  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Люцерн
0:2
Второй тайм: 47'
Ивердон
0'
0:1
8' Гол
Сеспедес Борис
0:2
11' Гол
Комано Уго
33' Желтая карточка
Кадак Якуб
42' Желтая карточка
Лёфгрен Йеспер
45' Желтая карточка
Сеспедес Борис

Ход матча

8'
0:1
Сеспедес Борис
11'
0:2
Комано Уго
(Аке Марли)
33'
Кадак Якуб
 
42'
Лёфгрен Йеспер
 
45'
 
Сеспедес Борис
46'
Спадануда Кевин
Овусу Тайрон
 
46'
Severin Ottiger
Кадак Якуб
 
46'
Lars Villiger
Грбич Адриан
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Ивердон
1.50
Реклама, betcity.ru
4.70
Реклама, fon.bet
6.40
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
1
Лоретц
Паскаль
20
Дорн
Пиус
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
14
Цыганик
Андрей
8
Станкович
Александар
11
Ррудхани
Донат
24
Овусу
Тайрон
16
Кадак
Якуб
17
Клиджэ
Тибо
9
Грбич
Адриан
40
Бернардони
Поль
32
Сотье
Антони
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
9
Аке
Марли
8
Ленговски
Матеуш
10
Сеспедес
Борис
45
Лембикиса
Декстер
6
William
Le
Pogam
7
Родригес
Мауро
21
Комано
Уго
Люцерн
4-1-2-1-2
Ивердон
3-5-1-1

История личных встреч

Люцерн
Ивердон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
120

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клиджэ Тибо 4 0.36
Lars Villiger 4 0.36
Дорн Пиус 2 0.18
Luca Jaquez 2 0.18
Цыганик Андрей 1 0.09
Sinan Karweina 1 0.09
Белоко Стефан 1 0.09
Спадануда Кевин 1 0.09
Ррудхани Донат 1 0.09
Levin Winkler 1 0.09
Кадак Якуб 0 0
Станкович Александар 0 0
Severin Ottiger 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеспедес Борис 5 (2) 0.45
Комано Уго 3 0.27
Аке Марли 1 (1) 0.09
Сотье Антони 1 0.09
William Le Pogam 1 0.09
Оморуйи Кевин 1 0.09
Родригес Мауро 0 0
Гонзалез Франко 0 0
Какури Дион 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнежевич Стефан 4 0
Белоко Стефан 3 0
Лоретц Паскаль 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Дорн Пиус 2 0
Кадак Якуб 2 0
Severin Ottiger 2 0
Станкович Александар 1 0
Грбич Адриан 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Luca Jaquez 1 0
Leny Meyer 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 6 0
Тижани Мохамед 2 1
Jason Gnakpa 1 1
Сотье Антони 2 0
Каменович Димитрие 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Бернардони Поль 1 0
William Le Pogam 1 0
Родригес Мауро 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Комано Уго 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Силла Фоде 1 0
Moussa Baradji 1 0

Результаты матчей

Люцерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ивердон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Люцерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ивердон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
7
Люцерн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Ивердон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

12
12

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
50%
1
20%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
50%
3
38%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
4
40%
2
29%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

18
12
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
8
44%
3
25%
76-90

Пропущено

13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
23%
5
38%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
4
31%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Янг Бойз - Люцерн 2:1 Тун - Люцерн 2:3 Люцерн - Лозанна 2:2 Люцерн - Базель 1:0
Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1
Ивердон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ивердон - Лугано 2:0 Сьон - Ивердон 1:1 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1
СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1

Результаты матчей

Люцерн
Ивердон

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:3
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
1.5
Больше Меньше
4
6
3
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 3 1 18 - 11 21
2.
Серветт
 10 6 2 2 17 - 16 20
3.
Базель
 11 6 1 4 24 - 11 19
4.
Лугано
 10 5 3 2 15 - 12 18
5.
Люцерн
 0:2 11 5 3 3 18 - 15 18
6.
Ивердон
 2:0 11 4 3 4 13 - 14 15
7.
Санкт-Галлен
 10 4 2 4 18 - 13 14
8.
Лозанна
 11 4 2 5 18 - 19 14
9.
Сьон
 10 3 3 4 11 - 11 12
10.
Янг Бойз
 10 2 3 5 13 - 18 9
11.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 11 - 19 8
12.
Винтертур
 11 2 1 8 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 5 4 0 1 10 - 9 12
2.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
3.
Цюрих
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Ивердон
 2:0 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Люцерн
 0:2 6 3 1 2 8 - 6 10
8.
Базель
 5 3 0 2 6 - 5 9
9.
Сьон
 5 2 3 0 8 - 2 9
10.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
11.
Янг Бойз
 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 1 1 9 - 7 10
2.
Базель
 6 3 1 2 18 - 6 10
3.
Люцерн
 0:2 5 2 2 1 10 - 9 8
4.
Лугано
 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Серветт
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Ивердон
 2:0 6 1 2 3 6 - 9 5
7.
Санкт-Галлен
 5 1 1 3 6 - 8 4
8.
Янг Бойз
 5 1 1 3 7 - 11 4
9.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
10.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 5 0 0 5 3 - 13 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 6
Цюрих Переа Хуан 5 (1)
Лозанна Саншеш Алвин 5 (1)
Базель Барри Тьерно 5
Ивердон Сеспедес Борис 5
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Цюрих Переа Хуан 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Сеспедес Борис получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Лёфгрен Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Кадак Якуб получил желтую карточку от судьи
  • 11'
    Марли Аке сделал результативную передачу.
  • 11'
    Г О О О О Л - Комано Уго бьет в цель!
  • 8'
    Г О О О О Л - Сеспедес Борис бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Люцерн
Ничья
Ивердон
1.50
Реклама, betcity.ru
4.70
Реклама, fon.bet
6.40
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Люцерн 0:2 Ивердон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Люцерн
Ивердон
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный