Тур: 11. Стадион: Свисспорарена.
0'
0:1
8' ГолСеспедес Борис
0:2
11' ГолКомано Уго
33' Желтая карточкаКадак Якуб
42' Желтая карточкаЛёфгрен Йеспер
45' Желтая карточкаСеспедес Борис
Ход матча
8'
0:1
11'
0:2
33'
42'
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 0
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
20
Дорн
Пиус
24
Овусу
Тайрон
16
Кадак
Якуб
17
Клиджэ
Тибо
32
Сотье
Антони
21
Комано
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Овусу ТайронПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Полузащитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Комано УгоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
-
37 Силла ФодеПолузащитник
-
70 Какури ДионПолузащитник
-
11 Нтело МитчиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
24 Jason Gnakpa
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Люцерн
Ивердон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
120
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клиджэ Тибо
|4
|0.36
|Lars Villiger
|4
|0.36
|Дорн Пиус
|2
|0.18
|Luca Jaquez
|2
|0.18
|Цыганик Андрей
|1
|0.09
|Sinan Karweina
|1
|0.09
|Белоко Стефан
|1
|0.09
|Спадануда Кевин
|1
|0.09
|Ррудхани Донат
|1
|0.09
|Levin Winkler
|1
|0.09
|Кадак Якуб
|0
|0
|Станкович Александар
|0
|0
|Severin Ottiger
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеспедес Борис
|5 (2)
|0.45
|Комано Уго
|3
|0.27
|Аке Марли
|1 (1)
|0.09
|Сотье Антони
|1
|0.09
|William Le Pogam
|1
|0.09
|Оморуйи Кевин
|1
|0.09
|Родригес Мауро
|0
|0
|Гонзалез Франко
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнежевич Стефан
|4
|0
|Белоко Стефан
|3
|0
|Лоретц Паскаль
|3
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Кадак Якуб
|2
|0
|Severin Ottiger
|2
|0
|Станкович Александар
|1
|0
|Грбич Адриан
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеспедес Борис
|6
|0
|Тижани Мохамед
|2
|1
|Jason Gnakpa
|1
|1
|Сотье Антони
|2
|0
|Каменович Димитрие
|2
|0
|Маркеш Криштиан
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Бернардони Поль
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Родригес Мауро
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Комано Уго
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
|Samba Kone
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Силла Фоде
|1
|0
|Moussa Baradji
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Ивердон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Люцерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ивердон
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
7
Люцерн
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Ивердон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
12
12
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
4
50%
1
20%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
50%
3
38%
1-15
1
25%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
4
40%
2
29%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
18
12
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 3
2
11%
1
8%
1-15
2
11%
1
8%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
3
17%
2
17%
46-60
2
11%
2
17%
61-75
8
44%
3
25%
76-90
Пропущено
13
13
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
23%
5
38%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
5
38%
4
31%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
0
0%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Янг Бойз - Люцерн 2:1 Тун - Люцерн 2:3 Люцерн - Лозанна 2:2 Люцерн - Базель 1:0
Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1
Ивердон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ивердон - Лугано 2:0 Сьон - Ивердон 1:1 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1
СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1
Результаты матчей
Люцерн
Ивердон
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:3
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
46
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|2.
|10
|6
|2
|2
|17 - 16
|20
|3.
|11
|6
|1
|4
|24 - 11
|19
|4.
|10
|5
|3
|2
|15 - 12
|18
|5.
|0:2
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|6.
|2:0
|11
|4
|3
|4
|13 - 14
|15
|7.
|10
|4
|2
|4
|18 - 13
|14
|8.
|11
|4
|2
|5
|18 - 19
|14
|9.
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|10.
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|11.
|11
|2
|2
|7
|11 - 19
|8
|12.
|11
|2
|1
|8
|7 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|10 - 9
|12
|2.
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|2:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|7.
|0:2
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|9.
|5
|2
|3
|0
|8 - 2
|9
|10.
|6
|2
|1
|3
|4 - 11
|7
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|2.
|6
|3
|1
|2
|18 - 6
|10
|3.
|0:2
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|6.
|2:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|7.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|9.
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|10.
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|12.
|5
|0
|0
|5
|3 - 13
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|5 (1)
|Лозанна
|Саншеш Алвин
|5 (1)
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4