделаар Яспер
5:0
82' Не забитый пенальти
Де Йонг Люк
6:0
89' Гол
Бакайоко Жоан
90'+4

Ход матча

9'
Пепи Рикардо
(Сайбари Исмаэль)
1:0
40'
Ланг Ноа
(Сайбари Исмаэль)
2:0
44'
 
Намли Юнес
50'
Тильман Малик
(Перишич Иван)
3:0
57'
 
Крастев Филип
Аэртссен Оливье
57'
 
Рейндерс Элиано
Флоранюс Шерел
57'
 
Томас Райан
Мбайо Дилан
58'
Пепи Рикардо
(Ланг Ноа)
4:0
63'
Обиспо Армандо
Боскальи Оливье
 
63'
Дриауех Каухайб
Ланг Ноа
 
63'
Бабади Исаак
Сайбари Исмаэль
 
63'
Де Йонг Люк
Фламинго Райан
 
71'
Схенделаар Яспер
5:0
72'
 
Веланас Одиссеус
Венте Дилан
74'
Бакайоко Жоан
Перишич Иван
 
82'
Де Йонг Люк
5:0
89'
Бакайоко Жоан
6:0

Статистика матча

  • 6 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 667 Количество передач 239
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бенитес
Вальтер
2
Карсдорп
Рик
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
32
Дамс
Маттео
7
Тильман
Малик
20
Тиль
Гус
34
Сайбари
Исмаэль
5
Перишич
Иван
14
Пепи
Рикардо
10
Ланг
Ноа
1
Схенделаар
Яспер
2
Флоранюс
Шерел
3
Аэртссен
Оливье
4
Ансельмо
Гарсия-Макналти
33
Ван
Дер
Хар
Дамиан
6
Эль-Аззузи
Ануар
35
Монтейру
Жамиру
10
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
11
Мбайо
Дилан
9
Венте
Дилан
ПСВ
4-3-3
ПЕК Зволле
4-1-4-1

История личных встреч

ПСВ
ПЕК Зволле

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

61.9%
19%
19.1%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
4.8%
23.8%
15 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 3 победы

23 матча

87%
4.3%
8.7%
20 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

56.5%
34.8%
8.7%
13 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

65.2%
21.7%
13.1%
15 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:7
Э
4:0
Э
1:2
Э
3:1
Э
4:2
Э
0:3
Э
4:1
Э
0:4
Э
4:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
0:1
Э
4:1
Э
0:4
Э
1:3
Э
3:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:1
К
0:3
Э
1:3
Э
1:2

Голы

Всего голов

35
34

Голов в среднем за матч

3.18
2.83

Среднее время на гол

28
31

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

0.75
1.09

Среднее время на гол

120
82

Всего голов

44
46

Голов в среднем за матч

1.91
2

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
15
Больше 65%
Меньше 35%
8
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

47
45

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 5 (1) 0.5
Тильман Малик 5 0.5
Пепи Рикардо 5 0.5
Лосано Ирвинг 4 0.4
Тиль Гус 3 0.3
Бакайоко Жоан 3 0.3
Ланг Ноа 2 0.2
Дриауех Каухайб 2 0.2
Веерман Йоэй 1 0.1
Схаутен Йерди 1 0.1
Боскальи Оливье 0 0
Сайбари Исмаэль 0 0
Перишич Иван 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Фламинго Райан 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Венте Дилан 3 0.3
Крастев Филип 2 0.2
Мбайо Дилан 1 0.1
Ван Ден Берг Дэйв 1 0.1
Де Рой Кай 1 0.1
Намли Юнес 0 0
Флоранюс Шерел 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамс Маттео 1 1
Перишич Иван 1 0
Тиль Гус 1 0
Тильман Малик 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Аззузи Ануар 4 0
Фихтингер Ник 3 0
Намли Юнес 1 1
Лутонда Тьерри 1 1
Крастев Филип 2 0
Томас Райан 1 0
Венте Дилан 1 0
Де Рой Кай 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Ван Ден Берг Дэйв 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
ПЕК Зволле
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
ПСВ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
ПЕК Зволле
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

15
3
ПСВ
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
ПЕК Зволле
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

15
6

Голы по времени матча

Забито

16
3
10 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
4
25%
2
67%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
1
33%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
25%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

15
6
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
3
20%
1
17%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
33%
1
17%
61-75
3
20%
4
67%
76-90

Пропущено

6
10
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Забито

31
9
15 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 3
0 Не забивали 3
7
23%
3
33%
1-15
5
16%
0
0%
16-30
3
10%
0
0%
31-45
4
13%
0
0%
46-60
7
23%
2
22%
61-75
5
16%
4
44%
76-90

Пропущено

10
19
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
2
20%
4
21%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
2
20%
1
5%
31-45
2
20%
6
32%
46-60
1
10%
3
16%
61-75
3
30%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ПСЖ - ПСВ 1:1 АЗ Алкмаар - ПСВ 1:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1
Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ПЕК Зволле - НАК Бреда 1:2 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2
Твенте - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 ПЕК Зволле - Хорсенс 1:2 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2

Результаты матчей

ПСВ
ПЕК Зволле

Точный счет

2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
4 раза 80%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
7
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:7
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:5
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
6:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
3
3 раза 30%
5
1 раз 10%
6
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
6 раз 60%
0
3 раза 30%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

ПСВ
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
1
4
2
3
3.5
2
3
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
2.5
Больше Меньше
1
9
3
7
3.5
3
7
4.5
2
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 35 - 6 30
2.
Утрехт
 Заявка 8 7 1 0 15 - 8 22
3.
Аякс
 Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
4.
Фейеноорд
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
6.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 16 - 9 15
7.
НАК Бреда
 3:1 Заявка 10 5 0 5 11 - 16 15
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
10.
Виллем II
 Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
11.
Херенвен
 1:0 Заявка 10 3 2 5 11 - 20 11
12.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 10 2 5 3 11 - 12 11
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
14.
Хераклес
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15.
Гронинген
 Заявка 10 2 3 5 11 - 13 9
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 1:3 Заявка 10 0 1 9 8 - 27 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
НАК Бреда
 3:1 Заявка 5 4 0 1 8 - 4 12
4.
Херенвен
 1:0 Заявка 5 3 2 0 9 - 3 11
5.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
7.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Хераклес
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
16.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 1:3 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 14 - 6 9
5.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
12.
Гронинген
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 3:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
17.
Валвейк
 1:3 Заявка 5 0 0 5 4 - 16 0
18.
Херенвен
 1:0 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
ПСВ Пепи Рикардо 5
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
Весь список

Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
НАК Бреда Граймль Лео 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: ПСВ: 74%, ПЕК Зволле: 26%.
  • 94'
    ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Тильман Малик из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 93'
    Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
  • 92'
    Эль-Аззузи Ануар из команды ПЕК Зволле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Томас Райан из команды ПЕК Зволле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Бабади Исаак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
  • 91'
    Дриауех Каухайб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 91'
    Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч ПСВ 6:0 ПЕК Зволле онлайн

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