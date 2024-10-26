Тур: 11. Стадион: Свисспорарена. Зрители: 8513
0'
0:1
8' ГолСеспедес Борис
0:2
11' ГолКомано Уго
33' Желтая карточкаКадак Якуб
42' Желтая карточкаЛёфгрен Йеспер
45' Желтая карточкаСеспедес Борис
65' Желтая карточкаЛенговски Матеуш
1:2
69' ГолСтанкович Александар
77' Желтая карточкаСилла Фоде
90' Желтая карточкаАке Марли
2:2
90' Гол в свои воротаМаркеш Криштиан
2:3
90' ГолНтело Митчи
90'+6
Ход матча
8'
0:1
11'
0:2
33'
42'
45'
65'
69'
77'
90'
90'
2:2
90'
2:3
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 6
-
15 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
478 Количество передач 314
-
60 Владение мячом, % 40
20
Дорн
Пиус
24
Овусу
Тайрон
16
Кадак
Якуб
17
Клиджэ
Тибо
32
Сотье
Антони
21
Комано
Уго
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Овусу ТайронПолузащитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Полузащитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Сотье АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Комано УгоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Мартин КевинВратарь
-
37 Силла ФодеПолузащитник
-
70 Какури ДионПолузащитник
-
11 Нтело МитчиНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
24 Jason Gnakpa
-
Главный тренер: Манджарратти Алессандро
История личных встреч
Люцерн
Ивердон
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
45
120
Бомбардиры внутри турнира
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клиджэ Тибо
|4
|0.36
|Lars Villiger
|4
|0.36
|Дорн Пиус
|2
|0.18
|Luca Jaquez
|2
|0.18
|Цыганик Андрей
|1
|0.09
|Sinan Karweina
|1
|0.09
|Станкович Александар
|1
|0.09
|Белоко Стефан
|1
|0.09
|Спадануда Кевин
|1
|0.09
|Ррудхани Донат
|1
|0.09
|Levin Winkler
|1
|0.09
|Кадак Якуб
|0
|0
|Severin Ottiger
|0
|0
Ивердон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сеспедес Борис
|5 (2)
|0.45
|Комано Уго
|3
|0.27
|Аке Марли
|1 (1)
|0.09
|Сотье Антони
|1
|0.09
|William Le Pogam
|1
|0.09
|Оморуйи Кевин
|1
|0.09
|Нтело Митчи
|1
|0.09
|Родригес Мауро
|0
|0
|Гонзалез Франко
|0
|0
|Какури Дион
|0
|0
|Силла Фоде
|0
|0
Карточки
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнежевич Стефан
|4
|0
|Белоко Стефан
|3
|0
|Лоретц Паскаль
|3
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Кадак Якуб
|2
|0
|Severin Ottiger
|2
|0
|Станкович Александар
|1
|0
|Грбич Адриан
|1
|0
|Лёфгрен Йеспер
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
Ивердон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сеспедес Борис
|6
|0
|Тижани Мохамед
|2
|1
|Jason Gnakpa
|1
|1
|Сотье Антони
|2
|0
|Каменович Димитрие
|2
|0
|Маркеш Криштиан
|2
|0
|Ленговски Матеуш
|2
|0
|Силла Фоде
|2
|0
|Гуннарссон Никлас
|1
|0
|Бернардони Поль
|1
|0
|William Le Pogam
|1
|0
|Родригес Мауро
|1
|0
|Аке Марли
|1
|0
|Азеведо Рикардо
|1
|0
|Комано Уго
|1
|0
|Samba Kone
|1
|0
|Какури Дион
|1
|0
|Moussa Baradji
|1
|0
Результаты матчей
Люцерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Ивердон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
5
Люцерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ивердон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
9
7
Люцерн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Ивердон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
4
44%
3
33%
76-90
Пропущено
8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
4
50%
3
33%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
4
40%
2
29%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
19
16
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
2
11%
3
19%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
8
42%
5
31%
76-90
Пропущено
17
14
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
5
29%
29%
5
36%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
5
29%
29%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
2
12%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Янг Бойз - Люцерн 2:1 Тун - Люцерн 2:3 Люцерн - Лозанна 2:2 Люцерн - Базель 1:0
Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1
Ивердон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ивердон - Лугано 2:0 Сьон - Ивердон 1:1 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1
СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1
Результаты матчей
Люцерн
Ивердон
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:3
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:3
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Люцерн
Ивердон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
56
38
110
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|5 (1)
|Лозанна
|Саншеш Алвин
|5 (1)
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|6
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|4