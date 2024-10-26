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  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Jannick van der Laan
Херенвен
 
Позже
Спарта Роттердам
Лучшие коэффициенты
Херенвен
Ничья
Спарта Роттердам
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Брауэрс
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Симон
7
Нуннели
Че
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Николаеску
Йон
1
Олай
Ник
2
Бакари
Саид
3
Marvin
Young
4
Мейссен
Рик
5
Ван
дер
Кюст
Джевенсио
8
Клемент
Пелле
6
Китолано
Джошуа
7
Негли
Камиель
10
Версейрен
Арно
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Нассо
Мохамед
9
Леуритсен
Тобиас
Херенвен
4-4-2
Спарта Роттердам
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
Спарта Роттердам

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

19 матчей

42.1%
21.1%
36.8%
8 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

36.8%
31.6%
31.6%
7 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:1
Э
1:3
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:4
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
3:0
Э
3:1
ТМС
2:1
Э
4:1
Э
0:2
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
ПЛ
4:2

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.11
1

Среднее время на гол

42
90

Всего голов

39
22

Голов в среднем за матч

2.05
1.16

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
5
Больше 26%
Меньше 74%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

43
77

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 3 0.33
Тренсков Якоб 2 0.22
Брауэрс Люк 2 0.22
Dimitris Rallis 2 0.22
Ольссон Симон 1 0.11
Кёлерт Матс 0 0
Нуннели Че 0 0
Керстен Сэм 0 0
Ван Эе Эспен 0 0
Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негли Камиель 4 0.44
Леуритсен Тобиас 2 0.22
Клемент Пелле 2 0.22
Нассо Мохамед 1 0.11
Кинтеро Тео 1 0.11
Мито Сюнсукэ 1 0.11
Бас Юлиан 0 0
Версейрен Арно 0 0
Китолано Джошуа 0 0
Брим Шарль-Андреас 0 0
Ayoub Oufkir 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брауде Оливер 3 0
Бохневич Павел 2 0
Карлсбакк Даниэль 2 0
Ван Эе Эспен 2 0
Ван дер Харт Микки 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Конде Амара 1 0
Керстен Сэм 1 0
Николаеску Йон 1 0
Халл Дензел 1 0
Dimitris Rallis 1 0
Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдхёйзен Майк 3 1
Ван дер Кюст Джевенсио 3 0
Клемент Пелле 2 0
Метиньо 2 0
Олай Ник 1 0
Версейрен Арно 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Рейт Бойд 1 0
Мейссен Рик 1 0

Результаты матчей

Херенвен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Спарта Роттердам
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
3
Херенвен
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Спарта Роттердам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

0
5
Херенвен
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Спарта Роттердам
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

18
4

Упущенные победы

2
8

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
25%
2
29%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
29%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
3
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

17
5
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
12%
1
20%
1-15
3
18%
1
20%
16-30
2
12%
1
20%
31-45
4
24%
2
40%
46-60
3
18%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
2
20%
3
23%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
3
30%
4
31%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Пропущено

20
9
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 8
5
25%
1
11%
1-15
3
15%
1
11%
16-30
2
10%
2
22%
31-45
4
20%
2
22%
46-60
3
15%
2
22%
61-75
3
15%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
НЕК Неймеген - Херенвен 3:0 Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 2:1
Твенте - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Спарта Роттердам - Алмере Сити 2:2 Барендрехт - Спарта Роттердам 5:3 Спарта Роттердам - Конинклейке 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1
Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Катвийк - Спарта Роттердам 2:4 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Харденберг 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 1:2 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 3:3

Результаты матчей

Херенвен
Спарта Роттердам

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
9:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
9:1
1 раз 11%
1:2
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Херенвен
Спарта Роттердам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 10 10 0 0 35 - 6 30
2.
Утрехт
 Заявка 8 7 1 0 15 - 8 22
3.
Аякс
 Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
4.
Фейеноорд
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
6.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 16 - 9 15
7.
НАК Бреда
 2:0 Заявка 10 5 0 5 10 - 15 15
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 10 4 2 4 9 - 13 14
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
10.
Виллем II
 Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
11.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
12.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 3 1 6 10 - 10 10
13.
Хераклес
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
14.
Гронинген
 Заявка 10 2 3 5 11 - 13 9
15.
Херенвен
 Заявка 9 2 2 5 10 - 20 8
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 10 2 2 6 9 - 19 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 10 1 3 6 5 - 21 6
18.
Валвейк
 0:2 Заявка 10 0 1 9 7 - 26 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 18 - 2 15
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
НАК Бреда
 2:0 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
4.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
5.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
6.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
12.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Хераклес
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Алмере Сити
 Заявка 6 1 1 4 3 - 15 4
18.
Валвейк
 0:2 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 14 - 6 9
5.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
12.
Гронинген
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 1 0 4 3 - 5 3
14.
НАК Бреда
 2:0 Заявка 5 1 0 4 3 - 12 3
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 0 2 3 2 - 10 2
17.
Валвейк
 0:2 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
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Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
ПСВ Тильман Малик 5 (1)
ПСВ Пепи Рикардо 5
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
Весь список

Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 5
Гронинген Пеерсман Марвин 1 3
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
Гронинген Бакуна Леандро 4
НАК Бреда Граймль Лео 4
Весь список
Где смотреть матч Херенвен - Спарта Роттердам онлайн

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Херенвен
Спарта Роттердам
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