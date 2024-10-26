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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 8513
Люцерн
2:3
Конец матча
Ивердон
0'
0:1
8' Гол
Сеспедес Борис
0:2
11' Гол
Комано Уго
33' Желтая карточка
Кадак Якуб
42' Желтая карточка
Лёфгрен Йеспер
45' Желтая карточка
Сеспедес Борис
65' Желтая карточка
Ленговски Матеуш
1:2
69' Гол
Станкович Александар
77' Желтая карточка
Силла Фоде
90' Желтая карточка
Аке Марли
2:2
90' Гол в свои ворота
Маркеш Криштиан
2:3
90' Гол
Нтело Митчи
90'+6

Ход матча

8'
0:1
Сеспедес Борис
11'
0:2
Комано Уго
(Аке Марли)
33'
Кадак Якуб
 
42'
Лёфгрен Йеспер
 
45'
 
Сеспедес Борис
46'
Lars Villiger
Грбич Адриан
 
46'
Severin Ottiger
Кадак Якуб
 
46'
Спадануда Кевин
Овусу Тайрон
 
65'
 
Ленговски Матеуш
69'
Станкович Александар
1:2
70'
 
Азеведо Рикардо
Родригес Мауро
70'
 
Силла Фоде
Лембикиса Декстер
70'
 
Нтело Митчи
Комано Уго
77'
 
Силла Фоде
82'
 
Какури Дион
Сеспедес Борис
88'
 
Jason Gnakpa
Ленговски Матеуш
90'
 
Аке Марли
90'
Маркеш Криштиан
2:2
90'
2:3
Нтело Митчи
(Силла Фоде)

Статистика матча

  • 17 Удары по воротам 4
  • 10 Удары в створ 6
  • 15 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 478 Количество передач 314
  • 60 Владение мячом, % 40
1
Лоретц
Паскаль
20
Дорн
Пиус
4
Luca
Jaquez
3
Лёфгрен
Йеспер
14
Цыганик
Андрей
8
Станкович
Александар
11
Ррудхани
Донат
24
Овусу
Тайрон
16
Кадак
Якуб
17
Клиджэ
Тибо
9
Грбич
Адриан
40
Бернардони
Поль
32
Сотье
Антони
25
Маркеш
Криштиан
2
Тижани
Мохамед
9
Аке
Марли
8
Ленговски
Матеуш
10
Сеспедес
Борис
45
Лембикиса
Декстер
6
William
Le
Pogam
7
Родригес
Мауро
21
Комано
Уго
Люцерн
4-1-2-1-2
Ивердон
3-5-1-1

История личных встреч

Люцерн
Ивердон

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
3:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

45
120

Бомбардиры внутри турнира

Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клиджэ Тибо 4 0.36
Lars Villiger 4 0.36
Дорн Пиус 2 0.18
Luca Jaquez 2 0.18
Цыганик Андрей 1 0.09
Sinan Karweina 1 0.09
Станкович Александар 1 0.09
Белоко Стефан 1 0.09
Спадануда Кевин 1 0.09
Ррудхани Донат 1 0.09
Levin Winkler 1 0.09
Кадак Якуб 0 0
Severin Ottiger 0 0
Ивердон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сеспедес Борис 5 (2) 0.45
Комано Уго 3 0.27
Аке Марли 1 (1) 0.09
Сотье Антони 1 0.09
William Le Pogam 1 0.09
Оморуйи Кевин 1 0.09
Нтело Митчи 1 0.09
Родригес Мауро 0 0
Гонзалез Франко 0 0
Какури Дион 0 0
Силла Фоде 0 0

Карточки

Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнежевич Стефан 4 0
Белоко Стефан 3 0
Лоретц Паскаль 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Дорн Пиус 2 0
Кадак Якуб 2 0
Severin Ottiger 2 0
Станкович Александар 1 0
Грбич Адриан 1 0
Лёфгрен Йеспер 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Luca Jaquez 1 0
Leny Meyer 1 0
Ивердон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеспедес Борис 6 0
Тижани Мохамед 2 1
Jason Gnakpa 1 1
Сотье Антони 2 0
Каменович Димитрие 2 0
Маркеш Криштиан 2 0
Ленговски Матеуш 2 0
Силла Фоде 2 0
Гуннарссон Никлас 1 0
Бернардони Поль 1 0
William Le Pogam 1 0
Родригес Мауро 1 0
Аке Марли 1 0
Азеведо Рикардо 1 0
Комано Уго 1 0
Samba Kone 1 0
Какури Дион 1 0
Moussa Baradji 1 0

Результаты матчей

Люцерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Ивердон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
5
Люцерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Ивердон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

9
7
Люцерн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Ивердон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

9
9
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
4
44%
3
33%
76-90

Пропущено

8
9
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
4
50%
3
33%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
25%
1
11%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
10%
1
14%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
4
40%
2
29%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
4
44%
1
20%
46-60
1
11%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

19
16
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
2
11%
3
19%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
3
16%
2
13%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
8
42%
5
31%
76-90

Пропущено

17
14
9 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
5
29%
29%
5
36%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
5
29%
29%
4
29%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
2
12%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Люцерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Янг Бойз - Люцерн 2:1 Тун - Люцерн 2:3 Люцерн - Лозанна 2:2 Люцерн - Базель 1:0
Санкт-Галлен - Люцерн 2:3 Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1
Ивердон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Ивердон - Лугано 2:0 Сьон - Ивердон 1:1 Ивердон - Санкт-Галлен 1:0 Лозанна - Ивердон 3:1
СК Эммен - Ивердон 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Базель - Ивердон 2:0 Дардания Лозанна - Ивердон 0:3 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Винтертур - Ивердон 0:0 Серветт - Ивердон 3:2 Ивердон - Цюрих 0:2 Сьон - Ивердон 4:1 Тун - Ивердон 0:1 Ивердон - САФП 2:1 Базель - Ивердон 0:0 Ивердон - Люцерн 3:1 Грасcхоппер - Ивердон 2:0 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 3:1 Ивердон - Лозанна 3:1

Результаты матчей

Люцерн
Ивердон

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:3
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:3
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Люцерн
Ивердон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
5
6
3
8
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 3 1 18 - 11 21
2.
Серветт
 10 6 2 2 17 - 16 20
3.
Базель
 11 6 1 4 24 - 11 19
4.
Лугано
 10 5 3 2 15 - 12 18
5.
Люцерн
 11 5 3 3 20 - 16 18
6.
Ивердон
 11 4 3 4 14 - 16 15
7.
Санкт-Галлен
 10 4 2 4 18 - 13 14
8.
Лозанна
 11 4 2 5 18 - 19 14
9.
Сьон
 10 3 3 4 11 - 11 12
10.
Янг Бойз
 10 2 3 5 13 - 18 9
11.
Грасcхоппер
 11 2 2 7 11 - 19 8
12.
Винтертур
 11 2 1 8 7 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 5 4 0 1 10 - 9 12
2.
Лозанна
 6 4 0 2 15 - 9 12
3.
Цюрих
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 12 - 5 10
5.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Ивердон
 5 3 1 1 7 - 5 10
7.
Люцерн
 6 3 1 2 10 - 7 10
8.
Базель
 5 3 0 2 6 - 5 9
9.
Сьон
 5 2 3 0 8 - 2 9
10.
Винтертур
 6 2 1 3 4 - 11 7
11.
Янг Бойз
 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 1 1 9 - 7 10
2.
Базель
 6 3 1 2 18 - 6 10
3.
Люцерн
 5 2 2 1 10 - 9 8
4.
Лугано
 5 2 2 1 5 - 5 8
5.
Серветт
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Ивердон
 6 1 2 3 7 - 11 5
7.
Санкт-Галлен
 5 1 1 3 6 - 8 4
8.
Янг Бойз
 5 1 1 3 7 - 11 4
9.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
10.
Грасcхоппер
 6 1 0 5 3 - 9 3
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 5 0 0 5 3 - 13 0
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 6
Цюрих Переа Хуан 5 (1)
Лозанна Саншеш Алвин 5 (1)
Базель Барри Тьерно 5
Ивердон Сеспедес Борис 5
Весь список

Топ нарушителей
Ивердон Сеспедес Борис 6
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Цюрих Переа Хуан 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Грасcхоппер Абраши Амир 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Овусу Тайрон уходит с поля. Спадануда Кевин выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Сеспедес Борис получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Лёфгрен Йеспер получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Кадак Якуб получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Марли Аке сделал результативную передачу.
    • 11'
      Г О О О О Л - Комано Уго бьет в цель!
    • 8'
      Г О О О О Л - Сеспедес Борис бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Люцерн 2:3 Ивердон онлайн

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